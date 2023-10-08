Главная » Видео, История, Творчество

Иосиф Кобзон “Русское поле” (1990)

46 2

Иосиф Кобзон "Русское поле"

Текст песни:

Поле, русское поле
Светит луна или падает снег
Счастьем и болью вместе с тобою
Нет, не забыть тебя сердцу вовек
Русское поле, русское поле
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты – моя юность, ты – моя воля
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось!
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!
Поле, русское поле
Пусть я давно человек городской
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской
Русское поле, русское поле
Я, как и ты, ожиданьем живу
Верю молчанью, как обещанью
Пасмурным днём вижу я синеву!
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!
Поле, русское поле

Композитор Ян Френкель, автор слов Инна Гофф. Поет Иосиф Кобзон.

Из к/пр. "Моя песня – это я… Памяти Я.Френкеля"
Главная редакция музыкальных программ, 1990 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nRY-ig1imz4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Иосиф Кобзон. Большой сборник песен
Еврейская эстрада на русском языке
Русские песни Александра Градского
Русский малоросс Григорий Пономаренко
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2016
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru