Подборка из соцсетей: Откровения телеведущих, обращение к Симоньян и Богемская рапсодия

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет». В ней представлены только новые материалы наших читателей или соратников из дружественных сообществ и проектов. Материалы публикуются с сохранением авторского стиля, орфографии и пунктуации.

В Сети появились шокирующее видео корпоратива программы «Время покажет». На записи запечатлено, как ведущий программы Артем Шейнин с рюмкой водки кричит собравшимся, чтобы они взяли бокалы, если хотят продолжать работать в программе. Речь телеведущего в футболке с надписью «F*ck you you f*cking f*ck» перемежается нецензурными выражениями.

Оскандалившийся после появления в Сети записи с новогоднего корпоратива ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин объяснил свое поведение во время вечеринки. «Ну, и напоследок: многие из высокоморально кудахтающих петушков обсуждают видео без видео, а я ничего бы в сказанном мною там не изменил. И если что-то покажется не так – вы либо зануда, либо ханжа, либо занудная ханжа», – подчеркнул он.

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что она не смотрю ТВ, потому что уровень агрессии на экранах опасен для здоровья. Тем самым Екатерина Андреева продемонстрировала двойные нравственные стандарты, которые позволяют ей зарабатывать на том, что она считает деструктивным для общества.

Гражданин Франции, США и России В.Познер назвал советский менталитет главной проблемой России

Тележурналист Владимир Познер на своем сайте объяснил, в чем видит главную проблему современной России и когда ее удастся решить. Отвечая на вопрос, куда движется Россия в плане развития, Познер напомнил, что СССР, наследницей которого стала Россия, просуществовал 77 лет или три поколения. «В течении этих 77 лет люди ходили в школу, получали определенное образование, становились юными пионерами, становились комсомольцами, становились членами партии. У них возникали определенные взгляды, которые отражались очень во многом», – отметил Познер.

В качестве примера взглядов советского человека он привел эпизод из «Золотого теленка». «Остап, имея чемодан, в котором миллион рублей, о котором он мечтал, в вагоне поезда завоевал любовь и восторг студентов, потому что он невероятно остроумен, красив, красноречив. И он хочет их совсем «добить» – приглашает в купе и открывает чемодан с этим миллионом. И эти студенты бочком-бочком, стесняясь, выходят. Вот это та психология», – пояснил журналист.

Люди, которые сейчас относятся к классу управленцев, – продукт советской системы, продолжает Познер. Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они взялись из той системы. Те люди, которые верили, у которых сформирована определенная система взглядов тремя поколениями – они оказались в совершенно новой ситуации. И они не знают, как с этим управлять, потому что они все время действуют исходя из того менталитета, который у них есть, и этот менталитет оттуда.

В таких условиях современную Россию «некому вести вперед».

И вот это для меня самая главная проблема Российской Федерации. И что пока не произойдет смена поколений, пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится. Они не лучше, они не хуже – они другие. И пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте.

Ансамбль Федеральной национальной гвардии России (Росгвардии) выпустил к Новому году клип с исполнением песни на чистом английском языке «Last Christmas» (Автор открытый педераст Джордж Майкл). Таким образом , видимо, россиян готовят к новому статусу британской колонии – с помощью британских ведущих, британских ученых и наконец британско-российской армии.

Вот какой комментарий оставил коллега Strannikdao. Ни добавить, ни убавить.

В атриуме Большого театра 28 декабря были вручены награды деятелям культуры и искусства, в частности — звезде сериала «Бригада» Дмитрию Дюжеву и звезде фильма «Бумер» Андрею Мерзликину. Актеры были удостоены звания «Заслуженный артист России».

Напомним, Актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире передачи «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 заявил, что российские зрители заслуживают «лабуду и туфту», которую им показывают с телеэкранов.

К такому выводу он пришел после того, как в аэропорту во время регистрации на рейс другие пассажиры отказались пропустить его в начало длинной очереди. Соотечественники не стали обращать внимание ни на известность Дюжева, ни на то, что он едва ли не единственный имел билет в бизнес-класс, и отправили его в конец очереди.

В свою очередь актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», в интервью «Вечерней Москве» назвал сериал «преступлением против России».

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады», — сказал Майков.

Он также выразил уверенность в том, что из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами и подчеркнул, что «нельзя спасти мир с помощью зла и насилия».

Американский актер Кристиан Бэйл, ставший лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в музыкальном и комедийном фильме», в своей благодарственной речи выразил благодарность сатане. Награду Бэйл получил за роль вице-президента США Дика Чейни-младшего в фильме «Власть». «Спасибо, сатана, за то, что вдохновил меня на то, как сыграть эту роль», – отметил в своей речи актёр.

За что вручают подобные кинонаграды, и почему получающие их личности открыто поклоняются сатане – разъясняется в видеороликах: «Системный взгляд на современный кинематограф» и «Продам душу дорого».

PS Главную премию «Золотой глобус – 2019» получил фильм про педераста «Богемская рапсодия». О его содержании рассказывается в статье:

«Здравствуйте! Пишу вам первый раз – поддерживаю деятельность проекта, тоже всё чаще замечаю все эти тенденции, которые искусственно навязываются обществу через современный кинематограф. В своей статье хотел бы рассказать о недавней киноновинке, собравшей множество положительных отзывов и кинонаград – о фильме «Богемская рапсодия». Впервые о картине узнал через рекламу в сети YouTube (что в свою очередь, опять доказывает факт навязывания определенных вещей). Примечательно, что в рекламе фильм показан как безобидная история музыкальной группы, их творческий путь. Изначально, я даже не обратил внимания на него, но вскоре стал встречать рекламу всё чаще и чаще. Становилось ясно, что фильм искусственно проталкивается в массы. Мало кто добровольно пойдет на фильм о старой, и мало известной современной молодёжи группе 80-х годов. Но реклама сделала своё дело.

Где-то месяц назад стал замечать в своём городе обилие рекламных баннеров этого фильма. В ближайшем кинотеатре все было увешано рекламой. Уже тогда я понял, что происходит, но стал самостоятельно следить за ситуацией. Придя домой и найдя в интернете этот фильм, увидел кучу хвалебных отзывов от «независимых» критиков, которые замалчивали об одном аспекте фильма, который я, к сожалению, тогда ещё не знал, и о котором я вскоре скажу. К тому же у фильма был рейтинг 8.2, что является неплохим показателем. Мне уже стало интересно, а что же фильм так пиарится, и я купил билет.

Придя в кинотеатр на просмотр, я стал внимательно и осознанно воспринимать посылы фильма и подмечать все детали, и как выяснилось, чем дальше в лес, тем больше дров, но обо всем по порядку.

Вначале все шло более-менее благополучно. Рассказывалась история встречи будущего вокалиста Фредди с группой. С рождения его звали Фаррух, но он поменял своё имя на Фредди вопреки своим родителям, тем самым наплевав на историю своего рода и своей культуры. После он сменил свою фамилию с Булсара на Меркьюри. Это очень не нравится его отцу, но сын неумолим и с наглой прямолинейностью не слушает отца. Вся эта сцена показана в смешной обстановке, что уводит внимание от этой проблемы и делает его поступок в глазах зрителей нормальным и даже полезным. На лицо прививается непослушание своим родителям как норма. Его отец был религиозным человек, советовал ему делать: «Добрые дела, добрые мысли, добрые слова». Но сын его не слушает и идет своей дорогой.

После зрителю прививается развратные идеалы в одежде, которую носит главный герой. Он самолюбив, нагл, не считается ни с чьим мнением, и хочет, чтобы все было по его желанию. В следующих сценах мы замечаем обилие откровенных сцен, единичные шутки с плотским подтекстом.

Переходим к главному зловредному воздействию фильма. Уже на 36 минуте мы видим сцену поцелуя двух педерастов, она смакуется, тянется на несколько секунд. Этого я совсем не ожидал. Мне было так неприятно видеть это. Многие в зале стали возмущаться, говорить, что зачем нам это показывают, а сцена все длится и длится… Поначалу, Фредди еще слегка сопротивляется этому, но после он становиться настоящим гомосексуалистом, считающим это в порядке вещей. Видны деструктивные посылы о якобы самопроизвольном и безобидном явлении гомосексуализма. Его девушка считает, что это «всего лишь просто явление, в котором Фредди не виноват». Хотя нам и показывается отрицательное отношение других членов группы к ориентации главного героя, все это преподноситься как придирки «нетолерантных» людей. После показаны еще несколько омерзительных сцен, уйма разговоров. Все показано в романтически положительном свете. Зло и извращения всячески облагораживаются и делаются нормой.

Также особое внимание следует уделить явлению транссексуальности, которое тоже присутствует в фильме. На конференции после концерта на вопрос об ориентации главного героя, внимание уводится на транссексуальность журналиста. Также сразу на следующей сцене показан клип, в котором мужчины переоделись в женщин, и демонстрируется их развязное поведение в нем. Повторюсь, все преподноситься как норма и внедряется напрямую в сознание людей. Даже факт наличия СПИДа у главного гепроя выставляется как случайное и прискорбное событие, в котором он нисколько не виноват. Мол, так просто случилось.

В конце Фредди вроде бы перестает «общаться» со своим «другом», но почему-то тут же находит себе другого, с которым они так же держаться за руки и тому подобное. Ужасен тот факт, что во время посещения своего дома перед концертом главные герой берет своего очередного «друга» к себе домой, без стыда и совести представляет его своим собственным родителям (!) говоря (дословно): «Джерри мой друг.» На что его мама с улыбкой на лице отвечает : «Друзья – это замечательно». Налицо ужасное оправдание педерастии. Его родители смирились с этим и приняли этот факт.

В конце фильма все внимание зрителей уводится на музыку и концерт. Этим же фильм и заканчивается.

