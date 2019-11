Белые люди Афганистана и Ирана.

В июне 1985 года американский журнал Нэшжнл джиографик (National geographic)опубликовал на своей обложке фотографию афганской девочки, удивившую читателей пронзительным взглядом глаз удивительного цвета морской волны и европеоидными чертами лица. В 1984 году фотограф Стив Маккарри (Steve McCurry) собирал материалы о афгано-советской войне и посещал лагеря беженцев на афганско-пакистанской границе. В лагере Насир Баг (Nasir Bagh) он сфотографировал нескольких детей в начальной школе, в том числе и эту девочку. Позже, проявляя негативы, Стив увидел, насколько неординарный получился снимок. Однако, ни её имени, ни места, где она раньше жила, он не спросил, известен лишь был её примерный возраст – 12 лет. Так фотографию на обложке и назвали – «афганская девочка». Стив искал её и через 17 лет, в 2002 году нашёл в глухой деревне Афганистана. Ей уже было около 30 лет. Почему «около»? Она сама не знала год своего рождения. Звали её Шарбат Гула (Sharbat Gula). Она была замужем и имела троих дочерей. Происходила она из пуштунов, которые считаются потомками древних камбоджей из царского племени восточных скифов – саков, которые вторглись в Бактрию (территория современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана между горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере), Согдиану и северо-восточную Индию во 2 в до н.э., организовали индо-скифское государство и правили там шесть веков – до 4 в. н.э. Кстати сказать, добрались они и до, собственно,Камбоджи – страны, которая раньше, в советское время, была нам известна как Кампучия. Вот, откуда среди современных пуштунов Афганистана и Пакистана, в сердце исламского мира, оказались белокожие, светлоглазые «европеоиды».

Женских изображений нет, поскольку все взрослые женщины носят паранджу. И Гула, которую Стив фоторграфировал после того, как он её разыскал, просила разрешения у мужа открыть лицо. В ролике Pashtun Beauty можно увидеть ещё несколько изображений пуштунов. Потомками древних камбоджей, то есть скифов (саков) также принято считать некоторые племена в афганской провинции Нуристан. И действительно, там, на северо-востоке Афганистана проживают белокожие светлоглазые люди – нуристанцы, судьба которых тесно связана с калашами.

Нуристан переводится, как Страна Света, а раньше место, где проживали эти люди называлось Кафиристан (от кафир – неверный). Оба названия, судя по всему, даны мусульманами, а как называли его сами жители, неизвестно. Нуристанцы, которых сейчас насчитывают 120-140 тыс. человек, расселены в труднодоступных долинах южного склона Гиндукуша. Нуристанцы сопротивлялись исламизации с тех пор, как Газнийский правитель (Газни – город в Афганистане) Махмуд Газневи начал совершать завоевательные позоды под флагом джихада, в том числе 17 походов в Северную Индию с 1001 по 1026 гг., вплоть до конца 19 в. Мусульмане постепенно выдавливали их в горы, часть из них ушла в Читрал в 15 веке и образовала калашскую народность, смешавшись с дардами. Оставшиеся кафиры не только забирались в горы, отступая, но и совершали набеги на мусульманские низлежащие земли и грабили их, таким образом отвечая на насильственные попытки исламизации. Окончательно нуристанцы были покорены в 1896 году. Афганский эмир Абдур-Рахман предпринял зимний поход на Кафристан, который до этого считался зимой недоступным. Поход оказался успешным для мусульман, горцы потеряли как политическую независимость, которой пользовались до того времени, так и религиозную – были обращены в ислам, а их земля из Кафиристана – страны неверных превратилась с того времени стали вНуристан – страну света, имеется в виду истинной мусульманской веры. Нетрудно предположить, какими кровавыми методами это превращаение совершалось. Первое время в Нуристане вера предков тайно сохранялась в надежде на то, что прежняя жизнь вернётся, но поколения, выросшие в язычестве, уходили, а людей, принявших ислам, становилось всё больше, и исконная религия кафиров ушла в небытие. В конце 20 века нуристанцы подверглись геноциду ещё раз – теперь со стороны талибов, которые захватили Афганистан. Однако, этнографы всё-таки успели записать некоторые, мифы, описать и даже зарисовать некоторые обряды и культовые строения с солярными знаками, такими же как и у калашей. На рисунках показаны вход в долину Башгул, могилу кафиристанского вождя племени в долине Вайгул, ставни кафирского дома, танец кафирских женщин, посвящённый богам, пока мужчины в походе. Примечательно, что женщины при этом носили рогатый головной убор, с рогами, слеланными из человеческих волос. У нуристанцев считалось, что рождение четырёхрогой козы является божьим промыслом и несёт удачу. Робертсон писал, что, как только мужчины отправляются в поход, женщины оставляют свои дела в поле, собираются в деревне и начинают танец, который продолжается большую часть дня и целую ночь. Нам знаком ещё один рогатый головной убор, который тоже является оберегом – это славянская кика.

Кроме упоминавшегося выше Джорджа С. Робертсона, который написал книгу «Кафиры Гиндукуша», свою лепту в сохранение обрядов кафиров для истории внёс и норвежский этнограф Георг Моргенстьерне. В 1929 году он заснял на фото- и киноплёнку обряд жертвоприношения огню у нуристанцев, который был очень похож на описанный в Ригведе. Да и космология нуристанцев была похожа на арийскую. Вселенную они делили на три мира: Урдеш – мир богов, Мичдеш – мир живых людей, Юрдеш – мир мёртвых. Исповедовали они и культ коня, который в хозяйстве не использовался. В нуристанском пантеоне было много богов. Бог Имра-Ямра-Мара – верховный бог всех кафиров-нуристанцев, творец, ожививший своим дыханием других богов, господин жизни и смерти. Он также является богом неба и туч. Он поместил на небе солнце и луну. Это он дал кафирам скот и собак, пшеницу и орудия обработки почвы и научившим их хозяйственной деятельности.

