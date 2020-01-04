Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего

Будущее Израиля.

20:11. 4 января 2020 171 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

2195540_600

Поводом для написания статьи стало странное событие. Моряки с крейсера «Маршал Устинов» нашли в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой были вещи и документы двух граждан Израиля. Людей поблизости не было.

Байдарка была обнаружена 12 октября. Найденные в ней документы принадлежат мужчинам 1959 и 1964 годов рождения. [ 1 ]

Это могло стать одним из многих, уже достаточно привычных и обыденных сообщений об очередной гибели беженцев в Средиземном море, если бы в байдарке были обнаружены документы граждан одной из стран Магриба или арабских стран Ближнего Востока. Но здесь речь идёт об израильтянах. В связи с этим обстоятельством, данная новость наталкивает нас на несколько другие рассуждения и предположения.

Ввиду того, что современный мир переживает — как сказал В.В. Путин — «тектонические процессы глобальной трансформации», мы не знаем, каким он будет завтра и какая судьба ждёт современные страны и народы.

В данной статье мы хотим рассмотреть и обсудить будущее Израиля. Подумать, как может сложиться судьба у этого государства и его граждан. Какие есть возможные варианты развития событий и какая вероятность их реализации?

На наших глазах разворачиваются глобальные перемены, которые вот-вот сломают существующий миропорядок, сложившийся после крушения СССР и совершенно изживший себя к настоящему времени. Этот слом старого мироустройства полностью меняет существующую расстановку сил, меняет глобальный политический ландшафт и влияет на судьбу каждой страны, её населения, народов мира в целом.

Одним из основных театров, на сцене которого разыгрывается эта глобальная политическая пьеса, является Ближний Восток. Важнейшие события, связанные с противостоянием сил, удерживающих старые правила с силами, для которых обречённость этих правил давно очевидна, происходят в Сирии и сопредельных странах региона.

Обратим внимание на исторические встречи, которые недавно провёл В.В. Путин с руководством Саудовской Аравии (15 октября 2019 года) и ОАЭ (16 октября 2019 года).

Также обратим внимание на многочасовую встречу Владимира Владимировича Путина с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 22 октября 2019 года в Сочи, на которой лидерами стран обсуждалась ситуация на севере Сирии. Напомним, что после ухода США с сирийских территорий, контролируемых курдами, Турция решила воспользоваться ситуацией и предприняла попытку (или эмитировала её?) решить «курдский вопрос» в этой зоне (или имитировать это?).

По нашему мнению, уход США из Сирии, попытка атаки Турцией курдов, а в конечном итоге — взятие под контроль этой территории (по просьбе самих же курдов) Сирийской армией Башара Асада при поддержке военной полиции России — взаимосвязаны и являются последовательными событиями согласованной всеми участвующими субъектами операции.

Очевидно, что решение сирийского кризиса не за горами. Ситуация в регионе медленно но уверенно движется к своему разрешению. Отметим, что с точки зрения символизма, Дамаск и территория современной Сирии, имели ключевую роль в зарождении и формировании библейско-средиземноморской цивилизации.

Но есть одна страна, будущее которой остаётся неопределённым. Эта страна — Израиль. Какая судьба ждёт это государство и его население после разрешения кризиса в регионе?

17 сентября 2012 года в интервью колумнистке издания NY Post Синди Адамс, Генри Киссинджер заявил, что через 10 лет Израиля не будет:

«Reported to me, Henry Kissinger has stated — and I quote the statement word for word: «In 10 years, there will be no more Israel.»»

I repeat: «In 10 years, there will be no more Israel.»» [ 2 ]

Правда в сети появилось и опровержение того, что Г. Киссинджер заявил подобное:

«Сотрудница Киссинджера Тара Бутцбаух на запрос Jewish Telegraphic Agency ответила, что бывший государственный деятель подобных заявлений не делал. Бутцбаух сказала:

«Это даже не искажённое цитирование. Он просто этого не говорил». [ 3 ]

Но раз «шумиха» по этому поводу была, то это, как минимум, не просто так.

Уход американцев — катализатор изменений

Ни для кого не секрет, что относительно спокойная и стабильная жизнь израильтян с высоким уровнем потребления и социальных гарантий главным образом обеспечивается благодаря американскому военно-политическому и экономическому «зонтику».

В противном случае оно не могло бы не то что процветать, но даже существовать в окружении народов, носителей чуждой им исламской культуры, и тем более проводить достаточно агрессивную внешнюю политику по отношению к соседям.

Теперь, когда руками Дональда Трампа, стоящие за ним американские «элиты», осуществляют переформатирование США, включающее, в том числе, и снятие с них функций «мирового жандарма», Израиль не сможет более рассчитывать на поддержку в регионе со стороны своего давнего покровителя и на лояльность его младших партнёров в регионе (Саудовская Аравия, ОАЭ). То есть, приближаются времена, когда Израиль останется один на один с исламским миром.

В этом случае мы можем рассмотреть несколько основных возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Российско-китайский «зонтик»

После ухода США из региона, Израиль получит гарантии своего дальнейшего мирного сосуществования с арабским миром со стороны новых центров силы — России и Китая, которые пользуясь своим авторитетом в регионе, смогут обеспечить безопасное и бесконфликтное развитие Израиля в окружении мусульманских стран.

Но ввиду того, что с момента своего основания до настоящего времени Израиль вёл себя крайне агрессивно и участвовал в ряде военных конфликтов, а в последнее время провоцировал исламский мир переносом своей столицы в Иерусалим, оккупацией Голанских высот и агрессией в отношении Палестины и Сирии, а главное — нахождение в непосредственной близости с Исламской Республикой Иран, взаимоотношения Израиля с которой можно охарактеризовать словами — противостояние «не на жизнь, а на смерть» — это может сделать такое примирение невозможным и слова, приписываемые Киссинджеру могут реализоваться.

В пользу этого говорит и то обстоятельство, что Иран, наряду с Россией и Китаем, небезосновательно претендует на роль одного из будущих центров силы.

Выселение Израиля

В этом варианте существует риск того, что Израиль, рано или поздно, может быть атакован агрессивно настроенными по отношению к нему соседями, и, не имея поддержки извне, есть вероятность того, что он будет попросту уничтожен. А население страны, либо в преддверии (из-за существующей опасности) либо уже во время подобного рода развития событий, будет вынуждено покинуть страну.

Куда, в таком случае, девать 9 млн. израильтян? В США? Но именно руководство этой страны реализует шаги по сворачиванию политики «крышевания» Израиля, а само это проектное государство приближается к масштабному социально-экономическому кризису. Зачем израильтянам переезжать в зону экономической нестабильности и социальных волнений? В Европу?

Но и там, как в остальном Западном мире, также ожидается экономический кризис, да и страны Европы сейчас переполнены мигрантами-мусульманами. И где гарантии того, что в период очередного кризиса в Европе, евреи снова не станут жертвами местных националистов и радикалов, по образцу конца 30-х — начала 40-х годов ХХ века?

Украинский Израиль

Есть версия, что под новое большое переселение (под новый большой исход) евреев готовят несколько южных областей обезлюдевшей за последние годы Украины.

В пользу данной версии говорит и то, что евреи исторически тесно связаны с этой территорией. Если посмотреть на карту черты осёдлости, существовавшей для евреев в Царской России, то станет понятно, что для еврейского народа Украина действительно является «родной» и их связывает многое:

Карта черты осёдлости евреев в Царской России

 

 

Карта черты осёдлости евреев в Царской России

 

На Украине у евреев захоронено большое количество известных и почитаемых раввинов и вообще находится большое количество еврейских святынь. [ 4 ]

 

 

Будущее Израиля

При этом обратим внимание на тот факт, что немалая доля документов из архивов Запорожской Сечи, оказавшихся после Переяславской рады в Москве, написана на иврите: хазары, с их устремлённостью ко «всемирному каганату», не исчезли из истории бесследно.

Напомним, что хазары — принявшее иудаизм славянское племя, которое в ходе глобального исторического процесса, потеряв свойство отвечать на вызовы тогдашней среды и противостоять им — прекратило своё существование. Есть версия, что матерью Киевского князя Владимира Святославича — крестителя Руси, была пленная хазарская рабыня Малка — дочь хазарского раввина.

