Вскрытие показало. Чего нам желали предки в «капсулах времени» полвека назад

В год столетия революции в российских городах и бывших советских республиках массово вскрывают «капсулы времени», оставленные в 1967 году. Замурованные полвека назад послания потомкам достают из стен зданий, с трудом извлекают из-под бетонных плит и оснований обелисков. В некоторых случаях оказывается, что письма пропали. Загадочным образом исчезла капсула из пьедестала памятника Герою Советского Союза Иосифу Бумагину в Биробиджане. В Тобольске потерялось письмо, спрятанное учениками в стене школы №13, его, предположительно, выбросили во время ремонта здания вместе со строительным мусором.

Найденные послания — трогательные, наивные и полные надежд. Их отправители уверены в том, что люди будущего уже победили все болезни, не знают, что такое война, и обмениваются культурным опытом с внеземными цивилизациями. The Insider публикует десять писем из прошлого.



Новосибирск. «Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе»

В новосибирском ДК Попова вскрыли «капсулу времени», заложенную в 1967 году. Обращение к потомкам, которое 50 лет пролежало в стене вестибюля ДК, подписали 4 ноября 1967 года на торжественном пленуме райкома КПСС и сессии исполкома Совета депутатов трудящихся Октябрьского района Новосибирска.



«Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. <…> Мы знаем — наше время интересно, ваше — еще интереснее. Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме.

Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.

Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведете до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!».

Текст обращения написан на трех страницах. Вот отрывки из письма:

В Амурской области капсулу времени 1967 года вскрыли в августе, накануне Дня шахтера. Почетное право зачитать письмо было предоставлено отличнику народного просвещения Анне Нестеренко.



«К трудящимся 2017 года. Трудящиеся 2017 года, юноши и девушки, обращаемся к Вам из 1967 года и поздравляем со 100-летием Великой Октябрьской Социалистической революции. Мы уверены, что готовитесь к этому празднику с таким же энтузиазмом, как и мы к 50-летию. Вы живете, вероятно, в коммунистическом обществе или близком к нему, так как мы работаем над третьей Программой Коммунистической Партии Советского Союза, основной задачей которой является построение материально-технической базы коммунизма и воспитание человека с новыми качествами. Программа эта будет выполнена, как и две предыдущие Программы. К 50-летию Советской власти наш народ превратил свою страну из отсталой лапотной России в могучую индустриальную державу, с которой считаются все страны земного шара.

Советские люди отстояли завоевания Октября от всякой нечисти, начиная от Антанты и кончая фашизмом, они первые начали отстаивать мир на земле и ведут борьбу за него вот уже 50 лет. Советский человек первым полетел в космос, первым вышел в космос из космического корабля, первым послал вымпелы на Луну и Венеру. Для Вас, одержавших более сложные победы и в науке, и в космосе, и в освоении недр земли – это все история. Мы же все эти достижения встречаем с большим воодушевлением…

Партия и правительство беспрерывно проявляют заботу о горняках, об их труде, об их быте. Готовясь к золотому Юбилею, Советские люди готовят достойные этой даты подарки. Наш коллектив перевыполнил все показатели взятых на себя обязательств. Родина получила 1 688 000 тонн угля при плане за 10 месяцев 1 645 000 тонн. Годовой план выполнен 26 октября. По итогам трудовой вахты в честь юбилея Советской Власти бюро Обкома КПСС и исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся присвоил нашему предприятию и школе № 3 почетные звания «Коллектив имени 50-летия Великого Октября». В честь Великого Октября 1917 года, в котором В.И.Ленин провозгласил о том, что все имеют право на труд, в честь замечательных тружеников посёлка Широкий воздвигнут на общественных началах обелиск «Слава труду» и заложена юбилейная площадь.



Перед нами стоит сложная задача: воспитать нового человека, чтобы труд стал необходимостью, как сон, как пища, как любовь.

Чертежи обелиска и расчеты сделаны А.Матвеевым и Е.Куцепаловым, они уверяют, что 50 лет простоит, что же, Вы сможете в этом убедиться. Изготовила обелиск бригада в составе: Д.Сидоренко, С.Лысенко, С.Чугунова, В.Чуприна, М.Лахижа, Владунского. Много творческой энергии затрачено на его создание В.Стебельцовым. Около 4 000 часов отработано на площади трудящимися поселка во внеурочное время. Это элементы коммунистического отношения к труду. Перед нами стоит сложная задача: воспитать нового человека, чтобы труд стал необходимостью, как сон, как пища, как любовь.

