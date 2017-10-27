Печальная судьба дронта

Дронт был обнаружен на островах к востоку от Мадагаскара, которые сегодня называются Маскаренским архипелагом. Три довольно крупных острова, образующих этот архипелаг, протянулись вдоль 20 параллели к югу от экватора. Сейчас они называются Реюньон, Маврикий и Родригес.

Имена первооткрывателей этих территорий остались неизвестны. Совершенно очевидно, что арабские торговые суда сюда заплывали, но не обратили особого внимания на свое открытие, поскольку острова были необитаемы, а торговать на необитаемых островах чрезвычайно трудно. Европейскими первооткрывателями были португальцы, хотя, как это ни удивительно, но лишь со второго захода португальский первооткрыватель дал островам свое имя.

Этим человеком был Диого Фернандиш Перейра, который плавал в этих водах в 1507 году. 9 февраля он обнаружил остров, расположенный в 400 милях к востоку от Мадагаскара, и назвал его Санта-Аполлония. Должно быть, это современный Реюньон. Вскоре корабль Перейры «Серне» наткнулся на нынешний Маврикий. Моряки высадились на берег и назвали остров по имени своего корабля — Илья ду Серне.

Перейра двигался по направлению к Индии, и в том же году, чуть позже, открыл Родригес. Поначалу остров был назван Доминго Фриз, но также и Диего Родригес. Голландцы, очевидно, нашли это название труднопроизносимым, и говорили об острове, называвшемся DiegoRay, что было потом галлицизировано и превратилось в Dygarroys; однако сами французы называли остров Иль Марианна.

Шестью годами позже прибыл второй «первооткрыватель», Педро Маскареньяс, он посетил только Маврикий и Реюньон. По этому поводу Маврикий переименован не был, но Сант-Аполлония (Реюньон) получил название Mascarenhas или Mascaragne, и по сей день острова называются Маскаренскими (http://www.zooeco.com/strany/str-africa-10.html).

Португальцы открыли Маврикий, но не стали на нем селиться. Однако в 1598 году там высадились голландцы и объявили остров своим владением (Леопольд, 2000). Маскаренские острова представляли удобную перевалочную станцию на пути в Индию, и вскоре толпы авантюристов наводнили их (Акимушкин, 1969).

В 1598 г., после прибытия на Маврикий эскадры из 8 кораблей, голландский адмирал Яков ван Нек начал составлять список и описание всего живого, что было встречено на острове. После того, как записи адмирала были переведены на другие языки, учёный мир узнал о необычной, странной и даже причудливой нелетающей птице, которая известна во всём мире как додо, хотя учёные чаще всего называют её дронт (Бобровский, 2003).

Давайте узнаем о нем подробнее …

Рис. Реконструкция внешнего вида дронта (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

Говорили, что дронты производили впечатление почти ручных, хотя держать их в неволе не получалось. «… Они доверчиво подходят к человеку, но их никак не удаётся приручить: как только они попадают в неволю, то начинают упрямо отказываются от любой еды до тех пор, пока не умирают».

Спокойная жизнь для дронтов окончилась, как только человек стал активно вмешиваться в жизнь островной природы.

Команды судов пополняли на островах запасы продовольствия, с этой целью истребляя всё живое в лесах архипелага. Матросы съели всех огромных черепах, а затем принялись за неуклюжих птиц.

На небольших океанических островах, где нет сухопутных хищников, дронты постепенно, из поколения в поколение, потеряли способность к полёту. Коки голландских судов не знали, можно ли употреблять в пищу эту легкодоступную птицу с жестким мясом. Но очень быстро голодные мореплаватели поняли, что дронт съедобен и добывать его весьма и весьма выгодно. Беззащитные птицы, тяжело переваливаясь с боку на бок и размахивая жалкими «обрубками» крыльев, безуспешно пытались спастись от людей бегством. Было достаточно всего трёх птиц, чтобы накормить команду корабля. На целое плавание хватало нескольких десятков засоленных дронтов. К этому так привыкли, что трюмы кораблей доверху набивали живыми и мёртвыми дронтами, а матросы проходящих судов и каравелл просто ради спортивного интереса соревновались в том, кто больше забьёт этих неуклюжих птиц. С этого момента маврикийскому дронту оставалось жить в природе менее 50 лет (Грин, 2000; Акимушкин, 1969; Бобровский, 2003;http://erudity.ru/t215_20.html).

Фото 2.

Нелетающие дронты были совершенно беспомощны перед лицом новых врагов, и их численность начала стремительно сокращаться. Вскоре они исчезли совсем. Все вместе, люди и животные, к концу XVIII века истребили всех додо (Акимушкин, 1969; Леопольд, 2000).

На трех островах Маскаренского архипелага — Маврикии, Реюньоне и Родригесе — обитало, по-видимому, три разных вида дронтов.

В 1693 г. додо впервые не попал в список животных Маврикия, так что к этому времени, можно считать, он уже исчез окончательно.

Родригесского дронта, или пустынника, в последний раз видели в 1761 г. Так же, как и в других случаях, не осталось ни одного его чучела, и долгое время учёные не имели ни одной его косточки. Впору спросить: а был ли этот дронт? Тем более что Франсуа Лега, автора самого детального описания родригесского дронта, иногда называли стопроцентным лжецом, а его книгу «Путешествие и приключения Франсуа Лега и его компаньонов…» некоторые ученые считали сборником пересказов чужих выдумок (Акимушкин, 1995; http://www.bestreferat.ru/referat-6576.html).

Позднее был истреблен реюньонский дронт. Впервые о нем упоминает в 1613 г. английский капитан Каслтон, высадившийся на Реюньоне вместе с домашними животными. Затем голландец Бонтекоэван Горн, проведший на этом острове 21 день в 1618 г., упоминал об этой птице, назвав ее «хохлохвосткой». Последним путешественником, который видел и описал этот вид, был француз Бори-де Сен-Венсен, посетивший Реюньон в 1801 г. Причиной исчезновения этого вида также стали домашние животные и человек. Не осталось ни одного скелета и ни одного чучела белого дронта (Бобровский, 2003).

На таблице представлена антропогенная скорость уничтожения дронтов (Таблица 1).

Таблица 1

Итак, что самые первые упоминания о данном виде сделаны в 1598 году, а самые последние – 1801 году. Таким образом можно сделать вывод, что вид исчез примерно за 200 лет.

Когда в конце XVIII века натуралисты устремились по следам дронтов, и поиски привели их на остров Маврикия, все, к кому они тут обращались за советами, лишь с сомнением качали головами. «Нет, господин, таких птиц у нас нет и никогда не было»,— говорили и пастухи, и крестьяне.

Фото 3.

1.3. Дронт в Европе

Мореплаватели много раз пытались привезти дронтов в Европу, чтобы удивить европейцев диковинной птицей. Но, если серого маврикийского дронта иногда удавалось живым довозить до северных широт, то с его белым реюньонским собратом это никак не получалось. Практически все птицы погибали во время путешествия. Как писал в 1668 г. неизвестный французский священник, побывавший на острове Маврикий:«Каждый из нас захотел взять с собой по две птицы, чтобы послать их во Францию и там передать Его Величеству; но на корабле птицы умирали, вероятно, от тоски, отказавшись от еды и питья» (цит. по В.А. Красильникову, 2001).

Легенда гласит, что два дронта с острова Реюньон, увезённые на корабле в Европу, действительно роняли слезы при расставании с родным островом (Бобровский, 2003).

Хотя иногда эта затея всё же удавалась и, по мнению японского эколога доктора Масауи Хачисука, подробно изучавшего историю удивительной нелетающей птицы, всего в Европу было доставлено с Маврикия 12 особей этой бескрылой птицы. 9 экземпляров додо привезли в Голландию, 2 – в Англию и 1 – в Италию (Бобровский, 2003).

Так же существует и случайное упоминание о том, что одна из птиц была вывезена в Японию, но, несмотря на многочисленные попытки японских ученых, найти упоминание об этом в японских хрониках и книгах не удалось (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/lei/01.php).

