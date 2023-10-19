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Есть ли альтернативы тайваньским производствам, или Всё идёт по КИТАЙСКОМУ ПЛАНУ

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Ведущие технологические корпорации мира, мощь которых зависит от маленького острова Тайвань, стараются продублировать тайваньские производства в других странах. Почему, сколько лет на это потребуется, в какие регионы они будут перенесены и есть ли сейчас альтернативы тайваньским компаниям расскажет специалист в области кибербезопасности Андрей Масалович.

Ведущий – Илья Бокатов

Семинар А. Масаловича 25 ноября. Подробнее по ссылке: https://conference.aurora.network/infosec

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Полупроводниковая промышленность и производство микрочипов. Обсуждалось текущее состояние отрасли, технологические тренды, роль Китая и Тайваня.

2. Геополитическая ситуация вокруг Тайваня и возможный конфликт с Китаем. Обсуждались последствия такого конфликта для мировой полупроводниковой промышленности.

3. Россия и ее роль в полупроводниковой отрасли. Отмечалось, что Россия пока не играет существенной роли, но возможно готовится к прорыву через несколько лет.

4. Действия США в отношении Тайваня и Китая. Отмечалось, что США заинтересованы в сохранении напряженности вокруг Тайваня, но при этом хотят вернуть производство чипов в США.

Вывод: в беседе подробно обсуждалось текущее состояние и перспективы развития мировой полупроводниковой промышленности в условиях геополитической напряженности между Китаем и Тайванем. Особое внимание уделено анализу роли и интересов России, Китая, Тайваня и США в этой сфере.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t1kY3XmcXQ4
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