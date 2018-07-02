Подборка из соцсетей: «Три кота», «Долой ТНТ» и «Служу хозяину!»

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет». В ней представлены только новые материалы наших читателей или соратников из дружественных сообществ и проектов. Материалы публикуются с сохранением авторского стиля, орфографии и пунктуации.

Обращение башкирского народа к многонациональному народу России «Требуем закрыть канал ТНТ!»

Уважаемые соотечественники!

Мы, башкирский народ, обращаемся ко всем людям, кому не безразлична судьба нашей молодёжи и наших детей. После распада Советского союза телевидение и культура страны постепенно превратились в оружие для уничтожения нравственных устоев нашего народа.

Из экранов телевизора на наших детей идёт бесконечная информационная атака, где пропагандируется разврат, половая распущенность, гомосексуализм, алкоголизм, наркомания, агрессия и тому подобное. Постепенно это даёт свои результаты: молодежь начинает терять моральный облик и нравственную чистоту.

Особую роль в пропаганде разврата играет канал ТНТ, который открыто растлевает молодежь России. Стоит только упомянуть их передачу «Дом 2», где молодые люди на глазах у всей страны вступают в интимную связь и постоянно меняют половых партнёров. И это преподносят молодёжи как норму жизни.

Для народа России всегда были чужды такие явления как гомосексуализм, половая распущенность, наркомания, неприязнь к труду. Наш народ проявил свои лучшие качества во время Великой Отечественной войны, демонстрируя мужество, отвагу, патриотизм и сплоченность.

Сейчас же враги России хотят разрушить страну изнутри, следуя древней мудрости «Хочешь победить врага – воспитай их детей!» Вся эта гнусная пропаганда ведётся очень скрыто, прикрываясь юмором, шутками, обманом. Молодежь, в силу своей неопытности, не понимает опасности этой информации.

Мы должны это остановить и защитить судьбу наших детей!

Сотрудники канала ТНТ не только растлевают молодежь, но и занимаются разжиганием межнациональной вражды, оскорблением национальных чувств народов. Так, в середине апреля комик Р. Белый побывал с концертом в г. Уфе, где оскорбил нашего героя Салавата Юлаева и наш язык.

В связи с этим башкирский народ объявляет информационную войну каналу ТНТ и комику Р.Белому. С этого дня мы будем повсеместно в сети интернет размещать информацию о ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ работе этого канала и будем добиваться его закрытия на территории республики!

Призываем всех граждан России, кто понимает опасность этого канала для будущего страны, кто болеет душой за нашу молодежь, кто выступает за моральные устои и ценности, которые веками сохранялись на нашей территории поддержать эту акцию.

Просим вас помочь донести до народа России информацию о скрытой преступной деятельности ТНТ и добиться закрытия этого канала!

Для этого необходимо вступить в нашу группу, репостить, копировать и распространять материалы об этом канале. Всех журналистов, блогеров, художников и других творческих людей просим поддержать акцию новыми правдивыми видеоматериалами, статьями, плакатами о ТНТ.

Каждый репост о деятельности ТНТ будет стрелой мести за оскорбления и преступления ТНТ перед нашим народом. Многонациональный народ России, присоединяйтесь к борьбе с общим врагом, растлевающим наших детей – каналом ТНТ!!!

Группа ВК авторов обращения: https://m.vk.com/club165730425

Алания за запрет ТНТ

Источник: Группа ВК

Дорогу Егору Криду?

Я не слушаю российскую музыку, точнее делаю это крайне редко. Я также крайне редко слушаю зарубежную музыку, но у нее есть явное преимущество – я не понимаю, о чем поют и если эмоциональный посыл, голос мне нравятся, то могу слушать с удовольствием. Помню своё разочарование в юности, когда в разное время смотрел перевод иностранных любимых песен. Лучше бы не смотрел. Только что она мне нравилась, а оказывается она о каком-то бреде или негативе. Возникало недоумение.

Поп-песни обладают магией нравиться, когда текст явно бредовый («я…я яблоки ела, я… я просто сгорела мысленно»; «ты спросил у лифта стоя сколько твое сердце стоит» и проч). Но лучше на это не поддаваться, чтобы не отупеть от таких текстов.

Еще в юности поражался почему тексты поп-песенок такие …примитивные. Это, конечно, скорее, похвала. Скорее, тупые, непонятные. И порой олигофренические. В общем, дорогу Егору Криду.

Егор Крид – Миллион алых роз

[1-ый Куплет: Егор Крид]

Я так часто пишу о любви, что любовь,

Заикаясь, напишет рассказ обо мне.

