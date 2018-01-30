Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» Героические подвиги спортсменов Доклад подготовил: Пилюгина Диана Учитель: Ходосова Н.А. Аннотация В этом докладе говорится о подвигах спортсменов и о важности физической подготовки в современной жизни. Если вы спросите известного спортсмена о том, что для него спорт, то наверняка получите ответ: «Для меня это все. Спорт – это моя жизнь». Скорее, вы подумаете, что занятия спортом закаляют организм, улучшают здоровье – а это очень важно для людей. И будете абсолютно правы. Спортивная подготовка нужна не только для здоровья, не только для славы, и уж конечно, не только для развлечения. Часто она помогает человеку в опасных и экстремальных ситуациях. Героический подвиг совершили спортсмены во время Великой Отечественной Войны.



С первых же дней войны на фронт добровольно ушли многие спортсмены ДСО профсоюзов, “Динамо”, “Спартака”, ЦДКА, а также студенты, учащиеся средних учебных заведений физкультурного профиля. В рядах защитников Родины воевали лучшие представители советского спорта, которые становились мастерами разведки и саперного дела, рукопашных схваток и снайперской стрельбы, меткими артиллеристами и пулеметчиками. Неоднократный чемпион страны по боксу Николай Королев сражался в партизанском отряде Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, был его адъютантом. Он дважды выносил с поля боя раненого командира. Многие выдающиеся спортсмены служили в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН), воины которой выполняли особые задания командования. В одном из таких отрядов служил студент ГЦОЛИФК Борис Галушкин. Он смело ходил в разведку, умело брал “языка”, пускал под откос вражеские воинские эшелоны, взрывал мосты.



В начале ноября 1944 г. противник окружил партизанскую базу, на которой находился отряд Б. Галушкина. В бою при выходе из окружения лейтенант Галушкин пал смертью храбрых. Ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В отрядах народных мстителей отряда “Смерть фашизму” им. К.Е. Ворошилова Минского партизанского соединения были взводы спортсменов. В боях с оккупантами они проявляли образцы отваги и героизма. Боевыми подвигами был отмечен путь 13 партизанских отрядов, сформированных из студентов и преподавателей Ленинградского института физической культуры (ИФК) им. П.Ф. Лесгафта.



Отряд под руководством преподавателя института Д.Ф. Косицина в течение 1941 – 1942 гг. четыре раза уходил в глубокий тыл врага, выполняя ответственные задания Ленинградского штаба партизанского движения. В 1942 г. за боевые подвиги институт им. П.Ф. Лесгафта был награжден Орденом Красного Знамени.



Высокими правительственными наградами были отмечены многие преподаватели и студенты украинского, грузинского, белорусского и азербайджанского ИФК, активно сражавшиеся в Красной Армии и партизанских отрядах. С кровавых полей войны не вернулось много замечательных спортсменов, тренеров, преподавателей и других физкультурных работников. . Суровые снежные зимы 1941-1945 годов мешали не только захватчикам пробираться в центр страны. Леса севера России были почти непроходимыми, и только на лыжах можно было преодолеть сугробы, тропы, заметенные дороги, и пробраться в тыл врага. Большую славу и уважение получили известные разведчики – ленинградец Владимир Мягков и москвичка Любовь Кулакова, оба первоклассные спортсмены-лыжники. Еще до Великой Отечественной Войны, когда Финляндия попыталась напасть на Ленинград, Владимир Мягков стал командиром лыжного взвода разведчиков. Финны, среди которых было много прекрасных лыжников, делали попытки разыскать и поймать отряд Мягкова, но все было безрезультатно.



Отряд выполнял сложнейшие задания – разведывал местоположение вражеских войск, подрывал финские склады. 11 февраля 1940 года отряд был окружен, но Мягков прорвался из окружения со всеми бойцами своей разведгруппы, лично уничтожив около 10 финнов. Второй раз взвод попал в засаду 6 марта 1940 года. Командир принял бой. Долгие часы длилась перестрелка. Неравный бой закончился почти полной гибелью отряда вместе со славным командиром, мастером спорта Владимиром Мягковым, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Любови Кулаковой, чемпионке Советского Союза, во время Великой Отечественной войны поручили учить партизан ходьбе на лыжах. Она с энтузиазмом взялась за эту нелегкую работу. Вскоре отряд встал на лыжи и мог выполнять самые разнообразные и сложные задания. Кулакову постигла та же участь, что и Мягкова — она тоже отважно сражалась и погибла в неравном бою. В Москве на стадионе «Локомотив» лыжнице был поставлен памятник, изображающий ее в солдатском полушубке, с автоматом в руках. Если взглянуть на карту Кольского полуострова, то в глаза бросается изобилие лесов, озер, болот, небольших речек. Леса и озера продолжаются сотни километров. Военные действия в этих краях велись преимущественно с воздуха или с моря. На земле, в северных лесах, воевать было трудно. Летом не пройдешь – завязнешь в болоте или утонешь в реке, пытаясь перебраться через нее. Да и зимой тоже не пройти – если ты и сумеешь перебраться через сугробы, следы сразу же заметят, даже в полярную долгую ночь. Один из разведывательных отрядов возглавил морской офицер Леонов. Единственным способом ходить на разведку в северных лесах было лишь передвижение на лыжах. Лыжники-леоновцы проникали далеко в тыл к врагу. Очень много необходимых сведений добыл отряд в годы войны. Почти всех наградили орденами, а командиру было присвоено звание Героя Советского Союза. Конечно, о спортсменах – героях войны известно многим. Но далеко не все знают, что и в повседневной жизни физическая подготовка помогает людям выжить в трудной ситуации и даже спасти других . 14 февраля 2012 года во время пожара в кафе «Белладжио» двое игроков команды «Спартак-Волгоград» Александр Аксенов и Виктор Вишняков одними из первых оказывали помощь пострадавшим. Они проезжали мимо, когда в кафе разгорелся пожар. Мужчины остановили машину и бросились на помощь. Помогали выбраться людям из кафе и отводили их на безопасное расстояние. Шаварш Владимирович Карапетян – известный спортсмен, обладатель многих высших международных титулов по подводному плаванию, но мировую известность Карапетян приобрел не столько своими успехами в спорте, сколько мужеством и отвагой. 16 сентября 1976 года троллейбус, полный людей (92 пассажира), который ехал по дамбе Ереванского водохранилища, потерпел аварию и сорвался в воду. Карапетян оказался на месте происшествия случайно и, не раздумывая, бросился в холодную воду спасать людей. Ценой невероятных усилий ему удалось спасти 20 человек. На самом деле Шаварш вытащил из тонущего троллейбуса больше, но не всех удалось вернуть к жизни. Сегодня эксперты говорят, что Карапетян был одним из очень немногих людей на земле, физически способных совершить такой подвиг. Однако самому Карапетяну этот подвиг стоил двустороннего воспаления легких, которое осложнилось заражением крови. Хотя состояние его здоровья требовало длительного лечения, но уже через полтора месяца он встал с постели и вскоре приступил к тренировкам. Спустя совсем немного времени после выздоровления он опять же случайно оказался в другой аварийной ситуации — на пожаре спортивно-концертного комплекса в Ереване. Он оказался на месте происшествия одним из первых и принялся спасать людей, помогая пожарным. Шаварш получил серьезный ожог, и неделю провел в больнице. Выздоровев, Карапетян вернулся к тренировкам и установил еще один мировой рекорд на дистанции 400 метров с аквалангом. Продолжать спортивную карьеру он уже не мог, травмы сказались на здоровье, и он вынужден был оставить большой спорт. Настоящими героями спорта можно с полной уверенностью назвать спортсменов-параолимпийцев. Люди, которые, казалось, уже ничего не смогут достичь в жизни, делают невозможное, завоевывают медали, славу, почет и уважение, по-настоящему живут. На Параолимпиаде в Сочи сборную России ждал заслуженный, просто феноменальный успех – наши спортсмены получили 80 медалей, из которых 30 – золотые. Из параолимпийской сборной России наиболее известны: Михалина Лысова – 3 золотых медали, 2 серебряных Александра Францева – 1 золотая, 2 серебряных, 1 бронзовая Светлана Коновалова – 2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая Роман Петушков – 6 золотых медалей Будущий паралимпиец Роман Петушков в детстве занимался всем подряд. Он овладел азами каратэ, бокса, дзюдо. Он хотел поспеть везде. Но в феврале 2006 года случилось то, что в корне перевернуло жизнь молодого парня. Он попал в автокатастрофу, после которой ему ампутировали обе ноги. Пришлось навсегда отказаться от занятий каратэ, боксом и горными лыжами. Первоначально Роман даже не мог осознать, что произошло, и что ему делать дальше. Пока Роман лежал в больнице, в Турине проходили Паралимпийские игры. Это и навело семью Петушковых на мысль о том, что еще не все потеряно. Роману предложили направить сына на сборы в Подмосковье для людей в ограниченными возможностями со всей России. Роман долго не думал и согласился. Затем пошло все как по накатанному. Появилась даже возможность поехать на Олимпиаду, которой Роман с радостью воспользовался. Так что же такое спорт? Для одних – это состязания и награды, для других – тренировки и закалка, для третьих – тяжелый каждодневный труд, для четвертых – интересное развлечение. Но почти все люди сходятся во мнении, что физическая подготовка часто помогает людям в экстремальных ситуациях, когда, кажется, ничто помочь не может.



Пилюгина Диана

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Подвиг иркутских спортсменов на полях сражений Великой Отечественной войны



«Каждый спортсмен стоит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция». Эти слова произнес Герой Советского Союза генерал армии Иван Петров, оценивая вклад воинов-спортсменов в победу в Великой Отечественной войне. Подвиги атлетов – сколько их было? Вот лишь несколько ярких примеров смелости и самоотверженности советских спортсменов на полях сражений.

Две войны капитана Воротникова

– И мысли не было где-то отсидеться и переждать. Мы все стремились на фронт, – вспоминал 1941-й Иван Воротников.

Он родился в Иркутске в 1919 году. В школьные годы занимался лыжами и не раз становился призером областных и городских соревнований. Впервые опыт и навыки Воротникова пригодились в советско-финской войне 1940 года. Спортсмен попал в лыжный батальон особого назначения, и вместе с 970 красноармейцами совершил тяжелый переход от Кингисеппа (город западнее Ленинграда) до Финского залива.



Перед подразделением сибиряков стояла задача взять штурмом остров Курви-Саярве. Тогда на финской земле сложили голову 833 бойца, Воротников был тяжело ранен в ногу, но задачу выполнили. Иван выкарабкался, восстановился и продолжил служить Отчизне. И тут грянула вторая война. В то время Воротников был командиром минометного расчета в 46-й стрелковой дивизии.

Наградной лист капитана Воротникова. Фото: Министерство обороны России

Первая награда на гимнастерке иркутского лыжника появилась после удачной операции в Польше. Тогда он командовал уже ротой.

На небольшой высоте в хорошо укрепленной помещичьей усадьбе засели фашисты. Они корректировали стрельбу своих батарей. Старший лейтенант Воротников отобрал 20 добровольцев для захвата фашистского гнезда и под покровом ночи без единого выстрела уничтожил всех корректировщиков.

Три дня храбрецы удерживали высоту, отбиваясь от вражеских атак. Когда подошла подмога, из 20 бойцов в живых осталось только четверо. Все они были отмечены высокими правительственными наградами. Командир роты Воротников получил орден Красного Знамени. Кроме того, уже за другие подвиги был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды. Вот что об этом написано в наградном листе бойца:

«В боях с немецкими захватчиками в 1944 году Воротников показал себя смелым и решительным. При прорыве обороны немцев его рота уничтожила до 50 гитлеровцев. Сам лично товарищ Воротников, действуя трофейным пулеметом, уничтожил 10 врагов. Товарищ Воротников достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».

За годы войны Иван Воротников был семь раз ранен и два раза контужен. Демобилизовался в конце 1945 года в звании капитана. Сначала работал на производстве, затем 14 лет в Иркутско-сельском РК КПСС и 19 лет заместителем заведующего финансово-хозяйственным отделом ОК КПСС. С женой Галиной Павловной вырастил дочь Елену.

Снайпер артиллерийского огня

Отважным бойцом запомнится иркутянам земляк Дмитрий Малых. Всю свою юность он посвятил спорту. Занимался легкой атлетикой, гимнастикой, акробатикой и лыжами. Дмитрий Петрович возглавлял кафедру физического воспитания горного института, когда его призвали на фронт. Отличился 31-летний офицер с первых же дней войны.

