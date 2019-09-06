Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2019

В Луганске прошел день памяти неизвестного солдата

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Киев нашел причину не начинать ремонт моста в Станице Луганской

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Украина для России потеряна, в Москве так ничего и не поняли — мнение (ВИДЕО)

Россия потеряла Украину навсегда, в Москве так и не поняли того, что произошло в Киеве, а олигархов, которые привели Зеленского к власти ждёт зачистка. Об этом 5 сентября и многом другом рассказал на пресс-конференции в Москве социолог Евгений Копатько. Он считает, что даже после смены власти на Украине Москве не с кем разговаривать и договариваться в Киеве. Олигархату грозит «зачистка», а начнётся она с Ахметова. «В России полное отсутствие процессов, происходящих на Украине, полное! Сложился некий стокгольмский синдром, они думаю, что какое-то хорошее слово Зеленского что-то меняет. Ну когда-то головой надо научиться думать? По поводу Вышинского они заявляют, что „это позитивно” (освобождение главреда РИА Новости Украина — прим. РВ) Что позитивно? Человек более 400 дней сидел и никто за это не ответил. Вы о чём?» — спрашивает Копатько. «И так по всем позициям. По Донбассу — это отдельное кино, никто войну там прекращать не собирается», — считает он. Тенденцию к дрейфу от России социолог считает устойчивой: «Это будет продолжаться». А текущий политикум охарактеризовал как респектабельный национализм. Он также назвал конкретную цель прихода к власти Зеленского и его команды и назвал Петра Порошенко самым успешным президентом Украины: «Всё, чего он хотел, он достиг». Справка РВ Евгений Копатько — социолог и политический эксперт, глава компании Research and Branding Group, много лет обслуживавшей «Партию регионов» и крупнейшую компанию Рината Ахметова System Capital Managment Рината Ахметова. Ранее — директор Донецкого информационно-аналитического центра. После 2014 года перебрался в Россию. Читайте также: Список наказаний Зеленского: США ставят Украине ультиматум

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«Дружелюбная уступка» Киева Донбассу содержит в себе коварный подвох

Российские военные наблюдатели должны вернуться в Донбасс, считают некоторые украинские представители. Это не первое за последнее время предложение Киева навстречу Москве, и многие восприняли его с воодушевлением. Почему российские наблюдатели в свое время покинули Донбасс, в чем заключалась их роль — и какую опасность несет в себе их возвращение?

В Минске на консультациях по Донбассу украинская сторона высказалась за возвращение российских военных наблюдателей к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в фейсбуке.

Российские военные наблюдатели оставили работу в Совместном центре несколько лет назад после того, как украинская сторона создала невыносимые условия для их работы, а также перестала гарантировать российским офицерам безопасность. Примерно в это же время Киев последовательно рвал все имевшиеся ранее связи с Россией в военной сфере, включая и мониторинговые миссии, и обмен рутинной информацией. Например, были прекращены даже общепринятые в мировой практике авиационные облеты. Первый такой инспекционный облет впервые за долгое время случился буквально где-то месяц назад уже при президенте Владимире Зеленском. Это рутинное событие, как и нынешние предложения воспринимаются как «начало прорыва» в отношениях между двумя странами.

Посты и высказывания Дарьи Олифер далеко не всегда можно считать точными или несущими важную информацию. В данном случае подтекст сводился к тому, что якобы украинская сторона очень страдает от «участившихся обстрелов со стороны Донецка и Луганска», а возвращение российских офицеров в наблюдательную миссию по соблюдению перемирия может устранить эту проблему.

У этой медали две стороны.

С одной – многие эксперты в Москве нашли это предложение украинской стороны важным, позитивным и конструктивным. С этой точки зрения, это очередное, хотя опять же косвенное свидетельство того, что новая киевская администрация настроена более миролюбиво, чем предыдущая. По этой логике следует приветствовать любое украинское предложение, хотя бы внешне направленное на сближение позиций, а также увеличивающее число переговорных площадок. Присутствие российских военных наблюдателей лучше, чем их отсутствие. Да и вообще необходимо всячески поощрять каждый шаг Зеленского по «нормализации взаимоотношений».

С другой стороны, вся это воспринимается как очередная «козачья хитринка». Наличие или отсутствие российских военных наблюдателей в мониторинговом центре никак не влияет на сам ход событий. А украинское предложение сформулировано так, что опять же выставляет ДНР и ЛНР марионетками при русских кукловодах (Олифер даже подчеркнула, что это «двухсторонний российско-украинский механизм», отрезав от него Донбасс как игрока).