На нашем предприятии работает 108 ударников коммунистического труда и 9 бригад коммунистического отношения к труду, но это далеко еще не то, какими мы представляем себе Вас. Вы гармонически развитые личности и любой труд, каким бы Вы ни занимались, приносит только радость и удовлетворение. Для этого мы должны еще много работать и претворять в жизнь предначертанные В.И.Лениным: «Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: «Каждый за себя, один бы за всех», чтобы вытравить привычку считать труд, только оплаченный по известной норме труд. Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход правило: «Все за одного и один за всех», правило: «Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям», чтобы вводить постоянно коммунистическую дисциплину и коммунистический труд.

Мы придем к победе коммунистического труда!

Мы все, участвующие в митинге, приложим все усилия, чтобы осуществить основную цель нашего общества, построение коммунизма и всеми успехами своего времени Вы обязаны, в некоторой степени, и Нам. Желаем Вашему поколению всего наилучшего, нести красное знамя, поднятое руками рабочих и крестьян в 1917 году, дальше, внести достойный вклад в развитие человеческого общества.

Принято на митинге при открытии обелиска «Слава труду» 1/XI – 67 г.»

Николаевская область, Украина. «Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей»

В украинском Первомайске Николаевской области из стены местного Дома культуры извлекли капсулу с посланием, которую торжественно заложили комсомольцы в 1967 году.



«Обращение юношей и девушек Первомайской городской комсомольской организации юбилейного 1967 года к молодежи 2017 года

Стоит у прекрасного Буга сказочный город, шумят свою песню могучие дубы юбилейного парка им. 50-летия Октября, заложенного нашими руками. Комсомольцы – 2017! Вслушайтесь в шум листвы, и она перенесет вас в прошедший век и поведает легенду о юном племени шестидесятых.

Мы, поколение комсомольцев 60-х годов, не представляли себе жизни без борьбы и творческой работы во имя торжества коммунизма, который стал для вас действительностью.

Мы гордились своим краем с его необозримыми степями, колосящимися нивами, лесами новостроек и старались сделать все, чтобы будущее его было прекрасным. Мы, как и вы, наши потомки, всегда были первыми, были всегда там, где трудно. Зоя… Матросов… Герои-Искровцы… Их имена бессмертны, как бессмертен Комсомол. Целина… Космос – вот героические этапы пути наших современников.

Вслушайтесь в шум листвы, и она перенесет вас в прошедший век и поведает легенду о юном племени шестидесятых.

Сегодня, накануне празднования 50-летия нашего государства, протягиваем вам в ХXI век наши дружеские руки и с гордостью сообщаем: социалистическое соревнование под девизом «Тебе, родная партия, наш труд, наши сердца!» прошло отлично. 25 комсомольско-молодежных бригад города боролись за звание бригады имени 50-летия Советской власти.

Работницы швейной фабрики, труженики завода им. 25 Октября, знаете ли вы, что именно ваши предшественники из бригады №13 цеха №4 швейной фабрики под руководством Лидии Дьяченко и Герасименко Галины с 9-го участка имени Героя Советского Союза Парфентия Гречаного завода им. 25 Октября, признаны победителями в юбилейном соревновании.

Для вас история: девиз работниц швейной фабрики, коллектив которой вот уже пять лет удерживает переходящее Красное знамя городской комсомольской организации «Все 420 минут – производству!»; музейным экспонатом стал дизельный двигатель новой конструкции мощностью 600 лошадиных сил, созданный комсомольцами завода им. 25 Октября.

Знакомо ли вам звание «Ударник коммунистического труда»? Оно в наши годы присваивалось лучшим из лучших, и каждый третий комсомолец промышленных предприятий города добился этого почетного звания.

Жив ли в памяти вашей Павка Корчагин? Мы, наследники Корчагина, достойно несли корчагинскую вахту труда, взяв шефство над строительство автотрассы Полтава-Кишинев.

Храните ли вы Книги Почета с именами победителей юбилейного соревнования молодых рабочих: швеи-машинистки Веры Бондарь, аппаратчицы молочно-консервного комбината Ирины Катулы, токаря Голованя Владимира, рабочего Сахарного завода Середы Анатолия, лаборантки Горпищекомбината Кузьменко Галины?

Мы с честью пронесли знамя великого Ленина, основателя нашего государства, эстафету отцов и дедов своих, их знамена, овеянные славой труда и борьбы, и надеемся, что и следы наших земляков останутся в добрых делах, которые никогда не стареют.

Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей.

Вы поколение счастливых: над вами чистое небо, а войны в мире для всех, живущих в 2017 году, стали историей. Вы не скандировали: «Позор агрессорам Израиля!», вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти, современные нам, события!

Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей. Только в суровом молчании, как и мы 1967 году, стоите вы у обелисков погибшим, только так же трепетно, как и полвека назад, замирает сердце, когда ступаете по земле легендарной Крымки.



Племя юных – 2017! Мы уверены: ты оправдало доверие героических предшественников своих, ты создало действительно новый мир.

Шумит золотая пшеница на бескрайних полях, цветет построенный тобой Комсомольск не только на земле, но и на Венере, и на Марсе.

Жители нового мира, продолжатели традиций Великого Октября, высоко поднявшие знамя революции, знамя великого Ленина, сегодня, накануне дня рождения нашей страны, мы зажигаем еще оду звездочку, которая будет ярко светить в созвездии замечательных дел нашей столетней Родины.

Письмо-обращение в XXI век, принятое на митинге молодежи, посвященном 50-летию Октября, по поручению Первомайской городской комсомольской организации замуровали:

Головань Владимир — лучший токарь в юбилейном году,

Середа Анатолий — рабочий Сахарного завода,

Кузьменко Галина — лаборант Горпищекомбината,

Бойко Татьяна — учащаяся 10 класса СШ № II.

Архангельск. «Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые»

50 лет назад комсомольцы из Архангельска написали письмо ровесникам из 2017 года с надеждами на счастливое будущее. «Капсулу времени» с этим посланием вскрыли летом 2017 года.



«Письмо молодежи 2017 года. Дорогие ровесники XXI века! К вам обращаемся мы — поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе.

Молодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера — Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда на лесах ее.



В тайге и топях ведем мы трассу железной дороги Архангельск — Карпогоры, геологи нашли нефть в тундре. Энтузиазм, великое желание преобразить свой край — главное наше стремление.

Сегодня мы пришли на священную землю острова Мудьюг, политую кровью славных сынов, пролетариев и крестьян Севера, замученных в белогвардейских застенках. Помните этот остров. Письмо это покоится на земле, принесенной участниками слета со всех уголков нашей области, с самых священных мест — полей сражений красноармейцев н партизан, с братских могил. Обнажи голову и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за наше и ваше счастье!

Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце, энергию. И в этом — наше счастье.

И вы, далекие потомки,

Когда оглянетесь назад,

Поймете ль, жмурясь

от сполоха,

Пронзающего толщу тьмы,

Что это светит та эпоха,

Которую творили мы.

Участники второго областного слета комсомольцев и молодежи — победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

23 июня 1967 г.»

Мурманск. «Вы обуздаете ядерную энергию, подчините своей воле стихийные силы природы, переделаете климат, разведете в Заполярье сад»

7 ноября в Мурманске в честь 101-летия города в центральном сквере из бетона с немалым трудом извлекли послание потомкам из 1967 года. Капсула была спрятана под двумя толстыми бетонными плитами, внутри бетонного блока, который пришлось разламывать в течение двух часов.



«Дорогие наши потомки! Сограждане! Здравствуйте! Мы, люди трех поколений, собрались сегодня, в канун 50-летия Великого Октября, у священного места — памятника жертвам интервенции через пять грядущих десятилетий мысленно протягиваем вам руку и шлем братский привет из 1967 года…

За полвека Советской власти мы сумели немало сделать на древней Кольской земле. Глухая, заброшенная российская окраина за эти годы стала крупным индустриальным и культурным центром страны, а малолюдный деревянный Мурманск превратился в большой и красивый город с 300-тысячным населением.

Мы нашли в недрах полуострова богатейшие месторождения ценных металлов и минералов, построили в тундре города и поселки, рудники и фабрики, заводы и электростанции, создали могучий флот, проложили дороги, научились на скупых заполярных почвах выращивать богатые урожаи…

Мы сделали лишь первый шаг в космос, а вы, наверное, будете летать на другие планеты. Вы раскроете много новых тайн природы, которые еще не известны нам, обуздаете ядерную энергию, подчините своей воле стихийные силы природы, переделаете климат, разведете в Заполярье сад… Помните же о нас, ваших предках, о тех, кто строил ваш город и чья жизнь была отдана борьбе за создание коммунизма..»

Тирасполь. «Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле, а теперь живете долго, не старея и не болея»

В Тирасполе в День народного единства достали «капсулу времени», которая была заложена в 1967 году, и сразу заложили новую, которую потомки должны будут вскрыть в 2040 году – на 50-летие Приднестровской Молдавской Республики.



«Уважаемые товарищи потомки. К вам обращаемся мы, труженики XX века. Детям и внукам своим расскажите о нас, так как мы выстрадали право на бессмертие. Мы жили в героическую эпоху, когда свершались великие открытия, когда мир потрясали революции, когда полыхали войны.

Мы нашли и покорили атомную энергию, заставили ее служить не разрушению, а созиданию, мы покоряли реки, сокрушали горы, спускались в недра земли, в морские глубины, штурмовали космос. Первые спутники, выведенные на орбиту Земли, – это наши корабли. Первый аппарат, опустившийся на поверхность Луны, – это наш аппарат. Первый человек, поднявшийся в космос, – это наш человек. Первый космонавт, вышедший из космического корабля в мертвую пустыню космоса, – это наш космонавт.

Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле, а теперь живете долго, не старея и не болея. Но мы вам протягивали руки, когда разгадывали тайну рака, когда преодолевали барьер несовместимости тканей».

В 1989 в ПМР проживали 739,7 тысячи человек. За 25 лет население непризнанной республики сократилось на 264 тысячи (более чем на 35%). Что касается показателей смертности и рождаемости, то, по данным на 2015 год, ежегодно в республике рождается около 5 тысяч младенцев, а умирает от 7 до 8 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения составляет от 2 до 3 тысяч человек.

Великий Новгород. «Мы обращаемся к вам, не знающим, что такое война»

4 ноября в Окуловке в торжественной обстановке вскрыли капсулу с посланием комсомольцев-работников бумажной фабрики из 1969 года. Капсула была спрятана в основании обелиска в сквере комбината. Датой вскрытия значился день 100-летия СССР, — 2017 год, однако, как выяснилось в ходе прочтения, послание было адресовано жителям Окуловки 2045 года. К посланию были приложены списки погибших в годы Великой Отечественной войны воинов Окуловки.



«К вам, дорогие потомки, от нас, ветеранов. Мы, ветераны партии, комсомола, труда и войн, обращаемся к вам, нашим потомкам, живущим в 2045 году. Под руководством коммунистической партии и ее создателя и вождя Владимира Ильича Ленина, мы свергли царское самодержавие и на одной шестой части земного шара создали первое в мире социалистическое государство. Нашими руками воздвигались города, создавались гиганты индустрии, электрофицировалась страна, но мирная жизнь советского государства вскоре была нарушена.

Ценою многомиллионных жертв мы отстояли свою свободу. И сегодня, 22 июня 1969 года, в 28 годовщину со дня вероломного нападения фашистской Германии на страну Советов, мы обращаемся к вам, не знающим, что такое война. Мы призываем вас высоко чтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за социализм, кто погиб, встав грудью на пути изуверов-захватчиков, кто пал в борьбе за свободу родины и народов Европы. Как священные реликвии, сохраните памятники, воздвигнутые нами в честь погибших героев. Будьте достойными продолжателями заветов великого Ленина, которые нам приходилось осуществлять в битвах с врагами социалистического строя. Мы верим, что вы, будущие жители Окуловки, станете настоящими гражданами коммунистического общества, а сам город будет таким, каким мы видим сейчас его в своих мечтах».

Рязанская область. «Трудились в школьном саду, ремонтировали школьную мебель, собирали средства для оказания помощи героическому Вьетнаму…»

В Горловской школе Скопинского района Рязанской области вскрыли капсулу с посланием от выпускников 1967-1968 гг, которая была замурована в стену школы.