Ещё один бог назывался Мунджем Малик – царь Среднего мира. Его периодически убивали, и он возрождался в своём сыне, которого звали так же. Этому богу посвящена зима. Бог Мон (Манди) – демоноборец. Он также посылал на землю дождь и являлся посредникои между людьми и богами. Бог Индр (Индер) – покровитель виноградарства и изготовления вина, заменившего у кафиров сому. Бог Гиш (Гивиш) – бог войны. Бог Вушум – бог правосудия и богатства. Богиня Дизани – главное женское божество. Также были у нуристанцев множество второстепенных богов: богиня Санджу, ответственная за хранилища пшеницы и запасы топлёного молока, богиня Нирмали, которая представляла «нечистую» сторону женственности, ведала родами и менструациями, бог Багишт – покровитель вод, бог Нонг – властитель зимней стужи, богиня Кшумаи – повелительница альпийских лугов и диких коз и покровительница урожая зерна и плодов. Однако всё это давно ушло, и сейчас у нуристанцев «нет бога, кроме аллаха…». Стиль же жизни у нуристанцев поменялся мало. Мужчины продолжают заниматься тем, чем занимались испоклн веку – выпасают мелкий рогатый скот, коз, а женщины выращивают ячмень и просо, заготавливают корма и дрова. Также распространены садоводство (яблоки, абрикосы), виноградарство, бортничество, сбор дикорастущих плодов и ягод, ремёсла. Они продолжают жить родами и племенами. «Среди нуристанцев известно, по крайне мере, два типа социальной градации. Имеются ранги старейшин: вершину социальной иерархии составляют джасты (старейшины, ими могли стать как мужчины, так и женщины), и канеаши (своего рода кандидаты в старейшины). Посвящение в джасты сопровождалось особым ритуальным угощением. Общественная градация мужчин-героев: кафир, убивший хотя бы одного врага, получал наименование шурмоч. Когда он возвращался в деревню, соседи встречали его приветственными криками: «Э шуро-шурей-шуро!» Родственники и соседи оказывали ему почести, осыпали его зернами пшеницы, через плечо перевязывали ленту с четырьмя раковинами, голову увенчивали султаном фазана. Человек, убивший семерых врагов, получал титул леймоч. Высшим был титул пырымоч – человек, совершенный во всём, отважный, богатый, гостеприимный. У нуристанцев существовали две страты рабов – бари и ланэ (лавын), элементы первой из которых сохранились до настоящего времени. Бари – наследственные рабы – ремесленники, их статус неизменяем. Свободные нуристанцы не вступали с ними в брачные отношения, не принимали пищи. Бари селились обычно на окраине селения, занимались кузнечным делом, изготавливали оружие, металлическую и каменную посуду. Они не посещали мечеть и не исполняли мусульманских обрядов; существуют предположения, что они являются потомками древнейшего докафирского населения Нуристана. Рабы – ланэ существовали исключительно у племени кантос; это были свободные люди, попавшие в рабство за долги. Уплатив выкуп, они могли обрести прежний статус. Рабов – бари и ланэ свободные нуристанцы могли продавать, давать в качестве приданого. Семья. Рожали женщины вне селения, в специальном месте. Возвращались через семь дней после родов. Имя детям давали только когда им исполнялось 12 лет (имя по отцу или деду), тогда же надевали штаны (до специально произведённого обряда они не могли носить штанов в пределах Нуристана). Брак заключался в договоре между женихом или родителями жениха и отцом невесты. За невесту платили выкуп её отцу. Перед тем, как невеста входила в дом жениха, она тоже получала денежную сумму. На свадьбе устраивали соревнования в беге, перетягивании каната, толкании камня и борьбе. Женщины и мужчины находились отдельно в ходе праздника. Жена понималась как собственность мужа, он мог продать её в любой момент кому угодно. Похороны. Если умирал леймоч или пырымач, то из дерева или соломы изготавливали грубое изваяние умершего и один из его рабов (или – один из соседей, свободный человек) брал его себе на спину и некоторе время прыгал (танцевал?) по улицам селения. Потом труп помещали на высокое место, он был доступен для всеобщего обозрения. По прошествии семи дней и ночей, его хоронили в гробу вместе с оружием (если это мужчина) или украшениями (если это женщина). Внутренности вынимали и укладывали в глиняные сосуды, хоронили отдельно. Деревянное изваяние умершего ставили на могилу. Похороны сопровождались ритуальной трапезой, куда входили сымри – ячменные лепёшки, покрошенные в топлёное масло. В могилу женщины помещали горшочек с сымри…» Л.М. Минц «Расы и народы».

Кусочки арийского наследия можно найти и в Белужистане – области, которая расположена на стыке регионов Ближний Восток и Индостан. Она включает в себя провинции, входящие в состав сопредельных государств: Афганистана, Ирана и Пакистана. Белуджистан славится своей вышивкой и ковроткачеством, в орнаментах которой мы без труда узнаем элементы, которыми пользуются вышивальшицы России, Украины и Белоруссии. Однако, люди с признаками белой расы живут не только на севере Афганистан. Есть в этой стране провинция Герат, одна из наиболее крупных провинций страны, которая расположена на западе и граничит с Ираном.

Скорее всего, это представители узбекской общины Герата, которая весьма обширна и давно там живёт. С какого времени? Например, весьма почитаемый узбекский поэт, философ и государственный деятельАлишера Навои жил там в 15 веке (1444-1501), который всю свою жизнь там прожил, правда, тогда это был тимуридский Хорасан. Последняя фотография – это дети из Джелалабада, что на западе Афганистана. В Афганистане существует ещё один народ, среди которого нередки люди европеоидной внешности. Это – хазара или хазарейцы.

Потомки тех ли эти хазары, с которыми хотел разобраться Вещий Олег? Помните у Пушкина: «Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам»? Или потомки тех, кого разбил князь Святослав? Неизвестно, но учёные настаивают, что хазара – это народность монгольского происхождения и они считаются потомками Чингизхана. Последнее, кстати, объясняет «европеоидность» хазар. Ведь, уже известно, что Чингизхан не был монголоидом, что и отразили западные авторы в своих работах. Например, коронация Чингизхана изображена в «Книге о разнообразии мира» итальянского купца Марко Поло (1254-1324) и так же его рисовали и в «Сборнике гравюр, представляющий титулы и звания исходя из одеяний всех существующих наций»французского гравёра Пьера Дюфло. Несмотря на внушительную разницу во времени между работами, в обоих случаях во внешности Чингисхана нет никаких монголоидных черт.

Белые люди Ирана Среди жителей, населяющих современный Иран, в подавляющем большинстве своём вполне восточной наружности, весьма заметны светлокожие люди с европейскими чертами лица, с голубыми или зелёными глазами.

Весьма нередко среди обычных иранцев встречаются люди, самого что ни на есть славянского вида, да ещё и с русыми волосами.

Немало светлоглазых и среди иранских актрис, актёров, моделей, музыкантов и медийных персон. Например, Клаудия Линкс (Claudia Lynx), которую называют «Богиней Персии» – певица, актриса, модель и вместе со всем этим дипломированный переводчик. Мохамед Реза Голзар (Mohammad Reza Golzar) актёр и музыкант. Парса Пирузфар (Parsa Pirouzfar) – актёр. Лейла Милани (Leyla Milani Khoshbin) – модель, актриса и телеведущая. Мохамед Реза Гафари (Mohammad Reza Ghaffari) – актёр.

Так же белые люди составляют немалую долю в высшей политической элите Ирана: Спикер Иранского парламента Ардашир Лариддани (Ardashir Larijani), мэр Тегерана Мохамед Бахер Галибаф (Mohammad Bagher Ghalibaf), главный советник президента Мохамед Рамин (Mohammad Ramin), заместитель председателя Совета стражей Конституции, аятолла Мохамед Язди (Mohammad Yazdi), внук лидера Исламской революции аятоллы Хомейни, Хассан Хомейни (Hassan Khomeini).

Хотя, надо признать, что о последнем шахе Ирана, Мохаммеде Реза Пехлеви, которого свергли в 1979 году, этого не скажешь. Однако, учитывая его родословную, этого и быть не могло. Дело в том, что персидская династи Пехлеви состояла всего из двух человек отца и сына и правила всего 54 года (с 1925 по 1979 гг.), в то время как предыдущая династия Каджаров правила больше века с четвертью (1796-1925 гг.), но была свергнута отцом последнего шаха, Реза Пехлеви. Он происходил из скромной семьи военных – дед и отец служили в персидской армии. После смерти отца в семье начались раздоры из-за наследства. Мать Реза была самой младшая из жён и потому самая бесправная. Ей пришлось забрать сына, оставить дом мужа и уехать в Тегеран. Там мальчик в возрасте 14 лет был зачислен рядовым в Персидскую казачью бригаду, которая была создана по образцу русских казачьих полков, вооружена и обучена под руководством русских офицеров, и дослужился до генерала. Кстати, Командовал Персидской казачьей бригадой русский офицер, подчинявшийся непосредственно шаху. А в 1916 году Реза становится командиром Кузвинского отряда Казачьей бригады. Всю свою оставшуюся жизнь он ходил в русской казачьей форме. Интересна история создания Персидского полка. С конца 19 века Россия и Англия соперничали за влияние на Персию, что привело руководство страны к решению о модернизации армии. Модернизировать персидские ВС поначалу вызвались англичане, но они не слишком спешили поднимать боеспособность персов, поскольку не хотели создавать себе проблемы, желая взять страну под свой «протекторат». Очень их привлекала персидская нефть. Видя, что от англичан толку мало, Шах Насер-эд-дин в 1879 году попросил Россию помочь в создании боеспособного воинского формирования, способного реально выполнять поставленные перед ним задачи. Что и было сделано подполковником российского генерального штабаДомантовичем. Однако Великобритания не осталяла своих попыток взять под контроль Персию. Например, в 1919 году дипломаты британской короны передали правительству Персии многотысячную взятку, которое заключило соглашение. В результате, Персия практически полностью превратилась в английский протекторат. Разразился скандал, пробританское правительство ушло в отставку. Следующее правительство тоже пало. Поводом стал категорический отказ передать Персидскую казачью бригаду английским офицерам. В общем, оставался единственный выход.

В феврале 1921 года Реза Пехлеви возглавил поход 2 тыс. казаков на Тегеран, организовывал военный переворот, отстранил от власти династию Каджаров, освободил Персию от политической зависимости от Англии и вынуждил английские войска убраться с территории страны. В дальнейшем он производит серию радикальных реформ, направленных на то, чтобы сделать страну сильной и независимой. С Советской Россией у него отношения не сложились. Он не любил большевиков точно так же, как и его сослуживцы – казаки. Хотя к России и к русским он неизменно относился с большой симпатией. Кстати, шах прекрасно знал русский, да и на его военные и государственные взгляды значительно повлияла русская военная школа, которую он прошёл. Именно он в 1935 году потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использоватьсамоназвание государства – Иран, вместо употреблявшегося до того названия Персия. Вот такой вот был отец у последнего шаха Ирана. Как прекрасно видно, последнего шаха европеоидом трудно назвать, не досталось от предков ни светлоглазости, ни светловолосости. Однако, жён он себе старался подбирать европейской внешности. Он женился три раза. Первая жена шаха, Фавзия, была египетской принцессой, дочерью короля Египта Фуада I. Это была женщина невероятной красоты, ослепительная голубоглазая брюнетка. Они поженились в 1939 году, но жизнь с ней не сложилась. В браке родилась дочь, шаху нужен был наследник, и через 6 лет они развелись. Поговаривают, что в 1949 году шах делал предложение известной актрисе Грейс Келли, но она отклонила его, опасаясь, что шах запретит ей сниматься и заставит принять мусульманство. Кстати, выйдя замуж за князя Монако Ренье, ей пришлось сделать то, чего она опасалась в случае с шахом – оставить кинематографическую карьеру по настоянию мужа. Второй женой шаха Мохаммеда Резы в 1951 году стала Сорайя Асфандияри Бахтиари (наполовину немецкого происхождения). Она была дочерью представителя благородного племени Бахтияри (Bakhtiari) из южного Ирана, который в 1950-х являлся послом Ирана в ФРГ и его жены-немки Евы Карл, подившейся в России. Шах Мохаммед безумно любил зеленоглазую красавицу Сорайю, но, к сожалению, детей у них не было, а шаху нужен был наследник. Он думал о том, чтобы взять вторую жену, которая родит ему сына, а также предлагал изменить конституцию Ирана, чтобы после его смерти престол наследовал брат. Против первого варианта была Сорайя, а против второго – меджлис. В 1958 году они развелись. Третьей женой шаха стала Фарах Диба, азербайджанка из знатной и богатой семьи Тебриза. Её дед по отцовской линии в конце 19 века был послом Ирана при дворе Романовых. Она родила шаху четверых детей. Но не только этим он вошла в историю Ирана. Вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви являлась очень высокообразованной женщиной, помимо персидского свободно владела азербайджанским, английским и французским языками. Всегда модно и элегантно одевалась. Вместе с мужем активно учавствовала в модернизации страны, боролась за права женщин, чем вызывала недовольство шиитского духовенства. Благодаря её активности, в Иране открылось немало музеев. Помимо того, она вернула в страну и когда-то вывезенные творения национальных художников.

Кроме того, что шах пытался поднять производство Ирана на современный уровень, не ограничиваясь только продажей нефти, развернул в Иране огромное строительство – строили заводы, дороги, мосты, пытался провести реформы в сельском хозяйстве, наделив землёй крестья практически за счёт государства, он пытался сделать Иран как можно более светским государством. Кроме того, он даже ввёл ненадолго летосчисление не от хиджры (год переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, от которого мусульмане ведут своё летоисчисление), а от начала династии Ахеменидов (1976 год от Рождества Христова был объявлен им вместо 1355 года хиджры 2595 годом шахиншахской власти). Однако, был вынужден отменить это непопулярное нововведение. Это и другие реформы вызвали недовольство клерикалов и в 1979 году шах был свергнут на волне Исламской революции. К власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни, а шах был вынужден покинуть страну и умер в изгнании в Каире в следующем году. Примечательно, что англичане, которые вместе с американцами, правда, имели 50% от прибыли в нефтяном бизнесе Ирана, приватно попросили шаха не просить у них политического убежища, а то это окажет негативное влияние на британские отношения с новой исламской республикой. Шах был горько разочарован поведением западных «партнёров», но убежища не попросил… Ему пришлось скитаться по миру в поисках убежища: Марокко, Багамы, Мексика, США, Панама. Не менее мерзко поступили со свергнутым шахом и другие его «партнёры» – США. Они разрешили ему остановиться на Багамах на 3 месяца, при условии, что он не будет делать никаких заявлений и предпринимать какие-либо шаги. Также администрация Картера неохотно выдала ему разрешение на посещение Нью-Йорка.

Шаху срочно требовалась операция от прогрессирующей лимфомы, обнаруженной в 1977 году. После лечения шаха быстренько спровадили из страны. США не хотели трений с новой властью Ирана. Нефтяные доходы, понимаете ли. К сожалению, шаху потребовалась повторная операция. Два американских чиновника вылетели в Панаму, где он находился, и потребовали за операцию отречение от престола. Шах отказался и по настоятельному приглашению президента Египта Анвара Садата вылетел в Каир. Он умер в госпитале и был похоронен с военными и национальными почестями. Его тело покоится в мечети Аль-Рефай в Каире. Вдова шаха Мохаммеда Пехлеви, императрица Фарах, стала регентшей при страшем сыне, а когда тому исполнилось 20, он стал Реза-шахом II. Однако, по прошествии времени, мать посоветовала сыну забыть о троне Ирана и вести жизнь частного лица. Так закончилась история последней персидской династии, которых за 2500 лет существования страны было не менее 20. Во всей этой истории для нас несомненный интерес представляют усилия последних шахов вернуться к очень давним корням Иранской государственности. Первый шах династии Пехлеви изменил название страны. В 1935 году он обратился в Лигу Наций с просьбой называть страну Иран (Eran), а не Персия. Обосновал он это тем, что сами жители называют свою страну «ирани» (страна ариев), а персы являются одной из этнических групп. Область, из которой они родом – Парс (Фарс), была центром политической власти в период империй Ахеменидов и Сасанидов. Обозвали же страну ариев Персией по названию одной области греки после того, как империя была завоёвана Александром Македонским в 330 г до н.э. Действительно, государство династии Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.) называлось Aryanam Xsahram(древнеперс. государство ариев), а в эпоху зороастрийской династии Сасанидов (224-651 гг. н.э.) до арабского завоевания Персия официально называлась Eransahr (Эраншахр) – царство ариев. Некоторые исследователи (Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart, например, в своей книге Birth of the Persian empire) полагают, что завоеватели Ирана старались убрать из официального обращения названия страны как царство или странаАриев. Например, греческие правители стрались изъять из обращения – Aryanam Xsahram, а мусульманские завоеватели старались изъять Eransahr.

Однако полностью уничтожить название «арии» всё же не удалось, хотя названия арийских империй и были преданы забвению. Вместо них на греческих картах появились названия территорий – Ариана, Ария. Например, греческий математик, астроном, географ, филолог и поэт, глава Александрийской библиотеки Эратосфен Киренский (276-194 гг. до н.э.) на месте Персии показал территорию под названием Ariana (Ариана).

Справедливости ради надо сказать, что эта карта была рекоструирована в 19 веке сэром Эдвардом Банберри (Edward Herbert Bunbury (1811-1895)). Он написал двухтомник по истории под длинным названием «A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans from the Earliest Ages till the Fall of the Roman Empire» (История древней географии греков и римлян с ранних веков до падения Римской империи) и издал его в 1879 году. Да и греческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ Клавдий Птолемей (ок. 100- ок. 170), который, как и Эратосфен одно время работал в Александрии, также указывал на своих картах область Aria в Персии. Его карты были изданы Себастьяном Мюнстером в 1540 году в «Географии Птолемея».

Страбон (64/63 до н.э. – ок. 23/24 н.э.), греческий историк и географ, тоже писал об Ариане: «Название Ариана распространяется на часть Персии и Мидии, а также на бактрийцев и согдийцев на севере; ибо они разговаривают на почти одном и том же языке, однако с небольшими различиями… жители назывались Ariani». Интересен и тот факт, что «Ариарамна» (Ariyaramna) являлось старинным персидским именем и происходило от arya (арийцы) и raman (радость, мир) и означало «тот, кто несёт мир арийцам». Имя Ариарамн носили по разным историческим источникам: прадед Дария Великого, полководец Дария Великого, вельможа при дворе Ксеркса, три каппадокийских (совр. Турция) царя, священник культа Митры, чей могильный кмень также был найден на территории современной Турции. В Крыму, в Керчи, был найдены могильные камни, на одном из которых были выгравированы наездник и надпись «Дайскос сын Ариарамна», а на другом«Ариарамн сын Ариарата». Нам остаётся только гадать, по какой причине последняя династия захотела стать правопреемницей первоустроителей Персидской империи – ариев. Возможной причиной может быть тот факт, что, желая построить из захолустного государства Среднего Востока, застрявшего в средневековье, прогрессивное и сильное, которое могло бы стать не объектом мировой политики, политической и экономической игрушкой в руках основных игроков, а равноправным субъектом, шах понимал, что и пример должен быть соответсвующий. И лучшего и вдохновляюшего примера, чем Персидская Империя двух с половиной тысячелетней давности времён правления арийской династии Ахеменидов (705-330 гг. до н.э.), найти было трудно. Объявление страны преемником государства, которое сотни лет несло величие Ирана в мировой истории, утвердив при этом, что страна имеет более чем двухтысячелетний опыт государственности, было очень сильным ходом в плане возрождения страны.

Если это так, то тогда нужно отдать должное человеку, который родился в селе и начал свою карьеру с рядового Персидской казачьей бригады, а злые языки и вовсе утверждают, что сначала он был денщиком у русского офицера. На снимке – будущий шах Ирана и основатель династии Пехлеви, Реза-хан со своим сослуживцем по Персидской казачьей бригаде, 1910-е гг. Исследователи утверждают, что на шее у будущего правителя Ирана – российская награда, а именно орден Св. Станислава 2-й степени, хотя в биографии шаха не отмечен факт его награждения какими-либо российскими наградами. А темпы возрождения были впечатляющими. Особенный подъём Иран пережил с 1963 по 1978 гг. Начался настояций экономический бум. Народ получил возможность вздохнуть свободнее, женщины сняли чадру (пример подали сёстры последнего шаха – принцессы Ашраф и Шамс, которые сняли паранджу ещё в 1934 году). Вот те успехи, которые добился последний шах: 1. Темпы роста промышленного производства (в год). По этому показателю Иран при Пехлеви занимал 2-е место в Азии после Японии: 1962-1968 – 8,8% 1968-1972 – 11,5% 1973-1978 – 26% 2. Темпы роста ВВП (в год): 1961-1966 – 6,7% 1967-1977 – 10,8% 3. Темпы роста ВНП составляли более 10% год. С 1960 по 1970 он возрос в 4 раза и достиг 15 млрд. $. ВНП (на душу населения) вырос с 1963 по 1978 со 100$/год до 1521$/год. 4. ВВП (на душу населения) возрос со 174$ в 1953 до 2400$ в 1979. 5. Население Ирана возросло с 1966 по 1977 гг. на 7,9 млн. человек – с 25,8 до 33,7 млн. 6. Доходы от добычи и продажи нефти за 2 года (с 1972 по 1974) выросли в 8 раз: с 2,4 млрд. $ в 1972 до 20 млрд. $ в 1974. С 1973 по 1978 гг. казна получила от продажи нефти свыше 100 млрд. $. 7. К 1970 г. 1,5 млн. крестьянских семей (около 9 млн. человек или половина всего крестьянского населения Ирана) получили земельные наделы в результате земельной реформы, в ходе которой государство выкупало земельные участки у помещиков и продавало их малоземельным крестьянам по цене на 30% ниже рыночной (в рассрочку). 8. Фонд сельскохозяйственного развития увеличил свой бюджет с 1968 по 1974 гг. в 4 раза: с 1 до 4 млрд. риалов. 9. Благодаря «корпусу реконструкции и развития» сельскохозяйственное производство в период с 1964 по 1970 гг. увеличило свой объём на 80%, а также возросло в себестоимости на 67%. 10. Площадь орошаемых земель увеличилась с 2 млн. акров в 1968 до 5,6 млн. в 1977, благодаря постройке множества плотин и национализации всех водных ресурсов. 11. Количество высших учебных заведений возросло с 16 в 1960 до 148 в 1974. Число частных детских садов увеличилось с 202 в 1966 до 366 в 1973. Количество технических учебных заведений выросло с 1960 по 1975 с 64 до 508. С 1964 по 1972 «корпусом просвещения» было обучено грамоте 1,5 млн. человек. 12. Введено бесплатное и обязательное 8-летнее образование для всех детей в возрасте до 14 лет, а также бесплатная раздача молока школьникам. В 1974 г. вводится система бесплатного высшего образования. К 1975 г. свыше 60% населения были грамотными (в 1964 – только 30%).

13. 100 тыс. студентов были отправлены на учёбу за границу. Им были выданы денежные суммы в долг, с условием возврата только 25% от общей суммы. 14. С 1973 по 1975 объём банковских инвестиций возрос в 5 раз. 15. У Ирана появилась сильнейшая армия на всём Ближнем и Среднем Востоке (400 тыс. человек + 40 тыс. шахской гвардии). Самый сильный в мире флот на воздушной подушке, самая совершенная в странах «третьего мира» ракетная система ПВО. По численности ВВС и вертолётного парка Иран превосходил все страны НАТО, кроме США. 16. Полным ходом шла урбанизация страны. Если в 1966 г. в городах жил 31% населения, то к 1978 г. – более 50%. 17. Было построено 15 автомобильных заводов, выпускавших как самые разные западные и восточные модели автомобилей («линкольны» и «тойоты»), так и автомобили собственного производства («пейканы»). 18. В Тегеране были построены несколько крупных автомагистралей, наподобие западных хайвеев – «шахвеи». 19. С 1974 по 1978 гг. построено 9 ядерных реакторов, ещё 2 находились в процессе строительства. 20. Внешний долг Ирана в тот период времени составлял 0$. 21. Уровень безработицы составлял менее 1%. 22. По состоянию здоровья населения Иран занимал 9-е место в мире. За 3 года «корпус здоровья» вылечил около 10 млн. человек. 23. 6 млн. человек были включены в программу социального обеспечения, принятую в 1975 г., которая заключается в обеспечении до 100% от общей суммы заработной платы во время выхода на пенсию. К началу 1980-х в программу должно было быть включено всё население Ирана. 24. Введено бесплатное питание для нуждающихся матерей и всех новорождённых в возрасте до 2 лет. 25. Были выделены субсидии на поддержание устойчивых цен на продовольственном рынке. 26. В 1963 г. избирательное право получили женщины. 27. В стране посажено более 9 млн. деревьев, создано 70 тыс. акров (280 км) «зелёных поясов» вокруг городов и вдоль крупных магистралей. 28. Иранский паспорт позволял посещать более 100 стран, в т.ч. все европейские, без визы (сейчас – только 14)…» Источник Когда же к власти пришли исламские фундаменталисты, со светскими правами и свободами было покончено, в стране установились совсем другие порядки. Аятолла Хомейни, пришедший к власти на волне Исламской революции, отказался от курса технологической модернизации страны и планировал вернуться к экономическим и социальным нормам «истинно-исламского общества». В Иране, по его мнению, должно было установиться «ни Запад, ни Восток, а ислам». Такая волитика привела к тому, что за 10 лет (с 1979 по 1989 г.) Иран растерял всё то, что шах так упорно выстраивал. Потом, правда, опомнились – война с Ираком вразумила, и сделали упор на экспортно-ориентированную экономику. А народу о светскости государства пришлось забыть. Вот какие факты сообщает Совет по правам человека при ООН касательно Ирана в 2010 году: Женщины: – В 2001 году было 575 насильных самоубийств «чести», 375 из которых через огонь. (Поясним, что такого рода самоубицства служат для того, чтобы виновная искупила вину за аморальное действие, чаще всего за супружескую измену). – Иранские женщины, отказывающиеся носить хиджаб, подлежат заключению в тюрьму сроком на 2 месяца. – Наказание за супружескую измену: женщину зарывают по шею в песок и забивают камнями до смерти. – Только в Тегеране ежедневно подвергаются физическому и секуальному насилию 4 000 проституток возрастом от 10 до 17 лет. Детские казни: – Законодательство Ирана разрешает смертную казнь для мальчиков с 15 лет, а для девочек – с 9. – С 1990 года в Иране казнено, как минимум, 46 детей до 18 лет. – Иран является единственной страной в мире, в которой были казнены подростки в 2008 году. – Во время правления Ахмадинеджада показатель детских казней увеличился на примерно 300%. – На сегодняшний день более 100 несовершеннолетних преступников ожидают казни.

Не зря последний шах так старался отмежеваться от исламских «традиций», что даже календарь другой ввёл, который, кстати, почти на 1300 лет удлинял (и по праву) историю страны, но религиозным фанатикам такие мелочи были совсем ни к чему. Ислам укоренился в Иране с 15 века, несмотря на то, что страну пытались завоевать арабы, начиная с 7-го, но персы упорно вели свою реконкисту. Так что 30 лет реформ шаха, конечно, не могли перевесить 400 лет властвования в стране мусульманской идеологии, и старый календарь вернули. Да, с календарём от правления Ахеменидов у шаха не получилось. Зато получилось с государственной символикой. Ещё шах Реза-хан в 1925 году велел изготовить новую корону, взамен так называемой «короны Киани», которую на протяжении долгого времени использовали шахи предыдущей династии.

За основу взяли одну из корон Сасанидской династии, которая правила в Иране более 400 лет (224 по 651 гг. н.э.). Почему одну из корон? Потому что иранские археологи насчитали у 32 сасанидских правителей более 100 типов корон этого периода, судя по изображениям на монетах, барельефах, серебряных изделиях и пр. Короны, как они полагают, не только показывали культурные, экономические, социальные и исторические реалии времени каждого правления, но и характерные черты каждого монарха. Основной мотив короны – солнце, которое почитали арии. Сасаниды были зороастрийцами. Как известно, зороастрийцы поклонялись огню, но не только. Примерно в 1 в н.э. в зороастризме постепенно на первый план вышел культ Митры, одного из ближайших помошников Ахура Мазды. А Митра, среди прочего, являлся богом солнца и света, и его часто изображали как бога-солнце, управляющего колесницей. Так вот, в короне новой иранской династии Пехлевисолнце в виде огромного 60-каратного жёлтого бриллианта и лучами из белых бриллиантов располагалось в центре. Вообще украшений из сокровищницы предыдущего шаха на новую корону весом в 2 килограмма пошло немало: 3 380 бриллиантов (1 144 карата), 5 изумрудов (200 карат) и 368 жемчужин. Эта корона использовалась всего два раза – во время коронации Резы Пехлеви 25 апреля 1926 г. и Мохаммада Резы Пехлеви 26 октября 1967 г. Арийские символы присутствуют и на гербе Ирана, личном гербе шаха и его жены, шахбану (так называлась императрица Ирана), а также принца. Кроме того, полный титул шаха, вернее шахиншаха (царя царей), а это древний иранский титул верховного правителя, который использовали ещё Ахемениды (705-330 гг. до н.э.), был таким: Его Императорское Величество Шахиншах Арьямехр (последнее слово означает «Солнце Ариев»).

Так вот, создавая новый Императорский герб Ирана в конце 1940-х годов, молодая династия Пехлеви ставила себе целью заключить в нём 2500-летнюю непрерывную государственность Ирана. В центре герба – круглый щит, разделённый на четрыре части. В первой четверти расположен идущий Лев, несущий на спине золотое Солнце и держащий в правой лапе серебряный меч. Лев и Солнце были одними из главных символов Ирана, в период с 1846 по 1980 год, а вообще он стал известным символом в Иране с 12 века. На второй четверти расположен так называемый Фаравахар – крылатый диск, главный символ зороастризма, который изначально представлял собой «окрылённое солнце» (символ власти и божественного происхождения), а человеческий образ был добавлен к нему позже. Фаравахар был принят персидской династией Ахеменидов (648-330 гг. до н.э.) у вавилонян как символ Верховного Бога – Ахура-Мазда. Таким образом, в гербе Пехлеви Фаравахар символизирует эпоху Ахеменидов. Также в верхнем углу этой четверти находится солнце. В третьей четверти герба расположен Зульфикар – меч с раздвоенным на конце лезвием. Его отобрал пророк Мухаммед, которому тот достался при разделе трофеев, косле того, как мусульмане победили в битве армию Мекки. По легенде меч Зульфикар обладает магической силой и волшебными свойствами. Меч Зульфикар символизирует арабо-мусульманское завоевание Ирана и исламскую (шиитскую) историю государственности Ирана (651 г. – по сей день). Сверху меча расположена золотая пятилучевая звезда. В четвёртой четверти расположен Симург – мифическая птица справедливости и счастья (по другим сведениям – крылатый пёс, тело которого покрыто рыбьей чешуёй, а хвост – павлиний). Символизирует эпоху двух династий – парфянских царей Аршакидов (250 г. до н.э. – 224 г. н.э.) и персидских царей Сасанидов (224-651 гг.). Примечательно то, что у скифов, саков и сарматов было похожее божество с похожим названием –Семаргл – небесный пёс.

А в центре большого щита Императорского герба – малый с изображением горыДемавенд (самая высшая точка Ирана), из-за которой восходит солнце. Да, молодая династия Пехлеви недвусмысленно давала понять, что они – на стороне солнца, не луны. Большой щит держат два золотых льва. В геральдике лев является символом силы, мужества и великодушия. Однако не только поэтому династия Пехлеви поместила его на свой герб. Лев также является символом ариев и представляется как их защитник, источник силы, мудрости и власти. Примечательно, что при украшении дворца Ахеменидов в Персеполе также были использованы разнообразные и множественные изображения львов. Например, на парадной лестнице изображён лев, вцепившийся в быка, что некоторые исследователи относят к символической сцене весеннего равноденствия и что сам город был построен исключительно для проведения в нём главного зороастрийского праздника – Навруза – Нового года.

У шахбану (императрицы) был свой личный герб, который своими символами также обращался к эпохе Ахеменидов. Главным его элементом было изображение знаменитого золотого браслета из Амударьинского клада (иначе сокровища Окса) (5 в. до н.э.). Как и цилиндр Кира Великого, который ныне хранится в Британском музее, этот браслет известен во всём мире и является визитной карточкой ахеменидской культуры. Кстати сказать, англичане расщедрились и прислали цилиндр Кира на празднование 2500-летия Персидской державы, которое шах организовал в 1971 году. Цилиндр и вправду является удивительным артефактом. Сам он глиняный и на нём клинописью высечен декрет, который можно рассматривать как первую в мире известную декларацию прав человека. Этот декрет устанавливал религиозную и этническую свободы, запрет рабства и любых притеснений, отъёма собственности силовым путём или без компенсации. А завоёванные земли сами решали, подчиняться ли власти Кира. Вот такой вот документ был использован в качестве основного элемента официальной эмблемы праздника. Герб Императрицы венчает её корона, коей она была коронована в 1967 г. А браслет в скифском зверином стиле выполнен в виде двух грифонов, хотя и не совсем обычных. Вместо помеси льва и орла, на браслете помесь горного козла, льва и птицы. Есть ещё такой интересный момент. На барельефах Персеполя можно встретить изображения людей, которые несут царю подношения в виде похожих браслетов из Амударьинского клада. В гербе кронпринца Ирана видна двуглавая птица – орёл или сокол – с солярным символом на груди.

В настоящее время герб Ирана представляет собой стилизованную надпись «Аллах» арабо-персидским письмом и состоит из четырёх полумесяцев и меча, которые символизируют исламский символ веры – «Нет Бога, кроме Аллаха» и 5 столпов ислама – основные предписания шариата, обязательные для всех мусульман. К пяти столпам ислама относятся: шахада (декларация веры: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб и посланник Аллаха»), намаз (пять ежедневных молитв), ураза (пост во время месяца Рамадан), закят (религиозный налог в пользу нуждающихся) и хадж (паломничество в Мекку). Как видим вместо львов, солнца и других арийских солнечных знаков иранцам навязали какие-то невзрачные палочки лунного культа секты второго уровня иудаизма, а, кроме того, мусульманские ортодоксы решительно притушили и саму память о существовании великих империй ариев на территории Ирана. Мидийская империя Что это были за империи? Самой первой арийской империей была Мидийская. Начиная со 2 тыс. до н.э. на Иранское нагорье – огромную территорию, которую в настоящее время занимает Иран и Афганистан, с севера волнами приходили арийские племена, в том числе и спасаясь от неблагоприятных климатических условий. Они приходили из разных мест, с земель от Днепра до Урала. Они же дали этой земле своё имя – Ариана. Прошло время. Какие-то племена обосновались на западе и создали государство Митанни, какие-то ушли на юг Иранского нагорья, какие-то повернули в Северную Индию.

Историческая наука мало что может рассказать о них. Например, было такое племякасситов. Их ещё называют коссеи, киссии или кашши (аккад.). Они жили в горах огромной горной цепи Иранского нагорья Загрос во 2-1 тыс. до н.э. В середине 18 в. до н.э. касситы вторглись в Вавилонию, а к 16 в. до н.э. овладели всей страной и правили ею с 1518 по 1204 гг. до н.э., образовав свою династию, так называемую касситскую династию). Учёные затрудняются назвать их этническую принадлежность, а также, на каком языке они разговаривали. Хотя имеются некоторые немногочисленные археологические находки, которые позволяют высказать предположение, что касситы тоже были ариями. Например, касситская циллиндрическая печать с коловратом. Кроме того, некоторые учёные, например, немецкий расолог Ганс Фридрих Карл Гюнтер, определяли их язык, как индоевропейский («Расология еврейского народа»). Касситы использовали колесницы и занимались коневодством (что является своеобразной «визитной карточкой» ариев, которых в те далёкие времена называли завоевателями на колесницах). Имена правителей касситов тоже были арийскими: Сурьяс, Индас, Маруттас, о чём пишет британский историк и археолог Вир Гордон Чайлд в своей книге «Арийцы – основатели европейской цивилизации». В начале 1 тыс. до н.э. прибыла вторая волна ариев, гораздо более многочисленная. Часть арийских племён – согдийцы, скифы, саки, парфяне и бактрийцы – продолжали вести кочевой образ жизни, но два племени – мидийцы и персы выбрали оседлый и расселились в долинах Загроса. Мидийцы поселились на севере, а персы на юге. Вернее, персы сначала поселились к северо-западу от мидидийцев, но ассирийцы выдавили их на юг и юго-запад. Вообще, мидийцы и персы часто воевали с Ассирией в 9 и 8 вв. до н.э., которая стремилась их покорить. Мидийские племена были завоёваны Ассирией в начале 8 в до н.э., но в 673 до н. э. они восстали, разгромили Ассирию и создали своё государство со столицей в Экбатане (совр. Хамадан на западе Ирана). Объединял племена и строил столицу вождь по имени Дейок (перс. Дайукку). Его сын Фраорт(перс. Фравартиш), по словам Геродота, не удовлетворился одной лишь Мидией, но покорил персов и другие народы Азии и даже ходил войной на Ассирию. Так что в империю постепенно вошли Урарту, Северная Месопотамия, Парфия, Персия и часть Малой Азии (современная Турция). Мидийское царство простиралось почти до реки Инд. Из маленького г осударства-данника Мидия превратилась в сильнейшую державу Среднего Востока.

Его преемник Киаксар (перс. Хвахшатра) окончательно разгромил Ассирийское государство. Умер Киаксар в 584 г. до н.э. Его сын Астиаг (перс. Иштувегу) вынужден был оборонять своё царство от персов. После продолжительного царствования (около 30 лет) Астиаг потерпел поражение в борьбе с Киром (Курушем) – основателем персидского государства, который по матери принадлежал к мидийскому царскому роду (он был внуком Астиага). Мидия стала одной из сатрапий и платила дань персам, как и другие покорённые народы. Мидия платила 500 талантов золотом, а ещё конями. Ведь мидийцы считались лучшими наездниками и издавна занимались коневодством. Они были знамениты своими «нисейскими» конями, которые разводились на Нисейской равнине и в Хорассане. Именно в Мидии начали культивировать кормовую траву люцерну, которая получила название «лошадиная пища». Кроме того, на мидийских пастбищах на пути из Вавилона к Каспийским воротам паслось 50000 царских коней. Коней, кстати, они платили в качестве дани, ещё ассирийцам. Столица Мидии, Экбатана продолжала считаться одной из столиц сначала персидских, а затем и парфянских царей, где они предпочитали проводить знойные летние месяцы. Мидийская империя просуществовала недолго – с 678 по 559 гг. до н.э. Страбон (64/63 до н.э. – 23/24 н.э.), греческий географ и историк, называл её Великой Мидией: «Великая Мидия в древности, после того как разрушила державу сирийцев, господствовала над всей Азией. Впоследствии, однако, при Астиаге, Кир и персы лишили её столь великого могущества, тем не менее, она продолжала в значительной степени сохранять прадедовскую славу. Экбатаны были зимней столицей персидских царей, равно как и македонян, которые после подчинения персов владели Сирией; и ещё в наше время город этот предоставляет парфянским царям те же удобства и безопасность». (Strabo. ed. A. Meineke, Geographica. Leipzig: Teubner. 1877). Он таже указывал на сходство языка мидян и скифов. (Strabo X 2, 8, 14). Согласно Геродоту (484-425 гг. до н.э.) мидийцы включали в себя 6 племён: бузы (the Busae), паретацены (the Paretaceni), струхаты (the Strukhat), аризанты (the Arizanti), буди (the Budii) и маги (the Magi). Из них только одно племя не вызывает вопросов в отношении принадлежности к ариям. Это – аризанты, название которых происходило от Arya – благородный и Zantum – племя, клан. «Арийство» остальных доказать труднее, хотя большинство из них созвучно именам скифских племён. Например, мидийское племя буди созвучно с именем будинов – причерноморских скифов. Паретакенами назывались кочевые племена, которые обосновались в Паретакене, горная область между Персией и Мидией. Некоторые исследователи связывают их с паралатами, которых Геродот называл «царскими скифами», которые обитали между Днепром и Северским Донцом и в степном Крыму. К слову сказать, иранское «парадата» обозначает героев архаичных мифов о первой существовавшей на земле династии царей-цивилизаторов и обозначает «первозаконники», «установители первых социальных норм». Кто такие были бузы, пока неясно. Считают, что название происходит от персидского buza, что означает аборигенный, автохтонный, то есть, получается, что они не были ариями, хотя каково их самоназвание и как там было на самом деле, неизвестно. Но тут на память приходят и славянские бужане, и боснийцы, и боспорцы, и предводитель антов Бус Белояр, и Василий Буслаев, которые были много позже мидийцев. Ещё одна загадка – струхаты. Их название созвучно появившемуся позже сарматскому племенисатархов, которые проживали в Крыму во 2 в н.э. И последнее мидийское племя – маги. Они представляли собой касту священников зурванистов – течения, вышедшего из зороастризма, и предположительно были выходцами из Шумера. О том, что мидийцы были ариями, свидетельствуют археологические находки. Во-первых, это использование солярных символов и в том числе свастики. Кроме того, в украшении многих вещей основным мотивом являются так называемые «скифские образы» – олень, пантера, голова грифа, заяц, баран, выполненные в скифском же стиле. На фото представлены: ожерелье I тысячелетия до н.э., найденное при раскопках в провинции Гилян, что на северо-западе Ирана. Золотой кубок. Из района Калардашта. X в. до н.э. Археологический музей. Тегеран. Золотая декоративная подвеска 8-7 в до н.э. Северо-запад Ирана. Могила мидийского царя Киаксара с высеченным солнцем над входом. Золотая чаша из Хасанлу (Hasanlu) – археологических раскопок на северо-западе Ирана. Музей г. Бастам. На ней есть свастика, но все доступные фотографии этой чаши в интернете сделаны так, что она не видна. Лишь на одной старой и не очень качественной фотографии, вероятно скан из книги, можно разглядеть свастику на бедре льва.

Но как же выглядели сами мидийцы? На стене дворца Ападаны в Персеполе есть рельефные изображения мидийцев (так определили историки), но все они исполнены в так называемом «ассирийском стиле» – с завитыми волосами и бородой и в профиль, а в прорисовках с чёрными волосами и бородами. Вроде как похожи на некую «восточносредиземноморскую» расу.

«Однако сами бактрийцы, мидийцы и персы помнили, что их арийские предки выглядели иначе. Так, по легендам, знаменитый Заратустра носил родовое имя Спитама, что значило «белёсый». Собственно, и древний обычай персов красить бороду и волосы хной в огненный цвет (из-за чего тюрки называли иранцев «кызылбаши» – красноголовые) есть ни что иное, как обращение к рыжеволосому первообразу. Вышеуказанное подтвереждает палеогенетика: так, согласно проведённому группой исследователей Страсбургского института судебной медицины изучению останков протоиранцев – носителей андроновской культуры Южной Сибири, у большинства из них были голубые или зелёные глаза, бледная кожа и светлые или рыжие волосы (Газета, 13.05.2009)». (Алексей Виноградов. «Русская тайна. Откуда пришёл князь Рюрик?»). Империя Ахеменидов Арийцы-мидяне возвысились ненадолго. Огромная территория оставалась под их управлением чуть больше 80 лет. На смену им пришло арийское племя персов, которые вместе с ними пришли в Иран. О персах упоминают ещё ассирийские надписи 9 в. до н.э. Например, в надписи ассирийского царя Салманасара III, которую историки датируют 843 г. до н.э., говорится об области Парсуа – ассирийцы получили дань с 27 её царей. Скорее всего, это были племенные вожди. Эта территория примерно равнялась современной иранской провинции Фарс, название которй является арабизированной формой от слова Парса, которе означало и страну, и народ персов, а также их столицу Персеполь. Те же асирийские источники конца 8 в до н.э. упоминают страну Парсумаш, а в 714 г. до н.э. записи ассирийского царя Саргона II включают персов, как подданных этого царя. Кстати сказать, на аккадском имя этого царя означает «царь истинный» и звучит как Шаррукин(Sar.ru.ki.in), то есть на аккадском царь так и произносилось – sar (правда, на месте африкативного «ц» стоит шипящий «ш»). Например, титул «царь Шумера и Аккада» на аккадском произносился sar Sumeri u Akkadi. Однако, не только титул ассирийских правителей похож по звучанию на русское «царь». Главное божество древних ассирийцев был бог войны Ашшур – ведический Асур, а в древних текстах лувийцев Ассирия называлась Асурьявана, часть территорий которой много позже стала называться Сурьей и далее Сирией. Известно, что Сурья – это ведический бог Солнца. Кроме того, по сведениям греческого историка Кефалиона, четвёртым царём ассирийцев был царь по имени Арий. Так что империя Ассирии не была семитской, как хотят её представить многие учёные-востоковеды. Ибо семитский царь вряд ли носил бы имя Арий, да и название страны и верховных богов – ведические, если бы семиты изначально создавали Ассирию, они бы дали и стране, и верховным богам свои названия. Просто в Ассирии было то же, что и в других странах по всему миру – к автохтонному населению, в данном случае семитам, пришли белые люди, принесли им государственность и знания, стали у них правителями, составили касту воинов, священнослужителей и высших управленцев. Но мы отвлеклись. Вернёмся к персам. В 553 году до н.э. правитель Парсы Кир II (перс. Куруш), названный впоследствии Великим, совершил государственный переворот и сел на мидийский трон. Кир был из рода Ахеменидов, названного так по имени родоначальника – Ахемена, ведущего рода в персидском племени, именовавшемся Пасаргадами. Одновременно он был внуком мидийского правителя Астиага (Иштувегу), дочь которго по имени Мандана была замужем за знатным персом по имени Камбис (Камбуджия).

Об этом рассказывает Геродот , а также о том, что Астиаг распорядился умертвить ребёнка после пророческого сна. Ему приснилось, что из чрева его дочери выросла виноградная лоза и эта лоза разрослась затем по всей Азии. Маги-толкователи снов объяснили ему сон так, что сын его дочери будет царём вместо него. Он приказал своему управителю Гарпагу умертвить новорождённого, но получилось так, что мальчик попал на воспитание к пастуху, а затем, когда он достиг подросткового возраст, всё открылось. Гарпаг поплатился за неисполнение жизнью своего сына. Жестокий царь велел убить мальчика и приготовить из него блюдо для отца, о чём тот не подозревал и съел своего сына. Когда всё открылось, он решил отомстить и помог Киру завоевать мидийский престол.

Удивительно, насколько легенда о персидском царе Кире и сне мидийского царя Астиага была популярна в средневековой Европе. На просторах интернета можно найти немало миниатюр 14-15 веков, её иллюстрирующих. На картинках изображены: миниатюра «сон Астиага», 1420-1440 гг., Мадрид, Национальная библиотека Испании; миниатюра «сон Астиага» 1330-1340 гг., Вена, Национальная библиотека Австрии; миниатюра «Кир, внук Астиага, короля Мидии, вскормленный животным», мастер Бусико (Boucicaut Master), Франция 1410-1430 гг.; миниатюра «сон Астиага», Франция 15 в.; миниатюра «сон Астиага», 1482 г., собор в Бриксене, Южный Тироль, северная Италия. Примечательно в этих миниатюрах то, что герои на них отображённые – европеоиды, а женщины все – со светло русыми, даже золотистыми, волосами.

Кир был очень популярен в средневековой Европе, его изображали не только на средневековых миниатюрах, но и на гравюрах. На рисунке представлена гравюра «Кир, король Персии» из набора из черырёх гравюр «Величайшие правители античности» 1590-е гг., фламандского художника и гравёра Адриана Коларта(Adriaen Collaert (1560-1618)). На них изображены Нин, царь Ниневии, Кир, король Персии, Александр Македонский и Юлий Цезарь (Метрополитен-музей, Нью Йорк). Кира изображали даже на витражах христианских храмов. На рисунке представлен витраж в протестантской церкви Saint-Pierre-le-Jeune в Эльзасе, Франция. О персидском царе также писали длиннющие романы, как например, «Артамене или Кир Великий» (1649-1653) Жоржа и Мадлены де Скюдери. Этот любовно-приключенческий роман 17 века вообще считается самым длинным романом, который когда-либо был издан, что неудивительно. Для его написания потребовалось 1 954 300 слов, а 13 095 страниц уместили в 10 томов. Ещё Кир вместе с другими персидскими царями Камбизом, Дарием и Смердисом попали в «Нюрнбергскую хронику» – редчайшую книгу 1493 года издания, которая содержала хронику библейской истории от сотворения мира, которую иллюстрировали 1809 рисунков, раскрашенных вручную. Эти книги являлись примером для других книг – проще говоря, с них списывали все остальные – поэтому они назывались мудрёным латинским словом инкунабула, что значит «начало, колыбель». Книга была издана на латыни и немецком языке немаленьким тиражом – латинских книг было по разным подсчётам от 1400 до 1500 экземпляров, а немецких – до 1000. Создателем этой хроники считают Хартмана Шеделя (1440-1514) – человека весьма широких интересов – врача, гуманиста и историка, а ещё он очень любил книги. Его библиотека, которая и послужила основой для Нюрнбергской хроники, насчитывала 370 манускриптов и 670 печатных книг – огромное по тем временам количество «информационных носителей» для частного лица. Или он не был частным лицом? К сожалению, кем на самом деле был г-н Шедель, и почему он взялся за написание образца библейской истории для народов Европы, мы, скорее всего, никогда не узнаем. И да, в Нюрнбернской хронике все персидские цари изображены с европейской внешностью, впрочем, как и остальные персонажи на странице 69 «Хроник», включая Мардохея, Эзру и Юдифь. Одному Неемии, по какой-то причине, досталась семитская внешность. Ещё одно интересное изображение Кира – на сборнике гравюр, который издал Гийомом Руйе, французский гуманист и крупный издатель книг в Лионе, в 1553 году. Сборник называется длинно и затейливо: «Собрания образов примечательных в миру людей, с добавлением их жизнеописаний, взятых в сокращённом виде из лучших избранных авторов» (лат. Promptuarii iconum insigniorum a seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis). В сборнике содержится около 950 портретов исторических личностей, выполненных методом ксилографии в форме медалей. Среди них – персонажи Библии, античной и средневековой истории, начиная с Адама и Евы. Однако с изображением Кира есть одна странность. Обычно на медалях писалось полностью имя и ещё какие-то бувы – то ли звания, то ли ранги и «должности». Причём, на всех медалях, которые можно разыскать в Интернете, имена личностей писались полностью на одной стороне, даже такие длинные как Артаксеркс. Причём, «должность» исторического лица, типа царь, рекс, священник/святой и иногда даже его «национальность», помещали на другой. Так вот странность в том, что коротенькое имя «Cirus», причём написанное через i, а не через y, разделили почему-то на две части. Получилось CI RUS. Так вот, может Кира на самом деле звали Rus (у него и на персидском оно произносится Ку-руш), а Ci означает какую-то должность, принадлежность к чему-либо или что-то другое. То же самое видно и на гравюре Адриана Коларта. Если присмотреться внимательно к надписи наверху «CY RVS MAIOR», то можно заметить, что пробел между CY иRVS гораздо больше, чем межбуквенный, то есть это два разных слова. Достаточно вспомнить изображение креста с могилы всем известного короля Артура – главного рыцаря всея Британии, которое привёл Уильям Кэмден в своей книге «Британия» (1586). На этом кресте ясно читается REX АRTU RIUS, то есть ЦАРЬ ОРДЫ РУС. Особой популярностью пользовался сюжет обезглавливания Кира массагетской (скифской) царицей Томирис. Всем известна эта история, рассказанная Геродотом. «Кир, перейдя реку Аракс и углубившись на территорию массагетов на один дневной переход, по совету лидийца Креза, устроил массагетам ловушку. Персы, оставили лагерь с запасом вина, который обороняла небоеспособная часть, а основные войска отошли назад к реке. Массагеты, как только одолели противника, возлегли и стали пировать, а насытившись пищей и вином, заснули. Персы же, придя, перебили многих из них, а ещё больше захватили в плен, среди прочих и сына царицы Томирис, командовавшего массагетами, имя которого было Спаргалис. Узнав об этом, Томирис направила Киру послание: «Алчущий крови Кир, … отдай мне моего сына и уходи из этой страны безнаказанно… Если же ты не сделаешь этого, то клянусь тебе солнцем, владыкой массагетов, я напою тебя кровью, хотя ты и ненасытен». Пленённый Спаргапис уговаривает Кира снять с себя оковы, а когда же был освобождён и как только смог владеть руками, лишил себя жизни. Томирис же, когда Кир её не послушался, собрав всё своё войско, вступила с Киром в бой. Большая часть персидского войска была уничтожена тут же на месте, а его голову Томирис сунула в винный мешок, наполненный человеческой кровью и сказала: «Ты меня, живую и одержавшую над тобой победу в битве, погубил, захватив хитростью моего сына. Я же тебя, как угрожала, напою кровью…» (Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. «Народы нашей страны в «Истории» Геродота». – М., 1982).

На картинках изображены: миниатюра «Тамарис, королева массагетов убивает Кира Великого, основателя Персидской империи», мастер Бусико (Boucicaut Master), Франция 1390-1430 гг. Миниатюра из теологического труда на латинском языке в стихотворной форме «Зеркало человеческого спасения» (Speculum Humanae Salvationis), 1324 г., в котором события Ветхого Завета служат формой, прототипом для событий из Нового Завета. Картина Рубенса (1577-1640) «Царица Томирис перед головой Кира». Заметим, что Рубенс нарисовал масагетскую царицу в кокошнике, а её придворные больше похожи на русских бояр. Картина Виктора Волфоета мл. (Victor Wolfvoet the Younger (1612-1652)). «Голова Кира принесена царице Томирис». Картина «Королева Томирис с головой Кира» Михиля Кокси (1499-1592), фламандского художника эпохи позднего Возрождения. Хотя есть свидетельства и противоположные тому, что рассказывает Геродот. Это персы вошли в специально оставленый массагетами лагерь, там перепились и заснули, а воины Томирис перебили спящих воинов, в том числе и Кира. Об этом рассказывает Полиэн, греческий писатель македонского происхождения 2 в. н.э., автор сочинения «Стратагемы» (8.28). Вообще-то в биографии персидского царя Кира много мифологических сюжетов, что может поставить под сомнение сам факт существования такой личности. Его деду Астиагу приснился такой же сон, как и князю Гостомыслу и спутнице отца Вильгельма Завоевателя о произрастающем из чрева женщины растении, которое накрывает своей кроной всю Азию/град Великий/Англию. Астиаг сварил сына Гарпага так же, как и Тантал своего сына Пелопа, чтобы проверить так ли Зевс всеведущ. Его вскармливали своим молоком животные, как Ромула и Рема. Однако о Кире писал не только Геродот, но и древнегреческий историк Ктесий, который жил в 5 в до н.э. и 17 лет провёл при дворе Артаксеркса II. Он написал объёмный труд «Персика», состоящий из 23 книг, в которм описал не только историю Персии, но и Ассирии и Мидии. Оригинальных источников о Кире на самом деле мало, но они есть. Это так называемый «цилиндр Кира», где перечислен список его побед, его милостивых поступков и предков, и несколько частных вавилонских документов. На вопрос: почему же персидский царь Кир (перс. Kurus) был так популярен в средние века в Европе, ответить просто. В 14-15 вв., а это почти середина последней ночи Сварога, в Европе уже вовсю царило христианство – лунный культ (культ Осириса, Диониса и пр.), который окончательно победил солнечный культ жизни, последний оплот которого – катар – церковь уничтожила к крестовых походах в 1209-1215 гг. Всё, что было связано с ними, с ведическими знания и знаниями вообще. тщательно уничтожалось и заменялось «правильной» информацией, например, библейским сотворением мира и прочим примитивным фольклором, а также подменой реальной истории человечества – библейской, то есть историей одного-единственного племени – иудейского. Так получилось, что правление персидского царя Кира краешком затесалось в «великую» историю этого племени.

Источник: https://elenapyyhtia.blogspot.com/2016/02/1985-national-geographic.html