Бойкот Олимпиады-2018: Виталий Третьяков о выборе, который придётся сделать нашим атлетам

Господа спортсмены! Ваши чувства и ваше смятение понятны. Но только не нужно ваше недовольство решением исполкома МОК выливать на тех граждан России, которые выступают за то, чтобы вы выразили это недовольство вашим отказом от участия в Олимпиаде.И не надо постоянно ссылаться на «спортивные подвиги» — не только вы в России совершаете героические поступки, но создаётся впечатление, что вы чаще других, представителей отнюдь не менее, а часто и более героических профессий, любите напоминать об этих подвигах. Кстати, гораздо более скромных, чем у ваших советских предшественников. Да и далеко не каждый участник Олимпиады или чемпионата мира от России сегодня такие подвиги совершает. Далеко не каждый!Второй аргумент многих из вас, но особенно тех, кто лоббирует ваше принципиальное право на участие в Олимпиаде «под любым флагом и соусом», куда откровенней: «нельзя лишать спортсмена его мечты»! А не спортсмена (обычного, с точки зрения спортсменов, человека?) — можно лишать его мечты? «Простые», «обычные» люди тоже ждут от страны, от государства, от чиновников защиты «их мечты». Но часто ли их ожидания оправдываются? Однако эти люди, между прочим, такие же граждане России, как и вы, не требуют, чтобы им эту «мечту» несмотря ни на что обеспечили и гарантировали. Может, они хуже вас? Нет, они просто скромнее. Хотя в своём деле, в своей профессии ничуть не менее талантливы, чем большинство из вас в своём.Конечно, спорт высших достижений куда более конкурентен, чем многие другие сферы человеческой деятельности. Но далеко не все. Искусство во всех своих проявлениях тоже конкурентно. И наука. И политика. И журналистика. И многое другое, включая пресловутый бизнес, в систему которого (в спортивном его варианте) вы теперь жёстко и пожизненно включены.И не только ваша профессиональная жизнь коротка. В балете, например, она ещё короче…Спортсмен, как и любой участник любых других соревнований, а не только спортивных, должен быть честолюбив и амбициозен. Тут не с чем спорить. Но именно таким людям чаще всего и приходится делать выбор, в том числе выбор между профессиональным интересом и гражданской позицией.Именно такой выбор стоит сейчас перед вами. Ну так и не сваливайте ответственность за него на других, тем более на тех, кто стоит за то, чтобы между личным спортивным интересом и интересом гражданским вы выбрали второе.Кстати, а что насчёт командной солидарности? Если одних членов сборной, по вашему мнению, несправедливо лишили права участия в Олимпиаде, то, может быть, это и есть повод для того, чтобы «допущенным под нейтральным флагом» проявить такую солидарность? Или и разговоры об этой солидарности тоже лишь до первого «конфликта интересов»?Сколько раз за последние часы прозвучало, что «зрители и без всякой формы, флага и гимна будут знать, из какой страны победитель» и что во фразе «спортсмен из России» всё равно есть указание на страну. Не лицемерьте, не играйте словами, не пытайтесь этой игрой снять с себя ответственность.Между формулой «член сборной России» и «спортсмен (атлет) из России» ровно такая же разница, как между словами «гражданин России» и «гражданин из России». Не делайте вид, что вы не понимаете этой разницы. И не будете же вы утверждать, что за рубежом вы так обычно и представляетесь: «гражданин из России».Президент Путин, сказав, что Россия не будет бойкотировать Олимпийские игры в Пхёнчхане и мешать нашим спортсменам участвовать в них, в очередной раз помог вам. Чем он в данном случае руководствовался, не суть важно. Но понятно, что очень велик соблазн воспользоваться этим как индульгенцией. Однако личный моральный выбор всё равно придётся сделать каждому из спортсменов. В том числе и тем, кто любит говорить, что на Олимпиадах и других международных соревнованиях он не только стремиться к личным победам, но и «защищает честь страны». Мы же многократно слышали от вас эту фразу, между прочим, очень похожую на клятву, на присягу.Многим спортсменам, ставшим олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, доводилось защищать и удавалось защитить «честь страны», то есть честь России, не сталкиваясь с тем, с чем наши спортсмены столкнулись сейчас. Но в нынешних форсмажорных обстоятельствах для того, чтобы «защитить честь страны», нужно сделать этот самый моральный выбор. Именно спортсменам, а не болельщикам, не зрителям, не «простым» и не таким героическим, как спортсмены, людям.Ну так сделайте его, спортсмены!Между прочим, сам президент Путин не согласился бы поехать в другую страну, если бы ему сказали, что там его будут именовать не «президентом Российской Федерации», а «президентом из России».Да ведь это дипломатический протокол, тут же возразят мне многие, в том числе и спортсмены. А разве не существует олимпийского протокола, не менее жёсткого — с чёткими правилами наименования сборных тех или иных стран, с наличием особой формы, государственного флага, государственного гимна для каждой сборной, с ясной регламентацией того, в каком порядке идут сборные разных стран, кто и в какой последовательности выступает во время открытия и закрытия Олимпиад, с жёстко расписанными церемониями награждения победителей и пр. Так что и здесь не стоит лицемерить.Да, выбор для вас, спортсменов, не прост: «спортсмен из России» или «гражданин России»? Но его придётся сделать. И это будет ваш выбор.А вот оценивать его будете не только вы, но и другие. Так всегда бывает. И касается это не только «простых людей», но и не простых спортсменов.Ну а самооправдание — это тоже естественный инстинкт человека, что «простого», что «сложного». И права на него никто никого лишить не может…Автор Виталий Третьяков, источник Свободная Пресса

Источник: publikatsii.ru