И мы с ней заключили пари.

Я набил твое имя на левой руке… И, на самом-то деле, летели недели,

Тебе все твердили: ‘У него нету денег’.

Какая, к чёрту, любовь?

Мнение твоего папы сильнее. Ты врешь тысячи раз, кидаешь тысячи фраз,

Потом тысячи слез, но где ты сейчас?

Сильна на словах, но на действиях – крах.

Ты была самой лучшей, сейчас ты мой страх. Меня, правда, смешит твоя правда,

Ведь ты в ней так сильно уверена,

Лишь потому что так часто врала,

Что сама во все это поверила. Переход

Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю.

Температура в моем сердце близится к нулю.

Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю… Припев

Миллионы, миллионы, миллионы алых роз.

Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,

Свою жизнь для тебя превратит в цветы. [2-ой Куплет: Егор Крид]

У тебя девять жизней, так верни мне мою, их останется восемь.

Для всех ты – домашняя кошка, но снова и снова ты сука просишься в гости.

Не надо выдумывать дальше. И вряд ли, все будет, как раньше.

Да, я играю с огнем, но пусть лучше так, чем скрываться от фальши.

(О, чёрт) Вскрывай свои карты, там сердце, но пики.

Ведь нужен тебе, когда есть бабло, и когда я на пике.

Миллионы моментов! Я давал тебе всё! Забыть? Не вопрос!

Но я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз. Переход

Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю.

Температура в моем сердце близится к нулю.

Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю… Припев: x2

Миллионы, миллионы, миллионы алых роз.

Из окна, из окна, из окна видишь ты.

Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,

Свою жизнь для тебя превратит в цветы. В жизни так бывает…

Ведь я ее превратил в цветы.

Такой вот хит… Текст песни похож на жалобные стенания какого-то безвольного юноши и соответствующие его характеру ущербные отношения с некой не совсем порядочной и адекватной девушкой. Собственно эту модель отношений/мыслей такие песни и транслируют в общество через подобных искусственных псевдокумиров как Егор Крид. У него кстати 100% песен про отношения с девушками, ни о чём другом не поёт. При том, чем хаотичнее, сумбурнее подача – тем более устойчивый калейдоскоп в голове у слушателей.

Более ответственно я подошел к клипу и посмотрел его три раза. Что вижу:

– Пропаганда алкоголя (пьют пиво). Один раз, но есть.

– Пропаганда преступного образа жизни. Нужны деньги – грабь с товарищами ювелирки. Круто показано, маски, движуха, крутые парни, стволы. Блатная романтика.

– Пропаганда того, что деньги очень важны в отношениях. Не будет денег – не будет любви. И ради этого парень занимается преступным промыслом.

– Пропаганда измен. Главная героиня в отношениях, и у неё или была свадьба или запланирована. А она изменяет мужу с главным героем.

– Пропаганда драматичности, так это назову. Все проблемы, которые показаны в клипе «яйца выеденного не стоят», но вокруг этого драматичная песня и соответствующий видеоряд.

– Есть фрагмент с безответственностью, когда они уронили гору коробок с конфетами и убежали.

В общем, плохо. Я понимаю, что это ориентировано на школьниц: красивый мальчик, красивая девочка, история любви, драма, его еще и чуть не убили в конце. Ах и Ох. Все, больше ничего не буду писать, на этом закончу. Рад, что больше смотреть и слушать такое не придётся.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Чему учит сериал «Улица» (ТНТ)

Манипуляция – это не насилие, а соблазн.

Сергей Кара-Мурза.

Сегодня всё большая часть общества начинает постепенно осознавать деструктивное воздействие современного массового медиа-контента на психологические и духовные структуры человека. В этом видео предлагаем оценить конкретные стереотипы и шаблоны поведения, транслируемые зрителю через сериал печально известно телеканала ТНТ «Улица».

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Про мультсериал «Три кота»

ТРИ КОТА – российская версия британского мультсериала «Свинка Пеппа»? …или Как испортить бочку мёда ложкой дёгтя!

Здравствуйте, друзья! Продолжаю цикл обзорных статей по мультфильмам. На этот раз речь пойдёт о российском мультсериале «Три кота». Неоднократно в комментариях к моим статьям встречал вопросы по этому мультфильму. Значит, дошёл черёд и до «Трёх котов».

