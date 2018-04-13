Подборка материалов из соцсетей: Форма воды, западные сериалы и телеканал Карусель

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Пропаганда извращений в сериалах США 2017-2018 года

Тема рассматривается на примере сериалов 2017-2018 годов:

– Детективное агентство Дирка Джентли

– Ван Хельсинг

– Волшебники

– Звёздные врата

– Чёрная молния

Извращенцы-инопланетяне, извращенцы-супергерои, извращенцы-сказочники…. Учитывая, что сегодня главный положительный герой в 95 процентах отечественных и зарубежных фильмов обязательно должен употреблять алкоголь, весьма вероятно, что скоро главный герой должен будет обязательно быть ещё и либо извращенцем, либо очень им сочувствующим. С какими целями это делается?

Источник: Группа Вконтакте

Фильм «Форма воды». Чьими глазами смотреть на мир?

«Форма воды». Фильм года. 2018. Слоган: «Безумная сказка про некрасавицу и чудовище». Позвольте «снять шапку» перед режиссером сего творения, за великий талант – подменять понятия, а в простонародье: «лепить из …. конфетку». Прям аплодируем стоя! Итак, обо всем по порядку…

Волею сюжета, нас «окунают» в МИР УБОРЩИЦ, работающих при военной лаборатории, в которую доставляют некое рептилоидное существо, выловленное из реки, которому якобы поклоняются (проживающие в тех районах тёмные люди), как богу.

Хочется сразу же отметить, что сам сюжет довольно банален и не несёт, практически, никакой смысловой нагрузки. Один из так сказать… Он лишь привлекает и ведёт внимание зрителя, от образа к образу, аккуратно и уверенно скармливая разные установки.

А разобрать стоит именно главных действующих лиц! А дальше всё сложится само. Выводы напросятся сами.

Ключевым моментом является тот факт, что повествование ведется от лица состарившегося и никому не нужного (как выясняется в процессе повествования) ПЕДЕРАСТА. Другими словами, нам предлагают посмотреть на мир через призму его ценностей, т.е. его глазами. Я уверен, что на такие детали и тонкости драматургии, обращают внимание далеко не все потребители «современного киноискусства»!

Пользуясь принципом: «Скажи мне кто твой друг..», познакомимся поближе с главной героиней. Единственной ее подругой является сослуживица – афроамериканка, которая презирает своего законного супруга, начальство (как водится), и в принципе, – всех окружающих, кроме нашей героини, которая, из-за детской травмы, потеряла способность говорить, но приобрела видимость внимательного (и со всем согласного) слушателя, того бреда, который несет этот «товарищ по ведру и швабре» в течение всего фильма.

Кажется, что данное «совпадение» и является основой их дружеского союза.

И вторым близким человеком, как было сказано ранее, является -«наш» инфантильный, «заднеприводный», «простодырый до нельзя» и сосед ( по совместительству) – дедулек.

Преподносится как творческая, легко ранимая и недооцененная натура!

Ну прям – ЛАПУЛЯ такая!

Ну и еще немного о ней самой. Образ инвалида (немая) вызывает жалость.

Внешняя непривлекательность – располагает к естественному отождествлению себя с ней (типо: «ну уж я то точно посимпатишней буду!»).

Также, между делом, в сей удобный образ, закидывают – привычку к ежедневной мастурбации. И это преподносится и воспринимается как норма!

Рептилоид.

Сразу же подается как жертва незаслуженных издевательств, со стороны бездушной системы. Его история приоткрывается очень поверхностно, вскользь. Обладает способностью к регенерации (почти как Змей Горыныч) и безжалостному убийству. Имеет отвратительный внешний вид, но при этом пропорционально сложенный. Как минимум трижды им восхищаются и признают его сверхчеловеческое происхождение.

Злодей.

Уважаемый отец двоих детей, ответственный исполнитель (и как следствие, – руководитель), участник боевых действий, нормальной половой ориентации.

Преподнесен как источник необоснованной агрессии в отношении «бога» и как законченный карьерист, готовый даже на убийство ради своих меркантильных целей.

Ученый.

Советский шпион, который окончательно «запутался в педалях». Показан наивным простачком, который жертвенно противостоит «системе злых дяденек» и на их фоне ведет неравную «борьбу со злом». Но при всем при этом – его образ положительного героя не мешает хладнокровно убить простого охранника, исполняющего свои обязанности, на рабочем месте, спасая «НАСТОЯШУ ЛЮБОВ»!

Все это действие упаковано в романтическую и очень искуссно скроенную обертку, с соблюдением всех законов жанра и хэпиендом. Где ДОБРО побеждает ЗЛО.

Хочу еще раз отдать должное мастерству режиссера, на мой взгляд оно граничит с гениальностью. Он не нарушает законов мироустройства. Иначе его произведение не пустили бы на пьедестал! Потому шо все все понимают! Дураков нема!

Обман в век инфотехнологий требует незаурядной квалификации!

В жизни действительно все именно так! Разница лишь в том, чьими глазами мы смотрим на происходящее, и кому мы позволяем формировать нашу парадигму.

Тот, кому мы задаем вопросы о том, шо такое хорошо и шо такое плохо и строит наш характер и нашу судьбу в целом. Выводы, как обычно, делаем сами!

Источник: Группа Вконтакте

Мультсериал «Фиш и Чипс»: телеканал Карусель вашим детям…

С недавнего времени, на телеканале Карусель появился новый мультсериал «Фиш и Чипс», который вызвал достаточно много шума на сайтах с отзывами, ведь все люди, которые увидели его, разделились на громко восхваляющих и грозно не одобряющих его. Чему же учит мультфильм, и допустимо ли его показывать на детском телеканале?

Мультсериал «Фиш и Чипс» состоит из 49 серий. Для начала перечислим положительные стороны сериала:

1) У мультсериала достаточна качественная графика, персонажи яркие и запоминающиеся.

2) Мультсериал яркий, весёлый, динамичный, в нем много юмора. Такие мультики нравятся детям.

3) Некоторые серии носят поучительный смысл и делают правильные выводы (например, серии: «Хвост-чешуя», «Блеф», «Любовь Калин»), но сюжеты и темы этих серий, скорее для взрослых, а не для детей.

На этом положительные стороны сериала заканчиваются. Переходим к отрицательным:

Большая часть серий учит плохому, персонажи не извлекают никаких полезных уроков, не учатся на своих ошибках, а порой намеренно совершают плохие действия и поступки.

В серии «Блеф» Рыбий Адмирал играет с котами в покер, проигрывает всё своё имущество и сваливает всю ответственность за свои поступки на своего родственника Фиша. Фиш спасает Рыбьего Адмирала, и они возвращаются домой живые и здоровые. Урок для зрителя: Играй в азартные игры, проиграй всё, ведь в последний момент тебя спасут, и всё будет как раньше.

