Кто такие Харазы и за что Византийцы убили Иисуса.

Сегодня был мне экстрафильм. Вижу газету с цветными фотографиями, современную газету, обычную, ну как «Российская газета», например. Начинаю читать, и не могу никак понять, на каком языке она написана. На первой полосе фото Эрдогана, а подпись к ней, и текст статьи, написаны неизвестным мне письмом. Это и не грузинский, и не армянский. Не иврит и не иероглифы. Больше походит на руническую письменность, но я такой никогда не видел раньше. Спрашиваю: - «На каком языке газета то»? Ответ звучит в голове: - «Хазарский».







Бред какой. Я столько материала «перевернул» в поисках материальных свидетельств существования Хазарии, и убедился, что достоверных сведений о хазарской письменности просто не существует.





Утром за чашкой кофе попадается, неразгаданный сканворд, который «мучила» вчера вечером моя жена, и на самом видном месте попадается вопрос «Вещий мститель хазарам», из четырёх букв. «Олег» - вписано в клеточки рукой жены. Школьную программу ещё не забыла. И тут вспоминаю своё видение, и как кипятком ошпарило. Знак, однако. Нужно соображать. И вот к чему мои соображения привели.



Что мы вообще знаем о Хазарии? Даже если бегло пробежаться мысленно по известным фактам, и то уже возникают очень серьёзные сомнения в существовании Хазарского каганата в том виде, как об этом говорилось в учебниках. Всё, абсолютно всё, что известно средне-статистическому гражданину по этому вопросу, основано на одном параграфе из учебника, и отпечатавшейся в памяти карте «древней Хазарии», которую кто-то совершенно произвольно закрасил на современной карте одним цветом.







Сегодня эта версия о нахождении каганата на территории современной России активно муссируется теми, кто уверен в том, что евреи хотят «оттяпать» у России её исконные земли под видом реституции. В общем, опасения справедливы. «Оттяпали» же они Палестину только на том основании, что какой то там их Иегова обещал им эту землю в собственность, причём об этом обещании кроме самих евреев никому никогда не было известно.



К тому же, то, что сейчас на самом деле происходит, полностью согласуется с этими планами. Даже если планов и не существует, но еврейская экспансия у здравомыслящего человека сомнений не вызывает. О ней запрещено говорить в «независимых» русских СМИ, но от фактов то никуда не денешься. Планы строительства «Новой Хазарии» реализуются на наших глазах.







Но сегодня у нас другая задача. Необходимо понять, как вообще в мировой истории появились сведения о Хазарском каганате. Пушкина не станем трогать, он совсем недавно умер, и вряд ли знал правду о том, как всё на самом деле было. Какие источники у нас ещё имеются? Опять всё упирается в «Повесть временных лет», а точнее в её Радзивиловский список, которому верит сегодня один только Президент Академии наук РФ, наверное, да и то сомневаюсь.



Дальше что? Есть ещё один «памятник» древней еврейской письменности, который называется «Кембриджский документ». Собственно, названия уже достаточно, но всё-таки поясню.



Кембриджский документ, или иначе письмо́ Ше́хтера (по имени первооткрывателя. Кто бы сомневался! Документ такой важности киргиз найти не смог бы.) — рукопись на древнееврейском языке. Содержит фрагмент письма неназванного еврея, подданного хазарского царя Иосифа к неназванному господину из средиземноморской страны. Один из двух (наряду с письмом царя Иосифа) письменных памятников хазарского происхождения.



Автор на момент написания находился в Константинополе (Запомним этот важный момент!). Адресатом письма с высокой степенью вероятности является кордовский сановник Хасдай ибн Шапрут, собиравший сведения о Хазарии. Время написания может быть датировано примерно 949 годом.



В письме содержатся уникальные сведения по истории и религии хазар, переселении евреев в Хазарию, деятельности трёх последних хазарских царей: Вениамина, Аарона и Иосифа. Особый интерес представляет рассказ о современной автору русско-хазарско-византийской войне в Причерноморье, где русским предводителем назван H-l-g-w, что передаёт точную скандинавскую форму имени Олег.



Случайно ли упоминание Вещего Олега в письме Шехтера? Разумеется, нет. Тот, кто фальсифицировал этот «документ» точно был знаком с творчеством А.С. Пушкина, и для того, чтоб ни у кого не возникло сомнения в том, что письмо подлинное, не удержался от соблазна, чтоб упомянуть в нём Олега. Вероятно, накануне Первой мировой, это выглядело вполне убедительно, но только не сегодня.



Есть и ещё один «убедительный» документ… Состоящий аж... Из одной фразы на «древне-хазарском»:







Якобы это хазарский чиновник – цензор подписал киевскую грамоту. Надпись перевели как «Я ЭТО ПРОЧИТАЛ». И к этому можно относиться серьёзно?





Так… Что ещё у нас имеется, кроме трудов историков XIX и XXв.в.? Ага! Наверное, как в случаях с античной цивилизацией, шумерской или египетской, на территории древней Хазарии остались монеты, броши, кувшины и перстни с надписями на хазарском языке? Дудки! Все находки археологов в этом регионе имеют ярко выраженные признаки принадлежности к скифской и сарматской культуре. Это говорит о том, что не только евреев тут никогда не было, но и половцы с печенегами были не тюрками, а такими же славянами, как и окружающие их, оседлые жители.



Смотрите какое мошенничество я обнаружил в «Википедии». В статье о Хазарии имеется ссылка на некий клад, с хазарскими сокровищами:







Открыватель этого шедевра, как и следовало было ожидать, опять не Иванов. Жмём на ссылку, чтоб узнать, что же такого там нашёл товарищ Финкельштейн. И попадаем, почему то на англоязычную статью в «Википедии». Ладно, не поленимся, нажмём на перевод страницы, и получаем….







Вот это и называется хуцпой у самих евреев. Доказывая существование хазарской материальной культуры на Кубани, они ссылаются на болгарского Царя! Невиданная наглость!



Ладно… Что там ещё у нас есть хазарского? Вне всякого сомнения, на волне украинских событий, всем стала широко известна маленькая фенечка, о которой ранее было известно только специалистам, в основном в области таможенного права. Это тамга.





Люди не понимают, что такое вообще тамга, и думают, что это древнееврейские такие хазарские деньги. В чём то они правы, поскольку само слово «деньга» является производным от «тамга». Что такое тамга?



Тамга это печать, которую мытарь ставил на мешки с товаром, с которых провозная пошлина была уплачена, что бы на следующей заставе, с купца не взяли бы повторную таможенную пошлину – тамгу. Таким образом, тамга, это не монеты, и не эти кулончики с трезубцами, а фактически уплаченная таможенная пошлина, не важно, в какой валюте, зачастую натурально платили процентом от перевозимого товара. Везёшь десять кувшинов масла, один на таможне отдал, на остальные девять получил печать «тамга».



От слова «тамга» возникло слово «таможня» (место, где тамжат – взимают тамгу). А в украинском, белорусском, польском и некоторых других языках, закрепилось другое название – "мытня" (митня, митница), по названию сборщиков провозной дани – мытарей.



Но логично, что печать мытаря периодически менялась, во избежание подделок. Купцы то во все времена были ушлые, и налепить левых печатей на таможенный товар, могли сколько угодно. А раз так, то и видов тамги – печати было видимо – невидимо. Но современные профессора объясняют этот вопрос по своему, так чтоб притянуть факты за уши, чтоб все верили в существование хазарии, и объясняют такое многообразие тем, что у каждого «хазарина» была своя родовая тамга… Ой, даже не смешно.



Кто первый запустил «утку» о том, что на рисунке выше хазарская тамга-деньга, я не знаю. Знаю только, что такие таблички с трезубцем назывались раньше «дщицами», и выполняли функцию мандата, визы, и охранной грамоты. Об этом пишет Марко Поло в своей книге «О разнообразии мира».