В 1599 году адмирал Яков ван Нек привез первого живого дронта в Европу. На родине адмирала в Голландии странная птица произвела шумный переполох. На неё не могли надивиться.

Художников особенно привлекала ее прямо-таки гротескная внешность. И Питер-Холстейн, и Хуфнагель, и Франц Франкен, и другие известные живописцы увлеклись «дронтописью». В то время, говорят, нарисовано было более четырнадцати портретов с пленного дронта. Интересно, что цветное изображение дронта (один из этих портретов) только в 1955 г. нашёл профессор Иванов в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) Институте ориенталистики!

Другой живой додо попал в Европу полвека спустя, в 1638 году. С этой птицей, вернее, с ее чучелом случилась забавная история. Дронта привезли в Лондон и там за деньги показывали всем желающим посмотреть на него. И когда птица умерла, с нее сняли шкуру и набили ее соломой. Из частной коллекции чучело попало в один из Оксфордских музеев. Целый век прозябало оно там в пыльном углу. И вот зимой 1755 года хранитель музея решил произвести генеральную инвентаризацию экспонатов. Долго с недоумением он рассматривал полусъеденное молью чучело сюрреалистической птицы с нелепой надписью на этикетке: «Ark» (ковчег?). А потом приказал выкинуть его в мусорную кучу.

К счастью, мимо той кучи случайно проходил более образованный человек. Дивясь неожиданной удаче, он вытащил из помойки крючконосую голову дронта и неуклюжую лапу— все, что от него осталось,— и со своими бесценными находками поспешил к торговцу редкостями. Спасенные и лапа, и голова позднее снова, но на этот раз уже с великими почестями, были приняты в музей. Это единственные в мире реликвии, оставшиеся от единственного чучела драконоподобного «голубя»,— так считает Вилли Лей, один из знатоков печальной истории дронтов. Но доктор Джеймс Гринвей из Кембриджа в превосходной монографии о вымерших птицах утверждает, что в Британском музее хранится еще одна нога, а в Копенгагене — голова, бесспорно принадлежавшие когда-то живому додо с Маврикия (Акимушкин, 1969).

Рис. Ранние рисунки додо (слева), реконструкция дронта (справа) (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

Традиционный образ додо — толстый, неуклюжий голубь, но это мнение оспаривается в последнее время. Ученые доказали, что старые европейские рисунки показывают перекормленных птиц в плену. Художник Маэстро Мансур рисовал додо на родных островах Индийского океана (рис.4.) и изображал птиц стройнее. Его рисунки изучал профессор Иванов и доказал, что эти рисунки наиболее точные. Два“ живых» образца были доставлены на острова Индийского океана в 1600-х годах, и нарисованные образцы совпадали с описанием. Как отметили на Маврикии, додо питался спелыми плодами в конце сезона дождей, чтобы выжить в сухой сезон, когда мало еды. В плену с едой проблем не было и птицы стали перекормленные (http://en.wikipedia.org/wiki/Dodo).

Фото 4.



1.4. Культурно-историческое значение дронта

Дронт в астрономии

Дронты прославились даже в астрономии. В честь дронта с Родригеса было названо одно созвездие на небе. В июне 1761 года французский астроном Пингре провел на Родригесе некоторое время, наблюдая за Венерой на фоне солнечного диска (она как раз тогда его пересекала). Через пять лет его коллега Ле-Монье, чтобы сохранить в веках память о пребывании своего друга на Родригесе и в честь удивительной птицы, обитавшей на этом острове, назвал открытую им между Драконом и Скорпионом новую группу звезд созвездием Отшельника. Желая отметить его на карте, по обычаям тех времен, символической фигурой, Ле-Монье обратился за справкой к популярной тогда во Франции «Орнитологии» Бриссона. Он не знал, что Бриссон не включил дронтов в свою книгу, и, увидев в списке птиц название solitaria, то есть «отшельник», добросовестно перерисовал названное так животное. И все перепутал, конечно: вместо внушительного додо новое созвездие на карте увенчал своей мало представительной фигурой синий каменный дрозд — Monticolasolitaria (он живет и сейчас на юге Европы, а у нас — в Закавказье, Средней Азии и южном Приморье) (Акимушкин, 1969 г.).

