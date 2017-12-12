Как определить, что начальство подается в бега

Нас оставалось пятеро

В промозглом блиндаже.

Командованье спятило

И драпало уже.

(Владимир Лифшиц)

Давно собиралась поведать о запланированном в самое ближайшее время восстановлении королевства Корея и о весьма вероятной большой войне на Корейском полуострове, но вопросы читателей касаются «наших баранов», Корея – в следующий раз.

Письма:

Татьяна,

а МИД СССР в Англии находится?

Доброго дня, уважаемая Татьяна Вячеславовна!

Пишет Вам Ваш постоянный читатель.

Первым делом, не могу не поблагодарить Вас за Ваш труд за донесение информации в этой бурной сели грязи и фейковых новостей. Огромное Вам спасибо.

Ну а во-вторых, назрел вопрос в связи с “Так ли важен флаг?”

Лавочка РФ собирается прикрываться? Если так, то, что нас ждёт в дальнейшем? Возрождение СССР? Но… С кем? Кто поведёт? Есть правительство? Или хотя бы главенствующее лицо?

Или нас ждёт новая Гражданская война?

К чему готовиться?

С уважением

Доброго вечера Вам, Татьяна!

А всё же хотелось бы подробнее узнать: что это за люди из «МИД СССР»?

И ещё: Вы много пишете в последнее время о возрождении СССР, равно как и о распаде РФ. В этом контексте:

1. как вяжется выдвижение Путина на очередной срок?

2. 1.01.2018 наша страна перестанет существовать? Мы узнаем об этом, или это всё будет идти тихо, где-то в глубине коридоров закулисья?

3. Чего нам ждать в 2018 году? Или, формально всё это можно скрывать и далее? Проект «царя» из династии Романовых провалился, как я понимаю?

4. И что на счёт господина Р. Граветт?

Начнем по порядку. МИД СССР частично находится на территории СССР, частично — за её границами. В интернете ссылки можно не искать, их нет. Иногда кто-то отправляет факсы из здания на Смоленке. (Каждое приличное здание должно приютить собственное привидение…)

«Лавочка РФ» прикрывается с 1-го января 2018 года.

Кстати, с 01.01.2018 требование уплаты НДС становится неправомерным.

«Что нас ждет в дальнейшем?» – пока еще зависит от нас, как и все остальное; правительство, гражданская война, и далее по списку.

«Как вяжется выдвижение Путина на новый срок?» — Никак не вяжется.

Проект «царя от Романовых» пока реализовать не удалось, но думаю, что попытка была не последняя.

01.01.2018 года перестанет существовать не «наша страна», а управляющая компания РФ, зарегистрированная в Лондоне и ее двойник, зарегистрированный в штате Делавер.

Шила в мешке не утаишь, поэтому, для тех, кто понимает, сигналы видны уже сейчас.

Попробую сделать подборку «сигналов», которые яснее ясного указывают на то, что начальство драпает.

Самый явный признак: власть имущие внезапно проявляют заботу о народе, прежде невиданную. Этакий аттракцион неслыханной щедрости. Пока кресло под начальственной задницей не зашаталось, власть редко вспоминает о народе.

https://rg.ru/2017/12/11/kabmin-rasporiadilsia-ob-uvelichenii-zarplat-riada-biudzhetnikov-na-4.html

Правительство распорядилось увеличить в будущем году зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, ряда учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Распоряжение кабинета министров опубликованона официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, с 1 января 2018 года зарплата работников этих федеральных учреждений будет увеличена на 4 процента за счет средств федерального бюджета оплаты труда. Другим постановлениемв 1,04 раза повышаются должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

И все хорошее у них с первого января 2018 года начинается! Что ж за дата такая сакральная?

https://newizv.ru/news/politics/28-11-2017/putin-predlozhil-s-yanvarya-uvelichit-posobie-na-rebenka-do-10-000-rubley-3ddfd843-d196-467c-9686-3f4a3dd73d6a

Всего на эти цели планируется потратить 144,5 миллиардов рублей за три года. Ежемесячную выплату семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет, предложено существенно увеличить. «Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет»,— цитирует «РИА Новости» господина Путина. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11143 рубля. Выплата будет адресной. По словам Владимира Путина, новая выплата за первого ребенка обойдется бюджету в 114,5 млрд руб. за три года. Также президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить сферу его применения.

Чего ж раньше-то, в тучные годы матерям пособия не платили нормальные? А тут и денег в бюджете, вроде, кот наплакал, а новые пособия вводят?

Если закрывается юр. лицо или учреждение, то закрывается и его счет, сводится баланс и т. д. Внимательно слушаем А. Силуанова:

http://www.fontanka.ru/2017/12/07/113/ (07.12.2017)

Силуанов: В этом году мы полностью израсходуем средства резервного фонда Резервный фонд России будет опустошен, и, чтобы покрывать дефицит бюджета, властям придется брать деньги из Фонда национального благосостояния. 7 декабря глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, фактически подтвердил тревожные прогнозы ряда экономистов: весь 2017 год они утверждали, что в 2018-й Россия войдет без единой резервной копейки. По словам Силуанова, которые приведены на сайте правительства, к 1 января 2018-го страна исчерпает свой Резервный фонд, а в Фонде нацблагосостояния останется лишь 3,7 трлн рублей, при этом ликвидная часть – то, что не вложено в активы, иными словами, свободные остатки, которыми можно распоряжаться, – составит 2,3 трлн рублей. За их счет впредь и будет покрываться дефицит бюджета, который, впрочем, как говорит Силуанов, в этом году удалось сократить. «Какие у нас ожидания по 2017 году? Мы ожидаем, что в текущем году дефицит бюджета не превысит 2% ВВП, что ниже, чем мы изначально планировали. Напомню, эта цифра по плану составляет 2,5%. Связано это с более высокими поступлениями дополнительных доходов, как мы и говорили. Соответственно, мы ожидаем чуть меньшего исполнения по расходной части – на сумму 350 млрд рублей. В первую очередь это расходы, которые перейдут на следующий год», – заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Значит, эти расходы будут погашаться уже за счёт средств из Фонда нацблагосостояния. Как и убытки 2018 года, который прогнозируется как тоже дефицитный. 6 декабря «Фонтанка» опубликовала мнение главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой: за день до Силуанова она предположила, что резервный фонд иссякнет к Новому году. Вот еще несколько деталей из ее прогноза: денег на «социалку» будет выделяться меньше, на серьезные реформы в таких условиях никто не решится, кроме того, в 2020 году власти могут поднять налоги.

Что-то новенькое! Раньше говорили «денег нет, но вы держитесь», а теперь — «денег нет, но для народа найдем». Как в сказке, — чем дальше, тем страшнее: резервный фонд опустошён, а дальше мы будем тратить средства Фонда национального благосостояния!

Теперь самое интересное, с прекращением деятельности управляющей структуры РФ прекращается и ее деятельность за рубежом, поэтому состоялся немедленный вывод войск из Сирии. Учредитель Мин. Обороны РФ потребовал немедленно покинуть Сирию, – вот и подчинились. А кто учредитель — я уже писала, повторяться не буду.

Вывод войск из Сирии совпал с запуском железной дороги в обход территории ЛНР. ЛНР-то чем помешала? Украина такая же управляющая компания, как и РФ. А вот в рамках территориального спора УНР и РФ строительство объездного маршрута приобретает совсем другое значение.

И еще штришок к общей картине: долг Украины РФ в 3 млрд. долларов. С ним-то как быть?

