В студии канала "День" политический обозреватель Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные темы этой лекции:

1. Анализ ситуации вокруг конфликта России и Украины. Игорь Шишкин разбирает утверждения о том, что США скоро прекратят поддержку Украины из-за конфликта Израиля и Палестины. По его мнению, это не так, поскольку для США главное – ослабить Россию.

2. Объяснение причин конфликта на Украине с точки зрения геополитических интересов Запада и США. По мнению Игоря Шишкина, Запад заинтересован в ослаблении России для сохранения своей гегемонии.

3. Критика утверждений либералов о том, что Западу нужен не распад России, а лишь смена власти. Игорь Шишкин считает, что опыт 90-х показал неэффективность такой стратегии.

4. Призыв к активным действиям, поскольку Россия может рассчитывать только на себя. Нужно заставить Запад пойти на компромисс с Россией.

Вывод: Игорь Шишкин придерживается резко антизападной позиции и призывает к активным действиям для защиты национальных интересов России. Он считает, что текущий конфликт на Украине носит цивилизационный характер и Запад не откажется от своих целей ослабления России.