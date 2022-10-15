Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Алексей Кольцов. Стихи. Читает Олег Табаков

27 1

Алексей Кольцов. Стихи. Читает Олег Табаков
 

"Ответ на вопрос моей жизни", "Пишу не для мгновенной славы", "Терем", "По-над Доном сад цветет", К N "Кольцо", "Песня пахаря", "Мой друг, мой ангел милый…", "Ты не пой, соловей…", "Не шуми ты, рожь", "Глаза", "Мир музыки", "Путь", "Лес", "Дума сокола", "Так и рвется душа… ", "Разлука", "Где вы, дни мои…", "Расчет с жизнью", "На новый 1842 год".
"Ответ на вопрос моей жизни", "Пишу не для мгновенной славы…", "Терем", "По-над Доном сад цветет…", К N ("Опять тоску, опять любовь…"), "Кольцо". Песня, "Песня пахаря", "Мой друг, мой ангел милый…", “Песня” ("Ты не пой, соловей…"), "Не шуми ты, рожь…", "Глаза". Русская песня, "Мир музыки", "Путь", "Лес". Дума, "Дума сокола" (В. П. Боткину), "Русская песня" ("Так и рвется душа… "), "Разлука", "Русская песня" ("Где вы, дни мои…"), "Расчет с жизнью" (Посвящено В. Г. Белинскому), "На новый 1842 год".

#ЧитаетОлегТабаков

В ролях: Табаков Олег

Год производства: 1986

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lYCqOrviJOE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
Козьма Прутков и ХХI век: глядя на мир, нельзя не удивляться
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1148 892
    Valeriy Bondarik три часа назад

      ~~..~~ Здравствуй’те ~~..~~

      “`Реалии Жизни“`

      _Бабушка-старушка – сидела И молчала…
      По щеке,горошиной – лишь СЛЕЗА бежала…
      Годы пролетели – НЕТ родных,детей…
      ВСЕ живут ОТДЕЛЬНО,где-то – но НЕ с ней…
      Помнит ВСЁ старушка – ПОМНИТ и молчит…
      Ей НЕ КОМУ сказать – КАК душа БОЛИТ…
      * Лишь беззвучно Память – по щеке бежит…

      _О – если-бы дети знали – как сердцу НЕ легко,
      ОТ того,что дети – где~то Д А Л Е К О…

      _Лишь сердце П О Н И М А Е Т -
      Как душа С Т Р А Д А Е Т…
      Как она РЫДАЕТ – одно лишь сердце Знает…

      _Раненое сердце – сжалось И молчит…
      Раненое сердце – неслышно но КРИЧИТ…
      Рану ЭТУ сердце – сможет[Li...]залечить…
      Но рана ЭТА в сердце – БУДЕТ вечно жить…

      _Не важно,что ВСЛУХ – Ты возмущаешся,
      Важно,что Ты – В-ДУШЕ соглашаешся…

      _Не обижай,те Жизнь – мыслями,делами,
      Иначе Жизнь Захочет – БЫСТРЕЙ расстаться с Вами…

      _Мы Энергию своей Жизни – тогда ТЕРЯЕМ,
      Когда мыслями[материальны!]- ПЛОХОЕ затеваем…

      _Лечите Душу – “иньекцией”["Лекарством"]Памяти…(48-1)
      ““““““
      И масса Иного – РАЗНООБРАЗНОГО,на разные темы…
      *** Хорошего Вам настроения!
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 15-10-22.

      2
      2

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru