Выход из цивилизационного тупика
Кто они, провозглашающие себя «богоизбранными», противопоставляющие себя всему человечеству в целом? Какую роль играют они в этом мире? И что мы можем поделать в своем противостоянии с ними?
Об этом – в беседе Назира Евлоева и Александра Усанина.
Назир Абуевич Евлоев – президент международной ассоциации блогеров (и можно ещё несколько и регалий добавить из интернета)
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Комментарий редакции
В этой беседе поднимаются следующие основные вопросы:
1. Природа мирового заговора и "золотого миллиарда". Говорится о том, что силы зла существуют издревле и их цель – направить человечество на путь здорового образа жизни.
2. Противостояние Запада и Востока. Обсуждаются различия западного (гедонизм) и восточного (отрешенность) подходов. Предлагается найти "русский путь" – гармоничное сочетание материального и духовного.
3. Экономическое развитие vs духовное развитие. Говорится, что экономику ставят на первое место, а нужно наоборот – заботиться о внутреннем мире людей, тогда экономика придет в порядок.
4. Энергетические ресурсы. Отмечается, что проблема не в нехватке ресурсов, а в том, что вещи специально делают недолговечными.
5. Необходимость переориентации общества на духовные ценности и заботу о внутреннем мире людей.
Вывод: в беседе поднимаются глобальные вопросы устройства общества и противостояния мировых сил. Говорится о необходимости найти собственный "русский" гармоничный путь развития, основанный на духовных ценностях, а не только на экономическом прогрессе.