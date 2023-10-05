Герой-спортсмен, Бабушка-путешественница и другие герои фестиваля
Герой-спортсмен Станислав Плотников спас жизнь человеку, решившему спрыгнуть с моста, музыкант Алексей Романов родился без кистей рук, но научился играть на пианино и стал знаменитостью, бабушка Евгения Фёдорова – старейший блогер-путешественник нашей страны, учительница Наталия Шагулина защитила своих учеников во время нападения террористов. Эти и другие замечательные истории рассказывают сами герои на фестивале «Время Героев» от проекта «Подвиги». Смотрите наш репортаж и вдохновляйтесь примером наших выдающихся соотечественников!
Страницы проекта «Подвиги»:
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https://kartageroev.ru/podvigi/
https://ok.ru/group/63093595570353
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00:00 Вступление
01:20 Герой-спортсмен
04:34 Пианист без пальцев
10:43 Бабушка-путешественница
18:08 Герой-учительница
21:53 Герой-донор
27:16 Герой-спасатель
36:23 Слепой путешественник
42:26 Выступление А.Романова
Комментарий редакции
В этом видео представлены истории следующих героев:
1. Станислав спас мужчину, который чуть не упал с моста. Он проявил смелость и решительность, бросившись на помощь человеку в опасности.
2. Алексей несмотря на инвалидность и отсутствие пальцев, научился играть на фортепиано. Он проявил упорство и стремление заниматься любимым делом вопреки трудностям. Его история вдохновляет не сдаваться и преодолевать препятствия на пути к мечте.
3. Евгения Семёновна в преклонном возрасте активно путешествует по России и другим странам. Несмотря на свой возраст, она полна энергии, любопытства и интереса к жизни. Её история вдохновляет жить ярко и не терять интереса к миру в любом возрасте. Она демонстрирует оптимизм и активную жизненную позицию.
4. Наталья Васильевна защитила четвероклассников от нападавших с ножами старшеклассников, рискуя собственной жизнью. Она проявила мужество и самоотверженность.
5. Карина стала донором костного мозга и спасла жизнь женщине. Она показала великодушие и готовность прийти на помощь другому человеку.
6. Сергей Николаевич на тракторе отбуксировал горящий локомотив и предотвратил взрыв. Он проявил смекалку и решительность в экстремальной ситуации.
7. Юрий и его друг спасли из горящего дома инвалида. Они рисковали собой ради спасения человека.
8. Владимир, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни и путешествует, вдохновляя других своим примером. Он демонстрирует силу духа и жизнелюбие.
В целом, в видео показаны истории обычных людей, которые в сложных ситуациях находят в себе мужество, смелость и готовность прийти на помощь другим. Эти герои вдохновляют своими поступками. Их пример демонстрирует лучшие человеческие качества.