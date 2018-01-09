Новости Украины и Новороссии 09 января 2018
- 13:10 Что же ты меня не защищаешь?.
- 09:20 Не грянет: украинский ракетный комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ (+ВИДЕО).
- 06:30 «Переход» ВСУ на стандарты НАТО: миф или реальность?.
- 05:00 Хлеба украинцам не дают, но топят в шоу и новостях.
- 03:00 Почему Порошенко бессилен против пранкеров?.
- 00:44 Никогда не догадаешься, что убийцa – садовник.
Что же ты меня не защищаешь?
От нормальных людей 676, 677
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Не грянет: украинский ракетный комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ (+ВИДЕО)
Украинский ракетный комплекс «Гром-2» пошумел в прессе и прошёл стороной, то есть мимо ВСУ. Как выяснилось, недавно начавшиеся испытания нового комплекса не означают скорого начала его поставок в ВСУ.
Об этом украинским журналистам рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
«Это комплекс, который производится на основании контракта для одной из ближневосточных стран. Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине», — сказал он.
Впрочем, Згурец отметил, что позже на основе этого комплекса может быть разработан аналогичный и для нужд украинской армии.
«Военные рассчитывают на то, что после удачного завершения цикла испытаний и поставок партии для инозаказчика это существенно снизит расходы на доработку комплекса под требования украинских военных, которые выше, чем требования инозаказчика», — рассказал он.
Згурец неопределенно высказался о прогрессе испытаний, сказав, что «пока они находятся на ранней стадии».
«Мы говорим о заводских испытаниях одного из элементов комплекса. Скажем так, одной из ступеней твердотопливного двигателя. До проведения полномасштабных испытаний еще пройдет немного больше времени, потому что мы должны провести испытания ракеты, комплекса, других вещей. Это все займет определенное время. А широкомасштабное производство комплекса, по оптимистическим оценкам, может начаться через два года», — отметил Згурец.
Напомним, через два года, возможно, начнётся только производство для иностранного заказчика, не для Украины.
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«Переход» ВСУ на стандарты НАТО: миф или реальность?
В последнее время появилось большое количество публикаций с рассуждениями, что же стоит за новостью о переходе ВСУ на калибр 155 мм.
Есть серьезные рассуждения о том, что боеприпасов стандартного калибра 152 мм не осталось. ВСУ их уже или все расстреляли, или сгорели в пожарах на складах, или все распродали, или банально украли и перепродали бойцам ЛДНР. Что в общем-то во всех вариантах имеет место быть.
Склады горели. Расстреляли эти гады реально много. Да и распродала Украина свои запасы с момента обретения независимости тоже очень немало.
По поводу продажи военным силам Республик вооружения и боеприпасов, то такие сведения до сих пор просачиваются в прессу. И откровенно говоря, видя, какая ситуация на Украине и в ВСУ, я в это верю. Не думаю, что это в таких объемах, как в начале войны, но в целом очень даже может быть.
Также всерьез рассматривается версия о постепенном переходе ВСУ на стандарты НАТО. Что в принципе не лишено смысла для ВСУ в рамках методик подготовки отдельных подразделений. Но вот тот же принцип построения простой рабочей вертикали власти в войсках НАТО и ВСУ разительно отличается. То же СБУ перевести на западные стандарты более-менее беспроблемно, спецслужбы большинства стран мира, в общем-то, отличаются друг от друга достаточно мало.
Безусловно, есть национальные особенности, но в целом там структурно единый шаблон. Он рабочий и его менять просто глупо. А вот войска, это уже другой вопрос. Тут очень много нюансов.
Страны бывшего соцлагеря достаточно долго переходили на стандарты НАТО, и это при том, что они в тот момент уже были членами этой организации со всеми вытекающими отсюда преференциями и возможностями. Польша только не так давно сообщила, что окончательно перешла на стандарты НАТО и «освободилась от социалистического наследия СССР». И не верить таким заявлениям сложно.