Герб Украины, Хазарская Тамга

 

 

Герб Украины, Хазарская Тамга

 

 

Герб Украины, Хазарская Тамга

 

 

Герб Украины, Хазарская Тамга

 

 

 

«В 1930 г. большое количество документов на иврите было найдено историком и филологом Саулом Боровым в архивах Запорожской Сечи, сохранившихся в Москве.

Эти документы рассказывали о внешних финансовых делах Запорожской Сечи и свидетельствуют не только о существовании евреев в высших кругах казацкого общества, но также о существовании полков, которые включали большое количество евреев.

Эти материалы стали основой докторской диссертации Борового, которая была защищена в Одессе в 1940 г. Первые две её части были напечатаны в 1940 г. в Ленинграде и в 1941 г. в Москве. Третья часть не была напечатана через антисемитский климат, установившийся в СССР после второй мировой войны.

В старинных думах кобзари вспоминали полковника еврейского происхождения Матвея Боруховича (1647). Другие казацкие фамилии, свидетельствующие о еврейском происхождении, — Герцик, Осипов-Перехрест, Крыжановский, Маркевич, Маркович и др.» [ 5 ](исправлены орфографические ошибки).

То есть современный социально-культурный, экономический и политический симбиоз украинского и еврейского народов имеет глубокие исторические корни. Посему власть в руках украинских олигархов еврейского происхождения — Коломойского, Пинчука, Фирташа и других — обыденно принимается украинцами на бессознательных уровнях психики.

Напомним, что еврейская городская община города Днепропетровска выступала за переименования города в Иерусалим-на-Днепре [ 6 ]. В этом городе находится и одна из самых больших синагог в мире — «Менора» с 22 этажной башней высотой 77 метров.

«Менора»

 

 

«Менора»

 

 

 

В октябре 2019 года в сети появилась новость о том, что власти города дали разрешение на строительство скандального культового комплекса «Байт Машиах» по заказу еврейской общины Днепра. Здание собираются строить на перекрёстке улиц Литейной и Поля, напротив музыкальной консерватории.

На участке 0,36 гектара планируют построить многоподъездный 9-этажный комплекс общей площадью 12 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 120 жилых помещений и 430 жильцов.

«Здание предполагается как переселенческий фонд для членов еврейской общины», — пояснял суть идеи архитектор Эдуард Чубаров [ 7 ].

После посещения Киева Нетаньяху в августе 2019 года, интернет-издание «Версия» сообщает о том, что Израиль желает заполучить Одессу в качестве «экономического протектората» и заявляет о своих претензиях на Одессу в рамках зоны свободной торговли. А Нетаньяху обсуждает в Киеве с главой МВД Арсеном Аваковым «миграционную политику» и миграция обещает быть масштабной. Если Зеленский и Нетаньяху договорятся, до конца года в Одессу переедут на ПМЖ порядка 300 тысяч израильтян — обеспечивать работу свободной экономической зоны [ 8 ].

Не будем утверждать, что данное заявление интернет-издания является достоверным, но заметим, что в июне 2019 года, во время визита в Одессу делегации Армии Обороны Израиля, заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман заявил, что за последние два года израильские компании очень серьёзно начали инвестировать в строительство жилья [ 9 ].

Многих озадачил и странный эпизод, случившийся во время визита Нетаньяху в Киев, когда его жена Сара выбросила кусочек каравая, которым встречали гостей в аэропорту, на землю.

Во время визита Нетаньяху в Киев

 

 

Во время визита Нетаньяху в Киев

 

 

 

Ещё одним любопытным событием стало решение комитета Верховной Рады Украины от 18 сентября 2019 года о переименовании украинского города Переяслав-Хмельницкий в Переяслав (вопреки заявлениям советника президента Украины по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумкова, по словам которого, Зеленский считает, что такие решения должны принимать сами граждане на местах, например, путём местного референдума). [ 10 ]

Напомним, что это город в Киевской области, в котором в 1654 году состоялась Переяславская рада, ознаменовавшая объединение территории Войска Запорожского с Русским царством.

