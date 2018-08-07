Что думают капиталисты про рост популярности социализма
11:45. 7 августа 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Забавная рефлексия в New York Times на тему роста популярности социализма в США.
Что думают капиталисты? Если они не знают, в чем причина растущей привлекательности социализма, пусть взглянут в зеркало.
В последнее время я волнуюсь по поводу душевного состояния и умонастроений американских капиталистов. Эти лезущие из всех щелей социалисты наверняка доставляют им огромное беспокойство. Поэтому сегодня я намерен дать капиталистическому классу несколько дружеских советов о социалистах.
Хотите, чтобы социалистов стало меньше? Это легко. Прекратите их плодить.
В истории время от времени причина и следствие бросаются в глаза. Та обстановка, в которой при царизме жили русские, дала толчок развитию большевизма. Навязанные Версальским договором условия способствовали приходу к власти Гитлера. Провалы кейнсианства в 1970-х годах проложили дорогу экономике стимулирования предложения.
Как я отмечал недавно на страницах «Дейли Бист» (The Daily Beast), тот тип капитализма, который практикуется в нашей стране последние несколько десятилетий, сделал социализм намного более привлекательным, особенно в глазах молодежи. Спросите себя сами. Если вам 28 лет, как кандидату в конгресс из Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez), которая называет себя демократическим социалистом, то что вы видели за всю свою сознательную жизнь?
Вы видели, как Соединенные Штаты из страны, которую ваши родители (а скорее, дедушки и бабушки, если вам 28) называли местом, где жизнь из поколения в поколение становится лучше, превращается в нечто иное — в страну, где для миллионов людей, включая вас самих, жизнь складывается все хуже и хуже.
Вы видели, как богатые богатеют, и вы наверняка заметили, как на это реагирует государство. Оно в основном сокращает их налоги (по правде говоря, президент Барак Обама в 2013 году поднял самую высокую ставку налогообложения с 35 до 39,6%, хотя для индивидуальных налогоплательщиков эта ставка начнет действовать лишь тогда, когда их трудовой доход превысит 400 тысяч долларов).
Вы были свидетелем финансового краха 2008 года, причиной которого стали крупные банки, сделавшие ставку против себя самих. Капиталисты наверняка захотят узнать, как все это выглядит в глазах молодого человека из рабочей семьи, хорошо знакомого с людьми, потерявшими работу и даже свои дома, в то время как создавшие всю эту неразбериху банкиры выпрыгнули из горящего самолета с золотыми парашютами наподобие главы ипотечной компании «Кантривайд Файненшл» (Countrywide Financial) Анджело Мозило (Angelo Mozilo), компенсацию которого «Нью-Йорк Таймс» оценила в 88 миллионов долларов.
Вы видели, как корпорации получают прибыли, выкупают свои акции, но не вкладывают средства в своих работников так, как это было раньше, когда они перемещали рабочие места в Центральную Америку и в Бангладеш. Если вы много читаете, то вам известно, что скупка корпорациями своих акций разрешена постановлением Комиссии по ценным бумагам и биржам № 10b-18, которое было принято еще при Рейгане, и что поскольку это правило только Комиссии по ценным бумагам и биржам, его можно менять без принятия соответствующих законов, хотя никто в демократических администрациях с тех пор не озадачивался этой проблемой.
Я могу продолжать это еще абзацев на двадцать, а то и на сто, если быть честным. Но идея вам понятна. Когда наша экономика непрестанно росла и росла, у нас было правительство и класс капиталистов, которые вкладывали средства в наш народ и в его будущее. Они тратили капиталы на автомагистрали между штатами, на общественные колледжи, на научные исследования, на щедрые федеральные гранты для развития транспорта и регионов.
Довольно любопытно то, что все это время социализм казался не очень привлекательным. В 1910-е и 1920-е годы, когда профсоюзы вели напряженную борьбу, когда еще не было государства всеобщего благоденствия, в палате представителей работала пара членов Социалистической партии — Виктор Бергер (Victor Berger) из Висконсина и Мейер Лондон (Meyer London) из Нью-Йорка. А еще в стране были сотни социалистов на должностях мэров, законодателей штатов и местных чиновников.
