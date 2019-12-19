Подборка из соцсетей №7: Звёзды шоу-бизнеса, отделы геноцида и подмена ценностей

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет».

Новые мотиваторы по теме влияния СМИ

Источник: Фотоальбом группы ВК «Научи хорошему 2.0»

Зачем нужны «звёзды» шоу-бизнеса?

У большинства людей с ранних лет есть объект восхищения и подражания. В раннем детстве это родители, затем по мере взросления им на смену приходят актёры и певцы, после спортсмены, политики и т.д. Но почти всегда у человека есть его объект подражания. Пусть даже и в незначительной степени. Почему так важно в подростковом возрасте обращать внимание на то, кому пытается подражать ребёнок, за кем он хочет идти? Как это отразится на его жизни в будущем?

Как раскручивают «звёзд» и кумиров. Дети

Семья или дети есть почти у каждого. Но как оказалось, только не у больших звезд шоу бизнеса. Наблюдая за современными артистами, я заметил одну странную особенность, что у многих из них, кто нацелен на молодую аудиторию нет семьи или детей. Причем как оказалось это не случайность, а закономерность, когда у звезды нет семьи и детей. В видео «Как раскручивают звезд и кумиров. Дети» мы рассмотрим это прием, который используют современные пиарщики.

Отделы геноцида

Отделы геноцида Минздрава и агентства РИА-Новости начали новый рабочий день с пропаганды алкоголя (главная новость от 19 сентября) :

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Чему учат песни группы «Сектор Газа»

Задумался, и решил оценить посыл песен группы Сектор Газа, которую в подростковом возрасте часто слушал.

Я приведу в пример 10 самых ярких песен Сектора и кратко опишу, чему они собственно учат:

1. 30 лет – пропаганда алкоголя

2. Вечером на лавочке – пропаганда пошлости

3. Гуляй, мужик – пропаганда алкоголя и нецензурной лексики

4. Казачья – пропаганда алкоголя

5. Лирика – пропаганда свободных отношений и пошлости

6. Пасха – пропаганда алкоголя и плевок в лицо верующим людям («Я покрашу яйца, хоть и в брюках, и не видно»)

7. Русский мат – пропаганда нецензурной лексики

8. Сельский кайф – пропаганда наркотиков

9. Туман – пожалуй, одна из немногих песен группы, где нет ничего деструктивного

10. Ядрёна вошь – пропаганда секса и аморального поведения

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Многие фильмы – это диверсионная война против сознания человека

Интервью основателя международной премии «На благо Мира» Александра Евгеньевича Усанина и Александра Пяткова.

27 августа 2019 года Международный дискуссионный клуб «Валдай» опубликовал доклад с названием «Будущее войны», согласно которому современные военные действия можно уже разделить на три сферы:

– Кибервойна

– Кинетическая война

– Когнитивная война.

Когнитивная война отличается от информационно-психологической. В ней подавляется и подчиняется сознание противника. Военные действия в сфере культуры преследуют следующие цели:

1) Нравственно разложить,

2) Деморализовать,

3) Дезориентировать противника.

В России сегодня отсутствуют эффективные механизмы защиты от такой войны, в то время как наши «партнёры» этим пользуются, ведя эффективные когнитивные действия на поле российской культуры. Поэтому в российском кино, шоу бизнесе и других проявлениях культуры, сегодня активно пропагандируются разрушающие деструктивные ценности. Тоже происходит и с фейковыми негативными новостями, скорость распространения которых уже стала настолько большой за счет социальных сетей, что предотвращать и останавливать их воздействие уже маловозможно. Поэтому перед тем, как постить и распространять её дальше, каждый разумный человек теперь уже просто обязан анализировать и проверять любую информацию на три фактора:

– Насколько она достоверна

– Есть ли в ней позитивное доброе начало

– Какую она несет реальную пользу

Еще Сократ говорил о важности подобной оценки любой информации, и сегодня необходимость отделять зерна от плевел выходит на первый план общественной безопасности.

