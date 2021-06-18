Многие помнят эти неувядающие песни советских лет, до сих звучащие и с эстрады (хорошо, что сейчас, словно новая волна пошла: многие популярные певцы их исполняют), и в застольях по разным поводам; порой кажется, что они — народные, настолько органичны и присущи русскому сердцу и мелодии, и слова их.

Однако у них были конкретные авторы, весьма известные профессиональные поэты. Например, на слова Маргариты Агашиной поются «А где мне взять такую песню» (1971), «Подари мне платок» (1971), «Растет в Волгограде березка» (1961), «Что было, то было» (1965), или на стихи Виктора Бокова — «Оренбургский пуховый платок» (1959), «Я назову тебя зоренькой», «Ой, снег-снежок» (1959). А помните, сколь проникновенно, несравнимо ни с кем, задушевно пел песню «Тополя» на слова Геннадия Колесникова грузинский ансамбль «Орера»?

«Тополя, тополя в город мой влюблённые,

На пути деревца, деревца зелёные,

Беспокойной весной вы шумите листвой,

И не спится вам вместе со мной…».

И мы все пели десятилетиями вместе, подпевали.

И когда вам скажут, что в советские годы «дружба народов» была надуманна и официозна, тому в ответ просто поставьте эту запись и напомните, что когда ансамбль «Орера» приезжал в Москву, была масса жаждущих попасть на выступление коллектива. А можно еще вспомнить о неописуемых очередях во всех городах Союза за билетами на концерты белорусских «Песняров» или азербайджанца Магомаева.

Кстати, в ютьюбовском ролике, где молодой ансамбль «Орера» поет «Тополя», в центре — молодой Вахтанг Кикабидзе, тогда еще Буба, то есть симпатичный парень, еще не свихнувшийся от русофобии и весьма востребованный в общесоюзном культурном пространстве — на эстраде и в кино.

Можно вспомнить и знаменитую зыкинскую «Ивушку» на стихи Василия Алферова («Ивушка зеленая, над рекой склоненная…»), и песенку «Нарьян-мар» на стихи Инны Кашежевой, которую памятно для нас пел северянин Кола Бельды.

Свидетельство живой жизни: песню «Подари мне платок» весьма проникновенно исполнила в популярном ТВ-шоу «Голос» на Первом канале очаровательная тринадцатилетняя жительница Севастополя Вероника Сыромля; запись набрала уже более двух миллионов просмотров.

Музыку ко всем вышеназванным советским хитам написал один и тот же человек, прекрасный композитор Григорий Пономаренко, народный артист СССР, удостоенный заслуженно высокого звания на излете страны Советов.

7 января 1996 г. — день трагической кончины в автомобильной катастрофе этого выдающегося русского человека, малоросса, проникнутого общерусским мелосом.

А родился Григорий Федорович 2 февраля 1921 г. в с. Моровск Остерского уезда (ныне Козелецкого р-на) Черниговской губернии в крестьянской семье. Значительное влияние на судьбу ребенка оказал его дядя — Максим Терентьевич, гармонист, собиратель народных инструментов. Уже с шести лет будущий музыкант играл на баяне на всех поселковых праздниках, а в двенадцать лет уже сочинял музыкальные оформления к спектаклям драматического кружка клуба «Коммунар» в Запорожье.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил музыкантом в ансамбле погранвойск МВД СССР с 1941 по 1947 гг. Потом год — в Ансамбле песни и пляски МВД СССР, еще год служил баянистом в Русском народном оркестре имени Николая Осипова.

С 1952 г. Г. Пономаренко поработал и на Волге — был музыкальным руководителем Волжского русского хора, в течение 10 лет (с 1963 г.) руководил народным хором Волгоградского тракторного завода, откуда его отпускать не хотели, даже было отдано такое распоряжение сотрудникам ГАИ (которые распоряжения не выполнили)!

Удивительно мелодичные и неизменно берущие за душу как сельского, так и городского жителя, песни Пономаренко стали звучать по всесоюзному радио, что и принесло им всенародную известность. Среди первых исполнителей этих песен были Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Нани Брегвадзе.

В 1971 г. Г. Пономаренко стал автором музыки к кинофильмам «Мачеха», «Русское поле», «Безотцовщина» (киностудия «Мосфильм») и драматическим спектаклям. В 1978 г. написал музыку к спектаклю Московского государственного академического Малого театра «Ураган» по пьесе А. Софронова, в котором главную роль сыграла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Следует отметить и жанровую широту композитора: пять оперетт, духовная хоровая музыка «Всенощное бдение», концерты для баяна с оркестром, квартеты, пьесы для оркестра народных инструментов, оратории для смешанного хора с оркестром.

На «Мосфильме» о творчестве Г.Ф. Пономаренко был снят фильм «А где мне взять такую песню».

В 1973 г. по приглашению администрации Краснодарского края Пономаренко переехал на Кубань, где поначалу стал руководить кубанским казачьим хором. С Кубанью более четверти века стали связаны жизнь и творчество музыканта.

Среди коллег Пономаренко, как водится, было немало завистников и злопыхателей. Но вот Лариса Новосельская, глава краевого отделения Союза писателей России, вспоминает: «Григорий Федорович был человеком мягким, открытым, искренним. Несмотря на свою известность, он откликался на любые просьбы. Едет агитбригада в поле чествовать колхозников? Пономаренко с радостью присоединялся и отправлялся выступать на полевой стан. Вы представляете, как его там ждали, как встречали?! Он с большим уважением относился к людям труда, и они это понимали, отвечали ему огромной любовью. Он был гением своего времени. Нередко его песни считали народными. Но разве это не лучшая похвала? Власть его тоже любила. Но он никогда не относился к ней подобострастно. Не терпел этого и в отношении себя».

Кубань стала для Пономаренко воистину второй родиной, счастьем и судьбой. Вот как он сам об этом писал: «Здесь я встретил то, что искал всю жизнь. Полсвета обошел, а встретил здесь свою любовь, свою песню — Веронику Журавлеву (певица, ныне руководитель Краснодарской филармонии).

И покатил по кубанским станицам, аулам Адыгеи, где мои песни знали, любили, пели. Здесь в 1990 году был удостоен звания народного артиста СССР. Мне ли не любить тебя, моя Кубань, и всех кубанцев, поющих мои песни, в любую погоду заполнявших концертные залы!

Мне не всегда здесь было легко, но, несмотря ни на что, я всегда благодарил судьбу за то, что живу в чудесном крае. С чудесными людьми».

Из свидетельств писателя Владимира Рунова о создании песни про оренбургский платок: «Григорий Федорович рассказывал: пошел он как-то покупать матери подарок на день рождения, но не знал, что именно выбрать. Решил посоветоваться с продавщицей в галантерейном отделе. Та посоветовала: лучший подарок — оренбургский платок. Пономаренко отправился на базар. У одной из торговок весь прилавок был устлан этими платками. Она не просто предлагала купить красивую вещицу — сняла с пальца обручальное колечко и пропустила изделие сквозь него. Мол, именно таким тонким и изящным должен быть этот платок. Подарок был куплен. Но увиденное произвело на Григория Федоровича такое впечатление, что потом он вместе с поэтом Виктором Боковым написал одноименную песню…».

Композитор похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Посмертная жизнь популярного музыканта такова. В 1997 г. имя Г. Пономаренко присвоено Краснодарской филармонии. 2 февраля 2001 г. в Краснодаре установлен памятник и мемориальная доска на доме, где он жил, а 27 февраля 2005 г. открыт мемориальный музей-квартира на ул. Красной. Перед зданием Краснодарской филармонии установлен памятник песеннику. В 2006 г. администрация Краснодарского края учредила премию в области вокально-хорового искусства имени Г.Ф. Пономаренко.

Сайт Краснодарской филармонии не без заслуженной гордости сообщает, что в 2010 г. в России и за рубежом в театральных постановках, концертных залах филармоний и других концертных организаций, художественных фильмах, компакт-дисках, теле- и радиоэфире прозвучало 641 произведение Г.Ф. Пономаренко.

В СССР, России, Англии, Японии, ФРГ, Финляндии выпущено более тридцати пластинок композитора, компакт-диски, издано тридцать сборников песен.

Песни маэстро оказались близки не только русскому уху. Они разлетелись по всему миру. Их исполняли японский ансамбль «Роял-найтс», популярная югославская певица Лилиана Петрович, известные болгарские певцы Лили Иванова и Бисер Киров, финский ансамбль «Казачок». В Греции мелодия песни «Ивушка» звучит в заставке к музыкальным программам государственного телевидения.

Людмила Зыкина рассказывала, что однажды в Канаде ей показали сборник псалмов, в котором был опубликован текст песни «Оренбургский пуховый платок». Каково же было их удивление, когда они узнали, что у этих стихов есть автор! В Болгарии был создан коллектив, в репертуаре которого были песни одного (!) композитора — Григория Пономаренко.

Особо заметим, что немало песен (регулярно пелось до двух десятков и более) в конце 1950-х — начале 1960-х написал Григорий Пономаренко на стихи Александра Блока и Сергея Есенина, исполнявшихся самыми знаменитыми хорами и солистами СССР.

Вершиной творчества Пономаренко стали песни на очень популярные есенинские стихи «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу» и другие. Эти шедевры хорошо принимались слушателями как в исполнении хоров, так и все того же коллектива «Орера», однако очень тонкие и глубокие интерпретации нескольких (можно считать их большим циклом) романсов Пономаренко на стихи Есенина неподражаемо сделало мужское трио «Реликт», исполняющее этот репертуар по сей день.

Можно размышлять, каким образом сердце малоросса так откликнулось на проникновенные строки уроженца Рязани, но ответ прост: дело в едином и неделимом культурном, эстетическом, эмоциональном (и каком угодно) пространстве, где нота, искусно и трепетно взятая на одном конце единого государства, огромной Родины, находила отклик в сердцах многих людей, даже обитавших совсем на другом ее краю.

Именно это и делало, да и делает сейчас нас — великороссов, малороссов, белорусов и многих других — единым народом, несмотря на активность и порой эффективность вражеских информационных и иных разделительных технологий.

Прав Валерий Грозин, написавший в Фейсбуке по прослушивании грузинского застолья, поющего великую русскую «Эх, дороги!»:

Украинцы-татары-грузины,

Не избыться родству наших скреп,

Мы едины, едины, едины,

Мы едины, как небо и хлеб!

