Подборка из соцсетей №8: Модные тренды, Галилео, Лёд 2 и синдром «лягушки в кипятке»

Друзья, здравствуйте! Многие из вас могли заметить, что в социальных сетях на площадках проекта Научи хорошему публикуется гораздо больше статей, видеороликов и рецензий, чем на сайте. Это вполне закономерно, так как материал для сайта обычно требует детальной вычитки и разработки, подразумевает некую целостность и завершённость в плане смыслового посыла читателю.

Публикации в соцсетях рассчитаны в большей степени на уже подготовленную аудиторию, и поэтому в них зачастую раскрываются лишь отдельные аспекты или сразу даются готовые выводы без подробного описания всех причинно-следственных связей. В то же время многие из них, хотя по стилю подачи и ориентированы больше на блогосферу, но содержат в себе важные мысли, которые желательно более активно распространять. Поэтому мы решили периодически делать подборку интересных и актуальных публикаций из социальных сетей по теме влияния СМИ, которые публикуются в рубрике «Интернет».

Новые мотиваторы по теме влияния СМИ

Чему учат наших детей? Готовы к последствиям?

Беседа общественного деятеля и основателя интернет-премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» Александра Усанина с главным редактором проектов Научи хорошему и КиноЦензор Дмитрием Раевским. Как отравляют наших детей через мультики и кино? Как защитить семью и билзких от вредного влияния СМИ? Роль родительской общественности в изменении ситуации в сфере культуры.

03:35 Чем полезен проект «Научи хорошему»?

06:43 Как известный мультфильм «Маша и медведи» влияет на детскую психику?

10:10 В чем уникальность проекта «Киноцензор» по сравнению с КиноПоиском и IMDb?

12:56 Предназначение искусства – служить культуре или создавать произведения, которые полностью отражают действительность?

15:55 Как развивать навыки фильтрации и нравственной оценки медиа-контента?

21:56 Какой вред наносят СМИ современному обществу?

24:50 Почему многие считают, что негативный контент не влияет на сознание людей?

28:10 Цели премии «На Благо Мира».

В ситуации, пока государство не может созидательно регулировать ситуацию в сфере культуры и обеспечить благоприятную информационную среду для детей, то этим процессом надо заниматься самим родителям. Проекты Научи хорошему и КиноЦензор, интернет премия «На Благо Мира» – для многих могут стать хорошей опорой в этом деле, а также инструментом влияния на развитие тенденций в культурной сфере. Очевидно, что именно родительская общественность, которую волнует будущее детей, должна быть одной из главных сторон/главным заказчиком изменений в сфере культуры.

Сегодня особенно важно учить детей и взрослых распознавать, какие модели поведения транслируют зрителям персонажи с теле и киноэкранов, а также предоставлять большему числу людей доступ к доброму и полезному видео-контенту.

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Чему учит передача «Галилео»?

Чему учит (коротко):

Практически единственная передача, которая длительное время существовала на телеканале СТС, и была интересна и действительно полезна детям. К сожалению, пару лет назад её закрыли, но зато на Ютубе можно знакомиться со всей базой выпусков, которых более тысячи – на самые разные тематики: от производства хлеба и до устройства клавиатуры или лампочки накаливания.

Мнение цензора (подробно):

Каждый выпуск Галилео длится 5-15 минут. За это время зрителям рассказывается технология какого-либо процесса или объясняется интересное природное явление. Передача хорошо подходит для детей младшего школьного возраста, которые начинают с интересом и пониманием изучать окружающий мир.

Формат подачи отлично совмещает развлекательную и познавательную составляющую: в каждом выпуске есть пару моментов, над которыми можно посмеяться (это важно, так как смотреть нудный контент ребёнку не интересно), а объяснению зачастую непростых процессов сопутствуют наглядные картинки – либо кадры с производства, либо достаточно хорошая компьютерная анимация.

Вдобавок многие выпуски завернуты в увлекательную историю. Например, в серии «Галилео. Колобок», герои пытаются испечь круглый хлеб, как это было в сказке (оказывается это далеко не простое дело, так как тесто при выпечке деформируется). В другом эпизоде они варят кашу из топора или пытаются сделать скульптуру из монтажной пены. Видно, что создатели передачи подошли к процессу с душой и творчески.