«Восхищаясь подвигами наших отцов и матерей, которые в труднейших условиях построили социализм и отстояли его в жесточайшей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, мы стремимся быть похожими на них. Упорно и настойчиво овладеваем знаниями, мы вносим свой посильный вклад в коммунистическое строительство: в этом юбилейном году мы отработали 17 га сахарной свеклы, убрали вручную с 50 га картофель с колхозного поля, собрали и сдали 5 тонн металлолома, устраивали воскресники по благоустройству села и школы, трудились в школьном саду, ремонтировали школьную мебель, выступаем с концертами перед жителями села, собирали средства для оказания помощи героическому Вьетнаму…

В 2017-м мы будем уже заканчивать свой жизненный путь, придем к вам в канун празднования 100-летия революции и отчитаемся перед вами о своей жизни и деятельности, мы не посрамим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за счастливую жизнь. Мы завещаем вам продолжить дело, начатое нашим народом! Пусть вам сопутствует успех. По поручению 524-ти учеников Горловской школы, учащиеся 10 «а» и 10 «б» классов».

«Но вы не особенно зазнавайтесь и помните, что и мы, и наши отцы своим трудом создали то великое будущее, в котором вы живете»

Еще одну капсулу советского времени вскрыли в Рязанском радиоуниверситете. Капсула была замурована в стене на первом этаже здания.



«Дорогие товарищи! Мы, участники студенческой конференции „50 лет советской радиотехники“, состоявшейся 13 мая 1967 года в актовом зале РРТИ, шлем вам, студентам XXI века, свой студенческий привет. Мы собрались, чтобы подвести итоги развития советской радиотехники за 50 лет. Надеемся, что и вы будете тоже подводить итоги, но уже за сто лет, и оценивать, как шагнула вперед советская радиотехника.

Живем мы очень интересно. У нас хорошая самодеятельность, различные кружки.

Наш Рязанский радиотехнический институт основан в 1952 году. Теперь в нем обучается только на дневном отделении около 5000 студентов. Имеются и вечерний, и заочный факультеты, на которых обучается соответственно 2000-1000 студентов. В институте пять факультетов (не считая вечернего и заочного), которые готовят инженеров по 14 специальностям. Факультеты называются так: радиотехнический, электронной техники, автоматики и телемеханики, автоматических систем управления, конструирования радиоаппаратуры. Они объединяют 31 кафедру. В институте работает свыше 500 преподавателей (в основном это молодежь), среди которых 120 профессоров и доцентов. За годы своего существования институт выпустил около 4500 специалистов по новейшим отраслям техники. Они работают почти во всех городах нашей Родины. Готовит институт и научных работников через аспирантуру.

Живем мы очень интересно. У нас хорошая самодеятельность, различные кружки. Многие из нас участвуют в научной работе кафедр. Любим спорт, театр, кино. Весь учебный год мы напряженно трудимся в аудиториях, лабораториях, читальных залах. Летом уезжаем в колхозы и на целину, помогаем строить клубы, дома и различные сооружения. Это наш трудовой семестр. Более полное представление о нашей жизни и учебе дадут вам прилагаемые фотографии и газеты. Мы уверены, что в 2017 году наш институт будет представлять еще более крупное и совершенное высшее учебное заведение, готовящее инженеров XXI века — века новых научных открытий и свершений. Поэтому мы по-хорошему завидуем вам, товарищи. Но вы не особенно зазнавайтесь и помните, что и мы, и наши отцы своим трудом создали то великое будущее, в котором вы живете. С товарищеским приветом».

Бийск. «Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков»

В Бийске 29 октября на площади 9 Января торжественно вскрыли капсулу, в которой 50 лет хранилось послание комсомольцам 2017 года от работников Бийского химкомбината.



Послание занимает четыре страницы. Вот отрывок из него:



«Между нами и вами полвека, но мы представляем, как через 50 грядущих лет преобразится наша земля, как вы, далекие и близкие соотечественники, будете жить на ней, умножая ее славу и богатство.

Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков. Появятся новые архитектурные сооружения, памятники, дворцы, стадионы. Его украсят новые проспекты, площади, улицы с многоэтажными зданиями жилых домов, новых учебных заведений, научных центров. И еще более он прославится именами замечательных людей: рабочих, артистов, ученых и спортсменов. Вы будете радостно трудиться на высокомодернизированных и автоматизированных предприятиях на благо нашей Родины».

Оренбургская область. «Павшие удесятерили силы живых, еще выше сомкнулись знамена, теснее сплотились ряды!»

Торжественное изъятие капсулы с посланием жителей Новоорского района, заложенной 50 лет назад, состоялось 31 октября. В ответ поколение 21 века заложило послание жителям 2067 года.



«К Вам, нашим детям и правнукам, зачинателям нового ХХI века и тем, кто пришел к его истоку уже умудренным опытом жизни, и кто встречает его молодостью души, сердца обращаемся мы!

Из полувековой глубины времени к Вам слово наше, горячие слова надежды! К сердцу и разуму Вашему обращаем мы свое слово! Слушайте наш голос, который ожил в Вашем голосе в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Голос наш – это голос митинга новоорчан, собравшихся в день 50-летия Советской Армии и Военно-Морского флота СССР у обелиска воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сегодня мы обращаемся к Вам и шлем через десятилетия, как исповедь, наши стремления, убеждения, что дело, начатое ветеранами революции, партии, комсомола, подхваченное нами, молодежью, вы пронесете через века в грядущее, что свет дела и мысли Ваши, достижения, воплощения, озаренные именем Ленина в Октябре 1917 года, будут еще величественнее.

Наш полувековой путь – это путь от штурма Зимнего до штурма космоса, от темноты к небывалому расцвету!

Наше поколение немногим более 4 месяцев – 7 ноября 1967 года – торжественно отметило знаменательное событие в жизни нашей – 50-летие Советской власти. Первые полвека со дня победы Октябрьской революции были суровым, но героическим временем. Деды, отцы и матери, братья и сестры наши прошли трудный исторический путь, пролили свою кровь за то, чтобы мы любили свою Родину, наш народ, остались верны идеалам Ленина.

Сегодня всей своей яркой жизнью, мощью страны своей, единством партии и народа, единством поколений страны советской торжественно заявляем: «Павшие удесятерили силы живых, еще выше сомкнулись знамена, теснее сплотились ряды!»

Наш полувековой путь – это путь от штурма Зимнего до штурма космоса, от темноты к небывалому расцвету! Мы бесконечно счастливы, что наши деды, отцы были свидетелями отмены продовольственных карточек и принимали первые трактора, машины. Радовался народ первым электрическим лампочкам Ильича и торжественно встречал героев Арктики. Вспомните легендарный подвиг страны Советов в битве с фашизмом, восстановление из пепла и развалин Отчизны, первая в мире атомная электростанция и атомоход «Ленин», первый в мире советский космический спутник и гигантская Братская ГЭС имени 50-летия Великого Октября, первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту, совершивший полет вокруг земного шара, и величественный Дворец съездов в столице – все это сделано руками старшего поколения и нашей молодежью.



Пройдут годы, но люди с благодарностью должны помнить первопроходцев земли советской, первопроходцев космоса. Гордитесь, берегите и приумножайте то, что создано нами.

Вы, дорогие друзья, живете на той самой земле, где пронеслась гражданская война, где немногим более полувека назад лежала не тронутая человеком целинная земля. Сегодня при закладке капсулы присутствуют школьники. Пусть они расскажут Вам о нас, о родном Новоорске. Этот поселок один из восточных райцентров Оренбуржья с населением в девять тысяч человек. Трудом и волей человека изменился он. В поселке 4 школы, Дом культуры, три клуба, строится Дом Советов, откуда Вы извлекли нашу капсулу, 7 магазинов, изменяется облик поселка. В 1967 году наш район сдал государству мяса 36164 ц, молока 15945 ц, яиц 7 миллионов 18 тысяч штук, хлеба 25636 ц, шерсти 1589 ц, овощей 87831 ц, картофеля 68520 ц, фруктов 4002 ц.

Мы проложили дорогу в космос – вам продолжать подниматься к звездам

Революция продолжается. Она в наших буднях и праздниках, и мир рукоплещет советской стране. Мы уверены, что дело, начатое нами, будет продолжено, потому что Вам многое дано: высокая культура и техническая оснащенность Родины.

Мы проложили дорогу в космос – вам продолжать подниматься к звездам и свободно летать между ними, Вам открывать новые цивилизации, Вам бороться за культуру родного поселка, Вам благоустраивать и украшать его, Вам двигать цивилизацию, Вам двигать прогресс. Тот исторический подвиг, который начат нами, Вам продолжать! Мы ждем от Вас нового выдающегося подвига, дорогие друзья!

В Вашем прогрессе, когда молодежь юбилейного 100-летнего года революции идет еще дальше путем Великого Октября, будет и наша доля. И мы верим, Вы будете достойны поколения ХХ века.

Слава Вам, зачинателям нового века. С праздником 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции Вас, дорогие новоорчане! Счастливого пути в грядущее!»

Источник: nnm.me