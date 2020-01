Поводом для написания статьи стало странное событие. Моряки с крейсера «Маршал Устинов» нашли в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой были вещи и документы двух граждан Израиля. Людей поблизости не было.

Байдарка была обнаружена 12 октября. Найденные в ней документы принадлежат мужчинам 1959 и 1964 годов рождения. [ 1 ]

Это могло стать одним из многих, уже достаточно привычных и обыденных сообщений об очередной гибели беженцев в Средиземном море, если бы в байдарке были обнаружены документы граждан одной из стран Магриба или арабских стран Ближнего Востока. Но здесь речь идёт об израильтянах. В связи с этим обстоятельством, данная новость наталкивает нас на несколько другие рассуждения и предположения.

Ввиду того, что современный мир переживает — как сказал В.В. Путин — «тектонические процессы глобальной трансформации», мы не знаем, каким он будет завтра и какая судьба ждёт современные страны и народы.

В данной статье мы хотим рассмотреть и обсудить будущее Израиля. Подумать, как может сложиться судьба у этого государства и его граждан. Какие есть возможные варианты развития событий и какая вероятность их реализации?

На наших глазах разворачиваются глобальные перемены, которые вот-вот сломают существующий миропорядок, сложившийся после крушения СССР и совершенно изживший себя к настоящему времени. Этот слом старого мироустройства полностью меняет существующую расстановку сил, меняет глобальный политический ландшафт и влияет на судьбу каждой страны, её населения, народов мира в целом.

Одним из основных театров, на сцене которого разыгрывается эта глобальная политическая пьеса, является Ближний Восток. Важнейшие события, связанные с противостоянием сил, удерживающих старые правила с силами, для которых обречённость этих правил давно очевидна, происходят в Сирии и сопредельных странах региона.

Обратим внимание на исторические встречи, которые недавно провёл В.В. Путин с руководством Саудовской Аравии (15 октября 2019 года) и ОАЭ (16 октября 2019 года).

Также обратим внимание на многочасовую встречу Владимира Владимировича Путина с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 22 октября 2019 года в Сочи, на которой лидерами стран обсуждалась ситуация на севере Сирии. Напомним, что после ухода США с сирийских территорий, контролируемых курдами, Турция решила воспользоваться ситуацией и предприняла попытку (или эмитировала её?) решить «курдский вопрос» в этой зоне (или имитировать это?).

По нашему мнению, уход США из Сирии, попытка атаки Турцией курдов, а в конечном итоге — взятие под контроль этой территории (по просьбе самих же курдов) Сирийской армией Башара Асада при поддержке военной полиции России — взаимосвязаны и являются последовательными событиями согласованной всеми участвующими субъектами операции.

Очевидно, что решение сирийского кризиса не за горами. Ситуация в регионе медленно но уверенно движется к своему разрешению. Отметим, что с точки зрения символизма, Дамаск и территория современной Сирии, имели ключевую роль в зарождении и формировании библейско-средиземноморской цивилизации.

Но есть одна страна, будущее которой остаётся неопределённым. Эта страна — Израиль. Какая судьба ждёт это государство и его население после разрешения кризиса в регионе?

17 сентября 2012 года в интервью колумнистке издания NY Post Синди Адамс, Генри Киссинджер заявил, что через 10 лет Израиля не будет:

«Reported to me, Henry Kissinger has stated — and I quote the statement word for word: «In 10 years, there will be no more Israel.»»

I repeat: «In 10 years, there will be no more Israel.»» [ 2 ]