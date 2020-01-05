Происхождение казаков.

Казаки - народность, образовавшаяся в начале новой эры, как результат генетических связей между многими Туранскими (Сибирскими) племенами скифского народа Кос-Сака (или Ка-Сака), Приазовских Славян Меото-Кайсаров со смешением Асов-Аланов или Танаитов (Донцов). Древние греки называли их коссаха, что значило "белые сахи", а скифо-иранское значение "кос-саха" - "белые олени". Священный олень - солнечный символ скифов, можно встретить во всех их захоронениях, от Приморья и до Китая, от Сибири и до Европы. Именно донцы донесли до наших дней этот древний воинский символ скифских племён. Здесь Вы узнаете откуда появился оселедец у казаков, бритая голова с чубом и вислые усы, и почему бородатый князь Святослав изменил свою внешность. Также узнаете происхождение многих имён казаков, донских, гребенских, бродников, чёрных клобуков и т.д., откуда появилась казачья воинская атрибутика, папаха, нож, черкеска, газыри. А также поймёте, почему казаков звали татарами, откуда взялся Чингисхан, почему произошла Куликовская битва, нашествие Батыя и кто на самом деле за всем этим стоял.

"Казаки, этническая, социальная и историческая общность (группа), объединившая в силу своих специфических особенностей всех казаков... Казаков определяли и как отдельный этнос, самостоятельную народность или как особую нацию смешанного тюрко-славянского происхождения". Словарь Кирилла и Мефодия 1902 год.



В результате процессов, которые в археологии принято называть "внедрением Сарматов в среду Меотов", на Сев. Кавказе и на Дону, появился смешанный славяно-туранский тип особой народности, делившейся на многие племена. Именно от этого смешения и произошло первоначальное имя "казак", которое отмечено у древних греков ещё в античную эпоху и писалось как "коссахи". Гpeческое начертание Касакос сохранялось до Х в., после чего русские летописцы стали его смешивать с общекавказскими именами Касагов, Касогов, Казягъ. А вот с древнетюркского "Кай-Сак" (скиф) означало свободолюбивый, в другом смысле - воин, охранник, рядовая единица Орды. Именно Орда и стала объединением разных племён под воинский союз - имя которым сегодня казаки. Самые известные: "Золотая Орда", "Пегая Орда Сибири". Так что казаки, помня своё великое прошлое, когда их предки проживали за Уралом в стране Ассов (Великая Асия), унаследовали своё название народа "Казаки", от Ас и Саки, от арийского "ас" - воин, военное сословие, "сак" - по виду вооружения: от сак, сечь, сечники. "Ас-сак" после преобразовано в казак. А само название Кавказ - Кау-к-аз от древне иранского кау или куу - гора и аз-ас, т.е. гора Азов (Асов), как и город Азов на турецком и арабском языках назывался: Ассак, Адзак, Казак, Казова, Казава и Азак.

Все древние историки утверждают, что скифы были лучшие воины, а Свидас свидетельствует, что они издревле имели в войсках знамена, чем доказывается регулярность в их ополчениях. У гетов Сибири, Передней Азии, Хеттов Египта, Ацтеков, Индии, Византии, на знаменах и на щитах был герб, изображавший двуглавого орла, принятый Россией в XV в. как наследие своих славных предков.



Интересно, что племена скифских народов, изображенных на найденных артефактах, что на территории Сибири, на Русской равнине, показаны с бородами и длинными волосами на голове. Русские князья, правители, воины также бородаты и волосаты. Так откуда же появился оселедец, бритая голова с чубом и вислые усы?

Европейским народам, включая славян, обычай бритья головы был совершенно чужд, в то время как на востоке он был распространен издавна и очень широко, в том числе у тюрко-монгольских племен. Так что прическа с оселедцем была заимствована у восточных народов. В 1253 г. ее описал Рубрук в Золотой Орде Бату на Волге.

Итак, можно с уверенностью утверждать, что обычай бритья головы славянам на Руси и в Европе был совершенно чужд и неприемлем. На Украину он был впервые занесен гуннами, столетиями бытовал у обитавших на украинских землях смешанных тюркских племён - аваров, хазар, печенегов, половцев, монголов, турков и пр., пока не был наконец заимствован запорожскими казаками вместе со всеми остальными тюрко-монгольскими традициями Сечи. Но откуда происходит же тогда происходит слово "Сечь"? Вот что пишет Страбон. ХI.8,4:

"Саками назывались все южные скифы, нападающие на Переднюю Азию". Оружие саков называлось сакар - секира, от сечь, рубить. От этого слова, по всей вероятности, и произошло название сечи запорожской, а также и слово сичевики, как называли себя запорожцы. Сечь - стан саков. Сак на татарском языке означает осторожный. Сакал - борода. Слова эти заимствованные у славян, масаков, массагетов.



В древние времена, во время смешения крови европеоидов Сибири с монголоидами, стали образовываться новые народы-метисы, которые в последствии получили название тюрков и это было ещё за долго возникновения самого ислама и принятия ими магометанской веры. В последствии от этих народов и их миграции на Запад и Азию, появилось новое название, определяющих их, как гунны (хунны). Из обнаруженных гуннских захоронений, произвели реконструкцию по черепу и оказалось, что некоторые гуннские воины, носили оселедец. Такие же воины с чубами были потом у древних булгар, что воевали в армии Аттилы, да и многих других народов, смешанных с тюрками.



К слову сказать, гуннское "опустошение мира" сыграло важную роль в истории славянского этноса. В отличие от скифских, сарматских и готских вторжений, нашествие гуннов было чрезвычайно масштабным и привело к разрушению всей прежней этнополитической ситуации в варварском мире. Уход на запад готов и сарматов, а затем и распад империи Аттилы позволил славянским народам в V в. начать массовое заселение Северного Подунавья, низовьев Днестра и среднего течения Днепра.

Была среди гуннов и группа (самоназвание - гуры) - болгуры (белые гуры). После разгрома в Фанагории (Саверное Причерноморье, Междуречье Дон-Волга и Кубань), часть болгуров ушла в Болгарию и, усилив славянский этнический компонент, стали современными болгарами, другая часть осталась на Волге - волжские болгары, ныне казанские татары и другие поволжские народы. Одна часть Хунгуры (хунно-гуры) - унгары или угры, основали Венгрию, другая часть их отселилась на Волгу и смешавшись с финноязычными народами, стали угро-финнами. Когда пришли с востока монголы, они с договорённостями киевского князя, прошли на запад и слились с Унгарами-венграми. Потому мы и говорим о финско-угорской языковой группе, но это не относится к гуннам вообще.

Во время образования тюркских народов, появляются целые государства, например, от смешения европеоидов Сибири динлинов с тюрками ганьгунами, появились Енисейские киргизы, от них - Кыргызский Каганат, после - Тюркский Каганат. Всем нам известен Хазарский Каганат, который стал объединением хазарских славян с тюрками и иудеями. От всех этих бесконечных объединений и разъединений славянских народов с тюрками, создались многие новые племена, например, от набегов печенегов и половцев долгое время страдало государственное объединение славян.



К примеру, по закону Чингисхана "Ясу", выработанному культурными среднеазиатскими христианами несторианской секты, а не дикими монголами, - волосы должны быть сбриты, а на макушке оставлена одна только косичка. Высокопоставленным личностям дозволялось носить бороду, а остальные должны сбривать ее, оставляя одни усы. Но ведь это обычай не татарский, а древних Гетов (см. гл. VI) и Массагетов, т.е. народа, известного еще в XIV в. до Р. X. и наводившего страх на Египет, Сирию и Персию, а потом упоминаемого в VI в. по Р. X. греческим историком Прокопием. Массагеты - Великие-Саки-Геты, составлявшие в полчищах Аттилы передовую конницу, также брили голову и бороды, оставляя усы, а сверху на голове оставляли одну косичку. Интересно, что военное сословие Руссов всегда носило название Гет, а само слово "гетман" - опять же готского происхождения: "великий воин".

Роспись болгарских князей и Лиутпранд говорят о существовании этого обычая у дунайских болгар. По описанию греческого историка Льва Диакона, русский великий князь Святослав также брил бороду и голову, оставляя один чуб, т.е. подражал гетскому казачеству, составлявшему в его войске передовую конницу. Следовательно, обычай брить бороды и головы, оставляя усы и чуб, не татарский, так как существовал раньше у Гетов более чем за 2 тыс. лет до появления татар на историческом поприще.



Ставшим уже каноническим изображение князя Святослава с бритой головой, длинным чубом и вислыми усами, как запорожский казак, не совсем верное и навязано в основном украинской стороной. Его предки имели роскошные волосы и бороды, а сам он изображался в разных летописях бородатым. Описание чубатого Святослава взято от выше упомянутого Льва Диакона, но таким он стал после того, как стал князем не только Киевской Руси, но и князем Печенежской Руси, то есть южной Руси. Но почему тогда печенеги убили его? Здесь всё сводится к тому, что после победы Святослава над Хазарским Каганатом и войной с Византией, иудейская аристократия решила отомстить ему и подговорила печенегов убить его.



Ну а ещё Лев Диакон в X веке, в своих "Хрониках" даёт очень интересное описание Святослава: "Конунг готов Свентослав, или Святослав, из руси властитель, и гетман войска их, был корня Балтов, Рюриковичей (Балты - королевская династия западных готов. Из этой династии был Аларих, взявший Рим.)... Его мать, регентесса Хельга, после смерти мужа своего Ингвара, убитого грейтунгами, чьей столицей был Искорост, возжелала объединить под скипетром Балтов две династии древних риксов, и обратилась к Малфреду, риксу грейтунгов, отдать за сына ее свою сестру Малфриду, дав слово, что простит Малфреду смерть мужа своего. Получив отказ, город грейтунгов был ею сожжен, а сами грейтунги покорились... Малфрида же была препровождена ко двору Хельги, где воспитывалась до тех пор, пока не возросла и не стала женою конунга Свентослава..."

В этой истории отчетливо угадываются имена князя Мала и Малуши - матери князя Владимира Крестителя. Любопытно, что древлян грек упорно называл грейтунгами - одним из готских племен, а вовсе не древлянами.

Ну, это оставим на совести поздних идеологов, в упор не замечавших этих самых готов. Заметим лишь, что Малфрида-Малуша была родом из Искоростеня-Коростеня (Житомирская обл.). Далее - опять Лев Диакон: "Конные воины Свентослава бились без шлемов и на легких скакунах скифских пород. У каждого его воина из русов на голове волос не было, только длинная прядь, спускавшаяся до уха - символ бога их военного. Конно бились они яростно, потомки тех готских полков, поставивших на колени великий Рим. Эти конники Свентослава собирались из союзных ему племен грейтунгов, славян и росомонов, назывались они так же по-готскому: "kosaks" - "всадник" то есть, и у русов были элитою, сами же русы от отцов своих готов унаследовали умение биться в пешем строю, прикрываясь щитами - знаменитая "черепаха" викингов. Хоронили русы павших своих так же, как и их деды готские, сжигая тела на челнах своих или на берегах реки, чтобы пустить затем прах по течению. А тех, кто смертью своей умер, тех в курганах укладывали, а поверх холмы сыпали. У готов в земле их такие упокоища тянутся на сотни стадий порою..."

Не будем разбираться, почему хронист называет русов готами. А курганов-упокоищ по Житомирской области натыкано немерено. Есть среди них и очень древние - скифские, ещё до нашей эры. Главным образом они расположены в северных районах Житомирщины. А есть и более поздние, начала нашей эры, IV-V веков. В районе житомирского гидропарка, к примеру. Как видим, казаки существовали ещё задолго до Запорожской Сечи.

А вот что говорит Георгий Сидоров об изменившем облике Святослава: "Печенеги его выбрали над собой, после разгрома Хазарского каганата, князем он становится уже здесь, то есть сами печенежские ханы признают его власть над собой. Они дают возможность ему управлять печенежской конницей, и сама печенежская конница уходит с ним в Византию.



Чтобы печенеги подчинились ему, он вынужден был принять их облик, вот почему вместо бороды и длинных волос у него появляется оселедец и вислые усы. Святослав, был венетом по крови, отец его чуба не носил, у него была борода и длинные волосы, как у любого венета. Рюрик, дед его, был такой же, точно такой же был и Олег, но они под печенегов не подстраивали свой внешний вид. Святославу, чтобы управлять печенегами, чтобы они ему верили, надо было привести себя в порядок, быть внешне похожим на них, то есть он стал ханом печенегов. Нас постоянно делят, Русь - это север, юг - это половцы, это дикая степь и печенеги. На самом деле, это была всё единая Русь, степь, тайга и лесостепь - это был один народ, один язык. Единственная разница была в том, что на юге еще знали тюркский язык, он был эсперанто когда-то древних племён, они его принесли с Востока, и казаки вплоть до 20 века знали этот язык тоже, сохраняя его".

В Ордынской Руси использовалась не только славянская письменность, но и арабская. Русские вплоть до конца XVI века на бытовом уровне хорошо владели тюркским языком, т.е. тюркский язык до тех пор был вторым разговорном языком на Руси. А способствовало этому объединение славяно-тюркских племён в союз, имя которому - казаки. После прихода к власти в 1613 г. Романовых, они, из-за вольности и непокорности казачьих племён, стали насаждать миф о них, как о татаро-монгольском "иге" на Руси и презрении ко всему "татарскому". Было время, когда христиане, славяне и мусульмане молились в одном храме, это было единоверием. Бог один, а вероисповедание разное, это потом уже всех поделили и развели в разные стороны.

Истоки древнеславянской военной лексики относятся к эпохе славяно-тюркского единства. Этот необычный пока термин доказуем: источники дают для этого основания. И прежде всего - словарь. Целый ряд обозначений наиболее общих понятий военного дела получен от древнетюркских языков. Такие как - воин, боярин, полк, труд, (в значении война), охота, облава, чугун, железо, булат, алебарда, топор, молот, сулица, рать, хоругвь, сабля, кметь, колчан, тьма (10 тысячное войско), ура, айда и т.д. Они уже не выделяются из словаря, эти обкатанные в веках невидимые тюркизмы. Лингвисты замечают лишь позднейшие, явно "неродные" включения: саадак, орда, бунчук, караул, есаул, ертаул, атаман, кош, курень, богатырь, бирюч, жалав (знамя), снузник, колымага, алпаут, сурначь и т. п. А общие символы казаков, Ордынской Руси и Византии, говорят нам о том, что было что-то такое в историческом прошлом, что объединяло их всех в борьбе с врагом, который скрыт от нас сейчас лживыми наслоениями. Имя ему "Западный мир" или римско-католический мир с папским управлением, с его агентами-миссионерами, крестоносцами, иезуитами, но об этом поговорим позже.



Как говорилось выше, "оселедец" был впервые занесен на Украину гуннами, и в подтверждении их внешность находим в Именнике болгарских ханов, где перечисляются древние правители Булгарского государства, в том числе те из них, которые правили на землях нынешней Украины:

"Авитохолъ жытъ летъ 300, родъ емоу Дуло, а летъ ем(у) диломъ твиремъ...

Сии 5 кънязь дръжаше княжение обону страну Дуная летъ 500 и 15 остриженами главами.

И потомъ приде на страну Дуная Исперих князь, тожде я доселе".

Так, что с растительностью на лице обращались по-разному: "Некоторые русы бреют бороду, другие закручивают и заплетают ее, подобно лошадиным гривам" (Ибн-Хаукаль). На Таманском полуострове среди "русской" знати получила распространение мода на оселедец, унаследованная позднее запорожцами. Побывавший здесь в 1237 г. венгерский монах-доминиканец Юлиан записал, что местные "мужчины наголо бреют головы и тщательно растят бороды, кроме знатных людей, которые, в знак знатности, оставляют над левым ухом немного волос, выбривая всю остальную голову".