Интересные факты

Дронт изображён на государственном гербе Маврикия



Рис. Герб Маврикия (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

Рис. Герб Маврикия (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

В английском языке есть афоризм: asdeadas a dodo, то есть «мёртв как дронт», отражает стремительность уничтожения этих птиц человеком.

Дронт — один из персонажей знаменитой книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» (рис.). Именно благодаря этой книге додо стал широко известен в Европе, а ведь ещё в начале XIX века многие полагали, что существование этой птицы — миф. Птица Додо в произведении — это изобразивший себя Доджсон. В отрывке вместе с птицей Додо появляются также другие птицы и звери, у которых были реальные прототипы. Прозвище появилось вследствие заикания автора.



Рис. Иллюстрация к книге «Алиса в стране чудес»

Рис. Иллюстрация к книге «Алиса в стране чудес»

Происхождение слова «додо» до сих пор неясно. Возможно, что оно произошло от слова duodu, означающего «идиот» — которым эту птицу называли голландские моряки. Возможно, они считали, что раз эта птица не умела летать, значит, она была глупой. Она не могла и быстро бегать, поскольку её огромный живот почти волочился по земле. Или же это название может быть связано с криком этой птицы. Также есть основания предполагать, что слово «додо» связано с подражанием их голосу. (Бобровский, 2003; http://ru.wikipedia.org/wiki/Raphidae).

При составлении очерка экологии вида использована методика аутэкологического описания В. Д. Ильичева (1982) с дополнениями отдельных элементов аналогичной методики Г. А. Новикова (1949).

Фото 5.



2.1. Представления о систематике дронта и их эволюция

К началу XIX века знания о систематическом положении дронтов были очень противоречивы. Сначала, по слухам и первым зарисовкам, дронтов принимали за карликовых страусиных птиц, поскольку потеря полета и даже сильная редукция скелета крыла – нередкое явление в этой группе птиц. Так сначала думал и Карл Линней, отнесший дронта в своём 10-м издании «Системы природы» в 1758 г. к роду страусов. Были и более причудливые мнения. Некоторые натуралисты посчитали дронта разновидностью лебедя, потерявшего крылья, другие отнесли додо к альбатросам, и даже к куликам и ржанкам. В 30-х годах XIX века додо из-за оголенной головы и изогнутого клюва даже отнесли к грифам. Это экстравагантная точка зрения была поддержана самим Ричардом Оуэном – бесспорным авторитетом того времени, английским морфологом и палеонтологом, которому мы обязаны словом «динозавр». И все же со временем мнение ученых склонилось в пользу того, что дронты – какие-то потерявшие способность к полёту, как это часто встречается на островах, куриные птицы.

То, что ученые считают сейчас близость додо к голубям, впервые высказал, изучая череп дронта, датский ученый натуралист Дж. Рейнхард. Но он, к сожалению, вскоре погиб, его точку зрения поддержал английский ученый Х. Стрикленд, который внимательно изучил все имеющиеся коллекционные материалы, включая и рисунки. Стрикленд называл дронта «колоссальным короткокрылым, плодоядным голубем». Эта точка зрения стала широко принятой в науке, когда в европейские коллекции с океанических островов Западного Самоа впервые попали крючкоклювые голуби (Didunculusstrigirostris). Крючкоклювый голубь невелик, величиной с обычного сизаря, но также является обладателем замечательного клюва, заканчивающегося острым крючком и изогнутым надклювьем; по его краю — зубцы. Клюв этого отшельника с острова Самоа сразу позволяет «узнать» в нём некое подобие причудливого клюва додо. И что примечательно, зубчатоклювые голуби по сообщениям первых мореплавателей тоже гнездились на земле и откладывали всего одно яйцо. На многих островах, где вместе с человеком появились свиньи, кошки и крысы, зубчатые голуби стали быстро исчезать, но на двух островах – Уполу и Савайи, они перешли к гнездованию на деревьях, что их и спасло. К сожалению, дронты взлететь на деревья так и не смогли (Бобровский, 2003).