По официальной версии, переименование инициировано с целью возвращения городу его исторического названия, восстановления национальной памяти украинского общества, а также преодоления исторических мифов об «извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом». [ 11 ]

Но есть ещё одна, «конспирологическая» версия, почему из названия города исчезла фамилия гетмана Богдана Хмельницкого. Известно, что у еврейского народа «особое» отношение к этому гетману, а погромы, которые осуществляло его войско, сравнивают с Холокостом.[ 12 ]

Многие украинские политики еврейского происхождения открыто заявляют об этом:

Евгений Червоненко о Хмельницком:

Вадим Рабинович о сносе памятников Б. Хмельницкому, правда с иронией и в привязке к Переяславской раде:

Важно помнить и то обстоятельство, что часть территорий современной Украины находится на одном из маршрутов Великого шёлкового пути. Отсюда и большой инвестиционный интерес к этой территории со стороны китайцев. А это говорит о больших экономических перспективах и бурном росте на фоне кризиса в странах Западной цивилизации. Кто захочет отказаться от такой возможности?

В связи с этим может быть реализован и, условно, комбинированный вариант развития событий: сохранение (под протекторатом новых центров силы и международных организаций) на территории современного Израиля некоего духовного и религиозного центра еврейства и параллельно активное освоение евреями части Украины, которую планируется превратить в «хаб» новых торгово-логистических маршрутов.

Напомним читателям, что киевский майдан 2013 — 2014 годов был развёрнут после того, как руководство страны не только не подписало так называемое соглашение об ассоциации с ЕС, но и посетило с рабочим визитом Китайскую народную республику, по результатам которой китайской стороной были одобрены многомиллиардные инвестиции в Украину, а в Крыму планировалось создание глубоководного порта с колоссальным грузооборотом (грузопропускной способностью).

Крымский Израиль переехавший на Дальний Восток

Важно вспомнить и попытку создания Еврейской автономной республики в Крыму в годы становления СССР, при непосредственном и активном участии США [ 13 ]. Иосиф Виссарионович Сталин был противником этой идеи и присёк этот сценарий, создав в 1934 году на российском Дальнем Востоке Еврейскую автономную область с административным центром в городе Биробиджан. А затем, поддержав и всячески поспособствовав созданию еврейского государства Израиль, которое было основано в 1948 году, — окончательно закрыл возможность реализации этого сценария.

Напомним, что 20 августа 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района» в качестве национально-территориального образования для переселенцев. 7 мая 1934 года указанный национальный район получил статус Автономной Еврейской национальной области.

На сегодняшний день, Еврейская автономная область — единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области, а также и единственное в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом.

12 сентября 2018 года во Владивостоке на Восточном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью «Совместное разделение новых возможностей развития Дальнего Востока, новое прекрасное будущее Северо-Восточной Азии». [ 14 ] В ней глава китайского государства выдвинул 4 предложения по содействию миру и стабильности, развитию и процветанию в регионе в новой обстановке. Он предложил укрепить взаимодоверие, углубить сотрудничество, учиться друг у друга, сконцентрировать внимание на будущем.

К государствам экономического круга Северо-Восточной Азии относятся шесть стран (есть основания полагать, что количество стран может сократиться до пяти — вследствие воссоединения Южной и Северной Корей) — Китай, Россия (в первую очередь дальневосточный регион), Монголия, Республика Корея, КНДР и Япония.

Исходя из этого можно предположить, что российский дальневосточный регион в ближайшее время ждёт бурное экономическое и научно-техническое развитие, что делает привлекательным ЕАО, находящуюся в месте «соприкосновения/схождения??» практически всех стран экономического круга Северо-Восточной Азии — России, Китая, объединённой Кореи и Японии.

Переезд в Китай

Также нельзя отвергать ещё одно возможное направление движения еврейского населения — это его перемещение в Китай. Есть основания предполагать, что в Китай, как в один из новых центров глобализации, планируется перемещение квалифицированной управленческой кадровой базы в первую очередь из Лондона (Великобритании), из США и других англосаксонских стран.

