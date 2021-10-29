Если вдуматься в семантику этого термина, то эта семантика предполагает существование альтернативы – «нормального, не дикого, капитализма», который, опять-таки, по «коллективному умолчанию», предположению, существует на так называемом «Западе». Наверное там или в Японии, где экономика демонстрирует определенные темпы развития. И это на фоне обрушения промышленного потенциала, производственных показателей аграрного сектора, потенциала науки и образования в России, причем при одновременном колоссальном росте концентрации национального богатства (общественного капитала) «в руках» так называемого олигархата. Например 1 , 120 «главных богачей России» уже сосредоточили более 600 миллиардов долларов (что, в рублевом эквиваленте, равно 44 триллионам рублей), а состояние 24 самых богатых олигархов России составляет 27 триллионов рублей, т.е. приблизительно 360 миллиардов долларов, или 60% от суммы денежного капитала, которым владеют 120 главных богачей России. На фоне вымирающего населения России, когда, например, русский народ сократился в численности (по опубликованным данным 2 ) на 20 миллионов человек, такой капитализм действительно «дикий», а вернее «капитализм – убийца собственного народа».

В диагностической оценке последнего 30-летнего периода «либерально-рыночных» реформ в России [1991 - 2021], связанных с переходом её от советского социализма в СССР, в свое время, в годы перестройки названного якобы не эффективной «командной экономикой», к «капитализму», в устах многих представителей левого движения часто стал мелькать термин «дикий капитализм» .

И все ж таки «дикий капитализм» – это эмоциональная, важная для обыденного сознания человека, характеристика того социального экономического строя, который утвердился в России, но абсолютно теоретически не корректная.



Потому что весь капитализм, за всё время существования на Земле, в том числе цивилизационный капитализм в Западной Европе, в США, в Японии, Южной Корее и т.д., прикрывающийся вывеской «демократии», является «диким».



Причем более «диким» чем в России, «диким» более чем на порядок, потому что он есть глобальный империализм мировой финансовой капиталократии, разделившей страны мира на страны-«метрополии» и их мировую экономическую колонию (или страны «периферийного капитализма»), к которой относятся все так называемые «развивающиеся страны» (кроме стран, вставших на путь социалистического развития, – Китая, Кубы, Вьетнама и др.), из которых «выкачиваются» ресурсы, энергия и интеллект.

Гений Ленина оставил нам в наследство замечательную теоретическую работу, не уступающую по своей значимости для понимания «природы» капитализма – «Капиталу» Маркса, – «Империализм как высшая стадия капитализма».

По Ленину империализм и есть особая фаза в развитии капитализма, когда над миром стала устанавливаться власть финансового капитала – власть «треста банков», управляющая всем мировым капиталистически хозяйством.



В.И. Ленин в своей работе, со ссылкой на исследования немецкого экономиста того времени, когда писалась эта работа (1916 год), Геймана, показывает, как контрольный пакет акций финансового олигарха через иерархию сетей связей банковского и промышленного капитала даёт огромную власть.



Вот как описывал Ленин этот механизм: «Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берёт громадную и всё возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и т.п. (я добавлю, имея в виду современность, к этому списку, – и через размещение своего капитала в «офшорах»), закрепляя господство финансовой олигархии, облагая всё общество данью монополистам»3.

Монографию 2004 года «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» я посвятил логике развития империализма за ХХ-й век, и перерастанию его в систему глобального империализма мировой финансовой капиталократии, использующей все инструменты мирового рынка, включая Мировой Банк, МВФ, ВТО и др., как механизм экономической колонизации. «Столицей» строя мировой финансовой капиталократии выступают США.



Как функционирует этот строй, как формируется «пирамида капиталовластия над миром», и соответственно «пирамида эксплуататорских отношений», я показал в серии работ, в том числе в книге «Капиталократия и глобальный империализм» (2009, 572с.).

Здесь же хочу подчеркнуть, что когда в 1991 году в России был взят курс на рыночные реформы и демонтаж СССР, на ликвидацию социализма, курс на переход к построению капиталистической экономики, – а, на самом деле, на превращение России в экономико-колониальный (или колониально-сырьевой) придаток этой системы глобального империализма, т.е. в объект империалистически-колониальной эксплуатации, именно в этом – 1991 году – в Докладе Мировому Банку, написанном группой ученых под руководством Роберта Гудленда, Германа Дейли и Салеха Эль-Серафи, был де-факто продекларирован грозный вердикт для мирового рынка и всей системы глобального империализма: в экологически заполненной земной нише, которую занимает человечество, рынок как механизм развития экономики исчерпал себя.

Этот своеобразный Урок, который преподнесла История, интеллекту всего человечества, всей науке и культуре, всем, кто еще не разучился думать по настоящему, находящимся в «мире диктатуры кажимости», – Урок, состоящий в том, что История, в данном случае в её более широком смысле – и История Природы, начинает мстить погрязшему «в мире рыночно-капиталистических грёз (кажимостей)» человечеству, и мстить жестоко.

Уже 30-лет человечество живет в мире рыночно-капиталистического экоцида, т.е. уничтожения всей Природы, процессы которой «бумерангом» возвращаются геноцидом всего человечества, и геноцидом, в том числе, и всей России, принявшей «уже состоявшийся экологический труп империализма» за цель своих реформ и своего развития.



«Смех истории» над таким решением либералов-реформаторов, экономистов-рыночников (как с академическими званиями, так и без «оных»), – жестокий, не знающий жалости, превращается в процесс экологической гибели всего человечества в XXI веке.

Еще Энгельс предупреждал, что природа умеет мстить человечеству за неверные решения, проекты, в хозяйственном взаимодействии с Природой.

ХХ-й век, в моей оценке, представляет собой мощную энергетическую революцию в развитии производительных сил человечества. Произошел скачок в энергетике воздействии мирового хозяйства на Биосферу в десять в седьмой степени раз.



И этот скачок, я его в своих трудах называю «Большим Энергетическим Взрывом в социальной эволюции человечества», проявил несовместимость стихийных регуляторов развитии – рынка и в целом капитализма – с большой энергетикой воздействия человечества на природу.



Она, эта несовместимость, и породила к середине ХХ-го века глобальный экологический кризис, а к концу ХХ-го – этот кризис перешел, в моей оценке, в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Итак, «мировой капитализм» (в терминологии Дж.Сороса), или «глобальный империализм» в системе понятий теории капиталократии, превратился в «дикий капитализм в квадрате, в кубе, в n-й степени», он превратился в систему экологического самоуничтожения человечества.

И нет другой стратегии экологического спасения у человечества как стратегия его перехода к социализму, но социализму нового, невиданного, ноосферного качества – Ноосферному Экологическому Духовному Социализму (научно-мировоззренческую систему такого перехода я назвал «Ноосферизмом»), обеспечивающему управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества, и конечно – планово-управляемой ноосферной экономики.



Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома несет в себе своеобразный «диктат Природы» в лице Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов, имеющих собственные гомеостатические механизмы, по отношению к человечеству – «диктат», принуждающий его к такому «переходу».

Напомню высказывание американского ученого-эколога Барри Коммонера почти 50-летней давности, – высказывание, актуальность которого только возросла:

«Мы уже знаем, что современная технология, являющаяся частной собственностью, не может долго прожить, если она не разрушает общественное богатство, – экосферу (вот мы это и почувствовали в России, приняв рыночно-форматный Лесной кодекс в 2000 году, который стал механизмом, уничтожающим леса России через учащающиеся пожары, т.е. уничтожающие поставщика кислорода в атмосферу).



Следовательно, экономическая система, основанная на частном бизнесе, становится непригодной и не эффективной для того, чтобы распоряжаться жизненно важным достоянием. Значит эту систему надо менять».

Почему именно в России так выпукло проявились все мерзости системы глобального империализма за последние 30 лет, которые мы так «мягко» назвали «диким капитализмом».

Потому что Россия – цивилизация самая холодная в мире, т.е. (в соответствии с разработанной мною теорией закона энергетической стоимости) с самой высокой энергетической стоимостью воспроизводства жизни общества, да еще с самым большим пространством-временем бытия, в которой доминирует Закон Кооперации (именно из-за высокой энергетической стоимости воспроизводства экономики), противостоящий Закону Конкуренции – основе рыночной экономики.

А в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, в которой мы уже живем, стратегия выживания человечества, выход его из Экологического Тупика Стихийной Истории на базе доминирования Закона Конкуренции, требует раскрытия простора действию именно Закону Кооперации, объединяющему человечество.

Арнольд Джозеф Тойнби, знаменитый историк ХХ-го века, незадолго до своей кончины в 1975 году, предупредил всех думающих людей: «Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стабилизировать и объединять… человечество не может достичь политического и духовного единства, следуя западным путем.



В то же время совершенно насущна необходимость объединяться (мое замечание: т.е. перейти к развитию на базе доминирования Закона Кооперации), ибо в наши дни единственная альтернатива миру, – самоуничтожение». Что и происходит!

Закончу эту свое короткое размышление – реплику по поводу термина «дикий капитализм» – коротким «Словом о России».

Именно в силу своей «цивилизационной природы» историческая Россия в ХХ-ом веке:



Первой совершила Прорыв Человечества к Социализму в 1917 году, превратившись в СССР – Союз Советских Социалистических Республик;

Первой совершила Космический Прорыв в лице запуска человека-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года (60 лет назад) в ближайший космос Земли, завершившийся победным облетом на космическом аппарате вокруг нашей планеты и удачной посадкой на нашей родной земле (в Саратовской области, где Гагарин сделал «первые шаги» в освоении воздушного пространства);

Первой совершила Теоретический Ноосферный Прорыв в форме разработки В.И. Вернадским с 1929 по 1945гг. своего учения о переходе Биосферы в Ноосферу как законе глобальной эволюции Биосферы; на базе развития этого учения к началу XXI века в России сложилась Русская Ноосферная Научная Школа мирового значения.



Поэтому у России в XXI веке Особая Миссия – встать во главе Ноосферного Прорыва человечества, выхода на ноосферно-социалистический путь развития, который бы опирался на научное управление Социо-Биосферной, или социоприродной, эволюцией!

Других альтернатив ни у Человечества, ни у России, когда встаёт вопрос об их Будущем, нет!

1 Зюганов Г.А. Главные требования времени: выход, из тупика, устойчивое развитие// «Советская Россия. – 2021. – 12 октября – №112(15002). – с. 1 – 3; с.2

2 Там же

3 Ленин В.И. Полн. собр. Соч., т. 27. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1969, с. 350

А.И. Субетто



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