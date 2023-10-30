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Александр Колпакиди. Коммунизм и борьба за национальное освобождение

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Комментарий редакции

Основные темы лекции:

1. Роль национально-освободительного движения в борьбе социализма и капитализма в 20 веке. Рассказывается о поддержке СССР национально-освободительных движений в Азии, Африке и Латинской Америке. Обсуждается значение этой политики для ослабления западных стран.

2. Деятельность Коминтерна по поддержке коммунистических и национально-освободительных движений за рубежом. Приводятся примеры работы Коминтерна в Китае, Индии, странах Африки.

3. Борьба СССР с национализмом внутри страны в 1920-30-е годы. Рассматриваются попытки создания национальных коммунистических партий и армий. Обсуждается роль Сталина в решении этого вопроса.

4. Современные национальные движения в России и мире. Высказывается мнение, что капитализм не в состоянии решить национальный вопрос, эту проблему может решить только социализм.

В целом, в лекции подчеркивается важность национально-освободительных движений для распространения социалистических идей и ослабления капитализма. Делается вывод о необходимости борьбы с империализмом и за возрождение идеалов социализма и коммунизма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CeoAU6LF36c
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