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Шрёдер напомнил ЕС, что он не является незаменимым – у РФ есть «китайская альтернатива»

10:01. 18 октября 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Die Welt: Шрёдер напомнил ЕС, что он не является незаменимым – у РФ есть «китайская альтернатива»

Евросоюзу стоит вспомнить, что у России, как и у Турции, например, есть альтернатива. Эти страны, которые Европа пытается то и дело ограничить санкциями, могут развернуться в сторону Китая. Поэтому очевидно, что Европа для России не является незаменимым возможным партнером. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, передает RT.

По его убеждению, Европе нужно улучшать отношения, как с Россией, так и с Турцией, поскольку без этих стран стабильности в ЕС быть не может. Позицию Шрёдера передает немецкое издание Die Welt. Подписчики издания в Сети прокомментировали заявление экс-руководителя Германии.
 
Rene S. поддержал политика, выразив сожаление, что господин Шрёдер не прошел на выборах в бундестаг. Читатель отмечает, что экс-канцлер заложил основы для экономического успеха Германии. А сегодня плоды его работы попросту разбазариватся. Кроме того, читатель отметил, что у Шрёдера есть мужество следовать своим решениям.
 
Michael K. согласен с политиком и отмечает, что расколотое общество не приведет к успеху, а потому надо последовать совету бывшего канцлера и укреплять отношения с Россией, Турцией, Сирией и Ираном. В интересах германии – любое ослабление напряжения.
Метки: антироссийские санкции, ес
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