Отдельно стоит сказать о ведущем Александре Пушном, который появляется в начале и в конце каждого выпуска. У него очень яркий образ и достаточно экстравагантный стиль поведения. Иногда он даже откровенно балуется или делает какие-то глупости, что выглядит комично. Но в целом это добрый юмор, и как раз эти эпизоды с Пушным разбавляют серьёзную тематику развлекательной составляющей, которая в случае с детьми необходима.

Проверено на личном опыте – ребёнок с удовольствием смотрит передачу, достаточно хорошо запоминает многие факты, что-то потом обсуждает или пробует повторить в домашних условиях. На данном этапе выпуски Галилео часто заменяют нам мультики, что в целом считаю хорошей альтернативой. Передача помогает развивать познавательные способности ребёнка, и к тому же её интересно смотреть родителям вместе с детьми.

Всем рекомендую использовать накопленную базу полезных роликов!

PS Есть ли какие-либо отрицательные моменты? Да, иногда попадаются отдельные выпуски, по которым я как родитель, придерживаюсь иной точки зрения (например, про те же прививки или некоторые другие спорные темы), но в целом это не укор создателям, а просто понимание, что по некоторым вопросам есть разные точки зрения.

О причинах закрытия передачи «Галилео»:

Источник: Группа ВК КиноЦензор

- Оценка передачи на сайте КиноЦензор

Посыл фильма «Лёд 2»: Ты должен выжить и защитить семью в этом жестоком мире!

Фильм «Лёд 2» стал очередным «успехом» российского кинематографа, если судить по количеству зрителей и кассовым сборам. Такое внимание аудитории, по всей видимости, обеспечено тем, что история показана действительно трогательная, и в некотором смысле жизненная и человечная. Во всяком случае, создаётся такое впечатление при просмотре, но соответствует ли оно действительности – вопрос спорный.

Главный герой Александр Горин в результате жизненной трагедии (его жена умирает во время родов) оказывается совсем один на руках с маленьким ребёнком. Он вынужден отказаться от своего любимого дела – карьеры хоккеиста, чтобы заняться воспитанием дочки. По какой-то причине у него совсем нет друзей или родственников, которые могли бы помогать в этом деле, и ему приходится всё осваивать полностью самому – начиная от кормления малыша, и заканчивая методами воспитания.

С одной стороны Горин очень радуется своей дочери Наде, с другой стороны – его жизнь показана по-настоящему тяжёлой. От окружающих он получает в основном не поддержку, а постоянные проблемы: приглашённая няня оказывается безответственной (по какой-то причине искать другую няню он не стал); бывший тренер ведёт себя как эгоист и обвиняет его в проигрыше команды; служба опеки норовит отнять ребёнка за отсутствие прививки и плохие условия в доме. В общем, поводов «пустить слезу» в фильме действительно много.

Но наш герой не сдаётся, стойко переносит все тяготы, хотя и допускает серьёзные ошибки в воспитании – запрещая Наде идти по стопам матери и становиться на лёд, осваивать фигурное катание. Так как смерть его жены связана с профессиональной травмой, полученной во время катания.

Апогеем страданий героя становится ситуация, в которой у него служба опеки отбирает дочь и передаёт её на воспитание Ирине Шаталиной – детскому тренеру по фигурному катанию, сыгравшему важную роль в жизни его супруги. Ирина любит девочку, но считает, что Александру надо наладить свою жизнь, и не препятствовать Наде в её стремлении стать фигуристкой.

Горин находит в себе силы устроиться на нормальную работу (одно из требований со стороны опеки), и возвращается в профессиональный хоккей, где спустя какое-то время снова достигает хороших результатов. Всё это он делает не из эгоистических побуждений, а ради своей дочки, пытаясь таким образом восстановить свои родительские права. Тем не менее, в финальной сцене на судебном заседании он соглашается с тем, что на данном этапе девочке лучше находиться под присмотром Ирины Шаталиной, но так как его отношения с Ириной уже наладились, и он сумел принять решение дочери заниматься фигурным катанием, то повод для конфликта исчерпан и в финальной сцене они все вместе радостно наблюдают за катанием Нади на льду.

В фильме также есть небольшая романтическая линия, связанная с сотрудницей опеки, которая всячески помогает Александру вернуть свои родительские права и искренне переживает за ту сложную жизненную ситуацию, в которой он оказался.