Укрепление института семьи

Существует прямая зависимость между почитанием женщины как матери и благополучием общества. Государство не может быть благополучным и процветать там, где женщины не защищены. И, наоборот, защищённая женщина-мать гарантирует мир и благополучие обществу. Мама – это первый духовный учитель ребёнка.

В духовном аспекте материнство является средством мощнейшего единения как ячейки государства – семьи, так и государства в целом. Поскольку принцип материнства основан на бескорыстной и самозабвенной любви и заботе о своем ребёнке, то есть служении ему, этот принцип становится примером для отношений между людьми.

Для укрепления института семьи необходимо вернуть раздельное обучение девочек и мальчиков, чтобы они учились, как минимум, в разных классах. Для государства это не будет стоить абсолютно ничего в финансовом плане, но в нравственном плане даст мощнейший эффект.

Девочки развиваются и созревают быстрее, чем мальчики, поэтому девушки естественным образом склонны выбирать себе спутника жизни более старшего возраста. Совместное же обучение мальчиков с девочками болезненно бьёт по самолюбию мальчиков, существенно ущемляет их мужское достоинство, лишает их внутренней силы. Кроме того, учёными уже давно установлен тот факт, что присутствие хотя бы одного представителя противоположного пола в процессе обучения существенно снижает концентрацию детей на предмете.

Поэтому на протяжении всей истории человечества обучение юношей и девушек проходило раздельно, что способствовало так же и укреплению института семьи.

После того, как в 1918-м году в было введено совместное обучение мальчиков с девочками – количество разводов увеличилось более, чем в сто раз.

Очень подробно необходимость возврата к раздельному обучению мальчиков и девочек обосновывает в своих различных работах работах выдающийся российский учёный, врач, педагог Владимир Филиппович Базарный – автор утверждённой министерством здравоохранения РФ в 1989 году здоровьеразвивающей педагогики, более известной как «система Базарного», которая уже более 20 лет успешно применяется в 500 школах Республики Коми и Ставропольского края.

Елена Николаевна Дурбовская – директор одной из школ в Железногорске первой применила «систему Базарного» на практике. Сейчас эта школа стала лицеем раздельного обучения «Гармония». С момента введения раздельного обучения мальчиков и девочек в разных классах (или, как выражаются педагоги, «в параллельных потоках») количество отличников сразу же выросло в десять раз. В лицее раздельного обучения Е. Н. Дубровской прозвенело уже более 20 «Последних звонков». И в семьях выпускников этой школы нет ни одного развода. Стопроцентная годность всех мальчиков к армии. Потому совместное обучение делает мальчиков слабыми, тогда как раздельное обучение делает мальчиков сильными. Только лишь сильный мужчина может любить, защищать и беречь женщин.

Мальчиков необходимо обучать с детства тому, что предназначение мужчины – защищать слабых: стариков, женщин, детей, даже ценой своей жизни. Женщин нужно защищать от разврата, детей – от насилия, стариков – от нужды и от бесполезности в старости. Старики – носители жизненного опыта. Служа им, человек обретает мудрость.

В крепкой благополучной семье человек учится исполнению долга, ответственности. Это главные качества для благополучия общества. Общественный организм заболевает, когда разрушаются здоровые отношения между людьми. Это можно сравнить с тем, что печень, почки, желудок перестали друг другу доверять, и больше друг с другом не сотрудничают.

И наоборот: общество становится здоровым и сильным, когда в нём высока духовность – когда каждый заботится об интересах других, как о своих интересах.

Психическое здоровье частей организма заключается в том, что они хорошо понимают, что их благополучие зависит от благополучия других органов и систем. Чем лучше отношения между людьми, чем выше духовность и нравственность, – тем более счастливы люди и тем ниже преступность, коррупция. Коррупция и все остальные социальные болезни различного типа – следствие разрушения доверия между людьми, уменьшения духовности в обществе. Нравственность – это показатель душевного здоровья, правильного понимания себя в этом мире. Чем выше нравственность — тем ниже преступность.