В фильме полно похабных фраз, сцен с упоминанием наркотиков, алкоголя и развязного образа жизни. Сигареты фигурируют в кадре постоянно. При этом картина имеет колоссальный успех во всем мире и в России. У нас её посмотрело более 3,5 миллионов человек. Я считаю, что это информационный снаряд на уничтожение моральных ценностей. Прискорбен тот факт, что в центральных СМИ никто не написал о реальных деструктивных целях этой картины, а только хвалили её.

Александр Морозов для проекта «Научи хорошему»

Почему такое название текста? Сейчас поймёте! Наберитесь терпения. Чтобы вам были понятны мои ощущения, буду рассказывать очень подробно. Просто прочувствуйте вместе со мной весь масштаб трагедии.

Мой ребёнок посещает занятия танцев в Государственном академическом ансамбле песни и танца Тамбовской области «Ивушка». Об ансамбле: http://ivushka-tambov.ru/

К слову, известен ансамбль на всю Россию и за её пределами. К тому, что касается преподавания танцев, лично у меня вопросов не было никогда, и нет сейчас. Все преподаватели профессионалы с большой буквы, ансамбль лауреат множества премий. Но речь пойдёт не об этом.

Так вот 22.12.2018 года состоялся отчётный концерт детских групп. Мероприятие это по сути для родителей и их родственников, некий отчёт о проделанной работе за половину года. Зрелище умилительное! Впечатления всегда были потрясающие! Просто бальзам на душу любого русского человека! Так было и в этот раз: дети пели, танцевали прекрасно. Народные танцы, песни о праздновании Нового года, милые малыши в костюмах мышат и снежинок на сцене, восторженные крики родителей и гостей, долгие аплодисменты! Всё прекрасно и первая часть клонится к завершению. Далее для детей устраивают «Ёлку», позже должна быть «дискотека.» Персонажи, которые ещё пару минут назад были на сцене, выходят в зал с «зелёной красавицей» и вместе с детьми начинают танцевать. Танцы, конкурсы, сладкие подарки, Дед Мороз, Снегурочка. За всё происходящее до этого стоит сказать большое спасибо!

Не знаю заметил ли кто-то кроме меня, но после этого момента (около 18:00, точнее не помню время) что-то пошло не так. Точкой отсчёта для меня стала такая картина… Опишу подробно. Представьте себе детей 1,5 часа проведших фактически сидя на концерте. Представили? После этой муки хочется побегать! И часть детей, естественно, стала носиться с криками по коридору. Один паренёк «летит» и натыкается на преподавателя. Не могу пересказать дословно фразу преподавателя, но примерно она звучала так: «Мальчик, ты что бегаешь? Ты дебил?» Эта фраза меня очень покоробила. Не лезу в чужие дела, но получается и моему ребёнку могут так же сказать? Но вернёмся чуть позже к этим словам.

Далее начинается дискотека. Напомню, время, как у нас говорят, детское ещё – около 18:00. В зале дети от 6-и лет, до (примерно) 12-14 лет. Самых маленьких уже нет, но этих человек 30 как минимум. Ди-джей включает танцевальную музыку, дети потихоньку начинают танцевать. Те, что повзрослее пока стоят в сторонке и пританцовывают, поглядывая на «маленьких конкурентов»))))

Теперь представьте картину. Раздаются первые ноты очередной песни и…. дети, услышав мелодию, визжат, бегут со всех сторон на танцпол, хором начинают петь слова песни. Поют почти все, танцуют исключительно все! Гаснет свет, с «неба» начинает падать искусственный снег. Здорово, правда? Дети и подростки в восторге, родители судорожно вынимают свои смартфоны и начинают умиляясь снимать происходящее на видео. Теперь жалею, что не снимал это сам. Так было бы нагляднее. Придётся вам верить мне на слово.

Так что вы думаете это была за песня? В лесу родилась ёлочка? Да! Правильно! Вернее, можно было ожидать танцевальную её версию. Но играла не она! Дети хором пели Black Bacardi от группы GAZIROVKA.

Честно говоря я впал в ступор на несколько минут. В голове пробегали мысли: а родители знают, что такое Black Bacardi, о котором поют их малолетние чада? Хотелось пройти по танцполу и раздать взрослым текст песни. Ну чтобы подпевали и они тоже.

Случайность, думаю. Говорю себе: «Не бери в голову, это детская дискотека!» Но тут, под одобрительные возгласы включается следующая песня. Это Элджей со своей нетленкой «Hey, guys». Версия вроде без мата, но я то видел настоящий текст! А диджей видел? А ведь некоторые из детей владеют смартфонами и знают настоящий текст:

Тем временем моя детка, вместе с остальными танцует. Я отхожу от шока и обтекаю. С ужасом думаю, а если следующую включат песню Элджея «Экстези, меня унеси»? Нет… отлегло. Но снова рэп. На сей раз Jah Khalib – Если Чё Я Баха. Крутая мелодия, дети в отрыве… все… У меня пульсируют виски…

Не помню звучал ли именно такой текст, но вот оригинальный:

