Новости Украины и Новороссии 09 января 2018

В последнее время появилось большое количество публикаций с рассуждениями, что же стоит за новостью о переходе ВСУ на калибр 155 мм.

Есть серьезные рассуждения о том, что боеприпасов стандартного калибра 152 мм не осталось. ВСУ их уже или все расстреляли, или сгорели в пожарах на складах, или все распродали, или банально украли и перепродали бойцам ЛДНР. Что в общем-то во всех вариантах имеет место быть.

Склады горели. Расстреляли эти гады реально много. Да и распродала Украина свои запасы с момента обретения независимости тоже очень немало.

По поводу продажи военным силам Республик вооружения и боеприпасов, то такие сведения до сих пор просачиваются в прессу. И откровенно говоря, видя, какая ситуация на Украине и в ВСУ, я в это верю. Не думаю, что это в таких объемах, как в начале войны, но в целом очень даже может быть.

Также всерьез рассматривается версия о постепенном переходе ВСУ на стандарты НАТО. Что в принципе не лишено смысла для ВСУ в рамках методик подготовки отдельных подразделений. Но вот тот же принцип построения простой рабочей вертикали власти в войсках НАТО и ВСУ разительно отличается. То же СБУ перевести на западные стандарты более-менее беспроблемно, спецслужбы большинства стран мира, в общем-то, отличаются друг от друга достаточно мало.

Безусловно, есть национальные особенности, но в целом там структурно единый шаблон. Он рабочий и его менять просто глупо. А вот войска, это уже другой вопрос. Тут очень много нюансов.

Страны бывшего соцлагеря достаточно долго переходили на стандарты НАТО, и это при том, что они в тот момент уже были членами этой организации со всеми вытекающими отсюда преференциями и возможностями. Польша только не так давно сообщила, что окончательно перешла на стандарты НАТО и «освободилась от социалистического наследия СССР». И не верить таким заявлениям сложно.

Такой переход — дело долгое и трудоемкое. И он просто невозможен в стране, которая воюет и имеет пикирующую вниз экономику. А наличие такой коррупции делает с самого начала мысль о реальном переходе под стандарты НАТО просто утопичной.

Раскрадут, раздербанят, пропьют, заболтают и т.д.

Так почему же возник этот слух и какая у него подоплека?

На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом будет следующий. НАТО в лице Польше передает ВСУ некоторое количество самоходных артиллерийских установок и/или гаубиц калибра 155 мм, а также поставляет определенное количество боеприпасов к ним.

Делается это возможно бесплатно в рамках «помощи ВСУ для перехода на стандарты НАТО» или же «во временное пользование» опять же для «перехода на стандарты НАТО». С обязательным условием после освоения бойцами ВСУ данной техники переброски ее в зону боевых действий. Или сразу же она будет переброшена в зону «АТО». При этом наличие там полноценных экипажей из войск НАТО, уверен, более чем вероятно. И как инструкторов, и как испытателей.

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Любые учения войск любой страны имеют свои ограничения по времени. Даже такие крупные страны, как США, Китай, Россия, не могут себе позволить учения более месяца. И это в самом максимальном уровне. За такой срок можно обкатать слаженность войск, отдельные сценарии, провести стрельбы и натаскать на точность экипажи.

Но вот качество техники за такой срок определить крайне сложно. Будут выявлены базовые недостатки. Глубинные же недостатки определяются только долговременным использованием в ситуации, близкой к боевой.

Зона «АТО» на Украине как раз и предоставляет такую возможность. Это не постоянные бои, но постоянное использование техники и вооружений.

Научить стрелять своих солдат в НАТО могут и на своих полигонах, а вот обкатать технику тут сложнее. Безусловно, есть Ирак, Афганистан, Сирия, но у этих стран есть один главный недостаток для аналитиков и стратегов альянса – они гораздо южнее России. Причем от слова «совсем южнее».

Конечно, использование техники, вооружений и личного состава войск в этих странах дает североатлантическому альянсу (в основном США, разумеется) гигантский боевой опыт. А с учетом того, что боевые действия в Ираке и Афганистане идут уже более 15 лет, альянс имеет уже достаточно хорошо подготовленные и обкатанные в этих странах войска. Они имеют слаженную систему управления на данных территориях. Они обкатали всю свою военную технику и разработали на основании опыта ее новые модификации. И разрабатывать будут еще долго. Но эти страны по своему климату ну очень далеко не Россия.

Обкатать свои войска в климатической зоне, близкой к РФ, можно только в Прибалтике. Но сделать это банально сложно из-за катастрофически маленьких размеров этих трех стран-недоразумений. Также частично подходит Польша, особенно ее северо-восточная часть. Но опять же сроки таких учений сильно ограничены.

И тут идеально подходит Украина. Зона «АТО». Климатические условия подходят. Срок проведения «учений» вообще не лимитирован. Условия боевые. Вряд ли военнослужащие НАТО будут использованы в серьезных боевых действиях, это чревато крупными неприятностями. Но вот их периодическое использование более чем вероятно. Что в общем логично и понятно.

Как это ни цинично, но использование данных вооружений ВСУ выгодно всем сторонам конфликта и странам, вовлеченным в его разрешение. Даже ЛДНР и РФ тут получают свою выгоду в политическом смысле. Некоторое количество данного вооружения погоду на фронте не сделают. А вот в очередной раз попенять на США и НАТО, имея на руках такой козырь, это и логично, и выгодно. На сами США тут наехать сложно будет, ибо формально предоставляет Польша, а она хоть и условно, но все же независимое государство.