Такой переход — дело долгое и трудоемкое. И он просто невозможен в стране, которая воюет и имеет пикирующую вниз экономику. А наличие такой коррупции делает с самого начала мысль о реальном переходе под стандарты НАТО просто утопичной.
Раскрадут, раздербанят, пропьют, заболтают и т.д.
Так почему же возник этот слух и какая у него подоплека?
На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом будет следующий. НАТО в лице Польше передает ВСУ некоторое количество самоходных артиллерийских установок и/или гаубиц калибра 155 мм, а также поставляет определенное количество боеприпасов к ним.
Делается это возможно бесплатно в рамках «помощи ВСУ для перехода на стандарты НАТО» или же «во временное пользование» опять же для «перехода на стандарты НАТО». С обязательным условием после освоения бойцами ВСУ данной техники переброски ее в зону боевых действий. Или сразу же она будет переброшена в зону «АТО». При этом наличие там полноценных экипажей из войск НАТО, уверен, более чем вероятно. И как инструкторов, и как испытателей.
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Любые учения войск любой страны имеют свои ограничения по времени. Даже такие крупные страны, как США, Китай, Россия, не могут себе позволить учения более месяца. И это в самом максимальном уровне. За такой срок можно обкатать слаженность войск, отдельные сценарии, провести стрельбы и натаскать на точность экипажи.
Но вот качество техники за такой срок определить крайне сложно. Будут выявлены базовые недостатки. Глубинные же недостатки определяются только долговременным использованием в ситуации, близкой к боевой.
Зона «АТО» на Украине как раз и предоставляет такую возможность. Это не постоянные бои, но постоянное использование техники и вооружений.
Научить стрелять своих солдат в НАТО могут и на своих полигонах, а вот обкатать технику тут сложнее. Безусловно, есть Ирак, Афганистан, Сирия, но у этих стран есть один главный недостаток для аналитиков и стратегов альянса – они гораздо южнее России. Причем от слова «совсем южнее».
Конечно, использование техники, вооружений и личного состава войск в этих странах дает североатлантическому альянсу (в основном США, разумеется) гигантский боевой опыт. А с учетом того, что боевые действия в Ираке и Афганистане идут уже более 15 лет, альянс имеет уже достаточно хорошо подготовленные и обкатанные в этих странах войска. Они имеют слаженную систему управления на данных территориях. Они обкатали всю свою военную технику и разработали на основании опыта ее новые модификации. И разрабатывать будут еще долго. Но эти страны по своему климату ну очень далеко не Россия.
Обкатать свои войска в климатической зоне, близкой к РФ, можно только в Прибалтике. Но сделать это банально сложно из-за катастрофически маленьких размеров этих трех стран-недоразумений. Также частично подходит Польша, особенно ее северо-восточная часть. Но опять же сроки таких учений сильно ограничены.
И тут идеально подходит Украина. Зона «АТО». Климатические условия подходят. Срок проведения «учений» вообще не лимитирован. Условия боевые. Вряд ли военнослужащие НАТО будут использованы в серьезных боевых действиях, это чревато крупными неприятностями. Но вот их периодическое использование более чем вероятно. Что в общем логично и понятно.
Как это ни цинично, но использование данных вооружений ВСУ выгодно всем сторонам конфликта и странам, вовлеченным в его разрешение. Даже ЛДНР и РФ тут получают свою выгоду в политическом смысле. Некоторое количество данного вооружения погоду на фронте не сделают. А вот в очередной раз попенять на США и НАТО, имея на руках такой козырь, это и логично, и выгодно. На сами США тут наехать сложно будет, ибо формально предоставляет Польша, а она хоть и условно, но все же независимое государство.
Использование этих вооружений непосредственно против Донецка кажется маловероятным. Тут даже на Украине найдется очень небольшое количество сторонников такой идеи. Слишком велика вероятность обгадить всю идею вступления в НАТО.
Политически использование натовской артиллерии против населения Донецка, скорее, отвратит и вызовет неприязнь в большей части общества.
Конечно, кроме отмороженных укропатриотов. А вот на других участках фронта это более чем вероятно. Очень вероятно использование в Мариуполе и в Счастье. И там, и там это выглядит наиболее вероятным. Скорее, даже луганское направление тут выглядит более вероятным. Мариуполь все же большой город, что несет большие минусы. Опять же в случае начала реальных боевых действий луганское направление выглядит более безопасным для укров.
Для Украины получение таких вооружений и боеприпасов к ним — это, конечно, мощный пиарход. Как и обычно, они раздуют из мухи до размеров слона. Но кого сейчас на Украине интересует правда? Страна живет лозунгами, переходами от перемоги до зрады и обратно. Покричать на всех уровнях, «мол, нам помогает НАТО» — это в современной Украине приносит большие политические очки. При этом им уже неважно, кто первый это озвучил, главное, кто громче кричит и появляется на большем количестве телевизионных каналов.
Что может дать ВСУ использование данной техники с чисто военной точки зрения? Для ВСУ в сумме – ничего. Для конкретных солдат и офицеров многое.
Как бы уже наши «ура-патриоты» не проезжались по НАТО, но там реально огромное количество отлично подготовленных профессионалов. И очень большой опыт в инструкторской деятельности в разных странах и регионах. Так что для конкретных военных ВСУ это будет действительно отличный опыт.
Другое дело, что в реалиях ВСУ в сумме это будет только пиар-плюс. С очень небольшим сроком действия. Сама суть нынешней украинской армии строится на основе нынешнего же государства, со всеми своими нюансами. Да, без сомнения, это уже не те войска, что были в 2014 году. Набрались опыта, создали реально действующую армейскую структуру, «навоевались» реальными, а не дутыми подразделениями, там есть немало хороших бойцов. Но в реалиях этой страны такая структура стоит недорого именно потому, что большая часть страны стремительно скатывается вниз. И на армии это отображается в первую очередь.
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Теперь, что касается самих вооружений и боеприпасов к ним. Большое количество и того, и того кажется крайне маловероятным. На это огромное количество причин. Во-первых, для обкатки в реальных условиях много и не нужно. Это как с соцопросами – нужна фокусгруппа из определенного количества человек. Так и тут два-три десятка стволов это наиболее вероятный вариант.
Возможно, в прессе пройдет цифра меньше, чем будет в реальности. Имеется в виду пресса стран НАТО, разумеется. На Украине, скорее всего, наоборот раздуют. А вот на Западе, пожалуй, дадут цифру, близкую к реальности. Такую, чтобы не раздражать Москву, но и не выглядеть у себя уж совсем идиотами, поставившим в воюющую Украину 5–7 стволов.
Вероятнее всего, будет использоваться формулировка «1–2 дивизиона» без каких-либо уточнений. Во-вторых, большое количество оружия объективно создаст реальную напряженность и в так непростых отношениях с РФ. О «минских соглашениях» там помнят и эту мантру прекращать повторять вряд ли собираются. Овчинка выделки не стоит.
В-третьих, давать реальную помощь в вооружении Украине на Западе дураков нет. А вот выполнить чужими руками несколько своих текущих задач, вот этому там только рады будут. Очередь выстроится из таких умников.
По данному поводу не стоит «гнать волну». Давайте не будем забывать, что мы тоже в Сирии испытываем новое и обкатываем уже стоящее на вооружении старое оружие. И наши новые танки и самолеты, и стоящие уже на вооружении, мы все это с успехом используем в Сирии. Это нормальная практика в современном мире. И неважно, нравится нам это или нет.
По поводу боеприпасов и реального перехода на 155 мм. Это обсуждать вообще хоть сколько-то серьезно не стоит. Такой переход технологически сложен для стран с хорошо работающей экономикой, а не для тех стран, экономика которых стремится в пропасть.
Данный переход означает не только создание и/или адаптацию техники под увеличенный стандарт. Это еще огромный комплекс работ от проектирования до технологии непосредственного производства оружейной стали и боеприпасов. И дело даже не в том, что Украина разбазарила свой потенциал. А в банальном времени.