Скажу честно, в целом мультфильм довольно неплохой. Но, как говорится, ложка дёгтя портит целую бочку мёда. Традиционно делю разбор на две части: «Почему мультфильм понравился» и «Почему мультфильм НЕ понравился».

Почему мультфильм понравился.

Семья котов представлена положительно. У заботливых папы и мамы трое деток, ребята очень дружны с друг другом. Особенно мило выглядит их «миу-миу-миу». У котят много друзей. Родители всегда поддерживают своих малышей, хвалят за успехи: «Я знала, что у тебя всё получится», «Какие Вы молодцы – справились с ответственным заданием».

Замечательно показано разностороннее развитие героев мультфильма. Спорт, творчество, стремление к новым знаниям – всё это присутствует в большинстве серий.

Например, в самой первой серии «Музыкальная открытка» девочка играет на дудочке, а мальчики на ударных инструментах. В третьей серии «Пикник» папа очень хорошо играет на гитаре. Так же мама и папа умеют танцевать, и даже специально для этого ходили на курсы по танго (семнадцатая серия «Танцевальный конкурс»). В этой серии вся семья выигрывает приз за лучший танец. Голос за кадром говорит: «Хорошо праздновать победу, особенно семейной командой».

В серии «Велосипед» родители вместе с детьми отправляются на велопрогулку. При этом не забывают о ярких цветных жилетах, которые нужны для безопасности. В тринадцатой серии мама с утра уходит в спортзал! В серии «Поход в магазин» родители вместе с детьми катаются на коньках.

Сразу с первой серии маленькому зрителю объясняют, что не потребительское отношение, а именно творчество дарит настоящую радость. В этой серии дети решили папе сделать подарок на день рождения. Голос за кадром всегда помогает: «Всем давно известно, что лучший подарок, это подарок, сделанный своими руками». В Одиннадцатой серии «Снежные скульптуры», кстати, это одна из самых качественных серий, проводится конкурс на лучшую снежную скульптуру. У котёнка Шурупа в кармане обнаруживается много гаек, а это значит, что он очень любит мастерить! Из гаек ребята своим снеговикам делают глаза и пуговки.

В серии «Космическое путешествие» котята придумывают замечательную игру, в которой они отправляются в космос. У ребят получилось смастерить замечательный космический корабль, каждый вложил в него свой труд и фантазию. А папа с мамой из дуршлака и фонарика сделали звёздное небо.

В серии «Киношедевр» дети из дивана соорудили парусный корабль. Мачтой стала швабра, а парусом покрывало. В этой серии папа с огромным удовольствием, накинув на себя простыню, изображает кита. В конце мультфильма родители устраивают показ отснятого кинофильма. На просмотр были приглашены друзей и их родителей. Все восторженно аплодируют талантливым актёрам.

Во многих сериях зрителей знакомят с новыми терминами и понятиями. В той же серии «Киношедевр» папа-кот прекрасно разбирается в кино, он объясняет кто такие «сценарист», «режиссёр» и «кинооператор». В восьмой серии папа рассказывает что такое «дедуктивный метод», а в двенадцатой – кто такие «штурман», «капитан», «борт-механник», «ЦУП», «чёрная дыра» и «скафандр».

В восьмой серии «Детектив» вечером после ужина все играют в настольные игры, а не сидят у телевизора. В семье котов всегда находят выход из любой сложной ситуации. В серии «Пикник», не смотря на то, что потеряли корзинку с едой, наши герои не расстроились. Вместе насобирали ягод и грибов, а потом приготовили их на костре.

Папа дома занимается мужскими делами – накачивает колёса у машины, строит детям домик на дереве, мастерит скворечник и т.п.

Дети всегда помогают родителям. В третьей серии помогли папе разжечь костёр, а в двадцатой серии «Урожай» помогли бабушке вскопать огород и прополоть сорняки.

Почему мультфильм не понравился!

Многообещающая заставка «При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации» сразу настраивает на серьёзный тон. Интересно, на что же потрачены государственные деньги? Как сказал один из наших читателей: «миксер мне в глаза»! Действительно, анимация ужасна! Квадратные домики как на рисунках у четырёхлетних детей, кошки из треугольничков, музыкальная заставка в стиле «дали ребёнку мелофон». А где же профессиональные художники? Где серьёзные аниматоры и звукорежиссёры? Что за халтура? Меня, наверно, обвинят в излишней придирчивости, мол, дети сами так рисуют. Простите, дети в младенчестве на стене мажут какашками… Неужели, и мы будем брать с них пример? У ребёнка необходимо воспитывать правильный эстетический вкус! Иначе он привыкнет к ширпотребу и всю жизнь будет «рисовать фекалиями». Давайте посмотрим советские мультфильмы 50-х и 60-х годов! Это настоящие произведения искусств! А в нашем случае мультипликаторы откровенно сэкономили на качестве. Теперь при помощи треугольников можно ляпать по десять серий в день! А если нанять ещё одного школьника, который недавно освоил фотошоп, то и по двадцать серий в день! Неужели, министерство культуры так плохо спонсировало? В чём проблема? Правда, после двух-трёх серий привыкаешь и перестаёшь замечать уродства графики. Например, попугай в серии «Говорящая птица» похож на пришельца с планету Нибиру! Это надо такое нарисовать – в профиль с двумя глазами… А у котов вообще лапы как у куриц!

В первой серии «Музыкальная открытка» котята выбирают папе подарок. Голос за кадром: «Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решали, что подарить папе на день рождения». Карамелька предложила подарить велосипед. Все представили, как папа спотыкается и падает с велосипеда головой вниз. Наверно, должно быть смешно. Сразу вспомнился вражина Григорий Остер со своим вредным советом кататься на велосипеде по квартире, когда можно врезаться в папу, потому что он мягкий. Потом папу-кота сажают в вертолёт, где он от копоти становится чёрным как негр. В конце концов, дети помещают родителя в ракету. И тут мама очень пренебрежительным тоном сообщает: «А наш папа не космонавт». То есть с самой первой серии определён «мальчик для битья», над которым все будут издеваться. Это будет папа!

В третьей серии «Пикник» семья котов потеряла корзинку с едой. Мама, похлопав папу по плечу, обвиняет его в разгильдяйстве: «Кажется кто-то оставил её дома или потерял по дороге». Несчастный и удручённый кот идёт ловить рыбу и, естественно, он ничего не поймал. Папа ещё и растяпа. Решение в сложной ситуации находит мама: «Давайте собирать грибы в лесу». Когда грибы были собраны, оказалось, что папа забыл спички. Занавес!

Папа так же не следит за мерой. В серии «Молочный зуб» он бесконтрольно поедает пирожные. Отец работает на кондитерской фабрике и каждый день приносит домой торт. Дети постоянно едят очень много сладкого.

В восьмой серии «детектив» папа снова опростоволосился. «Как папина шляпа попала в дупло к сове? Наверно, папа не положил её на место!»

Тринадцатая серия «Воскресенье» начиналась очень хорошо – мама с утра собралась в спортзал! А вот папа: «я ещё посплю часок». Папа засыпает. Снова начинаются издевательства над главой семьи. Дети придумывают, как его разбудить – облить водой, выстрелить около уха из пушки и т.п.

В восемнадцатой серии «Домик на дереве» неуклюжий папа падает с лестницы, роняет гвозди и молоток себе на голову. Это он пытался сделать на дереве домик для своих котят.

Папа-кот смеётся в каждой серии смехом психически нездорового человека. Тому, кто его озвучивал нужно оторвать хвост «по самые уши»!

Четвёртая серия «День страшилок» начинается такими словами: «Однажды Коржик, Карамелька и Компот отмечали по городской традиции день страшилок, когда все надевают страшные костюмы и пугают друг друга». Это случаем не про Хеллоуин? Уважаемые читатели, я уверен, Вам не нужно объяснять отрицательное влияние на детей этого сатанинского праздника. Котята одели костюмы чёртика, ведьмочки и скелетика. Очень «мило». Мама: «Мои котята самые страшные на свете». Точно! Вот за это отдельное спасибо мультипликаторам! Папа: «Вы просто герои моих ночных кошмаров». Что тут скажешь? Папа – идиот. А точнее, идиот тот, кто написал сценарий к этой серии. Кошечка Лапочка пришла в костюме паука, следом пришёл Сажек со словами «Я чёрный-чёрный вампир!». Сажек в принципе по убеждениям гот – он всегда любит всё самоё чёрное и самое страшное. Папа и мама предложили котятам украсить гостиную «да по-ужаснее!». Нарядили страшными рожами и приведениями. После этого родители напугали своих детей до слёз! «Как здорово Вы нас напугали… я чуть не описался» – сказал старший сын Компот. Мама: «Вы так красиво украсили гостиную, что даже страшно». В конце фильма папа принёс торт в виде могильного склепа…

В первой серии малыши, выбирая открытки в магазине, наткнулись на ту, где был изображен символ хеллоуина – страшная тыква. Когда открытку открыли, из неё зазвучал похоронный марш! Для чего нужна была эта сцена? Возможно, таким образом, мультипликаторы знакомят малышей с классической музыкой. Оказывается, вот куда вложены средства министерства культуры!

В серии «Игра в доктора» котята играют во врачей. И котёнок Гоня заболевает космической болезнью: «Доктор, я превращаюсь в пришельца, у меня даже голос меняется!» Это что за сюжет из голливудского блокбастера? Зачем маленьким детям эта сцена? Кстати, лечили в этой серии вареньем и конфетами… привет Чуковскому!

Совершенно непонятно почему старший котёнок Компот, самый большой, и по идее самый смелый, при каждой проблеме начинает плакать горючими слезами.

В серии «Пикник» мама выносит корзину с едой. В самом центре корзины стоит большая стеклянная бутылка. Конечно, кто-то сейчас скажет, что это может быть что угодно. Например, оливковое масло. Я стеклянную бутылку с пробкой видел только с алкоголем. А Вы?

Довольно много серий ни о чём. То есть, ни положительного, ни отрицательного примера. Видимо, они сняты для массовости. Мультфильм должен приносить доход! А это конвейер, благодаря которому нужно удерживать массового зрителя. Хоть палец покажи, главное – новая серия должна выйти в срок! Это серии «Варенье в подвале», «Игра в доктора», «Почта» и т.д.

Кульминацией моего негативного отзыва станет описание пятнадцатой серии «Пришла весна». Здесь и сами мультипликаторы не скрывают, с какого иностранного мультфильма они сделали копию. В этой серии вся кошачья семья перепачкалась в грязи. «Наша перепачканная семейка кого-то мне напоминает – хрю-хрю-хрю» – говорит мама.

Михаил Плетнев, моя семейная группа ВКонтакте: vk.com/egoriy_hrabriy

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Творчество наших читателей: FotonOff- 25 Кадр

Тупые сериалы программируют мысли

Копируя героев, мы немного зависли…

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Grand Theft Auto Vice City Stories – Как пропагандировать криминал

Компьютерные игры входили в нашу жизнь постепенно, но на этом пути были особо знаковые экземпляры, которые оставили свой заметный след во всей индустрии, во многом заложив те основы, которые сегодня стали нормой игрового жанра. Одна из таких игр – это нашумевшая в своё время GTA, в которой игрок должен почувствовать себя в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбление банков и другие. Спустя 12 лет после её выхода полезно взглянуть новым трезвым взглядом на то, какие идеи и смыслы транслировались зрителю через эту игру теми, кто уже тогда осознавал, что игровая индустрия – это не просто развлечение, но и мощнейший инструмент воздействия на общество. Начнём разбираться, взяв для обзора одну из самых популярных частей этой серии Grand Theft Auto: Vice City Stories.

Образ успешного человека

Игра начинается с того что главный герой знакомится с Джерри Мартинесом. Джерри имеет звание сержанта и показан в военной форме. Так как же должен вести себя сержант армии? Быть ответственным, мудрым лидером? Нет, нет и ещё раз нет, он употребляет наркотики прямо на рабочем месте, и его не уволят. Кстати сразу подмечу такую закономерность: чем «чище» и порядочнее герой, тем «ниже» он в GTA социуме.

Второй «босс», поручения которого мы будем выполнять, – Фил Кэссиди. Фил является экспертом и продавцом огнестрельного оружия. А также он серьёзно погряз в пьянстве, мы застаём его с выпивкой почти всегда, когда по ходу прохождения игры заглядываем за очередным заданием. Можно встретить его и курящим траву с Мартинесом.

Подробнее рассматривать других персонажей игры не станем, достаточно их просто перечислить, чтобы понять, в какой мир игра погружает геймера: «белый мусор» (так называют самые деградировавшие слои американского общества),трансвестит-режиссёр, озабоченный лидер банды, который одержим тем, сколько «яиц» у его товарищей – в прямом и переносном смысле, и так далее. Общество, сплошь состоящее из деградирующих личностей. В таком мире и преступления, которые надо совершать по ходу прохождения игры, уже не кажутся чем-то ненормальным.

Образ города

Город здесь получился очень красивым в плане зданий, цветовой гаммы, машин. Игра в этом плане была для своего времени по-своему прорывной. Но и здесь спрятана большая ложка дёгтя:

1. По улицам постоянно ходят полуголые проститутки, бандиты, алкоголики и т.д.

2. Пошлые шуточки от разработчиков (названия магазинов, продуктов, всяческие шутки на зданиях).