Что понравилось:

Главный герой показан любящим отцом, готовым преодолевать серьёзные испытания ради своей дочери – он даже готов отказаться от своей карьеры. Судьба девочки волнует и всех других основных персонажей: тренера по фигурному катанию и сотрудницы органов опеки. Они руководствуются в своих решениях искренней заботой о будущем ребёнка и своим пониманием, как правильно поступить в данной ситуации. В фильме отсутствует какая-либо пошлость, главный герой отказывается от алкоголя ради дочери. Показано, как трудно ребёнку переносить разрыв семьи, метаться между любимыми людьми, не понимая, почему нельзя всем жить вместе и счастливо. В начале и в конце фильма есть хорошие слова о том, что надо стараться быть вместе и держаться друг друга.

Что не понравилось:

Несмотря на всю трогательность истории, в сухом остатке имеем следующее: Рожать – очень больно и очень опасно (можно даже умереть). Растить ребёнка – очень тяжело. Конечно, кого-то такая история замотивирует уделять больше внимания детям и стойко преодолевать все трудности. Но кого-то она может замотивировать и в обратную сторону – вообще не ввязываться в это дело. Окружающие главных героев фильма люди показаны преимущественно в негативном свете: тренер главного героя – подлец; хоккеисты из его команды – ни один не пришёл на помощь; няня – безответственная; учительница в школе – скорее мешает, чем помогает, и так далее. Такое ощущение, что в фильме есть только семья и причастные к ней – а все остальные вокруг эгоисты и чужаки. Даже среди детей, которые тренируются в группе фигурного катания, царит конкуренция и желание друг друга подставить. Если оценить общую атмосферу – то фильм гораздо в большей степени продвигает индивидуализм, чем коллективизм. Посыл примерно такой: «ты должен выжить и защитить свою семью в этом жестоком мире». Главный герой показан истеричкой. Понятно, что у людей бывает такой несдержанный характер, но когда Александр раз за разом на протяжении всего фильма ведёт себя импульсивно, психует, срывается, поддаётся лишним эмоциям – то всё это выглядит как-то не по-мужски. А так как актёр на главную роль подобран очень популярный и привлекательный (Александр Петров), и в целом его образ в фильме положительный, то с высокой вероятностью большое количество зрителей будут вольно или невольно перенимать такой стиль поведения.

Неоднозначные моменты:

1. Органы опеки показаны как с положительной, так и с отрицательной стороны. На примере первой сцены, где они врываются в дом и начинают лазить по холодильнику, принимать неадекватные решения – хорошо видны возможные перегибы в работе этой службы. На примере сотрудницы, решившей помогать Александру – показана важность человеческого фактора и индивидуального подхода в работе опеки.

В то же время транслируется и ряд ложных моментов. Например, по фильму получается, что нельзя отказываться от прививки, иначе придут органы опеки, и у семьи будут большие проблемы. Это ложь. По современному российскому законодательству только родители решают, следует ли ставить ребёнку ту или иную прививку, и органы опеки не могут вмешиваться в данный вопрос.

2. Отсутствует образ счастливой полной семьи. Нет бабушек, дедушек, нет матери и так далее. Понятно, что на этой трагедии построен сюжет фильма. Но ведь сюжет выбирают сценаристы, продюсеры. И можно придумать или найти увлекательную историю, в центре которой будет преодолевать трудности целая семья.

Как рассказывает в одном из своих интервью политолог и кинематографист Дмитрий Таран, во время посещения им крупнейшего европейского телерынка МИП ТВ в Каннах на собрании генеральных продюсеров телеканалов прямо озвучивалось требование: «нам не нужно показывать счастливую семью».

Источник: Группа ВК КиноЦензор

- Оценка фильма на сайте КиноЦензор

Мобильное приложение «Научи хорошему» на Андройд

Друзья, здравствуйте! Один из наших соратников сделал мобильное приложение для проекта «Научи хорошему» со всеми видеообзорами и плейлистами. Помимо удобного доступа к роликам проекта, также в приложении есть возможность быстро перейти в фотоальбомы или ознакомиться с видеоматериалами дружественных каналов «Чё поём?!» и «КиноЦензор». В отличие от сайта, приложение не нужно загружать каждый раз — всё необходимое уже есть на экране смартфона.

Скачать приложение можно по ссылке.

Разработчик приложения: Юрий Кирилин

Установочный файл весит около 8 МБ и имеет формат APK. Для того чтобы установить приложение – вам нужно просто открыть скаченный файл. После чего оно появится в разделе с Приложениями и его можно перенести на один из главных экранов телефона. Если файл при открытии автоматически не устанавливается, то в настройках телефона надо разрешить «устанавливать приложения из неизвестных источников».

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Модные тренды

Мир постоянно меняется и нам говорят, что мы должны следовать в ногу со временем. Мы должны следовать модным трендам. Но какие они, эти модные тренды? Кто их создает и кто продвигает? Действительно ли это логичный ход вещей или есть что-то другое?

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Рецензия на мультсериал «Малышарики»

Чему учит (коротко):

Мультсериал «Малышарики» представляет собой одно из ответвлений «Смешариков», предназначенное для более младшей аудитории – от 0 до 4 лет. В отличие от своего родителя сериал действительно сделан таким образом, чтобы быть ПОНЯТНЫМ и ПОЛЕЗНЫМ маленьким детям. Конечно, его не стоит показывать в 1-2 годика (в этом возрасте детей вообще желательно максимально ограждать от экранов), но для возраста 3-4-х лет он вполне подходит.

Мнение цензора (подробно):

Сначала скажу несколько слов о старшем брате «Малышариков» – мультсериале «Смешарики», который начал выходить в далёком 2004 году. Хотя по круглой форме главных героев и по заявлениям производителей, контент якобы хорошо подходит маленьким детям, затрагиваемые в нём темы и уровень обсуждения/подачи материала абсолютно не соответствует уровню развития дошкольников. Да и младшие школьники далеко не все смогут понять философский посыл многих серий. Непонятно, о чём думала команда разработчиков, предлагая малышам порассуждать вместе с главными героями на темы гадания, отношений полов, гипноза, астрологии, плоской земли, эзотерики, запретного плода и прочего. К тому же посыл многих эпизодов откровенно антипоучительный, герои часто ругаются, да и характер у некоторых весьма скверный. В общем «Смешарики» – это плохой выбор для ребёнка.

Вот пример процесса создания одного из выпусков: «Барашу нравится смотреть на горы, сидя на качелях рядом с Нюшей, потому что так можно увидеть не просто какой-то там пейзаж, а именно что Горы. Но Нюше надоедает так просто сидеть, и Бараш ее подкупает конфетами. Анатолий Прохоров, художественный руководитель «Смешариков», рассказал, как сценарист Алексей Лебедев ее придумал. Ему как-то сказали, что раз он пишет для детей, то многих важных тем не может касаться по определению. «Нет таких тем, просто надо все так преподнести, чтобы было понятно детям», — уперся он. «Ты же не можешь сделать фильм о проституции!» — возразили ему. «На спор!» — сказал сценарист. Так получился мультик о продажной любви «Горы и конфеты».

Лично мне гораздо ближе позиция, что приобщать дошкольников ко многим взрослым темам действительно не стоит – не зависимо от того, насколько креативны в этом отношении могут быть сценаристы.

Возможно, что создатели мультсериала прислушались к подобной критике, звучащей от многих родителей, и в 2015 году выпустили отдельное ответвление для детей помладше с характерным названием «Малышарики». Второй «блин» в отличие от первого получился «съедобным» – в «Малышариках» всё действительно продумано для нормального восприятия ребёнка – с учётом особенностей его психики.

Каждый выпуск длится около 5 минут и содержит в себе несколько обязательных разделов:

История, в которой несколько персонажей сталкиваются с какой-то проблемой и совместными усилиями её решают;

Песенка – в весёлой и музыкальной форме закрепляющая познавательный или воспитательный урок мультфильма;

Видеовставка с реальными объектами на тему выпуска (чаще всего детьми и родителями, или животными и растениями).

Отдельно хочется отметить качественно сделанную анимацию сериала – плавный видеоряд, нежные цвета, реальный фоновый антураж. Герои представляют собой маленьких круглых персонажей, которых окружают огромные предметы (посуда, мебель, цветы и т.д.), они с ними знакомятся и учатся взаимодействовать, либо осваивают обычные правила общения и отношений в коллективе. К положительным сторонам также относится понятная и простая речь героев – правда местами немного крикливая, а также тематика затрагиваемых вопросов, близкая маленьким детям. Сопоставление нарисованных объектов или сюжетов с их реальными образами (заключительная видеовставка каждого выпуска) – тоже отличное решение, помогающее ребёнку лучше воспринять информацию в её тесной взаимосвязи с реальностью.