«Старший лейтенант Малых – снайпер артиллерийского огня, – писали о нем в наградном листе. – Он поражает цели вдвое меньшим количеством снарядов, чем положено по нормам. В последнем бою уничтожил 12 огневых точек, 2 артиллерийских наблюдательных пункта, раздавил минометную батарею противника. Все артстрельбы товарищ Малых вел с большим смещением, навлекая разрывы снарядов почти что на себя».

Дмитрия Малых называли снайпером артиллерийского огня. Фото: "Восточно-Сибирская правда", 2012

Дмитрия Малых наградили орденом Красной Звезды. Были в его послужном списке и другие подвиги.

Летом 1943 года Малых, командующий дивизионом, обрушил на противника целый град артиллерийских снарядов. Точная и спланированная атака помогла продвинуться нашим войскам на восточном берегу реки Оки. За это тогда уже капитана Малых наградили орденом Отечественной войны второй степени.

Через год сибиряк опять приковал к себе внимание командования. У Витебска красноармейцы окружили фашистский лагерь. Те даже и не думали сдаваться. Дмитрий Петрович дал координаты своим бойцам и скомандовал: «Пли!» Все снаряды ложились в цель. Вражеские блиндажи, дзоты, пулеметные расчеты, пушки оказались накрыты плотным огнем. Малых получил третий боевой орден – орден Красного Знамени. Чуть позже его наградили еще одним орденом Красного Знамени.

«Сегодня 1 янва­ря 1945 года. Где ты, суровая сибирская зима? Желаю, дорогие мои, лучших бу­дущих дней и скорейшей встречи с ва­ми…» Эти строки Дмитрий Малых писал своей супруге Федосии. Жить тогда ему оставалось всего два месяца. Он так и не увидел больше жену, сына Бориса и дочь Ольгу. Сибиряка тяжело ранили 1 марта 1945 года в Восточной Пруссии, а через девять дней он умер от ран в армейском госпитале городка Домрау, так и не успев получить очередной, пятый по счету, боевой орден – Отечественной войны первой степени.

С мая 1965 года в традиционном весеннем кроссе имени Малых принимают участие тысячи студентов и преподавателей Иркутского технического университета (бывшего горного института), подчеркивая неразрывную связь времен.

Девушки на передовой

В начале 1943 года ехала военным эшелоном радист Томочка на фронт, в распоряжение 7-го отдельного истребительного авиационного корпуса. Она добилась своего, подавая рапорт за рапортом.

Тамаре Яхно было неполных 20 лет, когда началась война. Школьницей в команде гимнастов она участвовала в спартакиаде Красной армии. Потом были вело- и конный пробеги, выступления за сборную института по легкой атлетике, волейболу, баскетболу и гимнастике. Девушка, не покладая рук работала в тылу, но душа ее рвалась на передовую.

В качестве начальника радиостанции группы наведения она прошла по военным дорогам Украины, Молдавии, Румынии, Польши. Но тогда, по пути с востока на запад, ей и в страшном сне не могло привидеться то, что ждало впереди, сколько ей потребуется отваги и мужества, чтобы выстоять, выжить в кровавой мясорубке.

Военные, особенно летчики, знают, что такое на фронте радиостанция наведения. Это главный пульт управления воздушным боем и связи с командованием. И от радисток-корректировщиц зависит исход каждого боя. Это они, девчонки-связистки, лежали с рациями под фашистскими пулями, там, где впереди уже никого из своих, а только нейтральная полоса. Это на них во время боя с гудящего моторами, стрекочущего трассирующими пулями взрывающегося неба валились горящие обломки самолетов, а то и бомбы. Сколько было таких боев…

- Война – это не просто театр боевых действий, – рассуждала потом Тамара Ивановна. – Это жизнь, пусть короткая в череде лет, но такая цельная по сути своей.

Тамару Яхно наградили орденом Отечественной войны второй степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: газета "Мои года"

Тамару Яхно наградили орденом Отечественной войны второй степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». После победы Тамара Ивановна вернулась в гимнастический зал и осталась в спорте на всю жизнь.





ДМИТРИЙ НИСИФОРОВ



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Источник: ss69100.livejournal.com