А вот как описывал фрагментарно самую легкую готскую конницу современник Прокопий Кессарийский: "Тяжелой конницы у них немного, в дальних походах готы идут налегке, при малом грузе на коня, а при появлении врага садятся на легких коней своих и атакуют... Готские конники называют себя "kosak", "владеющий конем". По обыкновению всадники их бреют голову, оставляя лишь длинный клок волос, так они уподобляются своему божеству воинскому - Данапру. У них все божества с бритыми таким образом головами и готы своим видом им спешат подражать... При нужде эта конница сражается и в пешем строю и тут им нету равных… При остановках войско для защиты ставит вокруг лагеря телеги, которые держат врага в случае внезапной атаки..."

Ко всем этим воинским племенам, что с чубом, что с бородой или усами, со временем закрепилось имя "Косак" и поэтому до сих пор первоначальная писаная форма казачьего имени полностью сохраняется в английском и испанском произношении.



Н. Карамзин (1775-1826) называет казаков народом-рыцарем и говорит, что его происхождение более древнее, чем Батыево (татарское) нашествие.

В связи с Наполеоновскими войнами казаками начинает особенно интересоваться вся Европа. Английский генерал Нолан утверждает: "Казаки в 1812-1815 гг. сделали для России больше, чем вся ее армия". Французский генерал Коленкур говорит: "Вся многочисленная конница Наполеона погибла, главным образом, под ударами казаков атамана Платова". То же самое повторяют генералы: де Брак, Моран, де Барт и др. Сам Наполеон сказал: "Дайте мне казаков, и я с ними покорю весь мир". А простой казак Землянухин, во время своего пребывания в Лондоне, произвел громадное впечатление на всю Англию.

Казаки сохранили все отличительные черты, полученные ими от своих древних предков, это любовь к свободе, способность к организации, чувство собственного достоинства, честность, храбрость, любовь к лошади...





Некоторые понятия происхождения названий казачества

- Конники Асии - самое древнее Сибирское воинство, берущее начало от славяно-арийских племен, т.е. от скифов, саков, сарматов и др. Все они также относятся к Великому Турану, а туры - это те же скифы. Кочевые племена скифов персы называли "тура", поскольку за крепкое телосложение и отвагу, скифов самих стали ассоциировать с быками Турами. Подобное сравнение подчеркивало мужественность и храбрость воинов. Так, например, в русских летописях можно встретить такие обороты: "Храбр бо бе, яко и тур" или "Буй тур Всеволод" (так говорится о брате князе Игоря в "Слове о полку Игореве"). И вот тут-то возникает самое любопытное. Оказывается, во времена Юлия Цезаря (на это дают ссылку Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон в своем Энциклопедическом словаре) диких быков Туров называли "Urus"! ... И сегодня для всего тюркоязычного мира русские - это "урусы". Для персов мы были "уры", для греков - "скифы", для англичан - "скоты", для остальных - "tartarien" (татары, дикие) и "урусы". От них и произошли многие, основные с Урала, Сибири и древней Индии, откуда распространилось воинское учение уже в искаженном виде, известное нам по Китаю как восточные единоборства.

Позже, после очередных переселений, часть их заселили азовские и донские степи и стали называться конные азы или князья (по-древнеславянски, князь - коназ) у древних славяно-руссов, литовцев, арских народов Волги и Камы, мордвы и многих других с древнейших времен стали во главе правления, образовав из себя особую благородную касту воинов. Перкун-аз у литовцев и азы у древних скандинавов почитались, как божества. Да и что такое у древних германцев конунг и у немцев кëниг (könig), у норманов кинг, а у литовцев куниг-аз, как не переделанное из слова конник, вышедший из земли азов-асов и ставший во главе правления.

Восточные берега Азовского и Черного морей, от низовьев Дона, вплоть до подножия Кавказских гор, стали колыбелью казачества, где они окончательно сформировались в воинскую касту, узнаваемые нами сегодня. Страна эта у всех древних народов называлась землею азов, Asia terra. Слово аз или ас (аза, ази, азен) священное для всех арийцев; оно означает бога, господина, царя или народного героя. В древности территория за Уралом называлась Асия. Отсюда из Сибири в незапамятные времена вышли на север и запад Европы, на Иранское плоскогорье, равнины средней Азии и Индию народные предводители арийцев с своими родами или дружинами. К примеру, одними из таких историки отмечают Андроновские племена или Сибирские скифы, а древние греки - исседонов, синдонов, серов и т.д.



- Айны - в древности с Урала переместились через Сибирь в Приморье, Амур, Америку, Японию, известны нам сегодня как Японские и Сахалинские Айны. В Японии они создали воинскую касту, узнаваемые сегодня всеми, как самураи. Берингов пролив раньше назывался Айнским (Анинским, Анским, пролив Аниан), где они заселяли часть северной Америки.



- Кай-Саки (не путать с киргиз-кайсаками), кочующие по степям, это половцы, печенеги, ясы, хуны, гунны, и т.д., проживали на территории Сибири, в Пегой Орде, на Урале, Русской равнине, Европе, Азии. С древнетюркского "Кай-Сак" (скиф), означало свободолюбивый, в другом смысле - воин, охранник, рядовая единица Орды. У Сибирских скифов-саков, "кос-сака или кос-саха", это воин, символ которого тотемное животное олень, иногда лось, с ветвистыми рогами, что символизировало быстроту, огненные языки пламени и сияющее солнце.



У Сибирских тюрков Солнечный Бог обозначался через его посредников - лебедя и гуся, позже от них символ гуся примут хазарские славяне, а после на исторической сцене появятся гусары.

А вот Киргис-Кайсаки, или казаки киргизские, это сегодняшние киргизы и казахи. Они являются потомками ганьгуней и динлинов. Так, в первой половине 1 тысячелетия н. э. на Енисее (Минусинская котловина) в результате смешения этих племен формируется новая этническая общность - енисейские кыргызы.

На своей исторической родине, в Сибири, они создали мощное государство - Кыргызский Каганат. В древности этот народ отмечен арабами, китайцами и греками, как белокурый и голубоглазый, но на определённом этапе они стали брать к себе в жены монголок и всего за тысячу лет изменили свой облик. Интересно, что в процентном отношении гаплогруппа R1A у киргизов больше, чем у русских, но надо бы знать, что генетический код передаётся по мужской линии, а внешние признаки определяются по женской.



Русские летописцы начинают о них упоминать только с первой половины ХVI в., называя их казаками ордынскими. Характер киргизов прямой и гордый. Киргиз-Кайсак только себя называет природным казаком, не признавая этого за другими. Среди киргизов попадаются все переходные степени типов, от чисто кавказского до монгольского. Они придерживались тенгрианской концепции единства трех миров и сущностей "Тенгри - Человек - Земля" ("хищные птицы - волк - лебедь"). Так, например, к этнонимам, встречающимся в древнетюркских письменных памятниках и связанными с тотемными и другими птицами, относятся: кыр-гыз (хищные птицы), уй-гур (северные-птицы), бул-гар (водные-птицы), баш-кур-т (башкурт-башкиры - головные-хищные птицы).

Вплоть до 581 года кыргызы выплачивали дань тюркам Алтая, после сбросили власть Тюркского каганата, но обрели независимость на короткое время. В 629 году кыргызы были покорены племенем телесов (вероятнее всего тюркского происхождения), а затем и кок-тюрками. Непрекращающиеся войны с родственными тюркскими народами вынудили енисейских кыргызов войти в созданную Танским государством (Китай) антитюркскую коалицию. В 710-711 годах тюркюты нанесли поражение кыргызам и после этого они находились под властью тюркютов до 745 года. В так называемую Монгольскую эпоху (XIII- XIV вв.), после разгрома найманов войсками Чингисхана, кыргызские княжества добровольно пополнили его империю, окончательно утратив государственную самостоятельность. Боевые отряды кыргызов влились в монгольские полчища.