Тут снова необходимо пояснить. Братья, это отец и дядя Марко Поло, сам Марко во время путешествия по Великой Тартарии был ещё мальчиком.



Так вот. Таблица вовсе не таблица, а дщица. Путешественники пришли к великому хану Тартарии (сегодня его бы назвали Президентом России), а тот дал им личную дщицу, табличку с его личной печатью – пикирующим соколом. Это НЕ тамга. Это оберег, подтверждающий, что иноземцы путешествуют с его личного позволения, и податели сего пользуются иммунитетом. Предъявив дщицу ханам и князьям (по нашему губернаторов и глав областей) провинций, через которые лежал путь венетов (апеннинских славян), они же венецианцы, путешественники могли рассчитывать на всемерную помощь. Охрану, содействие, и даже обеспечение провизией и ямскими лошадьми.



Дщицы различались и металлом, из которого они чеканились. Золотые давали максимальные полномочия, серебряные наделяли владельца меньшими правам, а железные, имели многие служивые люди. Совсем недавно, археологи в Ярославле обнаружили дщицу, которая принадлежала предположительно, самому Александру Невскому. Вот вам и споры о «монголо-татарском иге». То, что Президент наделяет губернатора полномочиями на местах удостоверением, сейчас игом не считается. А тот факт, что Невский ездил к Великому Хану за дщицей (ярлыком) историки называют чуть ли не предательством князя!



А вот тот факт, что киевский Князь Владимир чеканил монеты с печатью Великого хана, говорит, скорее всего, о том, что разрешение чеканить собственные киевские монеты он получил от самого Великого хана Тартарии. Кто у нас там был до Чингиза то? А сам Иаван! Сын Иапета, родной внук Ноя.







Хотя по крови то он был, скорее всего, евреем. Сын еврейки ключницы Малушки (Малки, Маланьи) не мог быть русским, у евреев родство передаётся по матери же. Портрет его более чем красноречив.







Фамилии Малахов, Малков, Малкин, и их производные, в России носили только евреи.



И «христианскую» веру он взял опять из… Константинополя. Помните, в начале заметки я заострял внимание на тот факт, что «кембриджский» документ был написан в Константинополе? Теперь я снова обращаю внимание на то, что Князь Олег, который вошёл в историю как первый борец с хазарскими упырями, и даже смерть от них принял, свой щит прибил к вратам Цареграда. Теперь вопрос: - а чего это он хазар мочил, а щит византийцам повесил?



Ну и дальше. Языка хазар нет, предметов быта, инструментов, оружия нет, документов никаких, может на картах где-нибудь есть? И с этим большие проблемы. Картография в период, к которому относят существование Хазарии (650-969г.г.), была в зачаточном состоянии. Есть у меня карта, предположительно восьмого века, и на ней есть масса любопытных деталей, вот только намёка на Хазарию нет.







Это фрагмент карты Клавдия, чтобы посмотреть её целиком, нажмите на картинку.



Острова в Азове давно уже нет. Рипейские горы превратились в Северные увалы, а на территории Украины их вообще не наблюдается. Волга вполне узнаваема. И реки Кубань и Дон указаны довольно точно. Две других реки рядом, тоже вполне идентифицируются, только ныне они очень сильно обмелели, и называются Миус и Кагальник. Та-Дам!! КАГАЛьник. Значит был Каганат!



А кто говорит, что не было? Князь Владимир среди прочих титулом ведь был ещё и Каганом! Но это совершенно не означает, что в конце десятого века каганы были еврейскими царями. В Библии же у евреев просто цари, или я не прав?



Ага! Говорите как же быть с еврейскими фамилиями Коган, Коганович, Коэн и Хоган? А ответ прямо у вас перед глазами. Коган пишется через «О», а Каган – через «А». и Это не результат лингвистической трансформации. Потому, что с персидского, «хазар» ( هَزَارْ‎, hâzâr) означает «тысяча», и «Каган», скорее всего, тоже имеет персидскую (фарси) этимологию.Слова "цезарь" и "царь", по версии А. Рона-Таша, появились как раз - таки от слова hâzâr. Почему нет? А Коган, это фамилия ашкеназов - германских и польских евреев, и означает она… Любимов. В украинском ведь и сейчас «любовь» это «кохання».