Использование этих вооружений непосредственно против Донецка кажется маловероятным. Тут даже на Украине найдется очень небольшое количество сторонников такой идеи. Слишком велика вероятность обгадить всю идею вступления в НАТО.

Политически использование натовской артиллерии против населения Донецка, скорее, отвратит и вызовет неприязнь в большей части общества.

Конечно, кроме отмороженных укропатриотов. А вот на других участках фронта это более чем вероятно. Очень вероятно использование в Мариуполе и в Счастье. И там, и там это выглядит наиболее вероятным. Скорее, даже луганское направление тут выглядит более вероятным. Мариуполь все же большой город, что несет большие минусы. Опять же в случае начала реальных боевых действий луганское направление выглядит более безопасным для укров.

Для Украины получение таких вооружений и боеприпасов к ним — это, конечно, мощный пиарход. Как и обычно, они раздуют из мухи до размеров слона. Но кого сейчас на Украине интересует правда? Страна живет лозунгами, переходами от перемоги до зрады и обратно. Покричать на всех уровнях, «мол, нам помогает НАТО» — это в современной Украине приносит большие политические очки. При этом им уже неважно, кто первый это озвучил, главное, кто громче кричит и появляется на большем количестве телевизионных каналов.

Что может дать ВСУ использование данной техники с чисто военной точки зрения? Для ВСУ в сумме – ничего. Для конкретных солдат и офицеров многое.

Как бы уже наши «ура-патриоты» не проезжались по НАТО, но там реально огромное количество отлично подготовленных профессионалов. И очень большой опыт в инструкторской деятельности в разных странах и регионах. Так что для конкретных военных ВСУ это будет действительно отличный опыт.

Другое дело, что в реалиях ВСУ в сумме это будет только пиар-плюс. С очень небольшим сроком действия. Сама суть нынешней украинской армии строится на основе нынешнего же государства, со всеми своими нюансами. Да, без сомнения, это уже не те войска, что были в 2014 году. Набрались опыта, создали реально действующую армейскую структуру, «навоевались» реальными, а не дутыми подразделениями, там есть немало хороших бойцов. Но в реалиях этой страны такая структура стоит недорого именно потому, что большая часть страны стремительно скатывается вниз. И на армии это отображается в первую очередь.

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Теперь, что касается самих вооружений и боеприпасов к ним. Большое количество и того, и того кажется крайне маловероятным. На это огромное количество причин. Во-первых, для обкатки в реальных условиях много и не нужно. Это как с соцопросами – нужна фокусгруппа из определенного количества человек. Так и тут два-три десятка стволов это наиболее вероятный вариант.

Возможно, в прессе пройдет цифра меньше, чем будет в реальности. Имеется в виду пресса стран НАТО, разумеется. На Украине, скорее всего, наоборот раздуют. А вот на Западе, пожалуй, дадут цифру, близкую к реальности. Такую, чтобы не раздражать Москву, но и не выглядеть у себя уж совсем идиотами, поставившим в воюющую Украину 5–7 стволов.

Вероятнее всего, будет использоваться формулировка «1–2 дивизиона» без каких-либо уточнений. Во-вторых, большое количество оружия объективно создаст реальную напряженность и в так непростых отношениях с РФ. О «минских соглашениях» там помнят и эту мантру прекращать повторять вряд ли собираются. Овчинка выделки не стоит.

В-третьих, давать реальную помощь в вооружении Украине на Западе дураков нет. А вот выполнить чужими руками несколько своих текущих задач, вот этому там только рады будут. Очередь выстроится из таких умников.

По данному поводу не стоит «гнать волну». Давайте не будем забывать, что мы тоже в Сирии испытываем новое и обкатываем уже стоящее на вооружении старое оружие. И наши новые танки и самолеты, и стоящие уже на вооружении, мы все это с успехом используем в Сирии. Это нормальная практика в современном мире. И неважно, нравится нам это или нет.

По поводу боеприпасов и реального перехода на 155 мм. Это обсуждать вообще хоть сколько-то серьезно не стоит. Такой переход технологически сложен для стран с хорошо работающей экономикой, а не для тех стран, экономика которых стремится в пропасть.

Данный переход означает не только создание и/или адаптацию техники под увеличенный стандарт. Это еще огромный комплекс работ от проектирования до технологии непосредственного производства оружейной стали и боеприпасов. И дело даже не в том, что Украина разбазарила свой потенциал. А в банальном времени.

При желании можно найти и обучить людей, способных спроектировать новое вооружение. Даже если страны НАТО дадут технологию всей производственной цепочки от чертежа до состава стали. Можно наладить производство на существующих мощностях. Качество будет, конечно, далеко даже не советское, но со временем оно наладится и станет вполне приемлемым. Даже возможно допустить, что найдутся деньги на это и их не все украдут.

Это, конечно, фантастика, но допустим, что и такое чудо произошло. Но на это все банально нужно время – минимум реально нужно пять лет до нормально работающего образца. Это нужно быть ну совсем «Яценюком», чтобы поверить в такую возможность. У Украины нет такого времени. От слова «совсем нет».

Подводя итог. Получение некоторого количества вооружений и боеприпасов калибра 155 мм Украиной от стран НАТО (вероятнее всего, Польши) очень вероятно. Тем более, что в зоне «АТО» уже периодически используются натовские вооружения. Появление там ограниченного количества данных артиллерийских систем не повлияет на обстановку на фронте в целом никак. Переход на стандарт 155 мм технологически в современной Украине не возможен.

В общем, имеем неплохой пиар-ход, который в очередной раз оказывается пшиком.

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Алексей Белоусов, специально для «Русской Весны»