Та же история была со звонком Зеленского Путину после инцидента с морскими пехотинцами: киевский лидер искренне полагал, что из Москвы можно как-то звонком или иным способом связи повлиять на Донецк и Луганск. Киев такими маневрами снова пытается уйти от прямой коммуникации с народными республиками, дипломатически перекладывая ответственность за это на Москву. Впоследствии можно будет говорить в пропагандистском режиме: вот, смотрите, русские приехали, приказали своим ручным сепаратистам и все хорошо. А раз так, то какой смысл разговаривать с ДНР и ЛНР?

Такая позиция полностью совпадает с давно принятой тактикой поведения США, которую они передают своим союзникам и подчиненным. Нет смысла разговаривать о чем-то стратегическом с людьми на местах, а надо говорить только с теми, кто старше по званию. Это открыто декларируемая позиция, например, Курта Волкера, который настаивает, что прямой диалог с Донецком и Луганском не нужен. Они, мол, выполняют приказы из Москвы, своей воли не имеют, а значит, говорить надо только с Москвой. Юридическое продолжение этой мысли – заключать какие-либо договора с Донецком и Луганском тоже лишнее. Как и что-либо менять в украинском законодательстве ради выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, Россия не является участником конфликта, а лишь содействует его урегулированию. В Донецке и Луганске на озвученное Дарьей Олифер предложение обиделись, расценив его именно как очередную попытку втянуть Россию в конфликт и как игнорирование возможностей для прямых переговоров. Все это к тому же происходит на фоне постоянных попыток Киева «расширить нормандский формат» путем введения в него США.

Среди российских публичных политиков в основном преобладают комментарии в стиле «лед тронулся». Сейчас в Москве модно оценивать практически все инициативы новой киевской администрации исключительно с положительной точки зрения. Особенно если эти инициативы симпатично сформулированы на словах в первом приближении. Найти здесь баланс довольно сложно – это вопрос не политического, или военного, а экзистенциального выбора.

Предложение украинской делегации действительно формально выглядит как миролюбивое и дружелюбное и как бы напрашивается на встречную поддержку. Но Совместный центр по мониторингу перемирия не имеет никаких практических полномочий. Он лишь фиксирует уже случившиеся события – обстрелы, провокации и тому подобное, на месте же ничего сделать не может. Да и сама фиксация эта порой чисто умозрительная. И когда вообще украинские полномочные представители делали что-то во вред себе?

Каждая украинская «дружелюбная уступка» обязательно содержит подвох. В нашем случае – это игнорирование самого существования ДНР и ЛНР и втягивание России в оправдание этой позиции.

Идя на встречу киевскому дружелюбию и соглашаясь на возвращение российских военных наблюдателей в мониторинговую миссию, было бы разумно потребовать пересмотреть ее формат и продолжать при этом настаивать на прямом участии делегаций ДНР и ЛНР во всех подобных группах. Даже если эта процедура затянется – ничего страшного не случится. Не будет даже имиджевых потерь, поскольку украинская сторона до сих пор не может предоставить российским офицерам внятные гарантии безопасности и свободы действий.

При такой постановке вопроса баланс будет хотя бы частично соблюден. Москва, соглашаясь на возвращение наблюдателей, поощряет жесты Киева навстречу друг другу — и, с другой стороны, не попадает в ловушку игнорирования Донецка и Луганска и подтверждения теории «кукловодства». А вот просто так аплодировать любой подобной инициативе Киева без проверки ее на подтекст и контекст было бы слишком легкомысленно.

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Выход Малайзии из JIT стал приговором для всех голландских обвинений по MH17

Обоснованные претензии Малайзии показывают всю сомнительность и сложность расследования катастрофы MH17, которое проводят западные государства – считает доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин. Голландское расследование носит политизированный характер Таким образом, Николай Борисович прокомментировал очередное заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о том, что в международном расследовании катастрофы MH17 присутствует значительное число изъянов. В частности, Мохамад заметил, что расследование MH17 основано на позиции пострадавших. Кроме того, он считает, что данную комиссию нельзя считать по-настоящему международным расследованием ввиду ее сомнительного характера. И здесь с Мохамадом необходимо согласиться, поскольку JIT или Joint Investigation Team, т.е. Совместная комиссия по расследованию, была создана прокуратурой и полицией Нидерландов вместе с аналогичными органами Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В то же время, малазийцы де-факто вышли этого из расследования, роль Бельгии здесь формальна, а через Австралию просматриваются уши англосаксонской внешней политики. Также Комиссия официально отказала России в сотрудничестве по этому делу. В результате, там все делается для того, чтобы найти любые, пусть самые фантастические и косвенные факты о причастности России, для чего используется высосанная из пальца «аргументация» Украины, а все данные, противоречащие этой «версии», отметаются. По мнению Мохамада, данное расследование основано на эмоциях людей, которые пострадали от катастрофы, а их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными, и все это подтверждает, что Запад не интересует установление истины. Политический подтекст данного расследования, как и его вычурные процессуальные изъяны, прозрачны, но нет сомнений, что оно будет «доведено до конца», и в следующем году – вероятно, в марте, мы и увидим его «выводы», которые несложно предсказать. Так что, возникает вопрос, а как ко всему этому относиться, и будет ли все это иметь международно-правовые последствия. «Данная катастрофа произошла пять лет назад, процесс «расследования» продолжается, и уже объявили о том, что в следующем году начнется работа суда по существу, хотя виновные лица голландцами уже выявлены и определены», – констатирует Топорнин. Как замечает эксперт, если брать аспект международного права, то его сложно применить к этому инциденту, ведь здесь нет стандартов, поскольку в мире давно не было случаев, когда гражданский самолет сбивался вооруженными силами. Более того, в качестве обвиняемых здесь выступают не государственные структуры, а физические лица, а это говорит о том, что такое расследование не имеет смысла. Ведь невозможно свести ответственность за данное событие к действию или бездействию кого-то из ответственных лиц, не говоря уже о том, что Киев тогда, возможно, намеренно не закрыл воздушное пространство. «На память приходит случай с Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который украинцы сбили в 2001 году во время своих учений, а также сбитый Советским Союзом южно-корейский «Боинг» в 1983 году, когда он зашел на нашу территорию», – заключает Топорнин. Тогда был апогей Холодной войны, западные гражданские борты регулярно отклонялись от курса и заходили на территорию СССР, чтобы «высветить» работу ПВО СССР, поэтому советские военные отреагировали на этот инцидент подобным образом. Еще можно привести инцидент с американским эсминцем Vincennes, который сбил иранский авиалайнер A-300 в 1988 году, причем этот корабль начал обстрел, находясь в территориальных водах Ирана, но даже такая ситуация не привела к последствиям. Подобные инциденты должны разрешаться с помощью диалога Во всех трех случаях речь идет не о намеренных действиях, а о стечении обстоятельств. Украинцы сбили Ту-154 по халатности, и из-за того, что потеряли компетенции по управлению ЗРК типа С-200. Советские силы ПВО отреагировали на длительный и систематический случай нарушения государственной границы, приняв данный южно-корейский борт за очередного провокатора, а американцы на крейсере Vincennes посчитали, что к ним приближается не гражданский борт, а ударный самолет ВВС Ирана. Просто если руководствоваться логикой, то катастрофа MH17 была выгодна только Украине, которая не закрыла воздух над Донбассом даже после нескольких инцидентов, а не народным республикам и, тем более, непонятно почему привлекаемой сюда России. «Каждый раз подобные ситуации разрешались в двустороннем или многостороннем формате, после чего урегулируются все вопросы которые вызвала сложившаяся ситуация, а в этом случае мы не видим желания вести какой-либо диалог», – резюмирует Топорнин. Известно, что Россия предлагала JIT свою помощь, чтобы изложить известные Москве факты об этом инциденте и чтобы доказать всем, что ни наша страна, ни Донецк с Луганском не имеют к этой авиакатастрофе никакого отношения. JIT проигнорировала все запросы со стороны Москвы, а это показывает, что сторонам данного «расследования» важно просто назначить виновных. «Соответственно, это расследование ограничено по своим возможностям, не говоря уже о том, что существуют серьезные сомнения, что оно проводится объективно, поскольку ответственность здесь должны нести и украинцы», – констатирует Топорнин. Независимо от характера катастрофы, именно Киев допустил MH17 в зону боевых действий, а об этом в Нидерландах ничего не говорят.

Дмитрий Сикорский

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Список наказаний Зеленского: США ставят Украине ультиматум

На днях Владимир Зеленский и Майк Пенс провели встречу в Варшаве. Она может оказаться началом конца тех отношений США и Украины, которые были созданы на протяжении последних лет. Начнем с того, что на встречу должен был приехать сам Трамп. Но он отправил вице-президента, что уже говорит о снижении уровня отношений. То есть в Варшаве президентам приготовили для встречи замок (и это в прямом смысле), а американский президент отказался приехать из-за урагана во Флориде. При этом он отправил на встречу вице-президента, который жёстко высказался о дальнейшем сотрудничестве между США и Украиной. Пенс был, как бы лучше сказать, дипломатически резок. Он заявил, что США «несли на себе ношу» (Украины), а теперь пора и европейским партнерам «сделать шаг вперед». Проще говоря, Штатам надоело тянуть и спонсировать Украину. Запад и без того уже многое контролирует в «незалежной», начиная от предприятий, заканчивая черноземом. Ко всему прочему американцы попытались в очередной раз надавить на ЕС. По сути, Пенс заявил, что Украина может попрощаться с американской помощью, если не выполнит определенных условий. В качестве доказательства администрация Трампа уже заморозила 250 млн долларов на военную помощь Киеву. И это не последняя мера со стороны США. Вот только откуда подобная холодность, неужто из-за звонков Зеленского Владимиру Путину? Можно предположить, что эта причина сыграла свою роль, но она не является единственной. В The New York Times вышла статья о том, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани встретился в Мадриде с представителем администрации Зеленского по вопросу о «деле Байдена». Тут стоит напомнить о том, что в 2014 году Хантер Байден, сын бывшего вице-президента, вошел в правление компании Burisma, которая занимается добычей газа на Украине. Сам Джо Байден при этом призывал уволить генпрокурора «незалежной» Виктора Шокина, который начал расследование по этому делу. Проще говоря, семья Байденов решила подзаработать, а Дональд Трамп хочет вывести их на чистую воду. Если же Зеленский не будет сотрудничать по этому вопросу, то существует список наказаний. Он включает в себя прекращение военной помощи Украине, отсутствие дипломатической помощи в переговорах по донбасскому вопросу и отмену встреч на высоком уровне (то есть личная встреча Зеленского и Трампа отменяется). В качестве доказательства, что американская сторона не шутит, на встречу с Зеленским в Варшаву приехал не Трамп, а Пенс, который заявил про «ношу» в виде Украины и многозначительно намекнул на украинскую коррупцию. Меры наказания могут дойти до блокирования выделения денег Киеву от МВФ. И причина будет проста: мол, нельзя доверять украинским чиновникам, весь денежный транш разворуют. О чем все это говорит? Во-первых, о том, что Зеленский стал заложником внутренней политики США. Во-вторых, у него появились серьезные причины подумать о том, с кем стоит сотрудничать дальше, а с кем не надо. В-третьих, он может дать возможность Трампу прищучить Байдена, ведь в конце концов тот, похоже, действительно виноват. Но дело в том, что при любом раскладе Зеленскому очень понадобится поддержка России. Посмотрим, какой путь выберет новоизбранный лидер Украины. Читайте также: В ООН заподозрили США, Британию и Францию в причастности к военным преступлениям Алина Кузьмина, специально для «​Русской Весны»

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Новый диктатор Украины (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) в своей передаче представляет еженедельный видеообзор событий на Украине. Вчерашнее голосование в Раде по поводу расширения полномочий президента страны запускает процесс построения в стране еще более тоталитарного режима, нежели режим Петра Порошенко. По задумке, президент сможет назначать на должности и, соответственно, снимать как раз тех руководителей, которые могут и обязаны контролировать его деятельность. А еще Рада собирается предоставить возможность президенту создавать сколь угодно большое количество контролирующих и надзирательных органов вплоть до надзора за отдельными предприятиями. Также в рамках сегодняшнего обзора мы поговорим о формировании нового Кабмина и о так называемом польском прорыве, который обрекает Украину оставаться передовой линией фронта в борьбе США и России. Читайте также: Зеленский обманул Украину и Донбасс, объявив ополченцев врагами (ВИДЕО)

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Кровавый олигарх: Порошенко связан с убийством родного брата

Как сообщалось, политик из Молдовы Ренато Усатый заявил, что обладает материалами о связи бывшего президента Украины Петра Порошенко с преступлениями, совершенными на территории его страны. В эфире телеканала TVC21 Усатый отметил, что располагает информацией о причастности Петра Порошенко к убийству родного брата Михаила Порошенко. По странному «совпадению» бизнес-интересы Порошенко всегда соседствуют с трагическими событиями в жизни людей. Так, при таинственных обстоятельствах погибла семья Константина Шупарского, активами которых завладел бывший глава Украины. Дочь Константина должна была унаследовать акции Gemini, но все его имущество перешло к Порошенко после того, как всю семью Шупарских, в том числе и маленькую дочь, забили топором. Напомним, что в марте 2019 года Усатый предоставил телеканалу «1+1» копию постановления прокуратуры, где говорится, что Петр Порошенко имеет отношение к организации «ряда ОПГ, с 1996 по 2004 годы совершивших на территории Молдовы ряд особо тяжких преступлений — мошенничество в особо крупных размерах, хищения». Также в постановлении сказано, что экс-президент подозревается в подготовке убийства родного брата Михаила Порошенко. По данным СМИ, Михаил пострадал в результате ДТП в Молдове, но Ренато утверждает, что родной брат президента был утоплен и привезен в республику, будучи уже мертвым, и авария была подстроена. Молдавский политик Ренато Усатый публично гарантировал передать все доказательства новому генпрокурору Украины. Читайте также: «Авакову поставили два условия»: Что ждёт радикалов при Зеленском Илья Новицкий, для «Русской Весны»

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«Серый кардинал» Израиля преподал украинцам болезненный урок истории (ВИДЕО)

Израильский дипломат и один из «серых кардиналов» еврейского государства Цви Маген преподал урок истории украинцам. По словам Магена, Украина появилась в 90-х годах 20 века, когда местные некогда коммунистические политики создали её государственность и язык. Израильтянин прямо говорит: современная «незалежная» была создана из ничего. При этом он упоминает, что советская власть создала отдельные институты и отчасти научила «местную элиту» вести внешнюю и внутреннюю политику. Маген подчёркивает, что эксперимент «Украина» явно неудачный. За 28 лет «незалежная» до сих находится в зачаточном состоянии и, скорее всего, никогда не оформится в суверенное государство. Сразу вспоминаются слова Порошенко о рождении «украинской нации» в 1991 году. Разумеется, израильский дипломат сделал политическое заявление. Маген, скорее всего, хочет устроить передел Украины, усилив свои позиции в «незалежной» по отношению к другим еврейским кланам. И всё-таки Магена трудно заподозрить в некомпетентности. Он знает, что говорит. Достаточно взглянуть на его биографию. Будущий дипломат родился в 1945 году в Черновцах, окончил Тель-Авивский университет, став магистром исторических наук. С 1970 по 1987 Маген работал в управлении разведки израильского генштаба. Затем он был советником премьер-министра Израиля по связям с евреями в странах СНГ. И, наконец, целых 5 лет проработал послом на Украине. В общем, Цви Маген прекрасно осведомлён о том, что такое современная Украина, а также об истории её появления. Он преследует свои цели, говоря о несостоятельности «незалежной», но его нельзя упрекнуть во лжи. Читайте также: Зеленский помножит на ноль «главное достижение» Порошенко Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Пора платить дань: украинцев шокировали инициативы нового Кабмина

Не прошло и месяца после парламентских выборов на Украине и формирования нового правительства, как Кабинет министров анонсировал новые проекты, нацеленные на кошельки граждан. Помимо единого 5% сбора для сотрудников IT-сферы, единого социального взноса и 1,5% налога на военные нужды, премьер-министр Алексей Гончарук объявил о намерении правительства обложить 5% налогом самозанятых украинцев. Так, к подоходному налогу в 18% прибавится еще 11,5% сборов, возмущаются граждане. Пользователи Сети активизировались после сообщений СМИ, которые отчаянно пытались снизить градус новости, распаляясь, что переживать не о чем — новые налоги будут вводиться поэтапно, и украинцы вообще не почувствуют нововведений. В то же время сторонники Порошенко злорадствовали, мол, «выбрали — жрите». Многие отметили, что в случае дальнейшего усиления давления непременно уйдут «в тень». При этом кто-то считает, что повышение налогов — норма, если при этом наблюдается реальный рост доходов населения. Но на Украине этого нет. Вместо этого граждане наблюдают ежеквартальный рост цен и тарифов и губительные реформы, направленные на распродажу земли и промышленности. Отдавая Зеленскому 73% на минувших президентских выборах, украинцы надеялись, что правительство снизит давление, но воз, как видно, и ныне там. Читайте также: Тайная база спецназа США обнаружена у границ России — подробности (ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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В США прокомментировали освобождение командира ПВО ДНР

Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше человек. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 5 сентября, возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17, бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха. «Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будет освобождено», — сказал он. Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией «могут быть разными». «Еще будут оставаться серьезные вопросы „жизни и смерти“, но освобождение заложников будет важным серьезным шагом», — отметил он. Читайте также: Сообщения о гибели группы российского спецназа в Сирии: ответ Минобороны и другие подробности

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Почему улыбаются в суде по Бузине

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