Фото 6.



Все современные голуби, а их известно 285 видов, хорошо летают. В отряде голубеобразных (Golumbiformes), кроме семейств Голубиные и Дронтовые, есть еще семейство Рябковые (Pteroelidae). Но и они (16видов в мире) прекрасно летают. К тому же кроме додо и его родичей первооткрыватели Маврикия и других Маскаренских островов обнаружили там множество видов настоящих, т.е. летающих, голубей. Почему же они не утратили крылья? Получается, что не существует ни одного вида голубя, который, оказавшись на необитаемом (без хищников) острове, стал бы нелетающим.

В 1959 г. на Международном зоологическом конгрессе в Лондоне немецкий натуралист Люттшвагер впервые выдвинул совершенно новую гипотезу происхождения и родственных связей дронтов. В строении головы дронтов и голубей он нашел много различий. Затем к нему присоединились и другие авторы, особенно после сравнения костей и скелетов с Маврикия и Родригеса. В своей книге «Дронты» (1961) Люттшвагер раскритиковал «голубиную» гипотезу происхождения этих гигантских птиц. В строении тазобедренных суставов, грудных костей и лап дронтов он обнаружил много общего не с голубями, а с коростелями, относящимися к семейству пастушковых птиц. Коростели плохо летают и при опасности стараются не взлететь, а убежать. Более того, обитающие на изолированных островах коростели утрачивают способность летать, а многие подобные им нелетающие пастушковые (маврикийский пастушок, маскаренская лысуха, некоторые погоныши и камышницы – всего 15 видов) вымерли, как дронты(http://www.mybirds.ru/forums/lofiversion/index.php/t58317.html).

Рис. Гривистый голубь (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

В 2002 году был проведён анализ последовательностей генов цитохрома b и 12S рРНК, на основании которого было определено, что ныне живущий гривистый голубь (рис.) — ближайший родственник дронтов(http://ru.wikipedia.org/wiki/Дронты).

По современной классификации семейство дронтовые входит в отряд голубеобразных.

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Класс: Птицы

Подкласс: Новонёбные

Отряд: Голубеобразные — птицы с плотным массивным телом; ноги и шея короткие; крылья длинные и острые, приспособленные к стремительному полету. Оперение густое, плотное; перья с хорошо развитой пуховой частью. Клюв довольно короткий, ноздри прикрыты сверху кожистыми крышечками. Пища почти исключительно растительная и прежде всего семена, реже плоды и ягоды. Все голубеобразные имеют хорошо развитый зоб, служащий как для накопления пищи, так и для ее размягчения; кроме того, голуби выкармливают птенцов «молочком», вырабатываемом в зобу.

Семейство: Дронтовые (Raphidae) включало 3 вида:

— Маврикийский дронт.Додо, или маврийский дронт, он же серый дронт. Обитал этот вид на острове Маврикий – самом крупном острове из Маскаренских островов в Индийском океане. Этот вид впервые описал сам Карл Линней.

— Реюньонский дронт.В тропических лесах острова Реюньон обитал другой вид — белый, или бурбонский, дронт (Raphusborbonicus), действительно почти белый, чуть более мелкий, чем додо. Некоторый специалисты сомневаются в существовании данного вида, так как он известен только по описанию и рисункам.

— Родригесский дронт.На острове Родригес обитал третий представитель семейства — дронт-отшельник (Pezophapssolitarius). Еще в 1730 году дронт-отшельник был довольно обычен, но к концу 18 века и этот вид перестал существовать. От него ничего не осталось — в музеях нет ни шкурок, ни яиц этой птицы (http://www.ecosystema.ru/07referats/01/dodo.htm).

Враги и лимитирующие факторы

На островах, где обитал дронт, не было крупных млекопитающих, которые охотились бы на него. Это доверчивое, на редкость мирное существо начисто утратило способность распознавать недругов. Единственной защитой дронта был клюв. В 1607 г. на Маврикии побывал адмирал Вергувен, который первым отметил, что дронты, оказывается, могут «очень больно кусаться» (Даррелл, 2002; http://www.bestreferat.ru/referat-6576.html).