Все либеральные СМИ всячески выступают сейчас против любой формы цензуры. Хотя цензура есть на ТВ и сейчас. Только другая. На всех центральных российских телевизионных каналах сейчас запрещено продвигать или рекламировать трезвость. Почему? Потому что алкогольная мафия платит огромные деньги владельцам каналов, чтобы этого не произошло. А сколько семей можно сохранить, скольких бед может избежать общество, если люди будут употреблять меньше алкоголя – объяснять вам не нужно. В России большая часть всех разводов связаны с употреблением спиртного как минимум одним из супругов.

Отрывок из книги А. Усанина «Три тела»

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Подмена ценностей телеканалом «Россия-24»

Поддержка телеканалом «Россия 24» ЛГБТ-пропаганды

Всего несколько дней прошло с момента публикации телеканалом «Россия 24» благотворительной (а по сути – «пиар-») акции трансгендера Марты, как уже готов свеженький репортаж на подобную тему!

Кратко в чём суть: некий пользователь получил подарком от «Apple» 69 так называемых «гей-коинов». Пользователь посчитал, что из-за этого «подарка» от «Apple» он втянулся в гомосексуальную жизнь – то есть корпорация подтолкнула его заняться нетрадиционными однополыми отношениями. На что он подал иск в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 1 млн. руб.

И какую позицию примет «Россия 24», надо ли объяснять? Конечно, они всеми возможными способами укажут на бредовость таких действий пользователя (конкретно со слов ведущего прозвучало слово «Бред» в начале репортажа). Как обычно эХсперты, адвокаты, ЛГБТ-активисты – все ополчились против этого пользователя. И конечно же, по классике, добавлен один специалист, который просто дал нейтральный комментарий относительно работы самой системы биткоинов.

Почему я всё время акцентирую внимание на «России 24»: если бы такие репортажи делались бы условно на «НТВ», то тут не было бы в целом ничего удивительного: позиция «НТВ» давно ясна, источник морально-идеологического разрушения страны определён. А вот с «Россией 24» всё обстоит куда завуалированнее. Этот канал позиционируется «как бы» прогосударственным, даже интонация ведущих раз от раза бывает на разных передачах не нагнетательно-истеричная, а вполне себе приемлемая, можно назвать даже доброжелательная. Владимира Владимировича не в коем случае не трогают, даже не намекают ничего плохого (как могло быть на том же «НТВ»). А те, кто был в Администрации Президента в Москве, видели, как на экране мониторов, в зале ожидания, фоном транслируется именно этот канал (в октябре 2017-го года было именно так). Отсюда и сложилось в целом доверительное отношение к этому каналу.

Однако, как мы видим, «Россия 24» под прикрытием «За всё хорошее» очень активно проталкивает тему ЛГБТ, защищает её всеми возможными способами, забывая в принципе об журналистских принципах работы, когда в первую очередь должен быть нейтралитет подаваемой информации, без защиты чьей-бы то ни было стороны. Когда же тема заходит об ЛГБТ, они занимают совершенно чёткую позицию. А между тем, канал на ютюбе этого телеканала насчитывает более 3 млн. подписчиков. Вероятно, судя по просмотрам их видео, большинство это фейковые подписчики. Но тем не менее, за пределы телевизора они давно уже вылезли и активно работают в этой, интернет среде, в социальных медиа.

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Продвижение телеканалом «Россия 24» деструктивной моды

Помните историю с Прохором, который сделал причёску как у футболиста? «Россия 24» тогда, конечно же, встала на защиту «бедного мальчика», которого «угнетают» старомодные, ничего не понимающие в этом учителя…

12 сентября этот канал отрапортовал как учителя получили от следственного комитета, министерства образования и они (учителя) даже… извинились!

А сегодня, уже в новом репортаже, был показан Прохор, встретившийся со своим кумиром. То есть, что делает «Россия 24»: когда инцидент уже давно прошёл, и о нём вряд ли кто-то уже помнит в принципе (кроме самих бедолаг-учителей), канал гордо показывает свой репортаж, который я лично, в своём понимании происходящего, интерпретировал бы так: «Мы смогли! Мы смогли! Нечего тут порядки в своих школах устанавливать, понятно? Школа – это просто тусовочное место, почти как футбол, только скучнее! Поэтому каждый может там самовыражаться!»

И им есть чему радоваться, к сожалению, это действительно есть факт локального поражения. Учителя, которые совершенно здраво и на корню пытались пресечь попытку разложения образования в школе через «свободу самовыражения», получили от всех – начиная от СК до просто «поддерживающих» Прохора людей, включая популярных. А ведь эти учителя и так многие работают «за идею». О каких-то вменяемых зарплатах там не приходится говорить, что нельзя сказать об известных футболистах. И их просто информационно прессанули со всех сторон, когда они отстаивали порядок в образовательном учреждении.

А была ли общественная поддержка этих учителей? Есть над чем задуматься…

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Родители Ижевска против концерта группы GSPD, пропагандирующей наркотики

От наших соратников: «Здравствуйте. Пропагандисты наркотиков и пошлости добрались и до нашего Ижевска – в городе хочет выступить группа GSPD. Решили не сидеть сложа руки. В данный момент работаем над отменой концерта GSPD в Ижевске, запланированного на 14 октября, тем более что возрастной ценз указан как «12+». Сделали всё по Вашей инструкции. Заявление в приложении, сейчас занимаемся рассылкой информации. Если есть соратники из Ижевска – выходите на связь и включайтесь в общее дело. Пишите в личку – Сергей Соболев, или на почту sidoy_s@mail.ru».

В МВД по Удмуртской Республике

426000, г. Ижевск, ул. Советская, 17

mvd18_request@mvd.ru

В Прокуратуру по Удмуртской Республике

426011 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 194

https://udmproc.ru/conversion/faq/prosecutor/pp

Уполномоченному по правам ребёнка в Удмуртской Республике Авдеевой Ольге Леонидовне

426000, г. Ижевск, улица Лихвинцева, 25

AvdeevaUp@yandex.ru

В Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

426000, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

mail@msp.udmr.ru

В Министерство культуры Удмуртской Республике

426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73

mincult_ur@mk.udmr.ru

В Управление Федеральной службы по надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

426009, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

gsenr@udmnet.ru

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

426069, Ижевск, Подлесная 5-я, 12а

gsn@udmnet.ru

ЖАЛОБА

Настоящей жалобой сообщаю о заявленном выступлении деструктивного музыкального коллектива GSPD (исполнитель Давид Деймур) в г. Ижевск 14 октября 2019 г на 19:00 в клубе Свет (г. Ижевск, ул. Свободы, 173).

Так называемое «творчество» коллектива GSPD целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей. Песни данного коллектива содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к органам правопорядка, семейным и государственным устоям.

Концерт отмечен для представителей возрастной категории 12+ (несовершеннолетних) Установленная возрастная категория 12+ недопустима! Несовершеннолетние, дети до 18 лет, защищены от информации, содержащейся в песнях музыкального коллектива GSPD по ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Причем, на странице в социальной сети Вконтакте возрастное ограничение совсем отсутствует: https://vk.com/gspdizh

В доказательство недопустимости проведения концертов данного музыкального коллектива GSPD , предлагаю адресантам данного заявления ознакомиться с фрагментами его песен и видеоклипов (см. Приложение к данному заявлению, вся информация взята из открытых источников сети Интернет).

В ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закреплено, что к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера.

…. (полный текст заявления в приложении)

Обращаю особое внимание представителей правоохранительных органов на тот факт, что практически каждая песня GSPD, визуальный ряд, видеоклипы содержат прямую пропаганду употребления наркотических, психотропных веществ, что как минимум подлежит административному наказанию в рамках ст. 6.13 КоАП РФ, как максимум – полному запрету на творчество данного музыканта, потому что помимо пропаганды наркотиков и разврата ему просто не о чем будет петь.

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ всех адресантов данной жалобы в рамках имеющихся полномочий и ответственности за происходящее в нашей стране:

1) Принять все меры к отмене концерта группы GSPD в клубе Свет, находящемуся по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, запланированного на 12 октября 2019 г., так как подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную и интеллектуальную деградацию, употребление наркотиков и алкоголя

2) Провести проверку деятельности клуба Свет на соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

А именно:

– Провести проверку соответствия законодательству РФ установленных возрастных критериев в клубе Свет на концерты приглашенных групп.