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rassmotrenie-apellyacii-ukrainy-na-reshenie-suda-po-dolgu-pered-rf-v-$3-mlrd-sostoitsya-22-26-yanvarya-1010942222 (11.12.2017)

Рассмотрение апелляции Украины на решение суда по долгу перед РФ в $3 млрд состоится 22-26 января Рассмотрение апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в 3 млрд долларов состоится 22-26 января 2018 года. Об этом журналистам сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. «22-26 января, апелляционный суд будет идти четыре дня», – сказал Сторчак. Он отметил, что пока не решено, кто поедет от Минфина РФ на эти заседания. Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию России, которая настаивала на ускоренном рассмотрении иска. Украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы изучение политических аспектов. Министерство финансов Украины 23 июня подало апелляцию в суд Лондона на это решение. В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. После уплаты первых трех купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 года не выплатила $3,075 млрд (основной долг и последний купон). После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство против Украины в Высоком суде Лондона.

Долг передан для взыскания юридической фирме The Law Debenture Trust Corporation, которая, не сомневаюсь, долг этот взыщет, но уже после 01.01.2018…

https://pivopotam.livejournal.com/393916.html

В отличие от многих журналистов, которые пишут на эту тему, ваш покорный слуга нашел и внимательно прочитал полные условия выпуска евробондов, которые купила Россия. После прочтения всех 210 страниц выяснялось, что согласно пункту 13 — «Принуждение к выполнению обязательств», с украинским Минфином будет судиться лондонская The Law Debenture Trust Corporation p.l.c, которая является менеджером закрытого траста, в котором и находятся евробонды. Эта компания занимается бизнесом “принуждения к выполнению обязательств” так давно и успешно, что заработала себе место в индексе 250 самых крупных британских компаний, которые торгуются на Лондонской Бирже. Руководит компанией Каролина Бански- экс-директор по финансам банка N.M. Rothschild & Sons(Н.М. Ротшильд и Сыновья), а совет директоров напоминает “финансовый Совбез ООН”, если бы такая организация существовала. Среди директоров и владельцев фигурируют высокопоставленные сотрудники и структуры почти всех значимых финансовых домов: Морганы (не нуждаются в представлениях), Шрёдеры(банкиры Конфедерации, Гитлера и Маргарет Тэтчер), Рэфбоуны (экс-Ост-Индская Компания)… Только Рокфеллеров нет.

С учетом того как составлены документы и уровня подготовки тех, кто будет судиться с украинским Минфином в Лондоне, шансов “соскочить” у Киева крайне мало. Никакие рассказы о войне, агрессии и клятых москалях не помогут. Конечно, нельзя исключить, что на суд нажмут, но “кидок” кредиторов при их очевидной правоте будет концом Лондона как финансового центра, в котором мировые элиты могут проводить свои сделки. Пожертвуют ли Лондоном ради Украины? Крайне маловероятно…

Итак, еще один след белой полярной лисички — крупные денежные расходы правительство РФ старается оплатить до 01.01.2018, а вот крупные денежные поступления можно ожидать после 01.01.2018. Кстати, 3 млрд. долга Украины вполне хватило бы для погашения долгов по «агро-джойту», что закрывало бы основания для территориальных претензий на Крым со стороны международных финансовых кругов. Кстати, идут разговоры о необходимости проплатить деньги вперед за строительство крымского моста, а то РФ закроют, а мост кто достраивать будет? Новым хозяевам Крыма мост необходим…

Средства РФ после закрытия будут списаны в пользу СССР… Кстати, СССР и был создан, чтобы Крым сохранить для русских, поэтому, на всякий случай, СССР вслух не упоминают. Доходит до смешного: включаю утром телевизор, идет сюжет про выступления спортивных команд под нейтральными флагами на олимпиадах, так сборную СССР в 1992 году даже не вспомнили! Югославию назвали, а сборную СССР — нет!

Ну, и наконец, госуправление пока еще без особого шума переводится на коммерческие рельсы и выводится за пределы территории РФ.

Как я уже написала, попытка перепоручить Сбербанку выдачу паспортов и водительских удостоверений гражданам РФ, то есть, идентификация граждан передается из ведения государства в ведение коммерческой структуры с иностранным капиталом.

https://www.rbc.ru/society/05/09/2017/59ae168c9a794749a8335f31

Сбербанк начнет оформлять гражданам паспорта, выполняя, таким образом, функции сотрудников многофункционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ. Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что это значит, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году». Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов Федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.

