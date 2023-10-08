Иосиф Кобзон “Русское поле” (1990)
Иосиф Кобзон "Русское поле"
Текст песни:
Поле, русское поле
Светит луна или падает снег
Счастьем и болью вместе с тобою
Нет, не забыть тебя сердцу вовек
Русское поле, русское поле
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты – моя юность, ты – моя воля
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось!
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!
Поле, русское поле
Пусть я давно человек городской
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской
Русское поле, русское поле
Я, как и ты, ожиданьем живу
Верю молчанью, как обещанью
Пасмурным днём вижу я синеву!
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря
Ты со мной, моё поле, студит ветер висок
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок!
Поле, русское поле
Композитор Ян Френкель, автор слов Инна Гофф. Поет Иосиф Кобзон.
Из к/пр. "Моя песня – это я… Памяти Я.Френкеля"
Главная редакция музыкальных программ, 1990 г.
вот кого нужно размещать на ЯП …https://yandex.by/video/preview/6261448383372070113
Давайте просто послушаем песню “Русское поле” и никак не прокомментируем. Назло Павлу Брахману))