В серии «Хвост-чешуя» Кот Проблемыч незаконно варит брагу из тухлых мидий и продаёт её рыбам, те напиваются, буянят, их ловит полиция, но они оправдываются тем, что виноват лишь Проблемыч, он ведь главный зачинщик! Рыб отпускают, они весело бегут домой. Урок для зрителя – можно пьянствовать и буянить, и всё-таки выбраться сухим из воды, ведь виноват только тот, кто продал тебе отраву, а ты, добровольно принявший её, считаешься невиновным!

В серии «Любовь Калин» Рыба-Кошка Калин ищет себе любовника по интернету. Она находит себе подходящего рыбца, но в конце оказывается, что это не рыбец, а кот который по ошибке зарегистрировался на рыбьем форуме, потому что «пьяный был». Но Калин всё равно принимает кота, и они идут гулять в парк. Урок для зрителя – если очень хочется играть свадьбу, найди себе первого встречного пьяницу в интернете и будет тебе счастье!

В серии «Психология» Фиш пытается помочь коту Чипсу вылечится от психологической травмы детства, которую Чипсу нанёс его отец. Серия заканчивается бурной ссорой кота Чипса с его отцом и его дракой с Фишем. Психологическая травма не вылечена, отношения кота Чипса с его отцом и с Фишем стали только хуже. Урок для зрителя – нельзя никому помогать, сделаешь только хуже и себе, и другим.

Так же в мультсериале много плохих и даже опасных для здоровья и жизни поступков: например, бродяжничество, поедание большого количества фастфуда, беспорядочные любовные связи и так далее…

В мультсериале демонстрируются сомнительные, порой совершенно недетские темы и сюжеты:

Кот Проблемыч занимается незаконной продажей самодельного алкоголя и самодельного оружия.

Кот Чипс является жуликом, постоянно пытается украсть у рыбки Фиша его косточку-талисман.

Рыбий Адмирал следит за порядком в городе рыб, но сам его постоянно нарушает.

Кот Марлон незаконно торгует самодельным алкоголем и самодельным оружием, незаконно держит алкогольный притон.

Скат Торпедо крайне драчлив, постоянно скандалит и дубасит всех током.

Три пираньи Тинг, Танг и Тонг ведут себя крайне агрессивно, постоянно пытаются сожрать других жителей города.

Нельзя обойти стороной и музыку, звучащую в сериале: песен нет, ну нельзя же назвать песней хриплое «Мама, рыбки ходят по воде, у них есть ножки. Мама, рыбы ходят по воде, у них есть ножки…», распеваемое пьяным Рыбой-охранником Ленни, а вот музыки хоть отбавляй. Почти вся музыка грубая, резкая, дёрганая, такую музыку не следует слушать детям.

В мультсериале часто демонстрируются разные зависимости. Никакого урока из случившегося герои не извлекают.

В серии «Вокруг картошки» у Фиша явная зависимость от фастфуда, он готов на всё, ради жареной картошки.

В серии «Блеф» Рыбий Адмирал настолько зависим от азартных игр, что проигрывает в покер всё своё имущество.

В серии «Хвост-чешуя» показана зависимость Рыбы-Охранника Ленни от самодельного алкоголя. В той же серии демонстрируется зависимость Рыбки Фиша от жареной картошки.

Фиш часто и подолгу смотрит телевизор, и это никак не осуждается.

Персонажи постоянно ругаются.

Конечно, ругательства не слишком грубые, ведь это детский мультфильм. Но если приучить ребёнка к сленгу, со временем он перейдёт на более грубые выражения.

Лосось всемогущий! Сом побери! (Рыбка Фиш)

Карась недожареный! Лосось необсосаный (Кот Чипс)

Кот побери! (Кот Рольф)

Урод блохастый! (Кот Марлон)

Жалкий, Ничтожный, Мерзкий, Паршивый, Тупой, (Разные персонажи)

Теперь о характере персонажей. Положительных героев попросту нет, брать пример не с кого.

Кот Чип Барботус – Грубый Бомж-Алкоголик с многолетним стажем. Постоянно ссорится и дерётся со своими друзьями, пытается обокрасть Рыбку Фиша, утащить у него кость-талисман.

Рыбка Фиш. Капризный, трусливый, ленивый, совершенно не приспособленный к взрослой жизни рыбец. Имеет страсть к жареной картошке. Также верит в легенду, согласно которой он может эволюционировать, превратится в кота и стать сухопутным. Фиш целыми днями валяется на диване, поедает чипсы и смотрит телевизор, а ночью подрабатывает в ночном клубе стриптизёром. Планирует начать новую, правильную жизнь, но только после эволюции.

Кошка Тиффани Барботус – сестра кота Чипса. Крайне важная, горделивая, высокомерная. Живёт во дворце со своим отцом – Котом Чипсусом Барботусом, но, несмотря на высокий статус, часто ходит в пивную «Золотая Канава», кокетничает со всеми подряд, очень развратно одевается: короткое зелёное платье, яркий макияж, куча золотых украшений.

Кот Рольф – серый кот, друг Кота Чипса. Капризный, депрессивный, слабый и жалкий бомж и алкоголик. Является взрослым котом, но по-прежнему живёт со своей матерью.

Кот Марлон – рыжий кот, друг Кота Чипса. Хитрый, коварный, жадный до денег бомж и алкоголик. Владеет разбойничьим притоном «Золотая Канава» где торгует самодельным алкоголем и самодельным оружием.

Кот Проблемыч – чёрно-белый тощий кот, друг Кота Чипса. Владеет гаражом, в котором хранит всякий хлам и торгует самодельным оружием и самодельным алкоголем. Конкурирует в этом с Котом Марлоном. Очень жадный до денег персонаж.

Чипсус Барботус – жёлтый разноглазый кот, отец Кота Чипса и Кошки Тиффани. Является самым богатым котом в городе, живёт во дворце, собирает и коллекционирует рыбьи кости. Также является инвалидом, не ходит, а разъезжает на золотом радиоуправляемом троне. Прогнал своего сына Кота Чипса из дома за то, что тот не смог принести ему кость-талисман Рыбки Фиша.

Торпедо – скат, друг Фиша. Вспыльчивый, агрессивный, очень драчливый. Охраняет Рыбку Фиша. Главный враг Кота Чипса и его товарищей. Как и Фиш, очень зависим от картошки, одинок и работает в ночном клубе стриптизёром.

Калин – гибрид рыбы и кота, рыба-кошка, подруга и возлюбленная Рыбки Фиша и Кота Чипса. Очень хочет замуж, кокетничает со всеми подряд, постоянно ищет любовников в интернете. Носит рваное платье, густо красится косметикой. Владеет рестораном «Рыба-Кошка» в который часто ходит Рыбка Фиш и Кот Чипс.