В 30% субъектов есть «дефицитные точки» то есть отдаленные населенные пункты, где местные жители не могут оформить самые необходимые документы со всеми вытекающими оттуда последствиями: паспорт, регистрацию актов гражданского состояния, документы на собственность и т. д. Т. е. Государственная власть оттуда самоустранилась, а теперь передала эти функции коммерческим структурам.

Идея не нашла одобрения в обществе, но Сбребанк не намерен останавливаться на достигнутом, форсируя ввод идентификации по голосу:

http://finrussia.ru/news/kudrin-sovetuet-tratit-dengi/

Банки начнут узнавать вкладчиков по голосу (13.11.2017) В скором времени российские банки должны облегчить жизнь своим вкладчикам. Дело в том, что в настоящее время тестируется система, которая будет идентифицировать вкладчиков и просто клиентов по голосу. Как говорят в Сберегательном Банке Российской Федерации, подобная услуга будет введена не для того, чтобы только идентифицировать клиентов в отделении банка или же у банкомата. Здесь дело принципиально в ином. В ближайшем будущем в ведущих российских кредитно-финансовых организациях будет внедрена система удаленной идентификации людей. Это делается для того, чтобы без особых проблем предоставлялись все необходимые финансовые услуги — от открытия счета до списания финансовых средств. Уже сейчас известно, что тестирование системы будет проведено во второй половине декабря нынешнего года. А уже в следующем году она может быть введена в крупных банках.

Ну и вишенкой на торте: таможня под шумок передала иностранным компаниям часть собственных функций по оформлению перемещения товаров через границу.

http://www.newsru.com/russia/11dec2017/customs.html

“Коммерсант”: ИНН получателей посылок из-за рубежа будут проверять пять компаний (11 декабря 2017 г.) Федеральная таможенная служба (ФТС) составила перечень из пяти компаний, которые в рамках проводимого с прошлой недели экспериментадолжны получать разрешение на сбор ИНН с получателей покупок из-за рубежа. В список, по данным газеты “Коммерсант”, вошли АО “Армадилло Бизнес Посылка” (бренд DPD), АО “Фрейт Линк” (Pony Express), ООО “ДХЛ Экспресс” (DHL Express), ООО “СПСР-Экспресс” (SPSR Express) и ООО “Юнайтед Парсел Сервис (Рус)” (UPS). Остальные компании и “Почта России” продолжат оформление посылок по прежней схеме. Согласно новым правилам, с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018-го таможню будут проходить только те посылки, по которым предоставлены ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый товар в заказе. У некоторых операторов новые требования уже вызвали сложности с доставкой, из-за чего на таможне скопилисьтысячи посылок из интернет-магазинов. Как поясняли в пресс-службе ФТС, ИНН необходимо предоставить “для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца”. По данным ведомства, инициатива принята для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц. По информации о весе и цене товара, а также сопоставлению паспортных данных и ИНН будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины. Беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах ограничен 1 тыс. евро или 31 кг в месяц. По плану коллегии Евразийской экономической комиссии, с 1 января 2019 года лимит должен быть понижен до 500 евро, а через год – до 200 евро. Теперь курьерские службы DHL, UPS, Pony Express, SPSR и DPD будут собирать ИНН в рамках эксперимента ФТС. Именно эти компании являются ключевыми игроками в сегменте и обслуживают популярные интернет-площадки типа AliExpress, Net-a-Porter и Farfetch, пояснил “Коммерсанту” топ-менеджер логистической компании. На прошлой неделе участники рынка начали сообщать о проблемах. Тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за новых правил ФТС, заявил РИА “Новости” директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин. О скопившихся грузах и задержке при оформлении “Коммерсанту” также сообщили менеджер одной из компаний, участвующих в эксперименте, и представитель контрагента Shiptor — DPD. В то же время в других курьерских компаниях пока не заметили проблем из-за новых правил. Эксперты отмечают, что для оформления посылок не нужно свидетельство о выдаче ИНН, а лишь сам номер. По мнению специалистов, возникшие проблемы в оформлении посылок нельзя называть коллапсом. Они уверены, что компании быстро сориентируются и ситуация нормализуется уже в ближайшее время.