Театральный режиссёр Юрий Любимов ведь тоже из ашкеназов, и наверняка любимовыми стали его родители, когда получали советские паспорта. В то время все коганы (kohan) становились любимовыми, а цукерманы сахаровыми.



Спросите почему я искал этимологию «хазарии» в фарси? Так очень просто. Племена хазар по сей день живут на севере Ирана, т.е. в Персии, и вот как они выглядят:











И вы хотите сказать, что это евреи? Нет, ребята – демократы… Хазары конечно были, и никуда не исчезли. Как были малой народностью, так ей и остались. И никакой еврейской империи под названием «Хазарский каганат» на территории, которую занимает современная Россия, никогда не существовало. Это уверенно подтверждают и исследования ДНК-генеалогии. Если бы триста с лишним лет еврее правили сарматией, то как получилось, что в крови современных исконных жителей Кубани и северного кавказа не осталось следов еврейских хромосом? Никак такого быть не может. У нас нет ни монгольских следов, ни еврейских. Следовательно, "еврейский Каганат" такая же выдумка, как и "монгольское иго".



Хазары могли жить на Кубани, и их князья могли называться каганами, но это были не евреи, а такие же славяне, только язык у них был персидский, али арабский, как и у печенегов с половцами. И они могли периодически грабить поселения северных славян, но дань им никто не платил точно. А Владимир присоединил к своим титулам должность Кагана скорее всего потому, что стал правителем хазар. Это обычная практика монархов, с каждым новым субъектом федерации добавлялся и новый титул.



Вот Иван Грозный, съездил в командировку в Плескавию и Новгород, и сразу стал вдобавок к прежним специальностям, ещё и Князем Псковским, и Князем Новгородским. Так и Владимир. Разве это не нормально?



В общем у нас получается отступление по всем фронтам. Ни языка. Ни письменности, ни артефактов, ни карт, ничего нет. Ни одной зацепки, дающей обоснованный повод предполагать существование еврейской империи на Кубани и северном Кавказе. Может сохранились предания о знаменитых хазарских Каганах, или военачальниках? Есть. Каган Булан, якобы основатель хазарской империи, но ведь и о нём нам известно из фальшивого Радзивиловского списка.



А о каких ещё Президентах Хазарии мы слышали? Ханукка и Песах, якобы тоже были хазарскими руководителями. Ну не знаю, что и сказать. Пурима только не хватает. А кроме них поминают Иосифа, и Аарона. Но Они то правили где? В Константинополе. Т.е. в Цареграде. В Византии. Опять все дороги ведут в Стамбул. Случайно? Да нет, я думаю. Истинное еврейское государство было именно Византией. И истинная еврейская культура, это и есть христианство со всеми атрибутами, приписываемыми ныне Византии. Ну надо же было чем то заполнить отсутствующие в истории 1000 лет?



Евреи уже 150 лет безуспешно ищут следы своей культуры в Палестине и на Кубани, и ничего найти не могут. Почему? Да потому, что их самих развели как лохов. Понарассказывали баек про «древнюю Иудею», внушили им, что их культура особая, ни на что не похожая, а на самом деле, Иерусалим это и есть Византия. А Иисус это пророк Иса, он же Юша, который пришёл с востока, и начал учить уму разуму, погрязших в разврате евреев.



И бежали они не из Египта, а с Боспора в Европу. Бежали от османов. Потому в Малой Азии так переплелись арабские и еврейские гены. Тут как раз всё сходится.



И полностью подтверждается версия Фоменко о том, что Иерусалим это Константинополь, а Иисуса распяли на берегу Боспорского пролива.







Да и могила Иисуса по сей день существует в пригороде Стамбула, на холме Бейкос, который в Библии носит имя Голгофы.





Картина XVII в. "Отдых жителей Константинополя у могилы святого Иисуса". На перспективе развалины крепости Ёрос. Это и есть подлинный Иерусалим.





А так Бейкос и Иерусалим выглядят сегодня. Вид от могилы Исы Хазарина (Юши Хазарея).



Латинская версия Библии XV века хранит упоминания о том, что Иисуса казнили на Босфоре в местности, где находился библейский Иерусалим:



«Obadiah 1:20 et transmigratio exercitus huius filiorum Israhel omnia Chananeorum usque ad Saraptham et transmigratio Hierusalem quae in Bosforo est possidebit civitates austri…»



В Острожской же Библии сохранилось описание погоды той местности, в которой якобы находился Иерусалим, и ничего общего с пустынным климатом сегодняшнего Иерусалима оно не имеет. Там говорится о холодной, дождливо-снежной погоде! При императрице Екатерине это убрали и написали, что просто было очень холодно. А потом вообще убрали и этот абзац.



Вот как могила Иисуса выглядит сегодня:







На вывеске у входа надпись: Нz. YUSA (хазрети – святой Юша), и рядом таблички с цитатами из Корана. Для непосвященных стоит пояснить, что в мусульманстве Юша – Иса (Иисус) очень почитаем как претерпевший страдания за веру. Его имя упоминается в Священной книге мусульман свыше 100 раз!









В известном старо-русском тексте "Хождение игумена Даниила" содержится описание евангельского Иерусалима.



В современном русском переводе фрагмент этого текста звучит так:



"Распятие Господне аходится с восточной стороны НА КАМНЕ. Оно было высоко, ВЫШЕ КОПИЯ. КАМЕНЬ ЖЕ ТОТ БЫЛ КРУГЛЫЙ, ВРОДЕ МАЛЕНЬКОЙ ГОРКИ.



А ПОСРЕДИ ТОГО КАМНЯ, НА САМОМ ВЕРХУ, ВЫСЕЧЕНА СКВАЖИНА ОКОЛО ЛОКТЯ ГЛУБИНОЙ, А ШИРИНОЙ МЕНЕЕ ПЯДИ В ОКРУЖНОСТИ (в периметре). ТУТ БЫЛ ВОДРУЖЕН КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ.



В земле же под тем камнем лежит голова первозданного Адама... И разошелся тот камень над головой Адама... И ЕСТЬ РАССЕЛИНА ЭТА НА КАМНЕ ТОМ И ДО НЫНЕШНЕГО ДНЯ... РАСПЯТИЕ ГОСПОДНЕ И ТОТ СВЯТОЙ КАМЕНЬ КРУГОМ ОБНЕСЕНЫ СТЕНОЙ... ДВЕРЕЙ ЖЕ (В СТЕНЕ) ДВЕ".



Это описание Даниила места распятия Христа прекрасно отвечает тому, что сегодня мы видим на горе Бейкос на окраине Стамбула. А именно, - круглый камень вроде маленькой горки с отверстием на самом верху, в центре. Трещина на этом камне.







А теперь внимание! По-турецки "Святой Юша" звучит как "Хазрети Юша" (Hazreti Yusa). ХАЗРЕТИ это же… НАЗОРЕЙ? Славянская буква Н и латинская H пишутся одинаково, но читаются по-разному: одна как Н, а другая как Х. Так что "Н" и "Х" могли переходить друг в друга, и из слова НАЗОРЕЙ могло получиться ХАЗОРЕЙ или ХАЗРЕТИ.



Т.е. Юша (Иисус) небыл никаким «Назарянином», не из Назарета он был, а из Хазарии. Тогда всё сходится. В Библии ведь так забавно написано, что мол, волхвы увидели звезду на ВОСТОКЕ, и пошли за ней, нашли младенца, поднесли ему дары, и т.д. Но там же в Библии сказано, что волхвы с дарами пришли с ВОСТОКА. Тпррррууу! Стоять Зорька! Увидели звезду на ВОСТОКЕ и пошли на ВОСТОК, но пришли опять с ВОСТОКА. Это как?



