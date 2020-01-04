Поводом для написания статьи стало странное событие. Моряки с крейсера «Маршал Устинов» нашли в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой были вещи и документы двух граждан Израиля. Людей поблизости не было.

Байдарка была обнаружена 12 октября. Найденные в ней документы принадлежат мужчинам 1959 и 1964 годов рождения. [ 1 ]

Это могло стать одним из многих, уже достаточно привычных и обыденных сообщений об очередной гибели беженцев в Средиземном море, если бы в байдарке были обнаружены документы граждан одной из стран Магриба или арабских стран Ближнего Востока. Но здесь речь идёт об израильтянах. В связи с этим обстоятельством, данная новость наталкивает нас на несколько другие рассуждения и предположения.

Ввиду того, что современный мир переживает — как сказал В.В. Путин — «тектонические процессы глобальной трансформации», мы не знаем, каким он будет завтра и какая судьба ждёт современные страны и народы.

В данной статье мы хотим рассмотреть и обсудить будущее Израиля. Подумать, как может сложиться судьба у этого государства и его граждан. Какие есть возможные варианты развития событий и какая вероятность их реализации?

На наших глазах разворачиваются глобальные перемены, которые вот-вот сломают существующий миропорядок, сложившийся после крушения СССР и совершенно изживший себя к настоящему времени. Этот слом старого мироустройства полностью меняет существующую расстановку сил, меняет глобальный политический ландшафт и влияет на судьбу каждой страны, её населения, народов мира в целом.

Одним из основных театров, на сцене которого разыгрывается эта глобальная политическая пьеса, является Ближний Восток. Важнейшие события, связанные с противостоянием сил, удерживающих старые правила с силами, для которых обречённость этих правил давно очевидна, происходят в Сирии и сопредельных странах региона.

Обратим внимание на исторические встречи, которые недавно провёл В.В. Путин с руководством Саудовской Аравии (15 октября 2019 года) и ОАЭ (16 октября 2019 года).

Также обратим внимание на многочасовую встречу Владимира Владимировича Путина с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 22 октября 2019 года в Сочи, на которой лидерами стран обсуждалась ситуация на севере Сирии. Напомним, что после ухода США с сирийских территорий, контролируемых курдами, Турция решила воспользоваться ситуацией и предприняла попытку (или эмитировала её?) решить «курдский вопрос» в этой зоне (или имитировать это?).

По нашему мнению, уход США из Сирии, попытка атаки Турцией курдов, а в конечном итоге — взятие под контроль этой территории (по просьбе самих же курдов) Сирийской армией Башара Асада при поддержке военной полиции России — взаимосвязаны и являются последовательными событиями согласованной всеми участвующими субъектами операции.

Очевидно, что решение сирийского кризиса не за горами. Ситуация в регионе медленно но уверенно движется к своему разрешению. Отметим, что с точки зрения символизма, Дамаск и территория современной Сирии, имели ключевую роль в зарождении и формировании библейско-средиземноморской цивилизации.

Но есть одна страна, будущее которой остаётся неопределённым. Эта страна — Израиль. Какая судьба ждёт это государство и его население после разрешения кризиса в регионе?

17 сентября 2012 года в интервью колумнистке издания NY Post Синди Адамс, Генри Киссинджер заявил, что через 10 лет Израиля не будет:

«Reported to me, Henry Kissinger has stated — and I quote the statement word for word: «In 10 years, there will be no more Israel.»» I repeat: «In 10 years, there will be no more Israel.»» [ 2 ]

Правда в сети появилось и опровержение того, что Г. Киссинджер заявил подобное:

«Сотрудница Киссинджера Тара Бутцбаух на запрос Jewish Telegraphic Agency ответила, что бывший государственный деятель подобных заявлений не делал. Бутцбаух сказала: «Это даже не искажённое цитирование. Он просто этого не говорил». [ 3 ]

Но раз «шумиха» по этому поводу была, то это, как минимум, не просто так.

Уход американцев — катализатор изменений

Ни для кого не секрет, что относительно спокойная и стабильная жизнь израильтян с высоким уровнем потребления и социальных гарантий главным образом обеспечивается благодаря американскому военно-политическому и экономическому «зонтику».

В противном случае оно не могло бы не то что процветать, но даже существовать в окружении народов, носителей чуждой им исламской культуры, и тем более проводить достаточно агрессивную внешнюю политику по отношению к соседям.

Теперь, когда руками Дональда Трампа, стоящие за ним американские «элиты», осуществляют переформатирование США, включающее, в том числе, и снятие с них функций «мирового жандарма», Израиль не сможет более рассчитывать на поддержку в регионе со стороны своего давнего покровителя и на лояльность его младших партнёров в регионе (Саудовская Аравия, ОАЭ). То есть, приближаются времена, когда Израиль останется один на один с исламским миром.

В этом случае мы можем рассмотреть несколько основных возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Российско-китайский «зонтик»

После ухода США из региона, Израиль получит гарантии своего дальнейшего мирного сосуществования с арабским миром со стороны новых центров силы — России и Китая, которые пользуясь своим авторитетом в регионе, смогут обеспечить безопасное и бесконфликтное развитие Израиля в окружении мусульманских стран.

Но ввиду того, что с момента своего основания до настоящего времени Израиль вёл себя крайне агрессивно и участвовал в ряде военных конфликтов, а в последнее время провоцировал исламский мир переносом своей столицы в Иерусалим, оккупацией Голанских высот и агрессией в отношении Палестины и Сирии, а главное — нахождение в непосредственной близости с Исламской Республикой Иран, взаимоотношения Израиля с которой можно охарактеризовать словами — противостояние «не на жизнь, а на смерть» — это может сделать такое примирение невозможным и слова, приписываемые Киссинджеру могут реализоваться.

В пользу этого говорит и то обстоятельство, что Иран, наряду с Россией и Китаем, небезосновательно претендует на роль одного из будущих центров силы.

Выселение Израиля

В этом варианте существует риск того, что Израиль, рано или поздно, может быть атакован агрессивно настроенными по отношению к нему соседями, и, не имея поддержки извне, есть вероятность того, что он будет попросту уничтожен. А население страны, либо в преддверии (из-за существующей опасности) либо уже во время подобного рода развития событий, будет вынуждено покинуть страну.

Куда, в таком случае, девать 9 млн. израильтян? В США? Но именно руководство этой страны реализует шаги по сворачиванию политики «крышевания» Израиля, а само это проектное государство приближается к масштабному социально-экономическому кризису. Зачем израильтянам переезжать в зону экономической нестабильности и социальных волнений? В Европу?

Но и там, как в остальном Западном мире, также ожидается экономический кризис, да и страны Европы сейчас переполнены мигрантами-мусульманами. И где гарантии того, что в период очередного кризиса в Европе, евреи снова не станут жертвами местных националистов и радикалов, по образцу конца 30-х — начала 40-х годов ХХ века?

Украинский Израиль

Есть версия, что под новое большое переселение (под новый большой исход) евреев готовят несколько южных областей обезлюдевшей за последние годы Украины.

В пользу данной версии говорит и то, что евреи исторически тесно связаны с этой территорией. Если посмотреть на карту черты осёдлости, существовавшей для евреев в Царской России, то станет понятно, что для еврейского народа Украина действительно является «родной» и их связывает многое:

Карта черты осёдлости евреев в Царской России

На Украине у евреев захоронено большое количество известных и почитаемых раввинов и вообще находится большое количество еврейских святынь. [ 4 ]

При этом обратим внимание на тот факт, что немалая доля документов из архивов Запорожской Сечи, оказавшихся после Переяславской рады в Москве, написана на иврите: хазары, с их устремлённостью ко «всемирному каганату», не исчезли из истории бесследно.

Напомним, что хазары — принявшее иудаизм славянское племя, которое в ходе глобального исторического процесса, потеряв свойство отвечать на вызовы тогдашней среды и противостоять им — прекратило своё существование. Есть версия, что матерью Киевского князя Владимира Святославича — крестителя Руси, была пленная хазарская рабыня Малка — дочь хазарского раввина.

Герб Украины, Хазарская Тамга

Герб Украины, Хазарская Тамга

«В 1930 г. большое количество документов на иврите было найдено историком и филологом Саулом Боровым в архивах Запорожской Сечи, сохранившихся в Москве. Эти документы рассказывали о внешних финансовых делах Запорожской Сечи и свидетельствуют не только о существовании евреев в высших кругах казацкого общества, но также о существовании полков, которые включали большое количество евреев. Эти материалы стали основой докторской диссертации Борового, которая была защищена в Одессе в 1940 г. Первые две её части были напечатаны в 1940 г. в Ленинграде и в 1941 г. в Москве. Третья часть не была напечатана через антисемитский климат, установившийся в СССР после второй мировой войны. В старинных думах кобзари вспоминали полковника еврейского происхождения Матвея Боруховича (1647). Другие казацкие фамилии, свидетельствующие о еврейском происхождении, — Герцик, Осипов-Перехрест, Крыжановский, Маркевич, Маркович и др.» [ 5 ](исправлены орфографические ошибки).

То есть современный социально-культурный, экономический и политический симбиоз украинского и еврейского народов имеет глубокие исторические корни. Посему власть в руках украинских олигархов еврейского происхождения — Коломойского, Пинчука, Фирташа и других — обыденно принимается украинцами на бессознательных уровнях психики.

Напомним, что еврейская городская община города Днепропетровска выступала за переименования города в Иерусалим-на-Днепре [ 6 ]. В этом городе находится и одна из самых больших синагог в мире — «Менора» с 22 этажной башней высотой 77 метров.

«Менора»

В октябре 2019 года в сети появилась новость о том, что власти города дали разрешение на строительство скандального культового комплекса «Байт Машиах» по заказу еврейской общины Днепра. Здание собираются строить на перекрёстке улиц Литейной и Поля, напротив музыкальной консерватории.

На участке 0,36 гектара планируют построить многоподъездный 9-этажный комплекс общей площадью 12 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 120 жилых помещений и 430 жильцов.

«Здание предполагается как переселенческий фонд для членов еврейской общины», — пояснял суть идеи архитектор Эдуард Чубаров [ 7 ].

После посещения Киева Нетаньяху в августе 2019 года, интернет-издание «Версия» сообщает о том, что Израиль желает заполучить Одессу в качестве «экономического протектората» и заявляет о своих претензиях на Одессу в рамках зоны свободной торговли. А Нетаньяху обсуждает в Киеве с главой МВД Арсеном Аваковым «миграционную политику» и миграция обещает быть масштабной. Если Зеленский и Нетаньяху договорятся, до конца года в Одессу переедут на ПМЖ порядка 300 тысяч израильтян — обеспечивать работу свободной экономической зоны [ 8 ].

Не будем утверждать, что данное заявление интернет-издания является достоверным, но заметим, что в июне 2019 года, во время визита в Одессу делегации Армии Обороны Израиля, заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман заявил, что за последние два года израильские компании очень серьёзно начали инвестировать в строительство жилья [ 9 ].

Многих озадачил и странный эпизод, случившийся во время визита Нетаньяху в Киев, когда его жена Сара выбросила кусочек каравая, которым встречали гостей в аэропорту, на землю.

Во время визита Нетаньяху в Киев

Ещё одним любопытным событием стало решение комитета Верховной Рады Украины от 18 сентября 2019 года о переименовании украинского города Переяслав-Хмельницкий в Переяслав (вопреки заявлениям советника президента Украины по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумкова, по словам которого, Зеленский считает, что такие решения должны принимать сами граждане на местах, например, путём местного референдума). [ 10 ]

Напомним, что это город в Киевской области, в котором в 1654 году состоялась Переяславская рада, ознаменовавшая объединение территории Войска Запорожского с Русским царством.

По официальной версии, переименование инициировано с целью возвращения городу его исторического названия, восстановления национальной памяти украинского общества, а также преодоления исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом». [ 11 ]

Но есть ещё одна, «конспирологическая» версия, почему из названия города исчезла фамилия гетмана Богдана Хмельницкого. Известно, что у еврейского народа «особое» отношение к этому гетману, а погромы, которые осуществляло его войско, сравнивают с Холокостом.[ 12 ]

Многие украинские политики еврейского происхождения открыто заявляют об этом:

Евгений Червоненко о Хмельницком:

Вадим Рабинович о сносе памятников Б. Хмельницкому, правда с иронией и в привязке к Переяславской раде:

Важно помнить и то обстоятельство, что часть территорий современной Украины находится на одном из маршрутов Великого шёлкового пути. Отсюда и большой инвестиционный интерес к этой территории со стороны китайцев. А это говорит о больших экономических перспективах и бурном росте на фоне кризиса в странах Западной цивилизации. Кто захочет отказаться от такой возможности?

В связи с этим может быть реализован и, условно, комбинированный вариант развития событий: сохранение (под протекторатом новых центров силы и международных организаций) на территории современного Израиля некоего духовного и религиозного центра еврейства и параллельно активное освоение евреями части Украины, которую планируется превратить в «хаб» новых торгово-логистических маршрутов.

