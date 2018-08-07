Что думают капиталисты про рост популярности социализма

Что думают капиталисты? Если они не знают, в чем причина растущей привлекательности социализма, пусть взглянут в зеркало.

Забавная рефлексия в New York Times на тему роста популярности социализма в США. https://inosmi.ru/social/20180807/242924437.html – цинкPS. Автор не сказал главного – государство всеобщего благосостояния не исчезло само по себе и вдруг. С исчезновением СССР, который заставлял страны капиталистического мира идти на уступки в вопросах охраны труда и соц.обеспечения, отпала необходимость в существовании этой системы, так как внешняя угроза исчезла и можно было снова закручивать гайки, перераспределяя богатства в пользу узкой прослойки сверхбогачей, что в последнее десятилетие стало устойчивой тенденцией. Все по классике – богатые богатеют, бедные беднеют. Вполне естественно, что это в свою очередь ведет к росту популярности социализма, который просто и доступно показывает вопиюшую несправедливость такой системы. Это отнюдь не гарантирует, что социалисты придут к власти, но гарантирует обострение классовой борьбы ввиду очевидности экономического угнетения большинства меньшинством, что и порождает дальнейший рост бедности (и не только в США, России это тоже касается), когда люди начинают искать выход из нетерпимой ситуации, начиная интересоваться либо социализмом, либо ища выход у популистов типа Трампа, который обещает "сделать Америку великой снова". Под величием обычный американский пролетарий понимает прежде всего наличие работы и тех гарантий, которые у него когда-то были, пока безработица и вынос производства в Юго-Восточную Азию не разрушили его маленький стабильный мирок.Для примера.Кейт РенделлСокращенный перевод с английского, оригинал - https://www.wsws.org/en/articles/2018/05/26/ceos-m26.html Так стоит ли удивляться росту популярности социалиcтических идей?В целом, угубления структурного экономического кризиса капитализма, противостояние капитализма и социализма будет обостряться, прежде всего благодаря тем причинам, которые генерирует сам капитализма.

Источник: colonelcassad.livejournal.com