Не это ли было сделано на Украине по результатам Майдана? Не эти ли факты мы приводили в пример, говоря о потере суверенитета Украины?

https://rg.ru/2015/07/22/tamojnya-site.html

(22.07.2015) Ваша Таможня, сэр Британцев позвали управлять таможнями Украины Кабинет министров Украины 22 июля принял решение о создании рабочей группы по вопросу передачи Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой таможен в управление британской компании Crown Agents. …Ускорить принятие решения украинские власти заставил, похоже, инцидент в Мукачево на западе страны, где 11 июля бойцы “Правого сектора” устроили перестрелку с милицией прямо в центре города. Причиной “разборок”, согласно заявлению самого “Правого сектора”, стала контрабанда, ее в Мукачево курируют как силы правопорядка, так и боевики. Через два дня после перестрелки Яценюк дал поручение МВД открывать уголовные дела по факту злоупотреблений на Закарпатской таможне, а главе Государственной фискальной службы Роману Насирову велел уволить всех сотрудников этой таможни. Британская компания, которая должна взять в управление четыре таможни, сотрудничала ранее с Украиной в плане создания новых хранилищ для радиоактивных отходов с Чернобыльской АЭС. Англичане тогда занялись этим проектом по поручению департамента по энергетике и изменению климата правительства Британии. В настоящее время они уже помогают украинским властям в области модернизации таможен. Пока что приглашение британцев в качестве внешних управляющих должно стать экспериментом. Как отметил пару дней назад украинский премьер, подобный способ использовался в некоторых странах ЕС, в том числе в Болгарии, и он оказался успешным.

На Украине был хотя бы подготовлен приличный повод для такого, мягко скажем, непатриотичного решения, — организована постановочная перестрелка «правого сектора» с милицией, у нас же передали оформление таможенных грузов иностранцами (компаниями с иностранным участием) без всякого повода, и без оглядки на закон «О персональных данных». И про «пакет Яровой» не вспомнили? А о чем они вспомнили?

Что двойник РФ, зарегистрированный в Делавере с 01.01.2018 надо либо тихо закрывать, либо, отбросив сантименты по поводу флага и прочей государственной атрибутики, переводить на него управление территорией СССР? Но это вряд ли возможно, как говорится, – съесть то он съесть, да кто ж ему даст?

И еще один важный аспект: откуда такая спешка? Окружение утратило уверенность в способностях лидера контролировать ситуацию?

http://www.mk.ru/politics/2017/12/11/sekretnyy-vrag-putina-prezident-mozhet-proigrat-uzhe-vyigrannye-vybory.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons

Секретный враг Путина: президент может проиграть уже выигранные выборы Серьезного, долгого, содержательного, не обязательно приятного разговора со страной у кандидата в президенты пока не было Большая политика – это, как известно, тот же театр. И если зритель такого “театра” испытывает потребность по примеру Станиславского воскликнуть “ не верю!”, то в этом “храме искусства” надо что-то менять. Я не преувеличиваю значение своих личных ощущений. Но в момент, когда Путин на прошлой неделе объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты, у меня потребность прокричать “ не верю!” однозначно появилась. Да, мероприятие в Нижнем Новгороде было проведено по всем правилам политической драматургии. Но в нем не хватало какой-то “перчинки”, того, что заводит, того что ломает через колено привычный ход политического процесса. В этот понедельник, когда ВВП неожиданно прибыл в Сирию и объявил о выводе наших войск из этой страны, такая “перчинка”, безусловно, появилась. Но говорить об эмоциональном переломе в путинской предвыборной кампании, на мой взгляд, по-прежнему не приходится.

После вывода войск из Сирии по приказу со стороны, кто бы этой веры в лидера не утратил?

Неуверенность эту, лишь усиливает поведение бывшего друга и партнера Нурсултана Назарбаева, совершающего один антироссийский демарш за другим. Вот он публично выступил против РФ и ее самого надежного партнера — Киргизии.

https://eadaily.com/ru/news/2017/11/13/kto-sleduyushchiy-astana-obvinila-rossiyu-v-postavkah-nekachestvennyh-produktov?utm_source=smi2

Кто следующий: Астана обвинила Россию в поставках некачественных продуктов За последнее время ухудшилось качество пищевой продукции, поставляемой в Казахстан из Киргизии и России. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил глава комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

Конечно, Назарбаев давно и неприкрыто поддерживает все антироссийские инициативы сатанистов, последняя из которых — вывод войск из Сирии, когда Россия и Путин были вынуждены подчиниться. Подчиниться почему? С 01.01.2018 демонстрация флага РФ становится незаконной, а вооруженные силы РФ превращаются в незаконные вооруженные формирования? Или надо поднимать флаг СССР и наносить соответствующую символику, а руководству этого очень не хочется? Действительно, начнут задавать всякие вопросы про деньги СССР… Самый важный вопрос — про деньги.

ЦБ на днях приобрел 99 % банка «Открытие», а на забалансовых счетах банка «Открытие» как раз и отражалась часть активов СССР…

http://www.ntv.ru/novosti/1960592/

Банк России приобрел более 99,9% акций банка «ФК Открытие». …Из пресс-релиза: «Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк „ФК Открытие“, предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей»

Спасли осетрину из огня…

Примеров распада государства, точнее, уже иностранной управляющей компании РФ и приближения очередного периода безвластия а ля 90-е, на самом деле гораздо больше, но что делать людям, как подготовится к неизбежному?

Во-первых, беречь как зеницу ока документы СССР свои и родителей. Это и есть Ваше единственное основания для предъявления прав требования по активам СССР.

https://www.youtube.com/watch?v=Xi2oSG1OlMM

Берегите советские документы!

Во-вторых, не подписывать никакие доверенности третьим лицам и организациям, которые предложат Вам взять на себя тяжкий труд по истребованию денег СССР. Все придется делать самостоятельно. (Все кто назначает себя врио президента\правительства — агенты нынешней власти, действующие не в наших интересах.)

В-третьих, внимательно читать Конституцию СССР с изменениями от 14 марта 1990 и 24 декабря 1991. Вспомнить, что все мы граждане СССР и действовать строго по Конституции. В СССР вся власть была построена снизу вверх.

Кстати, все официальные бумаги РФ с 2007 года издаются с дефектами, то есть, исполняем эти требования власти мы на собственный страх и риск.

И еще штришок, чтобы наши руководители были сговорчивей, над головами у них уже висит дамоклов мечь Гаагского трибунала

http://planet-today.ru/geopolitika/item/79796-prigovor-dlya-putina-pokonchiv-s-liviej-gaaga-natselilas-na-rossiyu(08 Декабря 2017)

“Приговор для Путина”?! Покончив с Ливией, Гаага нацелилась на Россию Пятница, Замшелые судейские крючкотворы в Гааге зашевелились. Отложив в сторону пыльные папки с обвинениями против африканских князьков с неудобочитаемыми фамилиями, они вдруг резво и рьяно взялись за “расследование военных преступлений России”. С чего бы такая прыть?! …При этом надо понимать, что основная задача Гаагского балагана – это атака именно на первое лицо “неугодного” государства, обвинение его в “преступлениях против человечности с тем, чтобы следом провозгласить его правление “преступным и диктаторским режимом” и развязать руки “миротворцам”, несущим демократию под крыльями своих бобмардировщиков и штурмовиков. В списке обвиненных МУС нет ни правительств, ни стран. Он состоит из конкретных людей.

Вопрос лишь в том, насколько быстро будет пройден стандартный для несостоявшегося государства путь деградации, от выступления под белым флагом в Пхенчхане до вынесения приговоров в Гааге…