Мона – розовая Рыба, сестра Рыбки Фиша. Замужем за Рыбьим Адмиралом, имеет четырнадцатилетнего сына Гуся. Есть собственная квартира. Пытается образумить Рыбку Фиша, убедить его в том, что эволюция с помощью косточки-талисмана – лишь сказка. Убеждает Фиша завести семью, говорит, что это прекрасно, но сама часто ругается с мужем и сыном. Плаксива, капризна, но порой проявляет спокойствие и доброту.

В мультфильме много вредного юмора, пошлости и алкоголя.

Фиш часто пробирается в дом через унитазы.

Чипс часто копается в помойках и канализациях.

Калин часто флиртует и кокетничает со всеми подряд.

При просмотре складывается впечатление, что сюжеты для серий были взяты из фильмов и сериалов для взрослых. В мультсериале «Фиш и Чипс» много недетских тем, вроде работы стриптизёром в ночном клубе, игры в покер, незаконной торговли самодельным алкоголем и самодельным оружием…

Подведём итог. Мультсериал «Фиш и Чипс» нацелен на:

1) Пропаганду насилия;

2) Пропаганду свободных отношений;

3) Пропаганду алкоголя;

4) Пропаганду азартных игр;

5) Оправдание лени;

6) Пропаганду потребительства;

7) Пропаганду ругательств;

8) Пропаганду преступного образа жизни;

9) Оправдание зависимостей;

10) Пропаганду Фастфуда;

11) Пропаганду вредного юмора.

Алкоголь: Его очень много. Персонажи постоянно пьют самодельные спиртные напитки и это никак не осуждается, а наоборот, преподносится с весельем и юмором. Пошлость: Её очень много. Сестра Кота Чипса Кошка Тиффани и подруга Рыбки Фиша Рыба-Кошка Калин имеют вульгарную внешность. В мультсериале много сцен с откровенными поцелуями взасос, страстных объятий, пошлых шуток на интимные темы. Насилие: Его очень много. Кот Чипс постоянно дерётся с Рыбкой Фишем из-за косточки-талисмана, и со своими друзьями. Мораль: Мораль очень вредная – пьянствуй, дерись, деградируй, нарушай законы и веди преступный образ жизни, и всё у тебя будет хорошо!

Учитывая, что подобные мультики совершенно свободно транслируются на центральных детских телеканалах, настоятельно рекомендуем всем родителям: уберите из дома телевизор!

Няша Пирожкова для Научи хорошему

Источник: Группа Вконтакте

Чудеса скрытой рекламы, или как Фиксики впаривают бытовую технику

Со старшим сыном Юрой (7 лет) мы провели настоящее расследование! Недавно мы посмотрели последнюю серию известного российского мультсериала «Фиксики». И увидели в нём откровенную рекламу конкретной марки бытовой техники.

Найти в интернете автоматические мойщики окон и пылесосы фирмы «hobot» не составило труда! Всего-то за какие-то 19000 рублей (это половина моей зарпалаты за месяц на двух работах) можно приобрести по моему личному мнению совершенно бесполезную, но очень модную вещь.

Мои дети с раннего возраста знают, что такое скрытая реклама. Уверен, это очень хороший навык, который поможет им научиться отличать правду от лжи.

Уважаемые родители! Подвергайте своей цензуре каждый мультик! Сейчас практически не осталось безобидной мультипликации! В основном это коммерческие проекты, цель которых – приносить доход. Доход любым способом! Поэтому садимся вместе с детьми и смотрим. Вслух оцениваем действие героев и коллегиально на детско-взрослом совете решаем, будем ли мы его смотреть дальше или нет. Если нет, то почему! У малышей обострённое чувство правды, так что они с Вашей помощью смогут быстро определить – обманывают их или говорят правду!

P.S. Папа в этом мультфильме неурукий оболтус, который не может даже кашу сварить! А теперь, как выяснилось после просмотра последней серии, ещё и трус!

Михаил Плетнев. Моя семейная группа ВКонтакте: vk.com/egoriy_hrabriy

От редакции: Делали положительный видеообзор на первые сезоны Фиксиков, такой навязчивой рекламы раньше не было. Надеемся, этот эпизод исключение, а не новая финансовая политика компании.

Источник: Группа Вконтакте

Иллюзия свободы мнений на ТВ

Промывка мозгов по-американски. Показываем наглядно:

Источник: Группа Вконтакте

Чему учат сериалы компании «The CW»?

Посмотрел несколько сериалов от компании «The CW» по мотивам комиксов «DC Comics»: «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и «Константин», и решил определить посыл, транслируемый зрителям. Рассматривать будем не столько сюжет, спецэффекты и игру актёров (это они умеют делать на высоком уровне), а то, чему учат эти фильмы. Почему я решил разбирать сразу несколько сериалов – потому что они находятся в одной киновселенной и герои из одного сериала периодически появляются и в других, а также проводятся совместные кроссоверы, где сюжет начинается в одном сериале, продолжается в другом и заканчивается в четвёртом. Такой ход заставляет зрителей смотреть и другие сериалы от «CW», чтобы понять весь сюжет.

Начну с сериала «Константин».

Главный герой Джон Константин – экзорцист, охотник за нечестью, спасающий людей от зла. Главный герой имеет регулярные беспорядочные половые связи, в сериале присутствуют пошлые шутки на тему секса (пример собираясь в Мексику, чтобы помочь своей подруге монахине Джон берёт презервативы и в этот момент звучит фраза «нужно быть готовым ко всему»). Что касается алкоголя и табака – Джон Константин постоянно курит сигареты, это является его своего рода фишкой. Главный герой и его помощники также любят обильно выпить чего-нибудь покрепче.

В фильме очень сильно размыта грань между добром и злом – примеры: герой пользуется помощью злодея, когда ему это выгодно; монахиня для того чтобы спастись самой и спасти младенца стреляет в своего друга Джона Константина из пистолета, чтобы монстр в канализации напал на него; заказчиком всего зла, что происходит в сериале оказался ангел курирующий Джона. (В целом зло и добро по своим методам и действиям не отличаются). На удивление в сериале отсутствует пропаганда педерастии, но это может быть связано с тем, что сериал не был доведён даже до конца сезона (его закрыли на середине сезона) и сценаристы просто не успели её туда внедрить.

Под итог, сериал «Константин» является: пропагандой пошлости, пропагандой алкоголя и табачной продукции, размывает грань между добром и злом.

Сериал «Стрела»

Главный герой Оливер Куин, наследник семьи миллионеров, в ходе крушения отцовской яхты вынужден был провести пять лет на необитаемом острове. После катастрофы яхты в спасательной шлюпке остаются в живых три человека, это главный герой, его отец и матрос. Отец посчитал, что выжить на острове сможет только один и поэтому в начале сериала убивает матроса, затем и себя. Оливер находит в кармане отца список и с тех пор его целью является «наказать всех, кто в нём присутствует».