Одним из косвенных признаков такого направления движения «управленцев» была новость о том, что банк HSBC, планировал переезд своей штаб-квартиры из Лондона в Гонконг. Правда в 2016 году банк решил не переезжать из Великобритании в Китай. [ 15 ]

Будущее Израиля

Данная новость могла быть неким оповещением посвящённых для понимания будущих перспектив развития событий. Под возможное массовое переселение «ценных кадров», в Китае построено множество закрытых комфортабельных городов-призраков со всей необходимой инфраструктурой. [ 16 ]

Будущее Израиля

В преддверии и в свете смены действующей мировой кредитно-финансовой системы, можно допустить, что еврейскому народу было бы довольно комфортно находится в одном из новых центров мировой финансовой жизни, в безопасной и благоприятной атмосфере.

Латинская Америка (Новый Свет) — излюбленная гавань для ищущих убежища

Есть основания предполагать, что в настоящих исторических реалиях, вектор (или один из векторов) направления движения населения Израиля может быть направлен в сторону Нового Света.

Напомним, что земли Латинской Америки часто в истории становились пристанищем для мигрантов, беженцев и скрывающихся преступников со всего мира, бегущих со своих земель по тем, или иным причинам. При этом коренное население этих стран в большинстве своём, нормально, или, как любят говорить на Западе, толерантно, относится к пришельцам из Старого Света, в силу сложившихся исторических традиций, так что пришлые быстро адаптируются к проживанию в новых условиях.

Из последних новостей, обращает на себя внимание недавнее высказывание сына президента Бразилии Эдуарду Болсонару, который заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении перенести посольство в Иерусалим в 2020 году: «Я был с президентом Жаиром Болсонару прежде, чем приехал сюда. <…> Он собирается перенести посольство в Иерусалим. Он собирается сделать это.

Мы хотим совершить перенос не только для Бразилии, но и чтобы быть примером для всей Латинской Америки».

Он добавил, что Бразилия также «рано или поздно» намерена признать ливанское движение «Хезболлах» террористической группировкой. [ 17 ] 

К чему делать такие заявления по столь деликатный вопросам, да и ещё в столь нестабильное время?

Были замечены и определённые матричные проявления, связанные с таким возможным развитием событий. Это происшествие, связанное с самолётом ВВС Чили, который исчез с радаров в районе пролива Дрейка. [ 18 ][ 19 ] И недавняя история, связанная с одним из авторов идеи Холокоста Рейнхардом Гейдрихом, который был ликвидирован в Праге в 1942 году в рамках операции «Антропоид». [ 20 ][ 21 ]

Раскрывать их суть мы не станем, пусть каждый попробует поработать с этими «матричными ребусами» самостоятельно.

Некоторые другие матричные аспекты

Если вернуться к новости, которая послужила поводом для написания данной статьи, то в ней говорится, что чёлн был обнаружен 12 октября. Интересно, что на этот день в 2019 году выпал Всемирный день мигрирующих птиц, или Всемирный день перелётных птиц. [ 22 ]

Если обратить внимание на годы рождения граждан Израиля, документы которых обнаружили российские моряки, — в сообщении указываются 1959 и 1964, — то получается, что в начале 90-х, когда евреи массово покидали СССР, этим лицам было (если за точку отсчёта взять, например, 1991 год) 32 и 27 лет соответственно.

А в связи с этим напомним об активном участии в последние годы на ток-шоу Владимира Рудольфовича Соловьёва (по некоторым данным — представитель течения хасидов-хабадников), Якова Иосифовича Кедми, который в 1992—1999 годах был руководителем службы «Натив», специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций.

Исходя из всего вышесказанного можно предположить, что готовится (или по крайней мере, рассматривается как возможный вариант развития событий) операция по переселению евреев с обратным направлением движения? А миссия по обеспечению безопасного перемещения «беженцев» будет возложена на Россию?

Не лишним будет
заметить, что система российской ПВО, развёрнутая в Крыму, полностью «покрывает» территорию (как минимум южных областей) Украины и таким образом они находятся под её «зонтиком», что обеспечивает безопасность этих территорий в случае возможного ракетного либо авиационного удара условного агрессора.

Но мы полагаем, что для России, всего человечества, а в первую очередь, для самого еврейского населения, самым приемлемым сценарием развития событий является тот, при котором государство Израиль сохраниться в своих границах и продолжит своё дальнейшее развитие.

И в свете возрождающейся мощи России и продвижения ею своей концепции глобализации, в свете приближающейся «Ялтинской конференции» нового времени, на которой будет заложен фундамент международных отношений на ближайшие десятилетия, на тех принципах о которых неустанно повторяет президент России В.В. Путин, есть все основания полагать, что наше государство сможет добиться такой политической конфигурации в мире и на Ближнем Востоке в частности, при которой места для счастливого и справедливого будущего хватит всем народам.

В конце-концов, не должна же закончится провалом поддержанная Сталиным историческая возможность создания евреями своего собственного государства и народа.

Напомним, что ставшее практически общепринятым в науке СССР и постсоветской РФ определение нации как социального явлениядал И.В. Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос». Нация, или по-русски народ, есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе об­щности:

  • 1) языка,
  • 2) территории,
  • 3) смысла жизни, выражающегося в единстве и целостности сферы общественного самоуправления,
  • 4) психического склада, проявляющегося
  • 5) в культуре.

Только наличие всех признаков, взятых вместе, даёт нам нацию. В 1948 году при поддержке Сталина образовалось государство Израиль, которое своим существованием работало на то, чтобы евреи смогли состояться в качестве народа, достигнув выполнения каждого из вышеперечисленных признаков.

В наших культурных кодах не заложено стирание с лица Земли никакого народа, в наших интересах, чтобы Израиль продолжил своё существование, изменив своё отношение к политике, проводимой его лидерами в отношении других стран. И Россия как центр влияния на Ближнем Востоке, может обеспечить воплощение этого сценария.

В любом случае, как бы не сложилась судьба евреев и где бы они не жили в дальнейшем, важно, чтобы они состоялись в качестве народа, согласно приведённому выше определению, которое дал И.В. Сталин.

Послесловие

Какое направление движения по реке глобального исторического процесса на этот раз выберет еврейский «чёлн» — Бог весть. Но с целеполаганием для евреев проблем никогда не было.

«На берегу пустынных волн

Стоял Он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный чёлн

По ней стремился одиноко».

А.С. Пушкин, «Медный всадник»

Будущее Израиля

Источник: https://analitikishkola.ru/stati/izrael/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Киссинжер и разведка США: через десять лет Израиля не будет
...с тем, что в ближайшем будущем Израиль прекратит своё существование. The New...в конце восьмидесятых годов. Правящая Израилем экстремистская партия «Ликуд», согласно ...финансовых ресурсов для продолжения поддержки Израиля вопреки пожеланиям миллиарда его ...
Haaretz: Россия становится «новым шерифом» Ближнего Востока, и Израилю стоит быть осторожнее
...безвозмездно, возможно, сочтены. В будущем Израилю придётся давать Вашингтону что-то...— похищение интеллектуальной собственности, и Израилю этот аспект угрожает особенно, говорится...Хайфы Авиноам Идан. «Россияне Израиль уважают. Они преувеличенно воспринимают ...
Как Гитлер создавал Израиль. Отрывки из книги немецкого еврея
... не только СССР ставил на будущий Израиль как на свой вероятный форпост... ещё одна заинтересованная в создании Израиля страна! Фашистская Германия. Первоначальный план... невольно, больше всего способствовали возникновению Израиля: Гитлера, Гейдриха и Эйхмана. ...
Как репатрианты из стран бывшего СССР заняли политические посты в Израиле
...и интеграции Государства Израиль Софа Ландвер. — Сегодня в Израиле отмечают День алии...репатриантами. Три первых премьер-министра Израиля не были коренными израильтянами, они... силы, поддержки, развития и будущего Израиля. Сегодня наша страна немыслима без...
Израиль и синедрион действительно готовы снести мечеть Аль-Акса и начать строительство на ее месте храма куда будет введен и коронован будущий иудейский машиах
...Иерусалим, фактически признав город столицей Израиля. Синедрион также напомнил о ...для того, чтобы в будущем конфликте Израиль предстал перед мировым сообществом в... представители этого семейства в существование Израиля. * * * Что же касается Владимира...
Человечество разделится на два «биологических вида»: Израиль в фокусе
...жить лучше. Невеселый прогноз для будущих поколений опубликовал в The Guardian...биологическое. Два сценария Собственно, у будущего есть два возможных сценария. Либо... в треугольнике» Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, как утверждают представители...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)