Напомним читателям, что киевский майдан 2013 — 2014 годов был развёрнут после того, как руководство страны не только не подписало так называемое соглашение об ассоциации с ЕС, но и посетило с рабочим визитом Китайскую народную республику, по результатам которой китайской стороной были одобрены многомиллиардные инвестиции в Украину, а в Крыму планировалось создание глубоководного порта с колоссальным грузооборотом (грузопропускной способностью).

Крымский Израиль переехавший на Дальний Восток

Важно вспомнить и попытку создания Еврейской автономной республики в Крыму в годы становления СССР, при непосредственном и активном участии США [ 13 ]. Иосиф Виссарионович Сталин был противником этой идеи и присёк этот сценарий, создав в 1934 году на российском Дальнем Востоке Еврейскую автономную область с административным центром в городе Биробиджан. А затем, поддержав и всячески поспособствовав созданию еврейского государства Израиль, которое было основано в 1948 году, — окончательно закрыл возможность реализации этого сценария.

Напомним, что 20 августа 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района» в качестве национально-территориального образования для переселенцев. 7 мая 1934 года указанный национальный район получил статус Автономной Еврейской национальной области.

На сегодняшний день, Еврейская автономная область — единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области, а также и единственное в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом.

12 сентября 2018 года во Владивостоке на Восточном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью «Совместное разделение новых возможностей развития Дальнего Востока, новое прекрасное будущее Северо-Восточной Азии». [ 14 ] В ней глава китайского государства выдвинул 4 предложения по содействию миру и стабильности, развитию и процветанию в регионе в новой обстановке. Он предложил укрепить взаимодоверие, углубить сотрудничество, учиться друг у друга, сконцентрировать внимание на будущем.

К государствам экономического круга Северо-Восточной Азии относятся шесть стран (есть основания полагать, что количество стран может сократиться до пяти — вследствие воссоединения Южной и Северной Корей) — Китай, Россия (в первую очередь дальневосточный регион), Монголия, Республика Корея, КНДР и Япония.

Исходя из этого можно предположить, что российский дальневосточный регион в ближайшее время ждёт бурное экономическое и научно-техническое развитие, что делает привлекательным ЕАО, находящуюся в месте «соприкосновения/схождения??» практически всех стран экономического круга Северо-Восточной Азии — России, Китая, объединённой Кореи и Японии.

Переезд в Китай

Также нельзя отвергать ещё одно возможное направление движения еврейского населения — это его перемещение в Китай. Есть основания предполагать, что в Китай, как в один из новых центров глобализации, планируется перемещение квалифицированной управленческой кадровой базы в первую очередь из Лондона (Великобритании), из США и других англосаксонских стран.

Одним из косвенных признаков такого направления движения «управленцев» была новость о том, что банк HSBC, планировал переезд своей штаб-квартиры из Лондона в Гонконг. Правда в 2016 году банк решил не переезжать из Великобритании в Китай. [ 15 ]

Данная новость могла быть неким оповещением посвящённых для понимания будущих перспектив развития событий. Под возможное массовое переселение «ценных кадров», в Китае построено множество закрытых комфортабельных городов-призраков со всей необходимой инфраструктурой. [ 16 ]

В преддверии и в свете смены действующей мировой кредитно-финансовой системы, можно допустить, что еврейскому народу было бы довольно комфортно находится в одном из новых центров мировой финансовой жизни, в безопасной и благоприятной атмосфере.

Латинская Америка (Новый Свет) — излюбленная гавань для ищущих убежища

Есть основания предполагать, что в настоящих исторических реалиях, вектор (или один из векторов) направления движения населения Израиля может быть направлен в сторону Нового Света.

Напомним, что земли Латинской Америки часто в истории становились пристанищем для мигрантов, беженцев и скрывающихся преступников со всего мира, бегущих со своих земель по тем, или иным причинам. При этом коренное население этих стран в большинстве своём, нормально, или, как любят говорить на Западе, толерантно, относится к пришельцам из Старого Света, в силу сложившихся исторических традиций, так что пришлые быстро адаптируются к проживанию в новых условиях.

Из последних новостей, обращает на себя внимание недавнее высказывание сына президента Бразилии Эдуарду Болсонару, который заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году: «Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда. <…> Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это.

Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки».

Он добавил, что Бразилия также «рано или поздно» намерена признать ливанское движение «Хезболлах» террористической группировкой. [ 17 ]

К чему делать такие заявления по столь деликатный вопросам, да и ещё в столь нестабильное время?