В сериале показано много насилия, главный герой не только избивает, калечит и пытает своих врагов, но и убивает их, если считает это не обходимым. Оливера Куин является бабником встречается, то с одной, то с другой, и когда его невестой была Лора Ленс, он в тайне встречался с её сестрой Сарой. Его помощники тоже не обладают постоянством в этом вопросе. Сестра Оливера заядлая тусовщица и наркоманка, правда, во втором сезоне с запрещёнными наркотиками она завязывает, а вот с алкоголем нет. Вообще тема алкоголя здесь раскрыта очень ярко: постоянно травят себя все, главный герой, его друзья и враги.

Также следует отметить тему семьи, которая здесь дискредитирована. И мать и отец Оливера работали на идею главного злодея первого сезона: мать постоянно обманывала своих детей, такой же конфликт был у антагониста первого сезона со своим сыном. Во втором сезоне выясняется, что сестра Оливера – дочь главного злодея первого сезона. Помощница Оливера Филисити также узнаёт, что её отец преступник.

Пропаганда педерастии начинается со второго сезона, когда выясняется, что Сара Ленс – бисексуалка. В четвёртом сезоне появляется новый помощник Кёртис, который является педерастом и в сериале акцентируют внимание на отношениях с его мужем. Как и в сериале «Константин», главный герой сотрудничает со злодеями, когда ему это выгодно.

Отдельно следует рассмотреть образ России в сериалах «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня». Западные страны показаны как обладатели передовых технологий за гранью известной нам науки. А вот в России всё печально: старая допотопная техника, люди ненавидят власть, а единственной защитой являются бандиты, так называемая солнцевская братва, которых пытаются показать хорошими. И кстати, Россия в этих сериалах развалилась на несколько частей: Россию, Каснию и Заковию.

Под итог сериал «Стрела» нацелен на: пропаганду пошлости, пропаганду алкоголя, пропаганду педерастии, пропаганду насилия, подрыв образа семьи, размытие грани между добром и злом, негативный русофобский образ России.

Сериал «Флэш»

Главный герой – Барри Аллен. Все началось не с самого лучшего воспоминания из детства. На глазах у малыша была жестоко убита его собственная мать. Но это было не простое нападение, а что-то необъяснимое. Местная полиция не стала разбираться досконально и не поверила в паранормальность убийства. Поэтому главным и единственным подозреваемым стал отец Барри. Не имея веских доказательств своей невиновности, он надолго попадает за решетку. Дело быстро закрывают, и малыш остается сиротой.

Спустя долгие годы Барри, пораженный молнией во время взрыва ускорителя частиц, получает сверх скорость. Барри тайно влюблён в свою подругу Айрис, но в первом сезона она встречается с коллегой Барри и её отца. Барри сначала пытается завязать отношения с Фелисити Смоук из сериала»Стрела», во втором сезоне он встречается со своей коллегой, а с Айрис они сходятся только к концу второго сезона. У друзей Барри с личной жизнью тоже не всё в порядке, Циско Рамон находится в активном поиске, Кэйтлин потеряла своего жениха в первом сезоне, во втором сезоне её новый возлюбленный оказался главным злодеем второго сезона, с бойфрендом третьего сезона она растаётся в начале четвёртого. Главной проблемой от ускоренного обмена веществ Барри считает невозможность опьянеть, звучит даже фраза» «Мне только стукнуло 21, а я не могу напиться, жизнь не удалась», но добрые друзья синтезируют для него особо мощный вид алкоголя.

Тему педерастии здесь раскрывает начальник Барри капитан Синкл, его отношения пытаются показать вполне нормальными переживания перед свадьбой, сравнивают как у нормальной пары, так и в гей паре, да и вообще институт семьи здесь называют устаревшим. Как и в предыдущих сериалах Флэш пользуется помощью злодеев, если это выгодно, также антагонисты раскрываются, как хорошие люди.

Под итог сериал «Флэш» нацелен на: пропаганду пошлости, пропаганду алкоголя, пропаганду педерастии, размытие понятий добра и зла.

Сериал «Супер гёрл»

Главной героиней является Кара Денвер двоюродная сестра супермена родом с криптона. Сериал пронизан Феминизмом: тут вам и железная непобедимая Кара, и такая же сильная сводная сестра Алекс – сотрудница спец подразделения по поимке пришельцев «ДЕО», сильная успешная и независимая начальница Кары Кэт Грант, токая же независимая бизнесвумен подруга Кары Лена Лютер, да и все сильные злодеи – это женщины, мужчины же показаны слабыми и беспомощными. В одной из серий третьего сезона мужчин называют слабым полом.

Что касается алкоголя, как и в других сериалах герои любят отравить себя, в том числе и теми видами алкоголя, что смертельны для людей. Любовный сюжет, как и в большинстве западных фильмов: Кара встречается то с одним, то с другим. Её друг Уил Шот в первом сезоне влюблён в Кару, но позже встречается с коллегой по работе (здесь даже показывают как они занимаются сексом на рабочем месте, и их за этим застукивает Кара), которая случайно превращается в злодейку со сверх способностями, в третьем сезоне он встречается с инопланетянкой, которая является преступницей. Педерастия здесь раскрывается во втором сезоне: сестра Кары Алекс внезапно осознаёт, что она оказывается лесбиянка и начинает встречаться с девушкой, их любовным переживаниям уделяется много времени, в частности, они расстаются из-за того, что Алекс хочет детей, а её невеста нет (стандартное разделение на плохих и хороших извращенцев, чтобы вовлечь зрителя в ложный выбор из «оттенков серого»). Ну и по традиции Кара, как и все герои из других сериалов, пользуется помощью злодеев.

Под итог сериал «Супер гёрл» нацелен на: пропаганду феминизма, пропаганду пошлости, пропаганду алкоголя, пропаганду педерастии, размытие грани между добром и злом.

Сериал «Легенды завтрашнего дня»

Здесь главными героями являются второстепенные герои из сериалов «Флэш» и «Стрела», причём Мик Рори и Леонард Снард (Капитан холод) являются бандитами, примкнувшими ради своих корыстных целей.

Герои путешествуют во времени, пытаясь исправить анахронизмы, которые возникли по их же вине из-за действий в первом сезоне, но при этом сами же ухудшают ситуацию. Алкоголь, ну как же без него, употребляют все, особенно Мик. Тема педерастии раскрывается Сарой Лендс из сериала «Стрела», которая во втором сезоне становится капитаном волналёта. Её личная жизнь в сериале подчёркивается довольно сильно, Сара ведёт беспорядочную половую жизнь, встречаясь, как с парнями, но чаще всего с девушками. В третьем сезоне она пытается завести серьёзные отношения с девушкой главой бюро времени. В этом сериале также большое количество феминизма, особенно со второго сезона: все сложные проблемы решают женщины, а вот мужчины показаны в большинстве случаев беспомощными и не способными принимать сложных решений. И как мной уже говорилось ранее в обзоре сериала «Стрела», в первом и втором сезоне образ России показан в негативном плане. Тат же следует отметить, что главные герои часто делают глупые поступки.