При желании можно найти и обучить людей, способных спроектировать новое вооружение. Даже если страны НАТО дадут технологию всей производственной цепочки от чертежа до состава стали. Можно наладить производство на существующих мощностях. Качество будет, конечно, далеко даже не советское, но со временем оно наладится и станет вполне приемлемым. Даже возможно допустить, что найдутся деньги на это и их не все украдут.
Это, конечно, фантастика, но допустим, что и такое чудо произошло. Но на это все банально нужно время – минимум реально нужно пять лет до нормально работающего образца. Это нужно быть ну совсем «Яценюком», чтобы поверить в такую возможность. У Украины нет такого времени. От слова «совсем нет».
Подводя итог. Получение некоторого количества вооружений и боеприпасов калибра 155 мм Украиной от стран НАТО (вероятнее всего, Польши) очень вероятно. Тем более, что в зоне «АТО» уже периодически используются натовские вооружения. Появление там ограниченного количества данных артиллерийских систем не повлияет на обстановку на фронте в целом никак. Переход на стандарт 155 мм технологически в современной Украине не возможен.
В общем, имеем неплохой пиар-ход, который в очередной раз оказывается пшиком.
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Алексей Белоусов, специально для «Русской Весны»
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Хлеба украинцам не дают, но топят в шоу и новостях
Украинские власти в начале 2018 года фактически оказались в идеологическом вакууме.
Непонятно, что обещать и чем «подкармливать» украинцев. Из идеи евроинтеграции выжали максимум: получили безвиз и европейских тарифы с ценами. А что касается вступления в ЕС, то «с той стороны» отчетливо дали понять, что Украину не ждут. По крайней мере, в ближайшие лет 20–30.
Получается, что остается только идея «прочь от России»: отсюда постоянно ужесточающаяся риторика и новые ограничения для россиян.
При этом сегодня тем, которые объединили бы все украинское общество, просто-напросто нет, рассказал политический эксперт Николай Спиридонов. Если в 2014 году значительную часть общества, хотя бы больше половины, можно было объединить на военных темах, сейчас уже и того не получается, добавляет он. «На национальных, националистических идеях, я думаю, можно объединить только 20–25% населения.
Зато этот процент населения может быть более шумным, создает такой шумовой информационный эффект в тех же соцсетях, что кажется, что объединили 50% общества, хотя на самом деле 20–25% и может даже ниже.
Поэтому, на самом деле, тут таких тем, которые бы объединили общество в пользу власти, практически нет», — отмечает политолог.
Операция «Отвлечение внимания»
Единственная тема, реально объединяющая общество, — это благосостояние самого общества, повышение уровня жизни, уверен Спиридонов. Но, к сожалению для власти, ей особо нечего предъявить в этом плане. «Нет таких успехов, таких результатов. Попытаются, конечно, в предвыборный (2018) или выборный (2019) год улучшить ситуацию.
Попытаются немного поднять социалку, пенсии, минимальную зарплату. Но не особо. Потому что особых таких ресурсов нет», — говорит эксперт.
А что будет делать власть, прогнозирует он, так это постоянно отвлекать внимание украинцев различными шоу.
«Вот, например, даже когда я 31 декабря включил телевизор часов в 4–5 вечера, там транслировали очередной суд, судебное дело. На этот раз над харьковским мужчиной, который захватывал отделение почты. Постоянно нам показывают суды над кем-нибудь. Если не над высокопоставленными лицами, то хотя бы над виновниками ДТП, захватчиками. Может быть, и до грабителей дойдут…. Отвлекают внимание на поток ненужных новостей», — подчеркнул политолог.
Он рассказал, что изучал результаты качественного социологического опроса одной из компаний. И там «с некоторым ужасом увидел, что по результатам больше половины украинцев уже не помнят, что Юлия Тимошенко была премьер-министром. Просто у людей это из головы вылетело».
«Обычно главная информационная тема держится максимум неделю. Сейчас главной информационной темой стало убийство Ирины Ноздровской, которая названа известной правозащитницей. Хотя я вроде как стабильно слежу за информационным потоком, я с большим трудом узнал, сколько ей было лет. Потому что на самом деле информации о ней не много. Естественно, сейчас для власти это стало вызовом — это расследование.
