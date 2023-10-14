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Думай о социализме и богатей! // Сафронов и Гусейнов. Диалог

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Кооперативное движение позволяет преодолеть эксплуатацию в трудовом коллективе, обеспечивает участникам средства на жизнь и развивает у них культуру коллективного принятия решений, что необходимо для социализма. По крайней мере так считает Рустам Гусейнов, соорганизатор производственного кооператива «РАД КОП». В сегодняшнем диалоге обсуждаем, могут ли кооперативы быть мостом в социализм.

https://boosty.to/surmatmg — блог Рустама Гусейнова, в котором собираются материалы для предстоящей книги про самоуправление с контактами для связи.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Роль кооперативов и кооперации в экономике и обществе. Обсуждалась история и теория кооперативного движения, его потенциал для построения более справедливых экономических отношений.

2. Кооперативы как школа социализма и самоуправления. Обсуждалось, как участие в кооперативах может развивать навыки коллективной работы, принятия решений, организаторские способности.

3. Возможности и ограничения кооперативного движения. Обсуждались пределы роста и масштабирования кооперативов, их способность противостоять давлению крупного капитала и государства.

4. Создание экосистемы кооперации и кооперативов второго уровня. Обсуждалась идея объединения кооперативов в более крупные структуры для решения общих задач.

5. Политические аспекты кооперативного движения. Затрагивался вопрос о том, может ли кооперативное движение оставаться вне политики по мере своего роста.

В целом, беседа показала, что кооперативы могут стать важным инструментом для приобретения навыков самоорганизации и коллективной работы, а также создания более справедливых экономических отношений. Однако кооперативы имеют ограничения в масштабировании и не могут полностью устранить эксплуатацию в условиях рынка. Тем не менее, развитие кооперативов может способствовать формированию социалистического сознания и практических навыков, необходимых для построения нового общественного строя.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8zfd3iqCqzc
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