Но кыргызы-киргизы не исчезли со страниц истории, уже в наши времена, их судьбу решили после революции. До 1925 года правительство киргизской автономии находилось в Оренбурге - административном центре казачьего войска. Чтобы утерять значение слова казак, иудо-комиссары, Киргизскую АССР переименовали в Казакстан, который после станет Казахстаном. Декретом от 19 апреля 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР. Несколько ранее - 9 февраля 1925 года декретом ЦИК Киргизской АССР было решено перевести столицу республики из Оренбурга в Ак-Мечеть (бывший Перовск), переименовав её в Кызыл-Орду, поскольку одним из декретов 1925 года, часть Оренбургской области была возвращена России. Так исконные казачьи земли, вместе с населением, были переданы кочевым народам. Теперь сегодняшнему Казахстану мировой сионизм за оказанную "услугу" требует платы в виде антирусской политики и лояльности к Западу.



- Сибирские Тартары - Джагатаи, это казачье воинство Русинов Сибири. Ещё со времён Чингисхана, отатарившиеся казачество стало представлять из себя лихую непобедимую конницу, которая всегда была в передовых завоевательных походах, где основу её составляли чигеты - джигиты (от древних чигов и гетов). Они также состояли на службе у Тамерлана, сегодня от них осталось название в народе, как джигит, джигитовка. Русские историки ХVIII в. Татищев и Болтин говорят, что татарские баскаки, посылаемые на Русь ханами для сбора дани, всегда имели при себе отряды этих казаков. Оказавшиеся в близи морских вод, часть чигов и гетов стали прекрасными мореходами.

По известиям греческого историка Никифора Грегоры, сын Чингизхана, под именем Телепуга, в 1221 году покорил многие народы, жившие между Доном и Кавказом, в том числе и чигетов - чигов и гетов, а также Авазгов (Абхазов). По сказанию другого историка Георгия Пахимера, жившего во второй половине ХIII столетия, татарский полководец, именем Нога, покорил под свою власть все народы, жившие по северным берегам Черного моря и образовал в этих странах особое государство. С тюрками перемешались покоренные ими Алане, Готы, Чиги, Россы и другие соседние народы, мало по малу усвоили их нравы, образ жизни, язык и одежду, стали служить в их войске и возвели могущество этого народа на высочайшую степень славы.

Не всё казачество, а только часть его приняли их язык, нравы и обычаи, а потом вместе с ними и магометанскую веру, другая же часть осталась верна идее христианства и в течение многих веков отстаивала свою независимость, разделившись на многие общины, или товарищества, представлявшие из себя один общий союз.



- Синды, Миоты и Танаиты это - кубанские, азовские, запорожские, частью астраханские, волжские и донские.

Когда-то из Сибири, часть племён Андроновской культуры переселилась в Индию. И вот здесь показателен пример переселения народов и обмена культур, когда некоторая часть праславянских народов уже из Индии переселилась обратно, минуя территорию Средней Азии, пройдя Каспий, перейдя Волгу, они поселились на территории Кубани, это были синды.



После они составили основу азовского казачьего войска. Примерно в XIII веке, часть из них ушла в устье Днепра, где потом стали называться запорожскими казаками. Тогда же Великое княжество Литовское подчинило себе почти все земли нынешней Украины. Этих ратных людей литовцы и стали набирать к себе на воинскую службу. Их они называли казаками и во времена Речи Посполитой, казаки основали пограничную Запорожскую Сечь.

Часть будущих азовских, запорожских и донских казаков, еще, будучи в Индии, приняли в себя кровь местных племен с темным цветом кожи - Дравидов и среди всего казачества, они единственные имеют темный цвет волос и глаз, этим и отличаются. Ермак Тимофеевич как раз был из этой группы казаков.

В середине первого тысячелетия до н.э. в степях жили по правому берегу Дона вытеснившие кочевников-киммерийцев кочевники-скифы, а по левому - кочевники-сарматы. Население же донских лесов было самобытным донским - все они в будущем будут называться донскими казаками. Греки называли их танаитами (донцами). В то время у Азовского моря, кроме танаитов, жило много других племен, говоривших на диалектах индоевропеской группы языков (в том числе - на славянском), которым греки дали собирательное название "меоты", что в переводе с древнегреческого означает "болотцы" (жители болотистых мест). По названию этого народа было названо море, у которого эти племена жили - "Меотида" (Меотское море).

Здесь надо отметить, как танаиты стали донскими казаками. В 1399 г. после сражения на р. Ворскле, пришедшие с Едигеем сибирские тартары-русины, осели по верховьям Дона, где также проживали и Бродники, они и дали начало названию донских казаков. В ряду первого донского атамана, признанного Московией, стоит Сары Азман.



Слово сары или сар, есть древнеперсидское, означающее царя, владыку, господина; отсюда Сары-аз-ман - царственные азовские люди, то же, что Царские Скифы. Слово сар в этом смысле встречается в следующих собственных и нарицательных именах: Сар-кел - царственный город, а вот Сарматы (от сар и мада, мата, мати, т.е. женщина) от господства у этого народа женщин, от них же - амазонки. Балта-сар, Сар-данапал, сердарь, цесарь, или цезарь, кесарь, чезарь и наше славяно-русское царь. Хотя многие склонны думать, что сары есть слово татарское, означающее желтый, а отсюда выводят - рыжий, но в татарском языке для выражения понятия рыжий имеется отдельное слово, а именно жирян. Отмечено, что иудеи, ведущие свой род по материнской линии, часто называют своих дочек Сара. О женском господстве ещё отмечено, что с I в. по северным берегам Азовского и Черного морей, между Доном и Кавказом, делается известным довольно могущественный народ Роксолане (Рос-Алане), по Иорнанду (VI в.) - Рокасы (Рос-Асы), которых Тацит причисляет к Сарматам, а Страбон - к Скифам. Диодор Сицилийский, описывая Саков (скифов) северного Кавказа, много говорит о прекрасной и хитроумной царице их Зарине, покорившей много соседних народов. Николай Дамасский (І в.) называет столицу Зарины Росканакою (от Рос-канак, замок, крепость, дворец). Не даром же Иорнанд называет их Асами или Рокасами, где их царице была воздвигнута гигантская пирамида с статуей на верху.



Донское казачество с 1671 года признало протекторат московского царя Алексея Михайловича, то есть отказалось от самостоятельной внешней политики, подчинив интересы Войска интересам Москвы, Внутренний распорядок остался прежним. И только когда Романовская колонизация юга продвинулась до границ Земли Войска Донского, тогда Петром I была проведена инкорпорация Земли Войска Донского в состав Российского государства.

Вот так часть бывших ордынцев стали казачеством Дона, дали присягу служить царю батюшке за вольную жизнь и охрану границ, но отказались служить власти большевиков после 1917г, за что и пострадали.



Так, что Синды, Миоты и Танаиты - это кубанские, азовские, запорожские, частью астраханские, волжские и донские, из них первые два большей частью вымерли из-за чумы, замещены другими, в основном запорожцами. Когда по указу Екатерины II уничтожили всю Запорожскую Сечь, то после уцелевших казаков собрали и переселили на Кубань.



На фотографии выше, представлены исторические типы казаков, составлявших Кубанское казачье войско в реконструкции есаула Стринского.

Здесь представлен хопёрский казак, три черноморских казака, линеец и два пластуна - участника обороны Севастополя в годы Крымской войны. Казаки все отличившиеся, на груди у них - ордена и медали.

-Первым справа стоит казак хопёрского полка, вооружен кавалерийским кремниевым ружьем и донской шашкой.

-Следующим мы видим казака черноморца в форме образца 1840 - 1842 года. Он держит рукой пехотное ударное нарезное ружье, на поясе висит офицерский кинжал и кавказская шашка в ножнах. У него на груди висит патронная сумка или лядунка. На боку револьвер в кобуре на шнурке.

-За ним стоит казак в форме черноморского казачьего войска образца 1816 года. Его вооружение составляет кремниевое казачье ружьё образца 1832г и солдатская кавалерийская сабля образца 1827г.

-В центре мы видим старого черноморского казака времени заселения черноморцами кубанской области. На нём форма Запорожского казачьего войска. Рукой он держит старинное, видимо турецкое кремниевое ружьё, за поясом у него два кремниевых пистолета и у пояса висит пороховница из рога. Сабля у пояса или не видна, или отсутствует.