Но в период «славного тридцатилетия», как выражаются французы (с 1945 по 1975 годы), когда в западных экономиках все работало без сучка, без задоринки, привлекательность социализма в Америке пошла на убыль. В 1910-е и 1920-е годы кандидаты в президенты от Социалистической партии получали сотни тысяч и даже больше голосов. В 1956 году кандидат от этой партии Дарлингтон Хупс (Darlington Hoopes) набрал всего 2 044 голоса (другие маленькие партии левого толка показали себя немного лучше).
В этот период и в начале рейгановской эпохи американские левые (не только по партийной принадлежности, но и по убеждениям) играли конструктивную роль, поддерживая борьбу за гражданские права, выступая против войны во Вьетнаме и делая все возможное в рамках борьбы с новым накоплением богатств. Но шла холодная война, левых было мало, и степень их влияния оказалась незначительной.
Так, вернемся теперь к нашим 28-летним. Они родились в 1990-е годы. Они могут помнить о том, что в конце 90-х у их родителей было неплохое настроение: средние доходы населения при Билле Клинтоне выросли больше, чем при других президентах — больше, чем даже при Рональде Рейгане. Но после этого картина с доходами стала более неоднозначной. За 18 долгих лет они вообще вряд ли увеличивались, если сделать поправку на инфляцию доллара. А доходы богачей в это время подскочили до небес.
Так что если вы человек со скромным доходом или даже принадлежите к среднему классу, какое у вас может быть отношение к капитализму? Тот тип капитализма, который наша страна практикует у себя все эти годы, подвел большинство людей и обманул их ожидания.
Да, он дал нам множество блестящих предметов, по поводу которых можно изливать свои чувства. Смартфон, способный показывать замедленное видео, — это разве не чудо? Конечно, чудо! А вот доступное высшее образование чудом назвать нельзя, потому что это необходимость для упорядоченного общества. Собственно, как и решение проблемы наркотиков, от которых ежедневно умирают 115 человек, а также множества других проблем, которые капитализм в нашу эпоху просто-напросто игнорирует.
У меня неоднозначное отношение к такому скачку популярности социализма. Он еще должен доказать свою политическую жизнеспособность на всеобщих выборах. И к 2021 году мы вполне можем проснуться как-нибудь утром и осознать, что для демократов это настоящая катастрофа.
Но я прекрасно понимаю причины происходящего. С учетом того, что происходит в нашей стране, это не могло не случиться. И если вы капиталист, вам лучше тоже это понять. И сделать что-то для преодоления всех тех трудностей, которые усилили привлекательность социализма.
Майкл Тамански.
https://inosmi.ru/social/20180807/242924437.html – цинк
PS. Автор не сказал главного – государство всеобщего благосостояния не исчезло само по себе и вдруг. С исчезновением СССР, который заставлял страны капиталистического мира идти на уступки в вопросах охраны труда и соц.обеспечения, отпала необходимость в существовании этой системы, так как внешняя угроза исчезла и можно было снова закручивать гайки, перераспределяя богатства в пользу узкой прослойки сверхбогачей, что в последнее десятилетие стало устойчивой тенденцией. Все по классике – богатые богатеют, бедные беднеют. Вполне естественно, что это в свою очередь ведет к росту популярности социализма, который просто и доступно показывает вопиюшую несправедливость такой системы. Это отнюдь не гарантирует, что социалисты придут к власти, но гарантирует обострение классовой борьбы ввиду очевидности экономического угнетения большинства меньшинством, что и порождает дальнейший рост бедности (и не только в США, России это тоже касается), когда люди начинают искать выход из нетерпимой ситуации, начиная интересоваться либо социализмом, либо ища выход у популистов типа Трампа, который обещает "сделать Америку великой снова". Под величием обычный американский пролетарий понимает прежде всего наличие работы и тех гарантий, которые у него когда-то были, пока безработица и вынос производства в Юго-Восточную Азию не разрушили его маленький стабильный мирок.
Для примера.
51 миллион семей в США не могут себе позволить «бюджет выживания»
Новые данные освещают неравенство доходов в США спустя 10 лет после Великой Рецессии. Плата главным менеджерам выросла до небес, а почти 51 миллион семей не могут себе позволить самое необходимое – жилье, еду и лечение («бюджет выживания» – это доходы, от которых после всех необходимых расходов остается что-то на сбережения -пер.)
При этом работник Волмарта, получающий медианную зарплату в 19 177 долларов в год, должен бы работать больше 1000 лет, чтобы получить 22 200 000 долларов, которые получил глава компании Дуг Мак-Миллон в 2017 году.
И пока плата главным менеджерам продолжает расти – главы 200 крупнейших компаний получили прибавку в среднем 14% в 2017 (в 2016-9%, а 2015 – 5%), 50 800 000 семей в США не могут себе позволить иметь базовый месячный бюджет, включающий жилье, еду, детский сад, лечение, транспорт и смартфон. Эти данные обнародовала на днях организация United Way ALICE Project.
Из пытающихся свести концы с концами каждый месяц – 16 100 000 семей живут ниже официального уровня бедности – всего 24 000 в год для семьи из 4 человек в 2016 году. Однако, еще 34 700 000 семей, относящихся к группе, называемой ALICE – то есть, по-английски – ограниченное имущество, напряженность с доходами, работающий. Другими словами, в этих семьях есть работающие, которые официально не бедные, но не могут себе позволить самое необходимое.
Пресс-релиз ALICE Project отмечает, что к этой группе ALICE относятся те, «кто работают по уходу за детьми, помощниками медперсонала и продавцами – те, кто работают за низкую зарплату, у кого нет или почти нет сбережений, и которых отделает от бедности один несчастный случай». То есть работники компаний из 200 крупнейших – включая McDonald’s, Walgreens, Office Depot, Aramark и Sysco. Среди опубликованных данных:
2/3 всех рабочих мест в США – низкооплачиваемые – получают меньше 20 долларов в час, или 40 000 в год на полную ставку.
Более 30% семей в каждом штате не могут позволить себе основной «бюджет выживания» – от 32% в Северной Дакоте, и до 49% в Калифорнии, Нью-Мексико и Гавайях.
Число тех семей, которые получают доходы выше уровня бедности, но с трудом сводят концы с концами превышает во всех 50 штатах число семей, живущих в бедности.
В Калифорнии, Техасе и Флориде – по числу населения 1,2 и 4 самые населенные штаты- наибольшее число семей ALICE в стране.
Также недавно было опубликовано исследование Федерального резервного управления о рискованном финансовом положении миллионов американских рабочих и их семей. «Отчет об экономическом благосостоянии семей в США в 2017 году» показывает, что 4 из 10 взрослых, если им нужно внезапно заплатить 400 долларов, или не смогут найти эти деньги, или продадут что-то или займут.
Для семей рабочего класса такие неожиданные расходы могут включать оплату лечения, ремонт машины, замену бытовых приборов, неожиданные налоги или штрафы – и тд. Пока главы 200 крупнейших фирм откладывают на «черный день» миллионы, неожиданные расходы для рабочих могут означать – ограничение в еде, влезание еще глубже в долги, или даже выселение из жилья. В отчете сказано, что 3% квартиросъёмщиков были выселены или сами переехали из-за угрозы выселения за последние 2 года.
20% взрослых не пенсионеров пессимистически настроены в вопросе возможности трудоустройства в будущем. Значительное число работников не имеет устойчивого рабочего времени, 1/6 работает тогда, когда вызовет наниматель, и 10% получает рабочее расписание меньше, чем за неделю вперед.
Больше половины студентов моложе 30 лет влезли в долги, чтобы оплатить учебу. Те, кто не получали диплома, и те, кто учатся в коммерческих вузах, чаще всего оказываются не в состоянии выплатить эти долги. Те, кто может, обычно платят от 200 до 300 долларов в месяц, то есть от 6 до 9% дохода для тех, кто работает на полную ставку за 20 долларов в часть.
Не удивительно, что меньше 2/3 взрослых не пенсионеров считают, что их накопления на пенсию в порядке. 25% не имеют никаких сбережений на пенсию и никаких шансов на пенсию.
И пока рабочим политики от обеих буржуазных партий США твердят, что «нет денег» на приличные зарплаты, образование, лечение и пенсии, крупнейшие компании США сидят на куче денег – по оценкам от 1,8 до 2,2 триллионов долларов в 2017 году.
Кейт Ренделл
Сокращенный перевод с английского, оригинал - https://www.wsws.org/en/articles/2018/05/26/ceos-m26.html
Так стоит ли удивляться росту популярности социалиcтических идей?
В целом, угубления структурного экономического кризиса капитализма, противостояние капитализма и социализма будет обостряться, прежде всего благодаря тем причинам, которые генерирует сам капитализма.
Источник: colonelcassad.livejournal.com