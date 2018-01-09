Грудинин – не альтернатива Путину
Накануне наступления 2018 года в студии радио «КП» мы записали программу, подводящую итоги уходящего года. Главное политическое событие, которое плавно «перетекает» из 2017 года в 2018-й, это, безусловно, президентские выборы в нашей стране. Внешнеполитический «рейтинг», с моей точки зрения, в программе также был озвучен.
Видео этой программы уже было опубликовано. Теперь краткий вариант её текста от «Комсомольской правды».
Источник: www.kpsport.ru
Писатель Николай Стариков: Грудинин – не альтернатива Путину
На радио «Комсомольская правда» лидер «Партии Великое Отечество» накануне Нового года дал прогноз на год 2018-й
КОГДА ИГИЛОВЦЫ ПОЯВЯТСЯ У НАШЕГО ПОРОГА?
— Мы победили в Сирии — насколько сложно будет эту победу удержать? И те, кого там не добили — они же все поползут в Европу — бить, поджигать, насиловать и убивать.
— Если террористы, пришедшие в Европу с миллионами беженцев, начнут заниматься неприглядными делами — а это очень вероятно — пусть этим озаботятся западные спецслужбы. Будет у наших спецслужб соответствующая информация — надо делиться, чтобы предотвратить гибель людей.
— Но те, кого не добили в Сирии, уже появляются в Средней Азии и на Кавказе, а значит, стоит их ждать и у нас?
— Вот это уже другое дело. Чтобы минимизировать эти угрозы, от террористов надо освобождать и Ирак. В 2018-м мы здесь столкнемся с противодействием США. Штаты не хотят распространения влияния Ирана и России на Ирак и будут этому препятствовать всячески. Освобождение Ирака очень желательно, но нам это вряд ли позволят. А сам Ирак самостоятельно это вряд ли сделает. Никуда не денется курдская проблема. Плюс новый вброс, сделанный США в регионе — признание Иерусалимастолицей Израиля — еще аукнется.
Нашей задачей останется продолжать помощь Башару Асаду расширить свое влияние до полного контроля границ Сирии. И ему тоже предстоит решать проблемы в курдских регионах. И все-таки надо будет помогать Ираку стать наконец независимым государством. Ну и возможно как то точечно расширять свое влияние. Не исключено, что в Ливии. Наше нахождение в регионе — одна из возможностей влиять на нефтяные цены.
— Так ждать активизацию террористов в России в Год собаки?
— Они, конечно, появятся и у нас . Слава богу, большинство террористов наши спецслужбы отлавливают.
Терроризм — это инструмент, террористы не сами выбирают цели. Для одних это может быть бизнес. Для других — слепое следование идее. А вообще они были и останутся инструментом западной политики. Террористы очевидно отправятся в Афганистан и в страны Средней Азии. С задачей взорвать этот регион. С дальнейшим прицелом на Россию. И направлением сюда миграционных потоков. Плюс тревожить подбрюшье Китая.
ТАК НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
— Москва и Анкара не рассорятся вновь и будут ли действовать консолидирована в важных для нас международных вопросах?
— Во многом это зависит от того, что турецкому лидеру предложат США. Эрдоган, конечно, на США обиделся, когда они его чуть не убили во время попытки переворота — руками путчистов. Но президент этой страны все-таки политик и эмоции отодвинет на задний план. И главным его вопросом будет: а что я получу?
Американская база Инджирлик никуда не делась. И Турция никуда из НАТОне ушла и не уйдет. А жесткая риторика в отношении Европы останется жесткой риторикой. Исторических причин испытывать любовь к России у Эрдогана нет. А текущие экономические есть и будут. Мы им туристов, АЭС и газ — они нам помидоры. Но мы же не знаем уровень текущего экономического сотрудничества Турции и США?!
— Но мы ближе ему географически!- Да, но это нет главное. Вот сидит Эрдоган и думает: а ради чего? Зачем ему на рожон переть — ещё один государственный переворот спровоцировать? Да, Турция декларирует, что она с нами, а потом на Генассамблее ООН голосует за украинскую резолюцию по Крыму. Но мы должны давать повод лидерам изменить повестку отношений с нами. Это только в нашей стране Горбачев может стать прогерманским или Ельцин прояпонским — а у них таких лидеров не пускают во власть. Они никогда не будут действовать в ущерб своим интересам, если мы не предложим что-то, что перекроет этот ущерб.
СКОЛЬКО ФАМИЛИЙ БУДЕТ В БЮЛЛЕТЕНЕ В МАРТЕ-2018
— Люди, которые сейчас идут кандидатами в президенты, такие как Грудинин и Собчак — сильно изменили ситуацию, которая сложится к марту 2018-го?