-Далее стоит казак в форме линейного казачьего войска. Его вооружение составляют: кремниевое пехотное ружье, кинжал - бейбут у пояса, черкесская шашка с утопленной в ножнах рукоятью, и револьвер на шнурке у пояса.

Последними на фотографии сняты два казака пластуна, оба вооружены уставным пластунским оружием - Литтихскими двухнарезными штуцерами образца 1843 г. у пояса висят штыки-тесаки в самодельных ножнах. Сбоку стоит воткнутая в землю казачья пика.



- Бродники и Донцы.

Бродники происходят от хазарских славян. В VIII веке Арабы считали их Саклабами, т.е. белым народом, славянской крови. Отмечено, что в 737 году 20 тысяч их семей коневодов поселились на восточные границы Кахетии. Они указаны в персидской географии десятого века (Гудуд ал Алэм) на Сренем Дону под именем Брадас и известны там до XI в. после чего их прозвище заменяется в источниках общим казачьим именем.

Здесь надо подробней пояснить о происхождении бродников.

Образование союза скифов и сарматов получило имя Кас Ария, которое позже искажённо стало называться Хазария. Это к славянским хазарам (КасАриям) приходили миссионерствовать Кирилл и Мефодий.

Их деятельность ещё вот где была отмечена: арабские историки в VIII в. отмечали Сакалибов в верхне-донской лесостепи, а Персы, через сто лет после них, Брадасов-Бродников. Оседлая же часть этих племен, оставаясь на Кавказе, подчинялась Гуннам, Болгарам, Казарам и Асам-Аланам, в царстве которых Приазовье и Тамань назывались Землей Касак (Гудуд ал Алэм). Там же среди них окончательно восторжествовало христианство, после миссионерства св. Кирилла, ок. 860 г.

Отличие КасАрии в том, что она была страной воинов, а в последствии стала Хазарией - страной торговцев, когда в ней к власти пришли иудеи первосвященники. И вот здесь, чтобы стало понятно суть происходящего, надо пояснить подробней. В 50 году император Клавдий изгнал всех евреев из Рима. В 66-73 годах поднялось иудейское восстание. Они захватывают Иерусалимский храм, крепость Антония, весь верхний город и укрепленный дворец Ирода, устраивают римлянам настоящую резню. Затем они поднимают восстание по всей Палестине, убивая как римлян, так и своих соотечественников, придерживающихся более умеренных взглядов. Это восстание было подавлено, а в 70 году центр иудейства в Иерусалиме был разрушен, а храм сожжен дотла.

Но война все продолжалась. Евреи никак не хотели признавать себя побежденными. После большого иудейского восстания 133-135 годов римляне стерли с лица земли все исторические традиции иудейства. На месте разрушенного Иерусалима с 137 года выстраивается новый языческий город Элия Капитолина, иудеям запрещалось въезжать в Иерусалим. Чтобы еще больше задеть евреев, император Ариадн запретил им делать обрезание. Многие евреи вынуждены были бежать на Кавказ и в Персию.

На Кавказе евреи стали соседями хазарам, а в Персии они потихоньку вошли во все ветви власти. Закончилось это революцией и гражданской войной под руководством Маздака. В итоге евреи были изгнаны из Персии - в Хазарию, где в то время там проживали хазарские славяне.

В VI веке был создан Великий Тюркский каганат. Некоторые племена бежали от него, как например венгры в Паннонию, а хазарские славяне (козаре, казара) в союзе с древними булгарами, соединились с Тюркским Каганатом. Их влияние дошло с Сибири до Дона и Черного моря. Когда Тюркский Каганат начал разваливаться, хазары приняли у себя бежавшего царевича династии Ашин и прогнали булгар. Так и появились хазаро-тюрки.

Лет сто Хазарией управляли тюркские ханы, но они не меняли образа жизни: жили в степи кочевым бытом и только зимой возвращались в глинобитные дома Итиля. Хан содержал себя и свое войско сам, не обременяя хазар налогами. Тюрки вели борьбу с арабами, научили хазар отбивать натиск регулярных войск, так как владели навыками степной маневренной войны. Так, под военным руководством тюркютов (650-810 гг.) хазары успешно отражали периодические нашествия с юга арабов, что сплотило эти два народа, причем, тюркюты оставались кочевниками, а хазары - земледельцами.

Когда Хазария приняла бежавших из Персии евреев, а войны с арабами привели к освобождению части земель Хазарии, то это позволило беженцам осесть там. Так постепенно к ним стали присоединяться евреи, бежавшие из Римской империи, именно благодаря им в начале 9 в. маленькое ханство превратилось в огромное государство. Основное население Хазарии на тот период можно было назвать "славяне-хазары", "тюрко-хазары" и "иудео-хазары". Прибывавшие в Хазарию евреи занимались торговлей, к чему сами хазарские славяне способностей не проявляли. Во второй половине VIII века к евреям - беженцам из Персии, в Хазарию стали прибывать изгнанные из Византии евреи-раввинисты, среди которых также были потомки изгнанных из Вавилона и Египта. Так как евреи-раввинисты были горожанами, то и селились они исключительно в городах: Итиле, Семендере, Беленджере и др. Все эти переселенцы с бывшей Римской империи, Персии и Византии, сегодня нам известны как сефарды.

В начале обращения славянских хазар в иудаизм не было, т.к. еврейская община жила обособленно среди славянских хазар и тюрко-хазар, но с течением времени некоторая их часть приняла иудаизм и сегодня они нам известны, как ашкенази.



К концу 8 в. иудео-хазары начали постепенно проникать во властные структуры Хазарии, действуя своим излюбленным методом - роднясь через дочерей с тюркской аристократией. У детей тюрко-хазар и евреек были все права отца и помощь еврейской общины во всех делах. А дети евреев и хазарок становились своего рода изгоями (караимами) и жили на окраине Хазарии - в Тамани или Керчи. В начале 9 в. влиятельный иудей Обадия взял власть в свои руки и положил начало еврейской гегемонии в Хазарии, действуя через хана-марионетку династии Ашин, мать которого была еврейка. Но не все тюрко-хазары приняли иудейство. Вскоре в Хазарском Каганате произошел переворот, вылившийся в гражданскую войну. "Старая" тюркютская аристократия подняла мятеж против иудео-хазарской власти. Повстанцы привлекли на свою сторону мадьяр (предки венгров), иудеи наняли печенегов. Константин Багрянородный описывал те события так: "Когда у них произошло отделение их от власти и возгорелась междоусобная война, первая власть (иудеи) одержала верх и одни из них (восставших) были перебиты, другие бежали и поселились с турками (мадьярами) в печенежских землях (низовье Днепра), заключили мир и получили название кабаров".



В 9 веке иудео-хазарский каган пригласил варяжскую дружину князя Олега для войны с мусульманами Южного Прикаспия, посулив раздел Восточной Европы и помощь в захвате Киевского Каганата. Устав от постоянных набегов хазар на свои земли, где славян постоянно уводили в рабство, Олег воспользовался ситуацией, захватил в 882 г. Киев и отказался выполнять соглашения, началась война. Примерно в 957 г., после крещения киевской княжны Ольги в Константинополе, т.е. после заручения поддержкой Византии, началось противостояние Киева и Хазарии. Благодаря союзу с Византией, русских поддержали печенеги. Весной 965 г. войска Святослава спустились по Оке и Волге к хазарской столице Итиль, обойдя хазарские войска, которые ожидали их в донских степях. После непродолжительной битвы город был взят.

В результате похода 964-965гг. Святослав исключил из сферы еврейской общины Волгу, среднее течение Терека и средний Дон. Святослав вернул Киевской Руси независимость. Удар Святослава по иудейской общине Хазарии был жестоким, но победа его была не окончательна. Возвращаясь, он миновал Кубань и Крым, где оставались хазарские крепости. Были еще общины на Кубани, в Крыму, Тьмутаракани, где евреи под именем хазар еще два столетия по-прежнему удерживали главенствующие позиции, но государство Хазария навсегда прекратило свое существование. Остатки иудео-хазар осели в Дагестане (горские евреи) и Крыму (евреи-караимы). Часть славянских хазар и тюрко-хазар остались на Тереке и Доне, смешались с местными родственными племенами и по старому названию хазарских воинов, их назвали "Подонские Бродники", но именно они бились против Руси на реке Калке.

В 1180 году бродники помогали болгарам в их войне за независимость от Восточной Римской империи. Византийский историк и писатель Никита Хониат (Акоминат), описывал в своей "Хронике", датированной 1190 годом, события той болгарской войны, так одной фразой всеобъемлюще характеризует бродников: "Те бродники, презирающие смерть, ветвь русских". Начальное имя носили, как "Козары", по происхождению от козарских славян, от которых и получила название Хазария или Хазарский Каганат. Это славянское воинствующее племя, частью не захотевшая подчиниться ставшей уже иудейской Хазарии, а после её разгрома, соединившись со своими родственными племенами, осели впоследствии по берегам Дона, где проживали танаиты, сарматы, роксаланы, аланы (ясы), торки-берендеи и др. Название Донских казаков получили после того, как там осела большая часть Сибирского воинства Русинов царя Едыгея, в составе которых также были и черные клобуки, оставшиеся после сражения на р. Ворскле, в 1399г. Едигей - основатель династии, возглавивший Ногайскую Орду. Его прямыми потомками по мужской линии были князья Урусовы и Юсуповы.

Так, что Бродники - неоспоримые предки Донских Казаков. Они указаны в персидской географии десятого века (Гудуд ал Алэм) на Среднем Дону под именем Брадас и известны там до XI в. после чего их прозвище заменяется в источниках общим казачьим именем.

- Берендеи, с территории Сибири, как и многие племена из-за климатических потрясений, переселились на Русскую равнину. Поле теснимые с востока половцами (половцы - от слова "половый", что, значит "рыжий"), берендеи в конце XI века вошли в разные союзные соглашения с восточными славянами. По договорам с русскими князьями они селились на границах Древней Руси и нередко несли сторожевую службу в пользу Русского государства. Но после были рассеяны и частью смешались с населением Золотой Орды, а другой частью - с христианами. Существовали как самостоятельная народность. С тех же краёв берут свое начало грозные воины Сибири - Черные Клобуки, что значит, черные шапки (папахи)которые потом будут зваться черкАсами.



- Чёрные клобуки (черные шапки), Черкасы (не путать с черкесами)

- переместившиеся из Сибири на Русскую равнину, с Берендеева царства, последнее название страны - Борондай. Их предки, когда-то заселяли обширные земли северной части Сибири, до Ледовитого океана. Их суровый нрав наводил ужас на недругов, это их предки были народом Гога и Магога, это от них потерпел поражение в битве за Сибирь Александр Македонский. Они не желали видеть себя в родственных союзах с другими народами, жили всегда обособленно и не причисляли себя ни к каким народам.



Например, о важной роли чёрных клобуков в политической жизни Киевского княжества свидетельствует неоднократно повторяющиеся в летописях устойчивые выражения: "вся земля Руськая и чорные клобуки". Персидский историк Рашид-ад-дин (умер в 1318 г.), описывая Русь в 1240 г., пишет: "Царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек направились походом в страну русских и народа чёрных шапок".

Впоследствии чтобы не отделять одних от других, чёрных клобуков стали называть Черкасами или казаками. В Московском летописном своде конца XV века, под годом 1152 поясняется: "Все Чрные Клобукы, еже зовутся Черкасы". Об этом говорит также Воскресенская и Киевская летописи: "И скопя свою дружину пойде, пойма съ собою Вячеславл полк весь и вся черные клобуки, еже зовутся черкасы."

Черные клобуки из-за своей обособленности, легко вставали на службу, как к славянским народам, так и к тюркским. Их нрав и особенные отличия в одеждах, особенно головной убор, переняли к себе народы Кавказа, одеяния которых сейчас считаются почему-то только кавказскими. Но на старинных рисунках, гравюрах и фотографиях эту одежду, а особенно папахи, можно увидеть у казаков Сибири, Урала, Амура, Приморья, Кубани, Дона и т.д. В совместном проживании с народами Кавказа, состоялся обмен культур и у каждого племени, появилось что-то от других, как в кухне, так и в одеждах и обычаях. От Чёрных Клобуков также пошли Сибирские, Яицкие, Днепровские, Гребенские, Терские казаки, первое упоминание последних относится к 1380 году, когда вольные казаки, живущие у Гребенных гор, благословили и преподнесли в дар святую икону Богородицы (Гребневской) великому князю Дмитрию (Донскому).



- Гребенские, Терские.

Слово гребень есть чисто казацкое, означающее высшую линию водораздела двух речек или балок. В каждой станице Дона есть много таких водоразделов и все они называются гребнями. Был в древности и казачий городок Гребни, упоминаемый в летописи архимандрита Донского монастыря Антония. Но не все гребенцы жили на Тереке, в старинной казачьей песне, они упоминаются в Саратовских степях:

Как на славных на степях было на саратовских,

Что по ниже города Саратова,

А по выше было города Камышина,

Собирались казаки-други, люди вольные,

Собирались они, братцы, во единый круг:

как донские, гребенские и яицкие.

Атаман у них - Ермак сын Тимофеевич...

Позже в их происхождении, стали добавлять "живущие у гор, т.е. у гребней". Официально же терцы свою родословную ведут с 1577 г., когда был основан город Терка, а первое упоминание о казачьем войске относится к 1711 г. Именно тогда казаки Вольной общины Гребенской образовали Гребенское казачье войско.



Обратите внимание на фотографию 1864 года, где гребенцы унаследовали от кавказских народов кинжал. Но по сути, это усовершенствованный меч скифов акинак. Акинак - короткий (40-60 см) железный меч, применявшийся скифами во второй половине 1-го тысячелетия до н. э. Помимо скифов, акинаки использовали также племена персов, саков, аргипеев, массагетов и меланхленов, т.е. протоказаки.

Кавказский кинжал является частью национальной символики. Это знак того, что мужчина готов защищать свою личную честь, честь семьи и честь своего народа. Он никогда с ним не расставался. Веками кинжал используется как средство нападения, обороны и как столовый прибор. Кавказский кинжал "кама" получил наибольшее распространение среди кинжалов других народов, казаков, турков, грузин и т.д. Атрибут газырей на груди, появился с появлением первого огнестрельного ружья с пороховым зарядом. Эта деталь впервые была добавленная к одежде тюркского воина, была у мамелюков Египта, казаков, но уже как украшение закрепилось у народов Кавказа.



Интересно происхождение папахи. Чеченцы ислам приняли ещё при жизни пророка Мухаммеда. Большая чеченскaя делeгация посетившая в Мекке пророка, лично пророком была посвящена в суть Ислама, после чего в Мекке посланцы чеченского народа приняли Ислам. Мухамед подарил им каракуль в дорогу для изготовления обуви. Но на обратном пути, чеченская делегация, считая о том, что не подобает носить подарок пророка на ногах, сшила папахи, и теперь, до сегодняшнего дня, это является основным национальным головным убором (Чеченская папаха). По возвращению делегации в Чечению, без всякого принуждения чеченцы приняли Ислам, осознавая то, что Ислам - это не только "Магометанство", ведущее свое начало от пророка Мухаммеда, а эта изначальная вера монотеизма, совершившая духовную революцию в сознании людей и проложившая чёткую грань между языческой дикостью и истинной образованной верой.



Именно кавказцы, перенявшие воинские атрибуты у разных народов, добавив своё, как например бурку, папаху и др., усовершенствовали этот стиль воинского облачения и закрепили за собой, в чём сегодня никто и не сомневается. Но давайте посмотрим, какие раньше на Кавказе носили воинские облачения.



На средней фотографии выше мы видим курдов, одетых по черкесскому образцу, т.е. этот атрибут воинского облачения уже привязан к черкесам и в дальнейшем так и закрепится за ними. Но на заднем плане мы видим турка, единственное чего у него нет, так это газырей, этим и отличается. Когда Османская империя вела войну на Кавказе, народы Кавказа переняли у них некоторые воинские атрибуты, также, как и у гребенских казаков. В этом смешении обмена культур и войны и появилась всеми узнаваемая черкеска и папаха. Турки - османцы, серьёзно повлияли на исторический ход событий на Кавказе, поэтому некоторые фотографии пестрят присутствием Турков с кавказцами. Но если бы не Россия, многие народы Кавказа исчезли бы или ассимилировались, как например чеченцы ушедшие с турками на их территорию. Или взять грузин, которые попросились под защиту от Турков у России.



Как видим, в прошлом у основной части народов Кавказа нет их узнаваемой сегодня атрибутики, "чёрных шапок", они появятся позже, зато они есть у гребенцов, как наследников "черных шапок" (клобуков). Можно привести в пример происхождение некоторых кавказских народов.

Лезгины, древние Аланы-Лезги, самый многочисленный и храбрый народ на всем Кавказе. Они говорят легким звучным языком арийского корня, но благодаря влиянию, начиная с VIII в. арабской культуры, давшей им свою письменность и религию, а также давлению соседних тюркско-татарских племен, много утратили из своей первоначальной национальности и теперь представляют поразительную, трудно доступную для исследования смесь с арабами, аварами, кумыками, тарками, евреями и другими.

Соседями лезгин, на запад, по северному склону Кавказского хребта, живут чеченцы, получившие название это от русских, собственно от своего большого аула "Чачань" или "Чечень". Сами чеченцы свою народность называют Нахчи или Нахчоо, что значит люди из страны Нах или Ноах, т. е. Ноевой. По народным сказаниям, они пришли около IV в. в настоящее своё местожительство, чрез Абхазию, из местности Нахчи-Ван, с подножия Арарата (Эриванской губернии) и теснимые кабардинцами, укрылись в горах, по верхнему течению Аксая, правому притоку Терека, где и теперь ещё есть старый аул Аксай, в Большой Чечне, построенный некогда, по преданию жителей аула Герзель, Аксай-ханом. Древние армяне первыми связали этноним "Нохчи", современное самоназвание чеченцев с именем пророка Ноя, буквальный смысл которого означает Ноев народ. Грузины же, с незапамятных времён чеченцев называют "дзурдзуками", что на грузинском означает "праведные".

По филологическим изысканиям барона Услара, в чеченском языке есть некоторое сходство с лезгинским, в антропологическом же отношении чеченцы - народ смешанного типа. В чеченском языке встречается довольно много слов с корнем "гун", как например, в названиях рек, гор, аулов и урочищ: Гуни, Гуной, Гуен, Гуниб, Аргун и т.п. Солнце у них называется Дэла-Молх (Молох). Мать солнца - Аза.

Как мы видели выше, у многих кавказских племён прошлого, нет нам привычной, кавказкой атрибутики, зато она есть у всех казаков России, от Дона и до Урала, от Сибири и до Приморья.



А здесь ниже, уже появляется разнобой в воинском обмундировании. Свои исторические корни стали забываться, а воинские атрибуты копируются уже у кавказских народов.



После неоднократных переименований, слияний и разделений Гребенским казакам, согласно приказа Военного министра N 256 (от 19 ноября 1860 г.) "...повелено: изъ 7-й, 8-й, 9-й и 10-й бригадъ Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, въ полномъ составе, образовать "Терское казачье войско", обративъ въ его составъ конно-артиллерiйскiя батареи Кавказскаго линейного казачьяго войска N15-го и резервную...".

В Киевской Руси, впоследствии, полуоседлая и оседлая часть чёрных клобуков осталась в Поросье и со временем была ассимилирована местным славянским населением, приняв участие в этногенезе украинцев. Их вольная Запорожская Сечь, прекратила свое существование в августе 1775 г., когда Сечь и само название "запорожские казаки" в России, согласно Западным планам, были уничтожены. И только в 1783 г. Потёмкин вновь собирает уцелевших запорожцев на государеву службу. Вновь сформированные казачьи команды запорожцев получают название "Кош верных казаков Запорожских", и поселяются на территории Одесского уезда. Вскоре после этого (после неоднократных просьб казаков и за верную службу) их, по именному указу Императрицы (от 14 января 1788 г.), переводят на Кубань - в Тамань. С тех пор казаки зовутся Кубанскими.



В общем плане Сибирское воинство Чёрных клобуков оказало на казачество всей России огромное влияние, они были во многих казачьих объединениях и были образцом вольного и несокрушимого казачьего духа.

Само название "казак", происходит еще со времен Великого Турана, когда жили скифские народы Кос-сака или Ка-сака. Более двадцати веков это название мало изменилось, первоначально у Греков оно писалось, как Коссахи. Географ Страбон называл военный народ, размещавшийся в горах Закавказья при жизни Христа Спасителя таким же именем. Через 3-4 века, еще в античную эпоху, наше имя неоднократно встречается в Танаидских надписях (инскрипциях), обнаруженных и изученных В.В. Латышевым. Его греческое начертание Касакос сохранялось до Х в, после чего, русские летописцы стали его смешивать с общекавказскими именами Касагов, Касогов, Казягъ. Первоначальное греческое начертание Коссахи дает два составных элемента этого названия "кос" и "сахи", два слова с определенным скифским значением "Белые Сахи". Но название скифского племени Сахи равнозначно с их же Сака и потому следующее греческое начертание "Касакос" можно трактовать, как вариант предыдущего, более близкий к современному. Смена приставки "кос" на "кас" очевидно, причины чисто звуковые (фонетические), особенности произношения и особенности слуховых ощущений у разных народов. Эта разница сохраняется и теперь (Казак, Козак). Коссака, кроме значения Белые Саки (Сахи), имеет, как упоминалось выше, еще одно скифо-иранское значение - "Белые олени". Вспомните звериный стиль ювелирных украшений скифов, наколки на мумии Алтайской принцессы, скорее всего олени и оленьи пряжки - это атрибутика воинского сословия скифов.



А территориальное название этого слова сохранилось в Саха Якутия, (якутов в древности называли якольцы) и СахаЛин. В русском народе это слово ассоциируется с образом ветвистых рогов, как сохатый, разговорный - сохатый олень, лось. Так, что мы опять вернулись к древнему символу воинов скифов - к оленю, который отражен в печати и гербе казаков войска Донского. Мы должны быть им благодарны за сохранение этого древнего символа воинов русов и русинов, которые идут от скифов.

Ну а в России казаками звались еще Азовские, Астраханские, Дунайские и Задунайские, Бугские, Черноморские, Слободские, Забайкальские, Хопёрские, Амурские, Оренбургские, Яицкие - Уральские, Буджакские, Енисейские, Иркутские, Красноярские, Якутские, Уссурийские, Семиреченские, Даурские, Ононские, Нерченские, Эвенкские, Албазинские, Бурятские, Сибирские, всех не охватишь.

Так, что, как бы всех этих воинов не называли, это все те же казаки, проживающие в разных частях своей страны.



P.S.

Есть в нашей истории самые важные обстоятельства, которые замалчиваются всеми правдами и неправдами. Те, кто на всём протяжении нашего исторического прошлого постоянно нам пакостничал, боятся огласки, боятся быть узнанными. Потому и скрываются за лживыми историческими наслоениями. Эти фантазёры придумали для нас свою историю, для того, чтобы скрыть свои тёмные дела. К примеру, почему произошла Куликовская битва 1380 г. и кто там сражался?

- Донской Дмитрий, князь Московский и великий князь Владимирский, возглавил волжских и зауральских казаков (Сибиряков), которых в русских летописях называют татарами. Русское же войско состояло из княжеских конных и пеших дружин, а также ополчения. Конница была сформирована из крещёных татар, перебежавших литовцев и обученных в татарском конном бою русских.

- В Мамаевом войске были подпавшие под влияние Запада рязанские, западнорусские, польские, крымские и генуэзские войска. Союзником Мамая был литовский князь Ягайло, союзником Дмитрия считается хан Тохтамыш с войском из Сибирских татар (казаков).

Финансировали казачьего атамана Мамая генуэзцы, а войскам пообещали манны небесной, т. е." Западных ценностей", ну ничего не меняется в этом мире. Победил казачий атаман Дмитрий Донской. Мамай бежал в Кафу и там, за ненадобностью, был убит генуэзцами. Итак, Куликовская битва - это сражение московитов, волжских и сибирских казаков во главе с Дмитрием Донским с войском генуэзцев, польских и литовских казаков, возглавляемых Мамаем.

Разумеется, позже вся история с битвой была преподнесена как сражение славян с иноземными (Азиатскими) захватчиками. По-видимому, позднее, при тенденциозном редактировании, первоначальное слово "казаки" было заменено везде в летописях на "татары", чтобы скрыть тех, кто так неудачно предложил "Западные ценности".

На самом деле, Куликовская битва была лишь эпизодом вспыхнувшей гражданской войны, в которой сражались между собой казачьи орды одного государства. Но посеяли семена раздора, как говорит сатирик Задорнов - "торгаши". Это они возомнили из себя, что они избранные и исключительные, это они грезят о мировом господстве, а отсюда и все наши беды.



Эти "торгаши" уговорили Чингизхана воевать против своих же народов. Римским папою и французским королем Людовиком Святым были отправлены к Чингисхану тысяча посланцев, дипломатических агентов, инструкторов и инженеров, а также лучшие из европейских полководцев, в особенности из тамплиеров (рыцарский орден).

Они видели, что никто более не годился для разгрома как палестинских мусульман, так и православных восточных христиан, греков, русских, болгар и т.д., громивших когда-то древний Рим, а после латинскую Византию. Одновременно с этим, для верности и усиления удара, папы стали вооружать на русских шведского правителя престола Биргера, тевтонов, меченосцев и Литву.

Под видом учёных и капитала, они заняли административные должности в Уйгурском царстве, Бактрии, Согдиане.

Эти-то богачи-книжники и были авторами законов Чингисхана - "Ясу", в которых ко всем сектам христиан была выказана несвойственная Азии, папам и тогдашней Европе большая благосклонность и терпимость. В этих законах, под влиянием пап, собственно иезуитов, было высказано дозволение, с разными льготами, переходить из православия в католичество, чем воспользовались в то время многие из армян, образовавшие впоследствии армяно-католическую церковь.



Для прикрытия папского участия в этом предприятии и в угоду азиатам, главные официальные роли и места даны были лучшим туземным полководцам и родственникам Чингисхана, а почти 3/4 второстепенных предводителей и чиновников состояли преимущественно из азиатских сектантов христиан и католиков. Вот откуда взялось нашествие Чингисхана, но "торгаши" не учли его аппетита, и подчистили для нас страницы истории, готовя очередную подлость. Очень всё это похоже на "нашествие Гитлера", сами привели его к власти и получили от него по зубам, что пришлось цель "СССР" взять в союзники и отсрочить нашу колонизацию. Кстати, не так давно, в период опиумной войны в Китае, эти "торгаши" попытались повторить сценарий "Чингизхан-2" против России, долго окучивали они Китай с помощью иезуитов, миссионеров и т.д., но в последствии, как говорится: "спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

Вы задавались вопросом, почему казачество разных мастей воевало как за Россию, так и против неё? К примеру, некоторые наши историки недоумевают, почему воевода бродников Плоскиня, стоявший, по словам нашей летописи, с 30 тыс. отрядом на р. Калке (1223г), не помог русским князьям в битве с татарами. Он даже явно держал сторону последних, уговорив к сдаче киевского князя Мстислава Романовича, а потом связал его вместе с двумя его зятьями и выдал татарам, где его убили. Как и в 1917 году, так и здесь, шла затяжная гражданская война. Родственные друг другу народы стравили друг с другом, ничего не меняется, остаются те же принципы наших недругов, "разделяй и властвуй". А чтобы мы из этого не извлекли уроков, происходит подмена страниц истории.

Но если планы "торгашей" 1917 года похоронил Сталин, то вышеописанные события - хан Батый. Ну и конечно того и другого измазали несмываемой грязью исторической лжи, методы у них такие.



Через 13 лет после битвы на Калке "монголы" под предводительством хана Бату, или Батыя, внука Чингисхана, из-за Урала, т.е. с территории Сибири двинулись на Россию. У Батыя было до 600 тыс. войска, состоявшего из многих, более чем из 20, народов Азии и Сибири. В 1238 г. татары взяли столицу волжских болгар, потом Рязань, Суздаль, Ростов, Ярославль и многие другие города; разбили русских при р. Сити, взяли Москву, Тверь и пошли на Новгород, куда в то же время шли шведы и остзейские крестоносцы. Интересная была бы битва, крестоносцы с Батыем штурмуют Новгород. Но помешала распутица. В 1240 году Бату взял Киев, его целью была Венгрия, куда бежал старый враг чингизидов половецкий хан Котян. Первой пала Польша с Краковым. В 1241 году у Легицы было разбито войско князя Генриха с тамплиерами. Затем пала Словакия, Чехия, Венгрия, Бату достиг Адриатики и взял Загреб. Европа была беспомощной, спасло то, что умер хан Удегей и Бату повернул назад. Европа получила по зубам с полна за своих крестоносцев, тамлиеров, кровавых крещений, да и на Руси воцарился порядок, лавры за это остались у Александра Невского, побратима Бату.

Но начинался то этот бардак с крестителя Руси, с князя Владимира. Когда он захватил власть в Киеве, то Киевская Русь стала всё больше объединяться с христианской системой Запада. Здесь надо отметить любопытные эпизоды из жизни крестителя Руси, Владимира Святославича, включающие жестокое убийство брата, разрушение не только христианских храмов, изнасилование княжеской дочери Рагнеды на глазах у родителей, гарем из сотен наложниц, война против сына и т.д. Уже при Владимире Мономахе Киевская Русь представляла собой левый фланг христианско-крестоносного нашествия на Восток. После Мономаха Русь распалась на три системы - Киев, Тьму-Таракань, Владимиро-Суздальскую Русь. Когда началась христианизация западных славян - восточные посчитали это предательством и обратились за помощью к Сибирским правителям. Видя угрозу крестоносного нашествия и будущего порабощения славян, на территории Сибири произошло объединение в союз многих племён, так появилось государственное образование - Великая Тартария, которая раскинулась от Урала и до Забайкалья. Ярослав Всеволодович первый, кто призвал на помощь Тартарию, за что и пострадал. Но благодаря Батыю, который создал Золотую Орду, крестоносцы уже боялись такой силы. Но всё равно тихой сапой "торгаши" развалили Тартарию.



Почему всё так произошло, вопрос здесь решается очень просто. Делом завоевания России руководили папские агенты, иезуиты, миссионеры и прочая нечисть, обещавшие местным жителям всякие блага и льготы, а в особенности тем, которые им помогали. Кроме того, в полчищах, так называемых "монголо-татар" было много христиан из Средней Азии, пользовавшихся многими привилегиями и свободой вероисповедания, западные миссионеры на основе христианства наплодили там разного рода религиозных течений, типа несторианства.



Здесь становится ясным, откуда на Западе столько старинных карт территорий России и особенно Сибири. Становится понятным, почему замалчивается государственное образование на территории Сибири, которое называлось Великая Тартария. На ранних картах Тартария неделимая, на поздних - раздробленная, а с 1775 года под видом Пугачёвщины, перестала существовать. Так, что с крушением Римской Империи, её место занял Ватикан и, продолжая традиции Рима, организовывал новые войны за своё господство. Так пала Византийская Империя, а её наследница Россия стала главной целью для папского Рима, т.е. теперь Западного мира "торгашей". Для их коварных целей, казаки были как кость в горле. Сколько войн, потрясений, сколько горя выпало на долю всех наших народов, но основное историческое время, известных нам с древних времён, казаки давали по зубам нашим недругам. Уже ближе к нашим временам им всё же удалось сломить господство казаков и после известных событий 1917 года, казачеству был нанесён сокрушительный удар, но на это у них ушли многие века.



Источник: https://hystory.mediasole.ru/proishozhdenie_kazakov