Так же в первую неделю предыдущего года стала ситуация с Пашинским, когда он стрелял из ружья по прохожему на дороге, господину Химикусу.
Если сейчас спросить у населения, кто такой Химикус, его твердо мало кто вспомнит», — констатировал Спиридонов.
Денег нужно больше… Всем
В целом, вместо какой-то общей идеи, идеологии украинцам показывают калейдоскоп постоянно сменяющихся новостей, которые подаются как главная проблема, добавляет политолог.
«При всем уважении к госпоже Ноздровской, изменится ли что-то в жизни простых украинцев? Это мало их заденет. Потому что, в общем-то, расследовали или не расследовали… Конечно, приятно будет, если расследуют, но все равно это нас мало затронет, а нам это подают, как самую главную новость. Те же митинги Саакашвили.
Тоже они явно не приводят к повышению благосостояния населения — это скорее шумовой эффект. И так мы видим очень много-много шумового эффекта, много шоу, а с идеологической точки зрения нет какой-то объединяющей идеи. Вернее, идея есть, но реализовать ее, повысить благосостояние, пока не получается», — рассказал Спиридонов. Также нельзя назвать объединяющей идеей, например, антикоррупционный суд (одно из требований протестов Саакашвили): по мнению эксперта, 80% населения Украины вообще не очень четко понимает, о чем идет речь.
«Национальные идеи не катят, военные идеи — тоже не особо. Поэтому, пожалуй, каждый украинец хотел бы жить чуть лучше материально, включая даже миллиардеров — им тоже не хватает», — подытожил политолог.
Евгений Стримов
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Почему Порошенко бессилен против пранкеров?
Телефонными розыгрышами украинских политиков давно никого не удивишь.
Но когда за короткое время «пранкеры» дважды дозваниваются президенту страны Петру Порошенко, это, как минимум, вызывает обеспокоенность. Напомним, известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Петра Порошенко в новогоднюю ночь.
Президенту позвонили от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее, в ноябре телефонные хулиганы разыграли Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квиташвили. О том, почему к первому лицу государства и верховному главнокомандующему Украины может позвонить любой уличный хулиган мы спросили у военного эксперта Олега Жданова.
«Технически у президента не должно быть в руках никаких радио-электронных приборов — телефонов, брелков. Только в случае, если идет официально санкционированный звонок, президент на камеры держит трубку и с кем-то разговаривает. В Украине действует Государственный комитет по защите информации, который должен заниматься предотвращением подобных „пранков”. Есть специальные машины, которые полностью контролируют „поле”, эфир вокруг должностных лиц наивысшего ранга. Вплоть до того, что когда на площади выступает президент, вы не сможете созвониться с кем-либо по мобильному», — рассказывает специалист.
По словам Жданова, каждая страна разрабатывает свои собственные методы защиты первых лиц государства от каких-либо несанкционированных доступов.
«Чем богаче государство, тем больше технических средств. Например, не представляю, чтобы в США человек с улицы дозвонился к Дональду Трампу. Человек говорит слово „бомба” или „террорист” и его тут же начинают записывать спецслужбы», — говорит эксперт. По его мнению, главная проблема в Украине по этой части — кумовство при назначении на высокие должности.
«В Украине есть национальные особенности. К сожалению, даже на такие серьезные должности как охрана президента люди назначаются не по уровню их профессионализма, а по звонку», — говорит Жданов.
«Как правило, если команда охраны президента работает честно и не запятнала свое реноме, то ее не меняют. Эти люди идут с президентом весь его срок. Если вычисляют „крота”, шпиона, его просто отцепляют — это происходит тихо, без лишнего шума. Если же меняется команда целиком, то здесь речь идет о личных или политических амбициях.
В Украине при формировании команды на первом месте идет кумовство, а потом уже все остальное. Наши политики, в первую очередь, доверяют не профи, а тем, кого знают лично».
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Никогда не догадаешься, что убийцa – садовник
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