Сами создатели заявляют, что их мультфильм чаще всего смотрят дети 1,5-2,5 лет. Но по моему мнению, Малышарики хорошо подходят для детей 3-4 лет, так как именно в этом возрасте дети уже смогут максимально целостно воспринимать мультсериал и смотреть его осознанно – понимая всю логику происходящего на экране. Это кстати очень важный момент – приучать ребёнка с малых лет правильно воспринимать видеоинформацию. Многие родители, к сожалению, недооценивают этот нюанс и часто позволяют смотреть своим детям продукцию, которую они пока не в состоянии осмыслить – например, тот же сериал «Маша и Медведь», где события скачут с такой скоростью, что за ними даже не каждый взрослый поспеет. Подобный подход, когда ребёнок просто бездумно пялится в экран на постоянное мельтешение с ядовитой цветовой гаммой (своеобразные аналоги «усилителей вкуса»), растит из него «потребителя».

«Малышарики» – это пример иной продукции, которая создана для детей, а не против них.

Хотя и здесь не обошлось без недостатков – персонажи решают возникающие проблемы и живут в мире без взрослых (есть закадровый голос мамы и папы, но в видеоряде их нет). Компенсировать этот недостаток можно периодическим совместным просмотром и обсуждением мультфильма со своим ребёнком, а также подбором другой мультпродукции, в которой образ родителей играет важную положительную роль и раскрыт ярко и привлекательно. Среди современных такие мультики придётся поискать.

Источник: Группа ВК КиноЦензор

- Оценка мультсериала на сайте КиноЦензор

Статистика как инструмент пропаганды

В искажении статистики заинтересованы все, кто ищет способы исказить общественное мнение и воспользоваться этим в собственных целях. Немало и таких, кто хочет скрыть настоящие цифры, потому как они отражают крайне неприглядные факты. Проще говоря, статистика сегодня – один из важных инструментов пропаганды. «Как лгать при помощи статистики»— книга, написанная Дареллом Хаффом в 1954 году. Она рассказывает о различных способах злоупотребления статистикой в целях обмана аудитории и манипулирования её мнением.

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Синдром лягушки

Психологи, социальные технологи и те, кто заказывает им «музыку», постарались на славу. Горизонт планирования будущего у власть предержащих (прошу их не путать с многими клоунами-марионетками современной политики) занимает не какие-нибудь жалких 5-10 лет, а минимум 100-200-300. Наверняка есть и те, кто планирует на тысячелетия. Библейский проект – хорошо известный пример.

Но и в рамках 25-30 лет можно успеть провернуть достаточно интересные процессы.

Вдохновившись знаменитой древней притчей про двух лягушек, проверив ее в пору расцвета натуральной биологии на реальных земноводных, социальная управленческая наука, под чутким управлением глобальных корпораций, мягко и ненавязчиво «подсадила» огромные группы людей на «тепленькую водичку».

Всё началось с телевидения. Кинематограф не годился по одной причине – не все хотели (и могли) посещать кинотеатры достаточно регулярно. Настолько регулярно, чтобы наступили необратимые изменения в психике.

К тому же было бы странно, если бы родители приносили грудных детей в кинотеатр каждый день, клали их перед экраном на несколько часов, чтобы дети с молоком матери успели бы впитать то, что льется с экранов.

И к тому же, это было бы слишком грубо и очевидно.

Это был бы «кипяток» для людей-лягушек, и многие бы «выпрыгнули» (поняли бы, что происходит) или «сварились» (перешли бы в стадию дебильности и потеряли бы даже примитивные социальные навыки, необходимые эксплуататорам). И те, и другие стали бы безполезны для управителей и эксплуататоров.

Поэтому был «изобретен» и внедрен проект «Телевизор». Долгие годы он продвигался под благообразным видом «информационно-образовательно-развлекательного» явления, но в нужное время, как всё более теплая и горячая вода, начал «промывку» и без того жидких мозгов среднестатистического обывателя.

Жидкие мозги были предварительно подготовлены с помощью легальных, государственными способами внедряемых, наркотиков – алкоголя и никотина.

Сегодня просмотр телевизора у неподготовленного человека (да-да, такие уже есть – выросли дети родителей, осознанно отказавшихся от «зомбоящика» в квартире) вызывает эффект кипятка – рвотный рефлекс от того, что происходит и звучит с экрана.