В октябре-ноябре 2019 г. запланированы концерты таких групп как КИС-КИС, LOQIEMEAN, GSPD, АЛОЭВЕРА, ssshhhiiittt!, VELIAL SQUAD, ANACONDAZ, INSTASAMKA, MARKUL, которые как и группа GSPD в своем «творчестве» содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к органам правопорядка, семейным и государственным устоям. При этом возрастной критерий установлен от 12+ до 16+

– Провести проверку системы контроля соблюдения возрастного критерия в клубе Свет. Достаточно ли принимаются меры со стороны администрации клуба, чтобы не допустить на концерт детей возрастом ниже заявленного критерия.

3) Инициировать комплексную проверку творчества музыкального коллектива GSPD на предмет его соответствия законодательству РФ, в случае экспертного подтверждения всех фактов, приведенных в данном заявлении и приложении к нему – привлечь данного исполнителя к административной и уголовной ответственности, полностью запретить его деятельность на территории РФ.

Приложение к заявлению. Текстовые и видеоматериалы музыкального коллектива GSPD, нарушающие российское законодательство.

Песня «NFS UNDERGROUND»:

…Соли, спайсы и спиды – мне вообще все до п*зды

Соли, спайсы и спиды – мне вообще все до п*зды…

Песня «Адидас, мескалин»:

…Адидас, мескалин, ты одна, я один

Этанол, нелюбовь, я тону, ты со мной…

Песня «Uber Black»:

…Мой друг на рэйвы вырубает героин и крэк

Мой друг на рэйвы вырубает только дури, дури

Мой друг на рэйвы покупает только Adidas

Мой друг на рэйвы покупает три полоски

Мой друг на рэйвы носит только свой пивас

Но когда начнется слэм – то он еб*шит жестко…

Песня «Король вечеринок»:

…Все ребята со двора ох*ели типа: “Как так?”

Вроде вчера андер, сегодня – золотая карта

Напевает бит на бис каждый второй п*здолиз

На табло 15, но это мы не п*здились (На, с*ка!)…

Песня «На репит»:

…Чем короче платья, тем быстрее платят

Телки начинают делать полный треш

Чуваки решают, что не помешает

Виски и текила ром и ЛСД…

Песня «Переходный возраст»:

…Я буду еб*шить тебя ногами

Ты будешь смеяться, ведь ты под спидами

Ты будешь просить меня еще и еще

Тебе так х*ево, но так хорошо…

Песня «Поколение греха»:

…Ты узнаешь наши планы, наши игры, наши цели

Если ты еще живой – значит, будешь на прицеле

Залетаю в твою хату – дай мне только 5 минут

Достаю свой автомат – я останусь, все умрут…

Песня «Танцуй Убивай»:

…Танцуй, убивай! Укради и убегай!

Танцуй, убивай! Укради и убегай!..

Песня «Я тебя никогда не отдам мусорам»:

…Моя телка п*здит вещи в Ашане – я ей разрешаю

Сам не решаюсь, просто с ней шарюсь

За воровскую жизнь я с детства шарю

По дороге купим воздушный шарик

Опять надышались, нас принимают мусора

Твоя мама не узнает, где мы так задержались…

Согласно ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 г., направить письменный ответ о принятых Вами мерах.

Дополнительно сообщаю, что официальные ответы всех ведомств, в которые направляется данное заявление, будут доступны широкой родительской общественности для ознакомления, в том числе в сети Интернет.

Какой город следующий примет эстафету по бойкотированию аморальных исполнителей?

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Народное творчество: Видеоролик «Совесть»

Социальный ролик «Совесть» снятый молодой командой, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме безнравственности , жестокости, похоти и циничности в СМИ.



Присылайте материалы по теме влияния СМИ и массовой культуры на публикацию в группу ВКонтакте «Научи хорошему 2.0»

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/5VmbE60qkHs/