После открытия островов люди начали активно истреблять неуклюжих птиц. Помимо этого на острова завезли свиней, которые давили яйца дронтов, коз, которые подчистую съедали кустарники, где дронты строили свои гнезда; собаки и кошки уничтожали старых и молодых птиц, а свиньи и крысы пожирали птенцов (Леопольд, 2000).



Фото 8.



Экологическое последствие вымирания вида

Интересный факт, касающийся дронтов, был обнаружен в 1973 году, когда учёные обратили внимание на то, что на острове Маврикий есть старые деревья — кальварииметор, которые почти не возобновляются. Деревья этого вида в прошлом также не были редкостью на острове, а теперь на всей его площади в 2045 квадратных километров растет не более полутора десятков экземпляров кальварии. Оказалось, что их возраст превышает 300 лет. Деревья всё ещё давали орехи, но ни один из орехов не прорастал, и новые деревья не появлялись. Но ведь почти 300 лет назад в 1681 году на этом же острове был убит последний дронт. Американскому экологу Стенли Темилю удалось установить связь между исчезновением дронта и вымиранием кальварии. Он доказывает, что эти птицы были важным фактором размножения деревьев. Он предположил, что орехи не прорастут, пока не будут склёваны дронтом и не пройдут через его кишечник. Камешки, которые проглатывал дронт, в егожелудке разрушали твёрдую скорлупу орехов, и кальварии прорастали. Темил предполагает, что такую прочную оболочку эволюция выработала потому, что семена кальварии охотно глотали голуби Додо.

Для проверки гипотезы орехи скормили индюкам, имеющим похожий желудок, и из них после прохождения через пищеварительную систему выросли новые деревья. С исчезновением дронтов никакая другая птица на Маврикии не могла разрушить твердую скорлупу орехов, и эти деревья оказались под угрозой исчезновения (Бобровский, 2003; http://km.ru:8080/magazin/view.asp?id=C12A7036E18E469CAA6022BE1699E434).

Материальные остатки вида

Долгое время после уничтожения дронта никто не мог найти доказательства существования этой птицы. Охотники за додо, разочарованные и смущенные, возвращались ни с чем. Но Дж. Кларк (рис.11.), не веря местным преданиям, упорно продолжал искать забытых каплунов. Он лазил по горам и болотам, не один камзол изорвал о колючие кусты, копал землю, рылся в пыльных осыпях на речных кручах и в оврагах. Удача всегда приходит к тому, кто упорно ее добивается. И вот Кларку повезло: на одном болоте он откопал много массивных костей крупной птицы. Ричард Оуэн (английский зоолог и палеонтолог) детально исследовал эти кости и доказал, что они принадлежат дронтам.

Рис. Раскопки Дж. Кларка на почтовой марке (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

В конце прошлого века правительство острова Маврикия распорядилось произвести более основательные раскопки на болоте, открытом Кларком. Нашли немало костей дронтов и даже несколько полных скелетов, которые украшают сейчас залы с наиболее ценными коллекциями некоторых музеев мира.

После пожара в Оксфордском музее в 1755 году, сгорел последний полный комплект костей дронта.

Бригада голландских палеонтологов в 2006 году обнаружила на острове Маврикий часть скелета дронта (рис.). Среди найденных останков – часть бедренной кости, лапы, клюв, позвоночник и крылья дронта. Кости исчезнувшей птицы были обнаружены в высушенном болоте Маврикия. Голландские исследователи продолжают поиск и надеются обнаружить целые скелеты.

Рис. Кости дронта, найденные голландцами (http://www.google.ru/imghp?hl=ru)

Кости дронта не такая редкость, как его яйца, хотя они и принадлежат к ценнейшим научным находкам.

