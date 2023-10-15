Алексей Кольцов “…Возвыситься до вашей дружбы…” (1982)
Алексей Кольцов "…Возвыситься до вашей дружбы…"
В основу передачи о творчестве русского поэта 19 века Алексея Кольцова и дружбе его с литературным критиком Виссарионом Белинским положена их переписка. Его поэзия – это искреннее и правдивое отражение действительности, пережитой поэтом. На его стихи созданы песни и романсы, ставшие неотъемлемой частью российской культуры.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1982
Автор сценария – Л. Платонова
Режиссер – Людмила Хмельницкая
Оператор – Андрей Акимов
Актер – Олег Вавилов (Кольцов)
Актер – Геннадий Коротков (Белинский)
Актер – Николай Тюрин (поет песни)