Ау! Христиане, кто подскажет, откуда и куда шли волхвы? Всё встаёт на свои места, если в Цареграде видели звезду, которая зажглась на востоке, и так оно и было, это вспышка сверхновой, Крабовидной туманности, которая случилась в первой половине XII века. А потом, через 33 года, с востока пришёл Юша. Который от византийцев отличался тем, что рубил правду матку.



Заходил в христианские церкви, и гонял оттуда попов, торгующих свечами и кагором. А от дверей храмов гнал ростовщиков, сидящих на банках (складных стульчиках), которые давали деньги под проценты. Банкиры, сидящие на банках, это же исконный еврейский бизнес, не так ли?



И вот за то, что хазарский мужчина мог разрушить их паразитическую жизнь, его и распяли 30 марта 1185г., о чём написано в запрещённой Екатериной II русской Библии – Палее. До наших дней дошёл всего один экземпляр этой книги, и вот цитата из неё:



"В лето 5500 РОДИСЯ плотию предвечный царь Господь Бог наш Исус Христос декабря в 25 день. Круг Солнцу тогда бе 13, Луна же 10, индикта 15-го, в день недельный в 7-ой час дни" (Палея, лист 275, оборот).





«Царство третие Тиверия кесаря. В лета 5515 по Августе кесари восприя царство Тивирий сын Каулиев, и царствова в Риме 23 лета. При сем велий трус бысть и разорении, 13 градов даже и до земля сокрушишася. В 15 лето Христос ОТ ИВАННА ВО ИОРДАНСТЕЙ РЕЦЕ, 30-ти лет возраста своего месяца генваря в 6-ой день в 7-ой час дни индикта 15 круг Солнцу 3 безименнаго перста. И от того времени избра себе ученик 12, и чудеса нача творити, и по крещении бысть на земли 3 лета до святыя своея страсти. При сем Тивирии бысть и СПАСЕНАЯ СТРАСТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ Господа нашего Исуса Христа. Лет во 18-е лето царств[а] Тивириева пострада Господь наш Исус Христос спасения ради человеча в лета 5530 марта в 30 день, в пяток в 6-й час дни, индикта 3, круг Солнцу 7, Луна 14, а пасха жидом" (Палея, лист 256, оборот, лист 257).





Вот так вот. Получается, что евреи жили в Цареграде, а Юша был из наших, из Хазар. На кого же тогда ходили войной Святослав, Олег, к кому ездил Владимир за благославлением на введение в Киеве паразитической религии? Так ясно сказано, на Цареград и в Цареград. Только если НАШИ пацаны ходили туда, чтоб чуму покарать, еврей Владимир не мог отказать единоверцам, и насадил в западной части Великой Тартарии паразитическое христианство, которое Иисус не создавал! Он сам крестился, прежде чем начать толковать евреям о том, что они не правильно себя ведут.



А потом, когда мусульмане узнали о том, что сотворили иудеи с их любимым пророком Исой, пошли на Иерусалим – Константинополь войной, и всех, кто участвовал, отнянчили не шутя, как они это умеют. Но большинство банкиров успели собрать 40 тонн золота, и слиняли в Испанию – Иберию, и на Рейн. Первые стали сефардами, вторые ашкеназами. Теперь понятны корни взаимной ненависти евреев и арабов, которая тлеет на генетическом уровне?



Наверное, это не всё, что я хотел сказать о хазарах. Да точно не всё. Но это же не научный труд, не диссертация, только мысли. Чтобы поставить точку, в деле, которое можно только прекратить, но не завершить, выскажу ещё пару соображений.



Сдаётся мне, что современные казаки это тоже хазары. Недаром же их в народе называли «казарва»! И северный гусь - казарка тоже от хазар получил своё название. И гусары, это тоже казаки – хазары. Подвижные, резкие, жёсткие, прирождённые воины, первыми приручившие лошадей.



И никакие не ростовщики.

