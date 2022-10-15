Алексей Кольцов. Стихи. Читает Олег Табаков
Алексей Кольцов. Стихи. Читает Олег Табаков
"Ответ на вопрос моей жизни", "Пишу не для мгновенной славы", "Терем", "По-над Доном сад цветет", К N "Кольцо", "Песня пахаря", "Мой друг, мой ангел милый…", "Ты не пой, соловей…", "Не шуми ты, рожь", "Глаза", "Мир музыки", "Путь", "Лес", "Дума сокола", "Так и рвется душа… ", "Разлука", "Где вы, дни мои…", "Расчет с жизнью", "На новый 1842 год".
"Ответ на вопрос моей жизни", "Пишу не для мгновенной славы…", "Терем", "По-над Доном сад цветет…", К N ("Опять тоску, опять любовь…"), "Кольцо". Песня, "Песня пахаря", "Мой друг, мой ангел милый…", “Песня” ("Ты не пой, соловей…"), "Не шуми ты, рожь…", "Глаза". Русская песня, "Мир музыки", "Путь", "Лес". Дума, "Дума сокола" (В. П. Боткину), "Русская песня" ("Так и рвется душа… "), "Разлука", "Русская песня" ("Где вы, дни мои…"), "Расчет с жизнью" (Посвящено В. Г. Белинскому), "На новый 1842 год".
#ЧитаетОлегТабаков
В ролях: Табаков Олег
Год производства: 1986
~~..~~ Здравствуй’те ~~..~~
“`Реалии Жизни“`
_Бабушка-старушка – сидела И молчала…
По щеке,горошиной – лишь СЛЕЗА бежала…
Годы пролетели – НЕТ родных,детей…
ВСЕ живут ОТДЕЛЬНО,где-то – но НЕ с ней…
Помнит ВСЁ старушка – ПОМНИТ и молчит…
Ей НЕ КОМУ сказать – КАК душа БОЛИТ…
* Лишь беззвучно Память – по щеке бежит…
_О – если-бы дети знали – как сердцу НЕ легко,
ОТ того,что дети – где~то Д А Л Е К О…
_Лишь сердце П О Н И М А Е Т -
Как душа С Т Р А Д А Е Т…
Как она РЫДАЕТ – одно лишь сердце Знает…
_Раненое сердце – сжалось И молчит…
Раненое сердце – неслышно но КРИЧИТ…
Рану ЭТУ сердце – сможет[Li...]залечить…
Но рана ЭТА в сердце – БУДЕТ вечно жить…
_Не важно,что ВСЛУХ – Ты возмущаешся,
Важно,что Ты – В-ДУШЕ соглашаешся…
_Не обижай,те Жизнь – мыслями,делами,
Иначе Жизнь Захочет – БЫСТРЕЙ расстаться с Вами…
_Мы Энергию своей Жизни – тогда ТЕРЯЕМ,
Когда мыслями[материальны!]- ПЛОХОЕ затеваем…
_Лечите Душу – “иньекцией”["Лекарством"]Памяти…(48-1)
““““““
И масса Иного – РАЗНООБРАЗНОГО,на разные темы…
*** Хорошего Вам настроения!
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 15-10-22.