Иосиф Кобзон "Русское поле"

Текст песни:

Поле, русское поле

Светит луна или падает снег

Счастьем и болью вместе с тобою

Нет, не забыть тебя сердцу вовек

Русское поле, русское поле

Сколько дорог прошагать мне пришлось!

Ты – моя юность, ты – моя воля

То, что сбылось, то, что в жизни сбылось!

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря

Ты со мной, моё поле, студит ветер висок

Здесь Отчизна моя, и скажу не тая

Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!

Поле, русское поле

Пусть я давно человек городской

Запах полыни, вешние ливни

Вдруг обожгут меня прежней тоской

Русское поле, русское поле

Я, как и ты, ожиданьем живу

Верю молчанью, как обещанью

Пасмурным днём вижу я синеву!

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря

Ты со мной, моё поле, студит ветер висок

Здесь Отчизна моя, и скажу не тая

Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!

Поле, русское поле

Композитор Ян Френкель, автор слов Инна Гофф. Поет Иосиф Кобзон.

Из к/пр. "Моя песня – это я… Памяти Я.Френкеля"

Главная редакция музыкальных программ, 1990 г.