— В бюллетенях, которые мы увидим 18 марта 2018 года, будет пять-шесть, максимум, семь фамилий. А из десятков желающих, проявивших себя к концу года, у большинства даже документы-заявки не будут зарегистрированы! Они не пройдут процедуры, не соберут подписи. Да большинство и не собираются никуда проходить — они делают лишь громкие заявления. Исключительно ради самопиара.
— Это превращает выборы в фарс?
— Это превращает их в балаган. Это принижает главные выборы страны. И что характерно, это произошло именно в этом цикле… В 2012-м ЦИКу даже отсеивать не надо было всевозможных клоунов. Они понимали, что на выборы президента идти не должны. А сейчас такие персонажи, наоборот, поняли, что они как раз должны «идти в президенты». Партии, находящиеся в Думе должны быть столпами нашей политической системы. Должны думать не о своем политическом маневрировании, а о благополучии государства. Искать в составе своих политических структур свежие лица, новых людей, которые станут государственниками. Они же все борются за голоса избирателей, чтобы — пусть с разными оттенками — но вести страну вперед. А мы что видим?
— Ну как что — вот КП РФ вместо Зюганова выдвинула Павла Грудинина. Вот вам и свежее лицо, и государственник…
— О ситуации, сложившейся в крупнейшей партии «системной оппозиции» - КП РФ. Тут я задал бы несколько вопросов. За сколько времени лидеры партий знали о том, что в марте 2018-го будут президентские выборы? Неужели только вчера услышали? Ответ — лет за шесть. Другой вопрос — когда должны были начать искать достойного кандидата в своих рядах? Ну, если не за шесть — то хотя бы за три года, разве нет? То есть КП РФ в своем коллективе должна была загодя проводить смотрины, проводить праймериз. Для того, чтобы определить кандидата, который поведет партию вперед. Но КП РФ в декабре 2017-го заявляет «неожиданного» кандидата от всего фронта левых сил. Вопрос, когда они в реальности этим занялись? Решение было принято накануне съезда. Грудинин в числе ещё нескольких человек прошли через процедуру интернет-голосования, что мне кажется несколько сомнительным. Вы хотите дать понять, что Зюгановбольше не хочет проигрывать выборы? Или что в руководстве КП РФ нет того, на кого можно сделать ставку — и приходится делать её на беспартийного Грудинина?
— И почему же они себя так повели?
— Они все сидели ровно на одном месте и ждали, пока Путин примет решение — идти или не идти.
— А разве были варианты?
— Ну… слухи разные ходили. Но лично у меня не было сомнений. И вот посмотрели Зюганов с Мироновым, что в выборах участвует некая дама с фамилией на букву «С». И они поняли, что если она будет зарегистрирована — а в этом никто не сомневался — и они в марте наберут голосов меньше, чем она, то для них это — политическая смерть. Миронов считал это настолько вероятным, что не стал выдвигаться. А Зюганов выдвинул вперед Грудинина. Вот в чем истинная причина произошедшего. И тут у меня возникает ещё вопрос: вы когда собираетесь выращивать нового политика, который поведет нас дальше в условиях постоянного давления извне? Как собираетесь с Западом бороться? Через теле-шоу и посты в фейсбуке? Нужен не просто умный, начитанный, хорошо говорящий лидер — он должен понимать всю эту большую игру. Откуда же мы возьмем нового самородка, пока все занимаются политиканством? С Путиным нам просто повезло. Его Ельцин выбрал — и ошибся, с точки зрения Запада.
— Вы говорили, что избиратель увидит в марте в бюллетенях 5-6 фамилий — это Путин, Жириновский, Грудинин, Собчак и… Кто еще?
— А что вы так уверенно Собчак в этот список записали? Представьте ситуацию, чтобы Буш или Клинтон подрабатывали на корпоративах, посколько на избирательную компанию денег не хватает…
— Да не выступает она уже на корпоративах!
— Да, сейчас наступила на горло собственному кошельку. Но те, кто не может управлять страной — даже баллотироваться не должны!
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ПУТИНУ?
— Собчак — не альтернатива. А Грудинин — реальная альтернатива Путину?
— Повторюсь, я очень хочу, чтобы на выборах появлялись новые лица. Которые станут государственными деятелями с большой буквы. Политическая окраска их не важна. Важно, чтобы они одинаково любили Россию и ни квадратного метра её не собирались никому отдавать. Есть ли альтернатива Путину? Я считаю, что сегодня её нет. Сегодня нагрузка президента такой страны как Россия — в основном внешнеполитическая. А она у нас сильно влияет на внутреннюю. И здесь его задача найти сильного экономиста, который с целой командой будет страну поднимать. Ему не надо разбираться в многообразии экономических теорий — должен быть здравый смысл. Грудинин, при всем к нему уважении, не является сейчас альтернативой Путину. Но на его примере есть возможность обкатать новую фигуру из которой вполне возможно появится министр экономики. Если он справится. Мы же мало о нем знаем. Те, кто не хочет голосовать за Собчак с Навальным, но при этом не согласен с происходящим в стране — она прежде голосовали за Жириновского. И для страны это было… никак. Так давайте стремится к системе, когда мы будем голосовать не против, а за — конкретную программу действий.
БЛИЦ
— На Олимпиаду мы поедем — и будем там успешны?
— А тут слово «мы» уже не применимо, под белым-то флагом. Команды России нет там. И считать наши медали как командные не будут.
— Чемпионат мира по футболу мы не провалим?
— Нас попытаются поставить в сложное положение, как нас пытались поставить в сложное положение с олимпиадой…
Авторы: Игорь Емельянов, Антон Челышев
Источник: nstarikov.ru
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Комментарий из соц.сетей , который просто берёт за душу .
Хорошо кто-то написал (под ником Сурков)
“Мы были на краю бездны. У России отняли её исконные территории, разделили её народы и приступили к уничтожению самого её сердца .
Всё было готово – Хасавюрт с марионетками ликвидаторов России положил начало конца самой России . Национальные республики были на низком старте, Татарстан в первую очередь , сатанинский Запад готовился к взятию Казани и прочих территорий бывшей Империи, без танков, ввода вражеских армий, бомбардировок и химических атак. Россия сжималась и сворачивалась на глазах, как шагреневая кожа и должна была превратится в Московское княжество и князь был уже готов .
Нищета, разруха, теракты, убийства на улицах, бандитские разборки, рекет, открытая помощь боевикам с Кавказа от бизнеса и “политиков”. В центре Москвы отдыхали в ночных клубах спонсоры тех, кто убивал на Кавказе русских солдат, а в Кремле и Белом доме сидели те, кто русских солдат туда отправлял на уничтожение, предварительно сливая всю информацию боевикам, иностранному спецназу и прочим убийцам, съехавшимся со всего мира пострелять в русских . На территории России росли только кладбища, пропорционально росту счетов представителей ликвидационной команды .
В центре ночной Москвы и за границей крутился бесконечный карнавал, праздник победителей – праздновали наши похороны .
Символизировали нас в худых свиней и резали, в голого пьяного мужика в ошейнике, на цепи у хозяина. Они нас, грязных собак, обобрали, раздели, унизили и посадили на цепь, где теперь мы за голую кость будем служить победителям. Это был нескончаемый праздник креатива и творческого подъема победившей стороны, они плевали в нас с удовольствием, а когда заканчивалась слюна – кушали, запивали вином и снова плевали. Из США высылали кости на корм собакам, отсюда гнали нефть, газ, алмазы, лес, научные разработки, ученых, рабов, детей рабов, молодых девочек и мальчиков в публичные дома Европы, Турции, Ближнего Востока, США и даже Африки…
К главному куску прилагались отжатые территории бывших республик вместе с народами, которые можно было жрать, после нашей полной ликвидации еще какое то время, выращивая на навозе сожранных народов новую мировую управленческую компанию с готовыми состояниями, пресытившиеся всем, напившиеся кровью и нажравшуюся человечиной по горло. Очертания нового мирового порядка были уже нанесены на карты будущей истории, где и Китай поимел свою часть добычи в виде территорий Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Турция имела бы свой Азербайджан и Польша с Германией, Британией, Испанией, Нидерландами и тд имели бы своих рабов, земли и дешевых проституток. Граждане Израиля составили бы кузницу кадров для управления всеми территориями. США доставалось бы главное – право на эксплуатацию недр.. больше ничего.
Когда Путин пришел никто не верил, что он сможет остановить, казавшееся неизбежным .
Он вёл войны, их никто не замечал и не видел… Он был как ветер – его никто не видит, но результаты его присутствия можно ощутить непосредственно на себе, получив стволом сломанного тополя по макушке. Он воевал против них, как радиация – её не видно, однако её концентрированное присутствие убивает медленно, но верно.
Прошли годы и все изменилось, как бы само собой…
Перед последней войной, он на всякий случай приготовился к смерти.
Отдалил близких, чтоб их не убили вместе с ним… и пошел воевать.
Он отдал всё своё время и жизнь, во имя спасения всех.
Он принёс свою жертву и вырвал из Бездны целые народы .
Он изменил мир навсегда.
Странно выглядят те убогие, ищущие божественной святости в Николае II , коий не уберёг целую вселенную и в упор не замечающие живого спасителя рядом с собой.”
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Грудинин – альтернатива…да ещё какая!…Внимайте:https://www.youtube.com/watch?v=n3BimX0HnaE