Были замечены и определённые матричные проявления, связанные с таким возможным развитием событий. Это происшествие, связанное с самолётом ВВС Чили, который исчез с радаров в районе пролива Дрейка. [ 18 ], [ 19 ] И недавняя история, связанная с одним из авторов идеи Холокоста Рейнхардом Гейдрихом, который был ликвидирован в Праге в 1942 году в рамках операции «Антропоид». [ 20 ], [ 21 ]

Раскрывать их суть мы не станем, пусть каждый попробует поработать с этими «матричными ребусами» самостоятельно.

Некоторые другие матричные аспекты

Если вернуться к новости, которая послужила поводом для написания данной статьи, то в ней говорится, что чёлн был обнаружен 12 октября. Интересно, что на этот день в 2019 году выпал Всемирный день мигрирующих птиц, или Всемирный день перелётных птиц. [ 22 ]

Если обратить внимание на годы рождения граждан Израиля, документы которых обнаружили российские моряки, — в сообщении указываются 1959 и 1964, — то получается, что в начале 90-х, когда евреи массово покидали СССР, этим лицам было (если за точку отсчёта взять, например, 1991 год) 32 и 27 лет соответственно.

А в связи с этим напомним об активном участии в последние годы на ток-шоу Владимира Рудольфовича Соловьёва (по некоторым данным — представитель течения хасидов-хабадников), Якова Иосифовича Кедми, который в 1992—1999 годах был руководителем службы «Натив», специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций.

Исходя из всего вышесказанного можно предположить, что готовится (или по крайней мере, рассматривается как возможный вариант развития событий) операция по переселению евреев с обратным направлением движения? А миссия по обеспечению безопасного перемещения «беженцев» будет возложена на Россию?

Не лишним будет

заметить, что система российской ПВО, развёрнутая в Крыму, полностью «покрывает» территорию (как минимум южных областей) Украины и таким образом они находятся под её «зонтиком», что обеспечивает безопасность этих территорий в случае возможного ракетного либо авиационного удара условного агрессора.

Но мы полагаем, что для России, всего человечества, а в первую очередь, для самого еврейского населения, самым приемлемым сценарием развития событий является тот, при котором государство Израиль сохраниться в своих границах и продолжит своё дальнейшее развитие.

И в свете возрождающейся мощи России и продвижения ею своей концепции глобализации, в свете приближающейся «Ялтинской конференции» нового времени, на которой будет заложен фундамент международных отношений на ближайшие десятилетия, на тех принципах о которых неустанно повторяет президент России В.В. Путин, есть все основания полагать, что наше государство сможет добиться такой политической конфигурации в мире и на Ближнем Востоке в частности, при которой места для счастливого и справедливого будущего хватит всем народам.

В конце-концов, не должна же закончится провалом поддержанная Сталиным историческая возможность создания евреями своего собственного государства и народа.

Напомним, что ставшее практически общепринятым в науке СССР и постсоветской РФ определение нации как социального явлениядал И.В. Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос». Нация, или по-русски народ, есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе об­щности:

1) языка,

2) территории,

3) смысла жизни, выражающегося в единстве и целостности сферы общественного самоуправления,

4) психического склада, проявляющегося

5) в культуре.

Только наличие всех признаков, взятых вместе, даёт нам нацию. В 1948 году при поддержке Сталина образовалось государство Израиль, которое своим существованием работало на то, чтобы евреи смогли состояться в качестве народа, достигнув выполнения каждого из вышеперечисленных признаков.

В наших культурных кодах не заложено стирание с лица Земли никакого народа, в наших интересах, чтобы Израиль продолжил своё существование, изменив своё отношение к политике, проводимой его лидерами в отношении других стран. И Россия как центр влияния на Ближнем Востоке, может обеспечить воплощение этого сценария.

В любом случае, как бы не сложилась судьба евреев и где бы они не жили в дальнейшем, важно, чтобы они состоялись в качестве народа, согласно приведённому выше определению, которое дал И.В. Сталин.

Послесловие

Какое направление движения по реке глобального исторического процесса на этот раз выберет еврейский «чёлн» — Бог весть. Но с целеполаганием для евреев проблем никогда не было.

«На берегу пустынных волн Стоял Он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко». А.С. Пушкин, «Медный всадник»

Источник: https://analitikishkola.ru/stati/izrael/