Но полусваренные лягушки, хлебнув пивка и затянувшись сигареткой, вполне спокойно воспринимают и проглатывают всю ту дрянь, которой их пичкают ушлые наемники и пособники хозяев-эксплуататоров через «голубой» (воистину) экран.

Все сенсорные системы лягушек-обывателей медленно, но настойчиво нагревают. Уши нагревают матерками и жуткой бессмыслицей «Раммштайнов», «Ленинградов», Кридов и прочих порно-хаски. Глаза – голливудщиной, российской чернухой, сериалами, фриками-ютуберами и блоггерами. Кожу – синтетикой (100% акрил, нейлон, полиамид….) нелепых фасонов и расцветок. Язык и пищевой тракт – колой, фаст-фудом, алкоголем. Далее продолжите сами….

И вот – новое техническое чудо! Революционное решение – маленький экран в руки. Он всегда вместе с лягушкой. Днем и ночью. Отличный подогреватель!

Социальная лягушачья сеть не затихает ни на секунду. Громкое кваканье «лайков» и прочих «смайликов» заполняет эфир. Мечта эксплуататоров сбылась.

Люди-лягушки сами, за свои деньги, сидя в своих бетонных коробочках и передвигаясь в своих металлических коробчонках к супер-маркетам и обратно САМИ повышают температуру окружающей среды до состояния полусваренных мозгов….

И любой, кто попытается им на это указать, подсказать, как обстоят дела, расскажет об «Окне Овертона» и прочих социальных технологиях управленцев – будет высмеян и оплёван лягушками как сторонник «теории заговора», которой не существует, разумеется.

Время людей-человеков, людей-гигантов, творцов и изобретателей, реформаторов и учёных сменяется временем людей-лягушек.

Невозможно объяснить лягушкам, как за 20 лет прошлого века страна из отсталой и голодной превратилась в ведущую экономику мира, победила в развязанной против нее мировой войне и запустила человека в космос. Обеспечила 90% населения жильем, едой и одеждой из натуральных материалов, поддерживала действительно высокий уровень образования, медицины и социальной справедливости.

Люди-лягушки в ипотечных однокомнатных квартирках в это уже не поверят – эпоха людей-гигантов за те же 20 лет так убедительно оболгана лилипутами-прихвостнями эксплуататоров (которые выживают в любые времена, при любом строе), что правды почти не осталось.

Многоразовый корабль «Буран», остатки военной техники и несколько старых фильмов и мультфильмов, песни Пахмутовой ( поздравляем с юбилеем! – 90 лет) – обломки великой эпохи – воспринимаются современными детьми так же, как пирамиды в древнем Египте – «что-то такое слышали»….

Тонны медленно сваренного лягушачьего мяса медленно гниют на свалке истории, думая о себе, что они продвинутые «менеджеры», «менчендайзеры», «айтишники», «блоггеры» и «ютуберы».

Да, планета Земля проходила и через более серьезные катаклизмы, чем перенаселение вареными лягушками. И эта история тоже как-то завершится. Археологам будущих эпох скучно не будет.

Рядом с изъеденными артритом косточками человека-лягушки обязательно будет лежать смартфончик с фотками из инстаграмма….

«Глобальное потепление» – это не то, о чем говорит Грета с трибуны ООН. Это «Глобальное кипячение лягушек» – совсем другая история…

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Краткий разбор понятия «Толерантность».

Главной причиной создания данного видео явилась пропаганда толерантности в некоторых школах города Кирова. Этот термин звучит на классных часах, есть в планах воспитательных работ. Теме толерантности посвящены целые стенды. То, что система образования занимается продвижением толерантного поведения среди школьников – это факт.

С другой стороны фактом является негативное отношение нашего Президента к понятию толерантности, о чём он сказал в послании Федеральному Собранию ещё в 2013 году.

Почему Советскую Дружбу Народов заменили таким спорным термином как толерантность? Информации по данной теме в сети полно. Любой при желании может во всём разобраться сам. Мы со своей стороны тоже решили поучаствовать в разборе данного понятия.

Источник: Группа ВК «Научи хорошему 2.0»

Присылайте материалы по теме влияния СМИ и массовой культуры на публикацию в группу ВКонтакте «Научи хорошему 2.0»

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/internet/podborka-iz-sotssetey-8/