Под итог сериал «Легенды завтрашнего дня» нацелен на: пропаганду пошлости, пропаганду алкоголя, пропаганду педерастии, пропаганду феминизма, пропаганду глупости, размытие грани между добром и злом, формирование негативного русофобского образа России.

И отдельно рассмотрим совместный кроссовер из всех сериалов «кризис на земле Х» : Начинается он со свадьбы Бари и Айрис, на которую пришли герои всех сериалов. В ходе событий Алекс из «Супер гёрл» переспала с Сарой Лендс из «Легенд». На земле Х в параллельной вселенной во второй мировой войне победил Гитлер, и планета стала фашистской, в результате чего на наших героев нападают их злые копии с земли Х. В концентрационных лагерях сидят геи и лезбиянки и герои противостоящие режиму, это местная добрая версия Леонарда Снарта (Капитан холод) и его муж Луч. Главным посылом этого кроссовера является то, что тот, кто не любит педерастов, – нацист.

ОБЩИЙ ИТОГ: сериалы от «CW» объединяет обязательное наличие пропаганды пошлости, пропаганды алкоголя и табачной продукции, пропаганды феминизма, пропаганды глупости, размытие грани между добром и злом, негативный русофобский образ России. Сюжеты меняются, а ядовитая начинка остаётся одной и той же, ведь она и есть то, ради чего ведётся вся работа.

Михаил Тугарин для Научи хорошему

Источник: Группа Вконтакте

Как СМИ формируют наше представление о родах

Мне всегда было смешно смотреть художественные фильмы со сценами рождения детей – настолько неправдоподобно нам их представляют! Младенца достают из матери сразу розовеньким, чистеньким (без первородной смазки) и в шапочке – ну что делать, если в шапочках они рождаются. Историю с пуповиной и плацентой никогда не показывают – так будто и не бывает их вовсе.

А скорость родов у героинь фильмов просто поражает: с первых же схваток их настигают сильнейшие ощущения, и они, корчась о боли, спешат попасть в роддом. Конечно, на их пути обязательно встречаются препятствия в виде пробок на дорогах, но они успешно их преодолевают, и малыш рождается сразу, как только женщина добралась до роддома – еле успела!

Может быть именно поэтому многие женщины так стремятся выехать в роддом уже на первых схватках, и так боятся не успеть и родить в дороге. Вот только фишка в том, что так называемые стремительные роды (на которые похоже то, что нам показывают в этих фильмах) случаются всего у 3-10% женщин.

А вот ранний приезд в роддом сулит вам испытать на себе все «прелести» рутинных процедур и всяческого рода стимуляций. Поэтому сегодня мудрые женщины едут в роддом уже на активных схватках, а мудрые доктора отправляют женщин с раскрытием менее 5 см домой или гулять вокруг роддома.

Но написать я хотела о другом…

Для начала позволю себе напомнить вам, что СМИ – это не что иное, как мощнейший инструмент управления сознанием и умами людей, который относится к третьему приоритету управления (фактологическому/идеологическому). Тех, кто не знаком с данной терминологией, переориентурую сначала на Концепцию общественной безопасности. А с теми, для кого это и так очевидно, можем продолжить.

На прошлой неделе мне «посчастливилось» посмотреть несколько серий сериала «Новорождённая Россия». В этом посте я не буду указывать ссылки, кому будет интересно, тот сам найдёт. Но хочу сказать одно:

Всем рекомендую воздержаться от просмотра. особенно женщинам. особенно беременным или планирующим зачатие.

Что же меня так насторожило при первом поверхностном просмотре:

Герои сериала

В качестве героев сериала нам показывают:

одинокую девушку 30+, за которой ухаживает 21-летний парень. Причем ребенок не от него.

6-летнюю беременную, которую бросил парень

женщину, носящую тройню в результате ЭКО

женщину, носящую ребенка от мужчины с судимостью

женщину, готовящуюся к третьему кесареву сечению, которая хочет иметь пятерых детей, но в результате такого количества кесаревых получает настоятельные рекомендации оставить идею последующего деторождения

женщину в возрасте 41 год с первой беременностью

Как вам такой состав?

Ну да, такие истории в жизни бывают. И, возможно, одна из них похожа на вашу или среди ваших знакомых есть похожие. НО, согласитесь, это скорее исключения из правил. Нам же старательно преподносят это как норму? Интересно, почему? Может быть в России закончились благополучные семьи? Или они просто не подходят для создания высоких рейтингов передачи?

Беременность как болезнь

К женщинам обращаются исключительно словом «пациентка», иногда «пациента Иванова». В каждой истории мы видим какую-то патологию, которую медперсонал усиленно лечит. У кого-то плохие анализы, кому-то «положено» кесарево просто потому, что эта беременность третья. А вот девушке с тройней в начале беременности предлагали «убрать» одного ребёнка… Понимаете, что такое это убрать???

Здесь сделаем паузу и помолчим… И я вновь соглашусь, что бывают осложнённые беременности. Это не миф, это реальность. НО это вновь скорее исключение из правил, потому что 90% беременностей – это здоровые беременности.

И вновь у меня всё те же вопросы: почему в сериале не показывают женщин с нормально протекающими здоровыми беременностями, а за норму выдают осложнённые беременности? Или в России нет женщин, чьи беременности протекают хорошо? Или все они по каким-то причинам отказались от съемок в сериале?

Медикаментозные роды

Роды в сериале представлены как сложная медицинская операция. И главный герой в ней, конечно же, врач (а вовсе не мама и младенец). Конечно, при осложнённой беременности, в родах может понадобиться медицинское вмешательство, которое в итоге может спасти жизнь матери и ребёнку.

Но, вот, например девочка 16-ти лет вполне могла бы родить сама, если бы ей дали возможность свободно двигаться. Это стремление – слезть с кушетки и ходить – она интуитивно демонстрирует всем свои поведением (вряд ли в свои 16 она слышала что-то о свободных или вертикальных родах). Но она привязана к аппарату КТГ и вынуждена лежать неподвижно на спине. Как результат интенсивность её ощущений увеличивается, и она просит обезболивание. Конечно, тут же появляется добрый врач и вызывает анестезиолога.

Хочу обратить ваше внимание на то, что перед процедурой с девушкой не были проведены следующие обязательные по законодательству процедуры: информирование о медицинской процедуре и получение письменного согласия на проведение медицинской процедуры.

Кому подробнее, читаем Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства, п. 1,7

Как следствие обезболивания, девочка получает управляемые потуги, которые конечно же, происходят на спине — ведь эпидуралку сделали, да и врачу удобнее!

Да, возможно процедура письменного согласия осталась за кадром, нам её просто не показали. Но что это может значить? Если вы не готовитесь к своим родам основательно, вы можете так никогда не узнать, что у вас в роддоме есть права и вы можете ими пользоваться: получить полную информацию о всех плюсах, минусах и возможных побочных эффектах (а они всегда есть) той или иной медицинской процедуры и отказаться от любой медицинской процедуры.

И опять же, вернусь всё к тем же вопросам, возникающим в моей голове: в России нет женщин, чьи роды протекают естественно и физиологично? Вообще нет родов, которые не нуждаются в медицинских вмешательствах? Почему не показывают их: здоровые естественные физиологичные роды?

Ответственность

Во всех показанных историях женщины отдают 100% ответственности за свою беременность и роды врачам. Не раз в сериале звучат фразы: «Сейчас посмотрим, что врач скажет», «Ну надо так надо» и тому подобные. Причем ни одна из них не консультируется дополнительно с другими специалистами, не спрашивает о возможных побочных эффектах предлагаемого лечения, о реальных угрозах малышу и реальной необходимости такого медицинского вмешательства, об альтернативных вариантах работы с конкретными симптомами и так далее. Просто «ну надо, так надо»…

Да и от самих врачей часто можно услышать: «Вы просто слушайте врача и всё будет хорошо». Так и хочется продолжить: «А голова вам дана для того, чтобы шапку на ней носить…»

Месседж понятен???

И, конечно, надо понимать, что врач врачу рознь. Есть те, кто 30 лет назад закончил медицинский и считают, что этого достаточно, чтобы работать еще 20 лет. А есть те, кто постоянно совершенствуются, развиваются, учатся, ездят на конференции и это, конечно, уже совсем другая история.

Но какой бы врач вам не попался, никто, кроме самой женщины, не может отвечать за неё и её ребенка.

Неуважительное отношение к новорождённому и маме

В одном из сюжетов орущего малыша (естественно, ведь ему только что обрезали пуповину, и он был вынужден сделать резкий и болезненный первый вдох) небрежно подносят к маминому лицу и быстро спрашивают: «Кто? Кто?» Затем уже в коридоре врач с ухмылкой спрашивает у роженицы, которую везут на каталке: «Малыша видела? Видела?» /Мол, какие претензии? Не сразу же забрали — показали сначала!/.

Я уже молчу об отсроченном отсечении пуповины, о прикладывании новорождённого к груди, о контакте «кожа к коже» в течение первых 2-ух часов после родов (для малышей, не нуждающихся в срочной реанимации), совместном пребывании, о которых в сериале как-то не упоминается. В сериях, просмотренных мной и близко ничего такого не было.

И это тоже преподносится как норма.

Вот так «красиво» рисуют нам беременность и роды на ТВ.

Здесь мне хочется напомнить, что: В силу своего понимания мы работаем на себя, а в силу непонимания – на того, кто понимает больше. И я не знаю, кому выгодно, чтобы общество начало воспринимать беременность и роды, как болезнь, нуждающуюся в лечении. Я не знаю, кому выгодно, чтобы женщина теряла свою внутреннюю силу и уверенность, чтобы теряла контакт с собой, своим телом и интуицией, и в конце-концов разучилась рожать сама!

Но знаю, что это точно не выгодно самой женщине! Поэтому, девочки/девушки/женщины, будьте осознанны: готовьтесь к зачатию, беременности и родам, изучайте, читайте, ищите, учитесь, задавайте врачам неудобные вопросы, отстаивайте свои права, берите ответственность на себя и творите лучшее будущее для своих малышей!

Если вы сами не формируете своего представления о беременности и родах, то за вас это сделают и, поверьте, очень успешно!

P.S.:

Еще раз повторю, что особенно рекомендую воздержаться от просмотра сериала беременным женщинам: всё в этом сериале, начиная от музыки на заставке и заканчивая ведением родов, вызывает тревогу и стресс, которые подавляют выработку так необходимого беременным окситоцина.

А смотрите лучше видео естественных природных здоровых физиологичных родов. Если уж не все врачи и акушеры имеют опыт наблюдения и участия в таковых (при многолетней практике и тысячах принятых родов), что говорить о женщинах, которые сегодня ограничиваются одними-двумя родами.

Некоторые видео можно увидеть на моей странице ВК. Другие найдёте сами – кто ищет, тот всегда найдёт. Приятного просмотра!

Источник: Группа Вконтакте

На какие цели работает телешоу «Говорит Украина»?

В качестве объекта анализа я решил выбрать телешоу «Говорит Украина» на ТРК «Украина». По своему жанру аналогичен таким российским ток-шоу как «Пусть говорят», «Прямой эфир».

Из страницы на Википедии и на официальном сайте программы можем узнать больше информации о ведущем – его зовут Алексей Суханов. На удивление он из РФ. Смешанные же чувства вызывает информация о том, что ведущий последние годы работал на телеканалах «Дождь», «ТВ3», «РЕН ТВ». То есть Суханов прошёл редакционные фильтры у каналов, которые в медийном разделении труда РФ специализируются на компрометации, дискредитации позитивных идей, позитивных тенденций, а также раскручивании идей маргинальных.

О так называемой «старой» команде НТВ Суханов отзывается скептически: «Ушли люди со старой команды НТВ. И, как показало время, эти люди не были такими уж идейными, какими себя выдавали. Потому что иные из этой старой команды НТВ сейчас замечательно успешно работают на Первом канале и делают вполне подобострастные сюжеты, и ничто их не смущает».

Утверждает, что очень многому на НТВ научили.

Поддерживает ЛГБТ-пропаганду: «Осуждает законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних…»

О канале на Ютубе, посвящённом данной программе, существует около 2 лет (с 11 мая 2016 г). За это время насобирал около 300 тысяч подписчиков и 150 млн просмотров (это где-то 4 населения Украины и 1 население России). Если верить сервису SocialBakers, то около 90% аудитории этого канала из Украины (но, правда, не очень вериться).

Какой методологией изучения контента я решил воспользоваться? Я решил взять 100 выпусков с самыми большими просмотрами и отнести их к какой-то из категорий. Надо сделать оговорку, что этот метод подсчёта ориентирован на выявление тем не сколько тех, которые навязывает редакция канала, а тех тем, которые отражают навязанный обществу спрос. Так же отмечу, что канал на ютубе был создан позже, чем выпуски стали вкладывать на ютуб, поэтому чтобы получить список самых просматриваемых выпусков просто воспользоваться поиском на ютубе и ранжировал видео по количеству просмотров.

Каковы результаты?

22 выпуска посвящены людям с врождёнными отклонениями. Среди выпусков этой категории можно найти следующие: «Женщина-зомби», «Заедаю голод бумагой», «Кто живёт в моей дочке?», «Невеста без кожи», «30 кг от моего сына», «Красавица с половиной лица». Какой-то нездоровый интерес у редакции шоу к тем несчастным, которым выпала судьба родится или стать инвалидами. То есть этой теме посвящён чуть ли не каждый пятый популярный выпуск шоу «Говорит Украина». В аналогичных шоу, производимых в России, как по мне такого большого акцента нет.

16 выпусков посвящены теме жестокого отношения над детьми: «Меня закопала мама», «Меня избил папа, а мать предала», «Новорождённая из мусорного бака», «Отомщу матери за проституцию», «Мёртвый мальчик в диване», «Детство в общественном туалете» и т.д.

10 выпусков были ориентированы на непосредственно дискредитацию института семьи: «Интим на похоронах у матери», «Дедушка или любовник», «Жена продала меня на органы», «Мама, готовь гроб» и т.д.

8 выпусков с раскручиванием темы педофилии: «Взрослые игры для маленькой внучки», «Мой сосед – педофил», «Молчание первоклассницы» и др.

7 выпусков на тему уродования собственного тела: «Страшно красивые. Отцы и дети», «Мой сын превращается в демона», «Я ужасно прекрасна» и др. В этих выпусках центральными персонажами были люди, которые делают себе множество татуировок, «подковывают» себе уши, язык и другие части тела, а также наносят другие увечья телу.

7 выпусков были ориентированы на раскрутку ЛГБТ: «Две невесты – одна свадьба», «Кто сказал, что я не женщина», «Андрогин или гермафродит? Кто я?», «Где моя голубая кровь?»

4 выпуска были предназначены для раскрутки подростковой жестокости: «13-летний садист с улыбкой ангела», «Я боюсь своего восьмилетнего сына», «Мой сын превращается в маньяка», «Черниговская банда школьниц. Часть1»

3 выпуска были отнесены к категории «Потребительство»: «Я готов на всё ради славы», «Дети на миллион», «Красивое тело – смысл моей жизни».

- 3 выпуска были ориентированы на генерацию маргинальности в обществе: «Хочу умереть молодой», «Я – маменькин сынок», «Неправильные мамы»

3 оказались предназначены для раскрутки каннибализма: «Мать и сын – людоеды», «Вампиры среди нас», «Дочка на куски!»

2 выпуска были посвящены людям-маугли: «Шокирующая находка: женщины-маугли под Киевом», «Кто превратил ребёнка в маугли?»

2 выпуска были предназначены для раскрутки темы инцеста: «5 часов секса с бабушкой», «Дитя грешной любви»

Особняком стоят категории 2 категории. «Рекордсмены» (7 выпусков) – они были посвящены гражданам, чьё тело обладает незаурядными способностями или нетипичным видом. Среди гостей были люди с очень длинными ногами, очень высоким ростом, с очень эластичной кожей и т.д. Эти выпуски не обладали столь сильным деструктивным фоновым посылом. Вместе с тем и не обошлось без пошлостей. К примеру, приглашали девушек с очень большой грудью – и эти гостьи были в особом центре внимания. И ещё 6 выпусков были внесены в категорию «Прочее», поскольку их было сложно отнести к какой-либо другой категории.

Если брать более укрупнённые категории, то распределение выпусков будет иметь следующий вид:

49 выпусков ориентированы на дискредитацию семьи

29 – на раскрутку образа физических отклонений

10 – на антисоциальное поведение

12 – отнесены к категории «Прочее»

Из всех выпусков разве что 2 были нейтральными. Это про диету («Я «сижу» на Дюкане») и про украинских видеоблогеров («YanGo | Мое видео сводит с ума детей»). Но нейтральными на фоне всех остальных выпусков. Разумеется, в них пропагандировался потребительский образ жизни и совращение малолетних, хоть и в меньшей степени.

Разумеется, редакция совершает попытки создать иллюзию, что шоу исключительно полезно для общества и что если совершается какие-то дела, то только добрые. Если взглянуть на комментарии, то можно увидеть, что зрители (во всяком случае ядро аудитории) с головой ныряет в обсуждение проблемы какой бы мерзкой она не была, искренне сочувствуют участникам шоу. Комментарии с мнением о том, что такие программы развращают публику встречаются крайне редко.

Кстати, нередко в качестве картинки видео (по которой пользователи могут увидеть, о чём или о ком будет идти речь в выпуске) сделаны в жанре ужасов.

Итого. Проект «Говорит Украина» нацелен на:

дискредитацию института семьи

пропаганду психологических и физических патологий

пропаганду антисоциального поведения

Источник: Группа Вконтакте

Сила образа важнее сухой логики

Скрытое влияние в фильмах строится на принципе «Что показывают, то и пропагандируют», но если в фильме показывают сразу несколько источников информации с противоположным посылом, как понять, какое влияние несет фильм? Например, показывают, как люди веселятся от наркотиков, а закадровым голосом озвучивают, что наркотики это вредно. Или если демонстрируют, как персонажи с удовольствием пьют и курят, а потом их посадили в тюрьму, то пропаганда ли это наркотиков? Тут соединяются два посыла, положительный и отрицательный, как понять, какой сильнее?

Показанное мощнее услышанного

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (пословица)

То, что человек видит оказывает на него гораздо большее влияния, чем то, что он слышит. Мы получаем больше 90% информации через зрение, на остальные 10% приходится слух, обоняние и осязание. Считается, что зрение это один из наиболее энергозатратных каналов, поэтому при его потере у человека обостряются остальные чувства. Вы можете это проверить и на себе, например, от прослушивания аудиокниги гораздо меньше устаешь, чем от чтения. Кстати, ни для кого не секрет, что мы лучше запоминаем увиденное, чем услышанное.

В вышеупомянутом примере из видео известно (сам рекламный ролик не найден), что визуальный ряд в рекламе составляют кадры с веселящимися от наркотиков людьми. Используя принцип «что показывают, то и пропагандируют», можно понять, что пропагандируется «наркотики – это весело», именно эта ассоциация закладывается, так как другой информации из видеоряда не следует. Это 90% влияния, и 10% отдается на закадровый голос. Соответственно соотношение пропаганды к антипропаганде 9 к 1, значит, в целом такой рекламный ролик заинтересовывает в наркотиках, и формирует образ наркомана, как здорового, веселого и молодого человека.

Вы можете провести мысленный эксперимент, представьте, что вам показали видео, где говорят «эта стена белая», но в видеоряде показывают черную стену. Что вы ответите, если после просмотра вас спросят, какого цвета стена? В первую очередь вы поверите своим глазам, более того, даже если голосовое послание от авторитетного источника, то вы все равно запомните стену черной, так как визуальный образ черной стены вам показали, а белой нет.

А если в видео информацию подадут не голосом, а текстом, то будет ли это иметь большее влияние, ведь это визуальный элемент? Текст визуальный элемент, но он не демонстрирует визуальных образов. Когда вы читаете, то в реальности никаких образов не видите, «картинки» вспыхивают у вас в голове, а сила такого непродолжительного и недетального образа гораздо меньше, чем детальная демонстрация картинки на экране. Поэтому пропагандисты алкоголя и табака в кино так любят делать крупные планы, и стараются максимально натуралистично и детализировано показать процесс употребления. Как и в тексте, так и при прослушивании речи вы в голове рисуете образы, которые не передаются вам через зрение, поэтому принципиальной разницы между озвучкой и текстом нет.

Вывод: в принципе «Сила образа важнее сухой логики» в данном случае под сухой логикой мы понимаем текст и речь, а под сильными образами визуальный ряд. Хотя текст и речь тоже вызывают образы, но они гораздо слабее, сравните сухую фразу «наркотики – болезнь», и любую сцену из фильма, где радостно пьют и курят.

Сравнение образов «за» и «против» по насыщенности и реалистичности

Сила образа зависит не только от того, каким каналом он передается (аудиальный или визуальный), но и еще от: а) продолжительности воздействия (хронометраж сцены); б) яркости демонстрируемых эмоций. Как правило, в фильмах алкоголь и табак показывают во всех деталях и продолжительно. А их закономерный отрицательный результат в виде похмелья и болезней либо не показывают вообще, либо наиболее блекло.

В детском фильме «Новые приключения Дони и Микки» выделили минутную сцену, единственный смысл которой – пить и курить это большое удовольствие. Если режиссер хотел донести до нас информацию, что персонажи пьют и курят, то для этого не требуется целую минуту демонстрации блаженства от наркотиков, хватило бы и 3 секунд без эмоций, более того, это можно донести и без визуальных образов.

В конце фильма персонажей в машину уводит милиция за кражу бегемота. Продолжительность сцены тоже в районе минуты, это как бы должно быть противовесом нескольким наркотическим сценам. Но нет отрицательного образа тюрьмы, есть только образ сопровождения милицией от дома до машины. Алкогольно-табачные сцены показали с яркими положительными эмоциями, прямо и явно, а их противовес завуалировано и без отрицательных эмоций, только сухая логика.

К тому же арест сюжетно никак не связан с алкоголем и табаком, это даже формально не является противовесом наркосцены, кстати, еще и персонажи не являются отрицательными.

В комедии Гайдая «За спичками» сначала показали, как персонажи веселятся от алкоголя, а потом из-за него попали в тюрьму. Но в тюрьме они демонстрируют не отрицательные эмоции, а расхваливают, как приятно спалось. Образ веселой попойки показан с задорной песней и насыщенными положительными эмоциями, а негативный образ тюрьмы показан блекло, и даже с положительными элементами. Формально подается тезис «алкоголь – тюрьма», вот только настоящая тюрьма не показана, показано место, где можно отлично выспаться.

В другой комедии Гайдая «Кавказская пленница» персонаж из-за алкоголя попал в психушку, а там благодать – солнышко, поют птички, деревья, сидишь на лавочке цветочки с удовольствием нюхаешь. И это должно отпугивать? Формально подается «алкоголь – психушка», а по факту «психушка = санаторий».

Хронометраж образов важнее диалектики

Иногда могут показать и настоящий отрицательный образ, который по яркости не уступает используемому в фильме положительному. Тогда в роль вступает хронометраж (продолжительность) сцен.

Представьте гипотетический фильм, где весь хронометраж показывают, как классно пить, а в конце коротко, как человек заболел. В сухом остатке диалектика «пить – болеть», а по факту 95% хронометража зрителю внушают, что пить классно, и только 5%, почему это делать не стоит.

Более продолжительное внушение перебивает менее продолжительное!

Вывод: сила образа – это его продолжительность, реалистичность демонстрации и яркость эмоций, другими словами, насколько он производит впечатление, цепляет и убеждает. Во всех фильмах сила отрицательных образов на алкоголь и табак по всем пунктам на порядок слабее, чем сила положительных, за единственным исключением.

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Профессионально торгуем смертью

От наших читателей: Был в Красноармейске, Московской области, забрёл в алкогольный магазин «Красное и Белое». К сожалению, мне пришлось зайти в этот магазин не по своей воле, да еще и перед Новым годом.

Зверинец там я увидел еще тот… Стадо зомби закупалось разливным пивом, ящиками шампанского и водки. Стояли мужики с пропитыми физиономиями, некоторые даже с детьми своими заходили туда, как в обычный магазин.

Но что я ещё там увидел, так это продажу обыкновенных продуктов. Где-то 2/3 стеллажей забито алкоядами, а 1/3 повседневными продуктами питания. Как положено по всем законам маркетинга – чтобы дойти до продуктов нужно увидеть весь ассортимент ядов. И вот заходят туда 2 девочки меньше 10 лет, и копаются в холодильнике с мороженным. Они не покупали алкоголь, они заходили за мороженным туда. И вот я смотрю на это и думаю… Не зря маркетологи получают зарплату и с детства прививают детям нормальное отношение к алкоголю. Мол, если здесь продукты вместе с ядами продаются, значит это нормально, и вовсе это не яды, а такие же продукты.

Только мне такая мысль пришла в голову, и бах… а на потолке над кассой, в том самом месте, где расплачиваются за покупки, висит вот такая надпись. Я клянусь, что эта надпись там висела 29.12.2017 в магазине «Красное и Белое» по адресу: Московская область, Красноармейск, микрорайон Северный, 37/1.

Суть этой надписи в том, что надо привить населению отношение к алкоголю как к воде, соку или чаю… Страшно за детей.

Источник: Группа Вконтакте

От наших читателей: «Вот такую хвалебно-информационную доску увидел у одного работника Красное&Белое. Ядо-точки расползаются по всей стране. Противодействуйте на личном (живите трезво!) и общественном уровне – распространяйте правду!»

Источник: Группа Вконтакте

Лион или Олень?

Мотиватор от наших читателей на тему «Осознанное восприятие информации» – Живите трезво!

Источник: Группа Вконтакте

Урок в школе

От наших читателей: Я искренне благодарен проекту «Научи Хорошему» за то, что они открыли мне глаза на происходящие и помогли многое переосмыслить. Я учусь в 9 классе и на день здоровья, 7 апреля, на уроке ОБЖ наш учитель решил поговорить о вредных привычках (о чём ещё говорить в этот день, не о здоровом образе жизни, конечно). Ладно бы он нам рассказал, какой вред организму наносят алкоголь, табак и прочие наркотики, но вместо этого он сначала спросил нас о том, чем может привлечь курение, потом рассказал немного о вреде этой пагубной привычки, но по сути – ничего, но самое ужасное было дальше. Когда зашёл разговор об алкоголе, то он сначала спросил нас о вреде алкоголя, а потом он решил рассказать о культуре пития алкоголя, и какие дозы алкоголя не вредны организму. В моём классе после этого «урока» ни у кого не появилось негативное мнение о вредных привычках, а даже наоборот! Возможно, он не хотел ничего плохого и просто стал жертвой пропаганды этой дряни, но кто его знает…

От редакции: Порекомендуйте вашему учителю посмотреть фильм Смертельный выбор, вполне возможно, что он изменит своё отношение к теории культурного пития, главная цель которой как раз и заключается в приобщении ещё трезвых детей/подростков к самоотравлению.

Источник: Группа Вконтакте

Источник: whatisgood.ru