Грудинин – не альтернатива Путину

Накануне наступления 2018 года в студии радио «КП» мы записали программу, подводящую итоги уходящего года. Главное политическое событие, которое плавно «перетекает» из 2017 года в 2018-й, это, безусловно, президентские выборы в нашей стране. Внешнеполитический «рейтинг», с моей точки зрения, в программе также был озвучен.

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Видео этой программы уже было опубликовано. Теперь краткий вариант её текста от «Комсомольской правды».

Источник: www.kpsport.ru

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КОГДА ИГИЛОВЦЫ ПОЯВЯТСЯ У НАШЕГО ПОРОГА?

— Мы победили в Сирии — насколько сложно будет эту победу удержать? И те, кого там не добили — они же все поползут в Европу — бить, поджигать, насиловать и убивать.

— Если террористы, пришедшие в Европу с миллионами беженцев, начнут заниматься неприглядными делами — а это очень вероятно — пусть этим озаботятся западные спецслужбы. Будет у наших спецслужб соответствующая информация — надо делиться, чтобы предотвратить гибель людей.

— Но те, кого не добили в Сирии, уже появляются в Средней Азии и на Кавказе, а значит, стоит их ждать и у нас?

— Вот это уже другое дело. Чтобы минимизировать эти угрозы, от террористов надо освобождать и Ирак. В 2018-м мы здесь столкнемся с противодействием США. Штаты не хотят распространения влияния Ирана и России на Ирак и будут этому препятствовать всячески. Освобождение Ирака очень желательно, но нам это вряд ли позволят. А сам Ирак самостоятельно это вряд ли сделает. Никуда не денется курдская проблема. Плюс новый вброс, сделанный США в регионе — признание Иерусалимастолицей Израиля — еще аукнется.

Нашей задачей останется продолжать помощь Башару Асаду расширить свое влияние до полного контроля границ Сирии. И ему тоже предстоит решать проблемы в курдских регионах. И все-таки надо будет помогать Ираку стать наконец независимым государством. Ну и возможно как то точечно расширять свое влияние. Не исключено, что в Ливии. Наше нахождение в регионе — одна из возможностей влиять на нефтяные цены.

— Так ждать активизацию террористов в России в Год собаки?

— Они, конечно, появятся и у нас . Слава богу, большинство террористов наши спецслужбы отлавливают.

Терроризм — это инструмент, террористы не сами выбирают цели. Для одних это может быть бизнес. Для других — слепое следование идее. А вообще они были и останутся инструментом западной политики. Террористы очевидно отправятся в Афганистан и в страны Средней Азии. С задачей взорвать этот регион. С дальнейшим прицелом на Россию. И направлением сюда миграционных потоков. Плюс тревожить подбрюшье Китая.

ТАК НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

— Москва и Анкара не рассорятся вновь и будут ли действовать консолидирована в важных для нас международных вопросах?

— Во многом это зависит от того, что турецкому лидеру предложат США. Эрдоган, конечно, на США обиделся, когда они его чуть не убили во время попытки переворота — руками путчистов. Но президент этой страны все-таки политик и эмоции отодвинет на задний план. И главным его вопросом будет: а что я получу?

Американская база Инджирлик никуда не делась. И Турция никуда из НАТОне ушла и не уйдет. А жесткая риторика в отношении Европы останется жесткой риторикой. Исторических причин испытывать любовь к России у Эрдогана нет. А текущие экономические есть и будут. Мы им туристов, АЭС и газ — они нам помидоры. Но мы же не знаем уровень текущего экономического сотрудничества Турции и США?!

— Но мы ближе ему географически!