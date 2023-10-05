Герой-спортсмен Станислав Плотников спас жизнь человеку, решившему спрыгнуть с моста, музыкант Алексей Романов родился без кистей рук, но научился играть на пианино и стал знаменитостью, бабушка Евгения Фёдорова – старейший блогер-путешественник нашей страны, учительница Наталия Шагулина защитила своих учеников во время нападения террористов. Эти и другие замечательные истории рассказывают сами герои на фестивале «Время Героев» от проекта «Подвиги». Смотрите наш репортаж и вдохновляйтесь примером наших выдающихся соотечественников!

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00:00 Вступление

01:20 Герой-спортсмен

04:34 Пианист без пальцев

10:43 Бабушка-путешественница

18:08 Герой-учительница

21:53 Герой-донор

27:16 Герой-спасатель

36:23 Слепой путешественник

42:26 Выступление А.Романова

Комментарий редакции

В этом видео представлены истории следующих героев:

1. Станислав спас мужчину, который чуть не упал с моста. Он проявил смелость и решительность, бросившись на помощь человеку в опасности.

2. Алексей несмотря на инвалидность и отсутствие пальцев, научился играть на фортепиано. Он проявил упорство и стремление заниматься любимым делом вопреки трудностям. Его история вдохновляет не сдаваться и преодолевать препятствия на пути к мечте.

3. Евгения Семёновна в преклонном возрасте активно путешествует по России и другим странам. Несмотря на свой возраст, она полна энергии, любопытства и интереса к жизни. Её история вдохновляет жить ярко и не терять интереса к миру в любом возрасте. Она демонстрирует оптимизм и активную жизненную позицию.

4. Наталья Васильевна защитила четвероклассников от нападавших с ножами старшеклассников, рискуя собственной жизнью. Она проявила мужество и самоотверженность.

5. Карина стала донором костного мозга и спасла жизнь женщине. Она показала великодушие и готовность прийти на помощь другому человеку.

6. Сергей Николаевич на тракторе отбуксировал горящий локомотив и предотвратил взрыв. Он проявил смекалку и решительность в экстремальной ситуации.

7. Юрий и его друг спасли из горящего дома инвалида. Они рисковали собой ради спасения человека.

8. Владимир, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни и путешествует, вдохновляя других своим примером. Он демонстрирует силу духа и жизнелюбие.

В целом, в видео показаны истории обычных людей, которые в сложных ситуациях находят в себе мужество, смелость и готовность прийти на помощь другим. Эти герои вдохновляют своими поступками. Их пример демонстрирует лучшие человеческие качества.