3. По городу невозможно ездить, не причиняя вред.

4. Постоянная реклама алкоголя и сигарет.

Игровой арт и иконка в списке игр

Насилие здесь очень красочное. Тут вам и кровь, и миниган, и даже система рукопашного боя. Машины взрываются, люди отскакивают от выстрела из дробовика, вода из пожарной машины сбивает с ног людей. Но хорошо, что хоть расчленёнки нет в отличии от третьей части. Насилие вне всяких сомнений останется в подсознании игрока, и картины будут ещё долго будоражить юного геймера.

Среди игрового оружия есть всё, вплоть до топора. Напоминаю, что ими можно убивать случайных прохожих.

Главный герой

Виктор Вэнс — обычный темнокожий капрал, который вступил в армию, по его словам, чтобы заработать на оплату счетов за лечение одного из своих братьев. Семья Вэнс находится в сложном положении из-за матери-наркоманки, да и ещё один брат-разгильдяй постоянно доставляет хлопоты. Виктор будет на протяжении всей игры сопротивляться криминальному заработку, но так и будет всю игру “работать на семью” нечестным трудом, впоследствии чего будет убит уже в другой части игры. Но стоит уделить особое внимание его семье, а именно брату и матери.

Лэнс Вэнс – способен много трепать языком и без устали находить приключения для себя и своего брата, который, грешным делом, иногда даже сомневается, а не болен ли Лэнс на голову? Одержим желанием срубить бабла, побольше и побыстрее. Постоянно влезает в долги. Кстати около него будет “крутится” не мало сюжетных миссий, которые Лэнс сам же и постоянно создаёт (уберите Лэнса, и сюжет будет почти пуст).

Мама – Появляется всего 2 раза за всю игру, в первом разе, заходит в номер Лэнса чтобы развлечься (после ухода братьев, спит с любовником). И во втором, когда крадёт наркотики, с продажи которых они планировали стать богатыми. И на этом маму мы больше никогда не видим…

Подводя итог, следует сказать, что игра пропагандирует алкоголь и другие наркотики, пошлость, насилие и преступный образ жизни.

Типичные возражения:

- Это всего лишь юмор, и ничего серьезного в этом нет.

В целом, юмор может быть как полезным, так и вредным, в зависимости от того, что и как высмеивается. Если объектом для смеха избрано что-то трагическое или требующее серьезного отношения, такой юмор является вредным для человека. Если вы будете считать всё это «забавным», то и в реальности столкнувшись с каким-то негативным и социально-опасным явлением, не будете ему противодействовать.

К тому же этот «юмор» будет встречается каждые 1-2 минуты игры, а игра длится ~50 часов. И если бы вы делали игру для своего ребёнка, вы бы тоже добавили бы туда этот «юмор»?

- У вас паранойя.

Сложно не заметить таких вещей, когда они на каждом шагу.

И вы серьезно думаете, что это просто больные на голову разработчики не могли сделать игру вообще без наркоты и разврата?

-После прохождения ничего из описанного вами не запомнил, значит, это не работает.

Людьми в значительной степени руководят бессознательные уровни психики, поэтому вы можете и не помнить, сколько и чего там было. Представьте, что вы что-то съели и забыли, разве тот факт, что вы забыли, как-то повлияет на наличие этого в вашем желудке?

- Ну и что, никто же не пошёл убивать, насиловать, принимать наркоту.

Ну вообще то пошли, была такая банда GTA.

Игра не обязывает всех жить так, как показано, она лишь рекламирует это. Людей погрузили в криминальный мир, показав в нём «оттенки серого» – мол есть хорошие убийцы, а есть плохие; есть хорошие наркоторговцы, а есть плохие. Выбирай, кто тебе ближе. Кстати немалая аудитория этой игры были дети до 12 лет. Помнится, в 4 классе я с другими ребятами в неё играл, и тогда, конечно, не было понимания, кто и зачем создаёт такие игры – соответственно и критического восприятия не могло быть. Многие взрослые и сейчас не осознают, что пока они «просто развлекаются», их кто-то программирует.

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Историческое кино в российском кинематографе

Видеообзор от наших читателей:

как формируются исторические мифы

особенности изображение разных исторических периодов

кто заказчик транслируемой версии истории

Источник: Группа ВК Научи хорошему

На службе у хозяина…

Серия демотиваторов проекта Научи хорошему из цикла «На службе у хозяина»:

Источник: Группа ВК Научи хорошему

Источник: feedproxy.google.com