В настоящее время сохранилось единственное яйцо дронта. Некоторые зоологи рассматривают это большое кремовой окраски яйцо как самый важный экспонат для своей науки. Оно стоит, должно быть, на сотни фунтов дороже, чем бледно-зеленое яйцо большой гагары или ископаемое яйцо цвета слоновой кости мадагаскарского эпиорниса – самой большой птицы древнего мира (Федоров, 2001).

Дронт вызывает немалый интерес в научном мире. Об этом свидетельствует тот факт, что перспективы восстановления этого вида методами генной инженерии активно обсуждаются в последние годы (Зеленый мир, 2007).

2.8. Перспективы восстановления вида

Группа американских ученых-биологов смогли выделить ДНК (рис.) птицы из скорлупы единственного яйца.

Рис. Нить ДНК (http://images.yandex.ru/)

Эксперименты с выделением палео-ДНК (то есть ДНК из ископаемых древних останков) проводятся давно. Но до сих пор исследователи применяли технологию экстракции наследственного материала из костей ископаемых животных, в частности — птиц.

В 1999 году британские ученые приступили к реализации программы воссоздания с использованием сохранившегося генетического материала исчезнувшего вида животного. Причем в качестве первого объекта была выбрана знаменитая птица дронт.

Любопытно, что в Москве, в Государственном Дарвиновском музее, имеется один из немногих скелетов дронта. Ученым известны считанные единицы скелетов (рис.) и костей дронта, а экземпляр, хранимый в Дарвиновском музее, — единственный в России.

Рис. Скелет дронта (http://images.yandex.ru/)

Научные сотрудники Дарвиновского музея высказывали серьезные сомнения в благополучном исходе эксперимента, задуманного английскими учеными. Аргументы были такими. Во-первых, очень мала вероятность, что хорошо сохранилась такая сложная трехмерная структура, как ДНК. По словам сотрудников музея, даже из туш мамонтов, пролежавших в вечной мерзлоте, не удается выделить неповрежденные ДНК — все они «переломаны». Во-вторых, ДНК сама по себе не реплицируется. Чтобы запустился процесс ее деления, нужно соответствующее окружение — цитоплазма и прочие органеллы, присущие живой клетке.

В том-то и состоит нынешнее достижение американских биологов, что они разработали технологию выделения наследственного материала (ДНК) не из костей, а из яичной скорлупы. Авторы новой работы обнаружили, что именно в этой фракции содержится большая часть ДНК — она оказывается как бы запечатанной в матриксе из карбоната кальция. До этого, при экстракции из костей, большая часть кальция просто вымывалась из исходного материала. Ведь раньше как поступали — из остатков костного материала специальными методами делали выжимку; помещали ее в физиологический раствор и вымывали все лишнее. Затем отбирали хорошо сохранившиеся клетки и «выколупывали» из них ядра (напомним, именно в ядрах содержится ДНК).

Успех оказался даже большим, чем ожидали. Удалось получить не только ядерную ДНК, но и ДНК так называемых митохондрий — органелл, работающих как энергетические станции клетки. Митохондриальная ДНК меньше ядерной, поэтому она лучше сохраняется в образцах и ее легче извлечь. Однако она несет значительно меньше информации о живом существе. К тому же эта информация передается потомству только по женской линии.

По словам ученых, скорлупа — более удобный источник ДНК не только потому, что из нее легче извлечь нуклеиновые кислоты. Дополнительным преимуществом является меньшая «привлекательность» скорлупы для бактерий, ДНК которых загрязняет ДНК искомых видов и затрудняет работу с ней.

И тем не менее открытым остается самый интригующий вопрос: можно ли использовать полученные ДНК для воссоздания давно вымерших животных?

Фундаментальных ограничений для процесса клонирования, кажется, нет. Принципиальная схема ясна: пересаживаем полученные клеточные ядра в яйцеклетки коров, предварительно лишенные родных ядер (с яйцеклетками коров удобнее работать: они большие по размерам, налажена технология их производства, существуют банки таких клеток); затем «суррогатная» мать родственного вида вынашивает эмбрион… Остается только подождать. В случае с клонированной овцой Долли вероятность успеха составила 0,02% (Морозов, 2010).

А вот и упоминание нашего героя в мультипликации ..

Фото 9.



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