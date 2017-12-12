Надо думать о России, а не об участии в Олимпиаде любой ценой

Если быть до конца честным, то спортсмены всего мира употребляют допинг. Ибо, как говорят медики, все естественные человеческие пределы для спортивных рекордов уже давно выработаны — примерно, с 60-ых годов прошлого века. С тех пор все без исключения профессиональные спортсмены — ради новых достижений — сидят на препаратах. И вопрос не в том, употребляет ли тот или иной человек допинг, а в том, насколько он делает это незаметно…

Нашу страну отстранили от участия в зимней Олимпиаде, которая будет проходить в Южной Корее в начале следующего года. А основанием для отстранения послужило решение Всемирной Андидопинговой Ассоциации — ВАДА (WADA). В ноябре эта организация приняла постановление не восстанавливать своё антидопинговое подразделение в России. Это означало, что отныне наших спортсменов лишают права проходить допинг-тесты в своей стране, а без этих тестов их могут не допустить к участию любых мировых соревнований, включая и олимпийские игры, под национальным флагом.



У наших в ходу был препарат мельдоний, изобретённый более 30 лет назад ещё в Советском Союзе. Скорее всего, он и был тем самым российским допинг-эксклюзивом, с помощью которого наши добивались успехов. И наблюдается это, как пишет издание «Лента.ру», не только в нашей стране:

«Спорт высших достижений давно превратился в соревнование фармакологов. Титулованные и статусные американки Винус и Серена Уильмс (теннис), Симона Байлз (спортивная гимнастика) и Делле Донн (баскетбол) употребляли сильнодействующие препараты. Разумеется, не только они: в списке числятся теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Милош Теодосич…».

А американский волейболист Максвелл Холт даже был был уличён в употреблении именно «российского» мельдония…

Возможно, всё так и продолжалось бы дальше, и ВАДА по-прежнему закрывала бы глаза, если бы не начавшаяся новая холодная война между Россией и Западом. Запад просто воспользовался тем, что именно США и Британия сегодня контролируют Антидопинговую ассоциацию, где решают — кого можно уличить в допинге, а кого и нет. Поэтому неудивительно, что под её удар попал мельдоний.

Кстати, то, что мельдоний в 2015 году был внесён в список запрещенных веществ именно после обращения чиновников из США, открыто написало американское издание USA Today:

«Внимание американских борцов с допингом было привлечено к мельдонию после того, как они получили информацию о том, что данный препарат используют спортсмены из Восточной Европы для улучшения своих физических способностей.



После обращения США Всемирное антидопинговое агентство изучило 8 300 случайных образцов мочи спортменов, из которых мельдоний был найден в 182. На основании этого препарат был внесён в список запрещённых веществ ВАДА с 1-го января 2016 года»…

Напомню, что скандалы с мельдонием начались несколько лет назад, когда была дисквалифицирована Ассоциация российских легкоатлетов. А поводом послужил разоблачительный «документальный фильм», снятый немецким телеканалом ARD, коим в свою очередь владеют американцы (автор фильма — Хайо Зеппельт).



В этом фильме — устами бежавших на Запад российских спортсменов Виталия и Юлии Степановых — в употреблении допинга обвиняли не только наших легкоатлетов, но и весь российский спорт!

Было очевидно, что под прицел тогда попало наше участие в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, от которой нас явно хотели отлучить с целью дальнейшей международной изоляции России. Ветеран российской журналистики Виталий Третьяков справедливо написал по этому поводу:

«Мельдониевая атака, очевидно не случайная, очевидно спланированная, очевидно направленная на дискредитацию российских спортсменов перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, на выведение их из психического равновесия, наконец, на то, чтобы любой из наших, кто намерен претендовать на Олимпиаде на медаль, знал, что в любой момент может быть либо снят с соревнований, либо, если медаль получит, будет её лишён и «ославлен».

Олимпиады наших спортсменов тогда не лишили, но команда поехала в Рио в сильно урезанном виде. Кроме того, от участия отстранила нашу паралимпийскую сборную…

Одним словом — чинуши

Но на этом спортивная война против России не закончилась. В течении всего последнего года регулярно поступала информация о том, что того или иного нашего спортсмена (якобы из-за допинга) ВАДА лишила медали за прошедшие мировые состязания. Добрались даже до Олимпиады в Сочи — и это не смотря на то, что она проходила в 2014 году, когда ещё мельдоний не был признан запрещённым препаратом!

Впрочем, сегодня многие наши спортсмены и спортивные журналисты справедливо считают, что виноваты в случившимся не толь наши западные «друзья», но и те российские высокие чиновники, которые отвечают за спорт — они так и не поняли, что против России ведётся серьёзная война. Автор издания «Лента.ру» Виктор Цаплин, в частности, пишет:

«События, в результате которых Россия лишилась 10 медалей домашней сочинской Олимпиады и была наказана перед южно-корейским Пхенчханом, начали разворачиваться ещё в декабре 2014 года. Тогда всёвнимание боссов российского спорта было приковано к проблемам с пополнением зарплатной карты Фабио Капелло, в то время главного тренера национальной сборной по футболу.



Вскоре ситуацию осложнил обвал рубля. Дополнительным раздражителем был не самый удачный старт в квалификации Евро-2016. В общем, тогдашний министр спорта Виталий Мутко не сразу заметил документальный фильм, заставивший мир заговорить о государственной поддержке применения допинга в России.



«На каком-то частном случае хотят показать какую-то систему и заинтересованность государства, принизить российский спорт», — посетовал чиновник. Власти не предприняли ответных действий, если не считать красивых писем с обещаниями.

Гораздо быстрее на расследование, посвящённое систематическому применению допинга российскими легкоатлетами, отреагировали все компетентные международные организации — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК). Дело приобрело серьёзный оборот.



С российской стороны разбирательством занялись национальное антидопинговое агентство РУСАДА и Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА). Только в феврале 2015-го — вероятно, из-за длинных новогодних праздников — федерация подала иски к автору фильма Хайо Зеппельту, редакции показавшего ленту телеканала ARD и «героям» документальной ленты Виталию и Юлии Степановым.



Тяжба вначале велась в судах Самары и Челябинска (Почему не в Германии, где за клевету можно сесть в тюрьму? Этот вопрос так и остался без ответа) и растянулась на десять месяцев: ответчики просто не спешили с явкой. В итоге в декабре Басманный суд признал изложенные в фильме сведения не соответствующими действительности, но в публикации опровержения отказал. Естественно, на Западе на этот, по сути, бесполезный процесс даже не обратили внимания…

… Сколь бы слабыми ни были доказательства, представленные WADA и ARD в расследовании допинговых махинаций в российской легкой атлетике, Москва, опровергнув их на словах, не добивалась опровержения в зарубежных судах, хотя имела на то и время, и возможности.



Промедление и уверенность чиновников в том, что всё как-нибудь само обойдётся, были большой ошибкой: обвинения, построенные на откровенно хлипких аргументах и даже домыслах, окончательно закрепились как легитимные и дали Западу формальный повод пойти дальше в своём «крестовом походе» (выделено мной — В.А.).



Нужен был лишь импульс. Его обеспечил Родченков, в мае 2016-го разразившийся в интервью The New York Times заявлениями о мошенничестве с допингом на Олимпиаде в Сочи…».

А вот какое мнение в интервью изданию «Свободная пресса» высказала Надежда Чижова, участница трёх Олимпиад (1968, 1972, 1976 гг.), обладательницы полного комплекта олимпийских наград по лёгкой атлетике:

«— «Наезд» на нас начался, если помните, ещё три года назад, — сказала она «СП». — Нашли «слабое звено» — легкоатлетов и давай преследовать всех, почти без разбора. А мы молчали. Или оправдывались, не особо даже вникая в суть дела. Иначе, как объяснить, что российских представителей не было на вскрытии проб «Б»? А ведь это прописано в правилах взятия, хранения и исследования допинг-проб!

«СП»: — Может, их не пригласили, потому и не присутствовали?

— Наверняка не приглашали. А проба «Б», между прочим, вскрывается только когда, когда в пробе. «А» найдены следы запрещенных веществ. Это, опять-же, если по правилам. Наши спортивные чиновники и тут промолчали.

«СП»: — Или что-то, извините, мычали в оправдание…

— Вот теперь и имеем то, что имеем: сначала легкоатлетов отправили под нейтральный флаг, да и то, лишь два десятка человек из всей сборной. После этого взялись за другие виды. Под заверения: наведите порядок в своей системе, отменим санкции. Порядок навели, по крайней мере, в легкой атлетике, а санкции не только не сняли, но ещё и ужесточили.

«СП»: — С другой стороны, а что мы могли тут сделать?

— Не оправдываться, а доказывать свою невиновность. Всеми имеющимися средствами и методами. Поучитесь у американцев. У них даже самые отъявленные нарушители отделываются зачастую минимальной дисквалификацией…».

Из открытого письма прославленной спортсменки Елены Исинбаевой о главных причинах гонений на российский спорт:

«Причины всего этого находятся в тех временах и тех решениях руководства нашей страны, когда оно решило, что в международных организациях и институтах всё справедливо, честно и нам собственно нечего там делать. Надо сосредоточиться на своих проблемах, а всё остальное стоит отдать на откуп другим странам. У них лучше получится, им виднее.



Сейчас мы собственно пожинаем те плоды, которые были «выращены» за это время — у всех международных структур есть «хозяева». Эти хозяева кому то разрешают употреблять допинг персонально, а у кого то могут отобрать медали за «плохое поведение». И ничего мы уже с этим не сделаем, хоть в лепешку расшибёмся…».

О том, какую именно цель преследует Запад, хорошо сказала Надежда Чижова:

«Почему Запад хочет наказать всю российскую сборную? А чтобы Кремль признал, что виноваты не конкретные Ивановы-Петровы, а власть, государство. Знают, как в нашей стране любят спорт, сколько внимания (и средств) ему уделяют. Не получилось, как мечталось, с экономическими санкциями, попробуем, решили, спортивные. Чистой воды политика».

Формальный повод для гонений, который выдвинул Запад, можно назвать самым настоящим ультиматумом — Россия должна официально признать, что в стране якобы существовала государственная система (!) поддержки допинга. У меня вопрос: а какое уважающее себя государство признается в таких вещах?! Только если мы себя считаем какой-нибудь слаборазвитой африканской страной.



Если такое признание последует, то страна сама себя дисквалифицирует как спортивная держава, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до поводов отлучать Россию от любых международных соревнований на многие годы вперёд! Понятно, что мы просто не можем и пойти на такое…

Когда старт давала Москва

Наша команду может поехать на корейскую Олимпиаду, но вне национальной принадлежности — то есть без флага, гимна, под некой «международной эгидой». Понятно, что это будет сильное и очередное унижение России. Куда как сильнее, чем то, что довелось пережить нашей урезанно команде во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Об этом бразильском унижении в разговоре с журналистом газеты «Комсомольская правда» в своё время весьма красноречиво поведала синхронистка Александра Пацкевич:

«Конечно, отношение к российским спортсменам здесь просто ужасное. Такого кошмара я за свою спортивную карьеру никогда не наблюдала. Российских спортсменов освистывают в Рио, демонстративно отказываются поздравлять на пьедестале наших ребят, не подходят, чтобы пожать им руку. Лично со мной вот какой случай произошёл.

Мы живём в олимпийской деревне. У нас тут свой отель-домик, где живёт только российская делегация. Мы живём на 16 этаже. И там же мы развесили флаги свои. А вчера утром мы обнаружили, что российские флаги сорваны и завязаны в узлы. Представляете, их просто кинули на пол! Мы, конечно же, вернули их на место, но к нашему приезду после вечерней тренировки флаги бесследно исчезли».

На все просьбы российской стороны навести на Олимпиаде должный порядок, спортивные чиновники из Международного олимпийского комитета (МОК) и Бразилии отвечали глухим молчанием.

Можно представить, что будет, если наши поедут без национальной символики и вне защиты российского государства — да им в лицо просто будут безнаказанно плевать! Видимо как раз этого и добиваются провокаторы из ВАДА и их американские хозяева…

А ведь когда-то мы умели отвечать на все такого рода антиспортивные выпады! Российский историк Вардан Багдасарян напоминает в этой связи, что в 1920 году молодая Советская республика пыталась заявить для участия в Олимпийских играх в Антверпене команду из восьми человек, но получила отказ — потому что Запад тогда не признавал власть большевиков. Багдасарян пишет:

«Пройдёт четыре года, и для участия в следующей Олимпиаде в Париже советская сборная получит официальное приглашение. Однако реноме страны было выше милости Международного Олимпийского комитета! Антверпенский отказ был воспринят как оскорбление и дискриминация, и теперь уже СССР бойкотировал Олимпийские игры».

Бойкот Олимпиад с нашей стороны продолжался до 1952 года. В противовес «буржуазной Олимпиаде» в Советском Союзе создавались рабочие спортивные интернационалы, вроде всевозможных Спартакиад. На этих соревнованиях складывалось массовое физкультурное движение, когда в занятия спортом вовлекались миллионы и миллионы людей. Конечный результат оказался впечатляющим:

«Возвращение в 1952 году носило триумфальный характер. Выяснилось, что за тридцать лет спортивной изоляции Советский Союз не только не отстал от мировых спортивных лидеров, но смог создать лучшую в мире систему подготовки спортсменов. Соединённые Штаты, считавшиеся до того спортивной державой номер один, обходит не только СССР, но в дальнейшем и другое социалистическое государство — Германская Демократическая Республика».

С достоинством мы отвечали и на любые провокационные попытки давления на спорт со стороны США. Так, в 1980 году, воспользовавшись вводом советских войск в Афганистан, американцы попытались устроить всеобщий бойкот летней Олимпиаде в Москве — президент США Картер по этому поводу тогда обратился с личными посланиями к главам более чем ста стран.

В феврале 80-го года власти США объявили о санкциях против любой коммерческой компании, которая посмела бы работать с нашим олимпийским проектом. По этой причине с Советским Союзом были расторгнуты ранее заключённые контракты прежде всего с американскими фирмами, которые должны были поставлять продукты питания, спортивную одежду, инвентарь, техническое и иное оборудование и т. д.



Плюс были серьёзные потери на международном рекламном рынке. Как говорилось в секретной докладной записке ЦК КПСС: «Санкции в чисто финансовом выражении обошлись СССР примерно в 25 % от общего объёма валютных поступлений».

Однако Москва быстро нашла замену американским поставщикам и рекламщикам — главным образом в Европе. Кроме того, в силу громадного на тот момент международного влияния Советского Союза, больше половины участников олимпийского движения отказались бойкотировать Олимпиаду-80. И она прошла с большим триумфом…

Не унижались мы и тогда, когда нам прямо грозили физической расправой. Так было в 1984 года во время летней Олимпиады в американском Лос-Анджелесе. В США тогда появилась «общественная» организация «Запретить Советы» (Ban the Soviet Coalition), которая не просто призывала закрыть русским въезд на олимпийские игры — она выпустила футболки и значки с надписью: «Убей русского!» (Kill the Russian!).

В таких ненормальных условиях мы напрочь отказались принимать участие в той Олимпиаде. А ещё официально не признали её спортивные результаты, что вызвало большой скандал и испуг чиновников из МОК, которые принялись всячески увещевать и даже ублажать Москву…

По мнению Вардана Багдасаряна, наши чиновники сегодня должны поступить аналогично советским коллегам. Вот что он писал ещё в канун Олимпиады в Бразилии, которую призывал бойкотировать:

«Удивляет упование российской стороны на систему международного права. Но какое может быть международное право в ситуации войны?! Принятые в отношении российских спортсменов решения отбрасывают с лёгкостью всю традицию прав человека…



Поехать в Рио в усечённом составе сборной, значит признать справедливость этого усечения. Значит, и принять навязываемый России образ криминального государства. Раньше его формировали через скандалы, типа дела Магнитского, теперь через спорт…».

Увы, историка и его единомышленников не послушали, Москва согласилась на участие в бразильской Олимпиаде в усечённом виде. В результате мы не только получили грубое унижение наших спортсменов, но ещё и большее проявление наглости со стороны ВАДА и МОК, которые сегодня разрешили нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде лишь «под международной эгидой», что само по себе является плевком в сторону самой России.

А может, послать их всех к чёрту?

Надежда Чижова полагает, что мы сегодня должны категорически отказаться от участия в Олимпиаде:

«Очень жалко ребят, которые готовились не один год, столько сил потрачено, но… В таких случаях надо всем отказываться от участия. Да, обидно. Но иначе этот беспредел никогда не закончится».

Елена Исинбаева более категорична — по её мнению, надо вообще всерьёз подумать о выходе из международных спортивных структур: «…пора завязывать и выходить из таких организаций. Хватить вечно только ныть и просить… Как из ПАСЕ, потом же сами просить будут вернуться!».

А вот лично я придерживаюсь точки зрения, которую высказал известный аналитик Андрей Паршев (сайт КМ.РУ):

«В российском обществе, и не только, кстати, среди русских, сейчас господствует одна точка зрения, одно мнение – никаких платежей МОКу, никаких 15 миллионов – и никаких вообще государственных затрат на Олимпиаду, если кто-то из спортсменов захочет всё-таки поехать. Пусть едут за свой счет или ищут спонсоров. Это мнение, по-моему, где-то 80%, не меньше…

В бизнесе и вообще в человеческой деятельности самое разумное – отказываться от чего-то, что не приносит пользы, тем более если наносит вред. Нам олимпийское движение пользы не приносит. Да, наши враги запустили эту операцию с целью выдавить нас из Олимпиад. На первый взгляд, этому надо сопротивляться – но надо ли, на самом деле?

Спортивные победы не так уж сильно увеличивают нашу популярность; деньги тратятся большие; а для самих профессиональных спортсменов запредельные нагрузки отзываются потом очень и очень тяжело.



И главное – нет никаких надежд, что кто-то там, на Западе, поумнеет и вдруг поймёт какие-то разумные доводы – типа, что никто не будет рассчитывать на подмену одной пробы, если спортсмен после этого поедет на кучу других соревнований, где он также будет плотно тестироваться.

Запад съехал с катушек, и что там русские спортсмены – они обвиняют своих собственных порноактёров в сексуальных домогательствах к партнёршам, а политиков в инцидентах сорокалетней давности, причем с обратной силой недавно принятых законов. Нет, будет только хуже.

И неплохо бы трезво взглянуть на историю олимпизма и его результаты для спорта: мы увидим, что прессинг в адрес России был всегда и привёл он к серьезным деформациям спорта как такового.



Из олимпийских видов спорта исключались те, в которых у нас были неплохие шансы, и включались у нас неизвестные; это сразу влияло на развитие этих видов спорта в нашей стране. На «неолимпийские виды» денег не давали, попросту говоря.

Например, исчезла пулевая стрельба из винтовок, в которой когда-то у нас были первые олимпийские чемпионы. А ведь вообще говоря – хороший и полезный вид спорта. Под угрозой находится борьба, в которой мы традиционно собираем богатый урожай медалей за счет кавказских борцов.

Зато расцветает борьба без стыда и совести – и в этом виде у нас нет шансов.

Зададимся вопросом: мы что, занимаемся спортом только затем, чтобы показать его Западу? Если так, то надо очнуться и прекратить; если же мы это делаем для себя, то, может быть, и надо делать это для себя?

Так не разумнее ли выйти из олимпийской системы и перебросить ресурсы в другие спортивные структуры?



Я понимаю, что некоторые с большим трудом расстаются с любимыми игрушками, но эти игрушки плохо пахнут и бьются током, и нет никаких надежд, что что-то изменится, пока наши партнеры правят бал.



Наша молодёжь – вся молодёжь, не только сотня-другая «спортивных образцов» — должна отлично бегать, плавать, стрелять, играть в волейбол, ориентироваться и бороться. Даже и в футбол играть, хотя у нас по полгода снег лежит и газоны не растут.

У нас должны быть собственные соревнования, с призовыми за счёт сэкономленных олимпийских денег – и пусть при желании приезжают и иностранцы, только не надо помпезности и хвастливых речей о замене олимпиад собственными – нам до этого далеко.



Вообще не надо ничего делать в пику кому-либо – надо думать в первую очередь о себе (выделено мной — В.А.)».

Посмотрим, какое конечное решение примет Кремль. Во всяком случае пока нынешняя Москва, в отличие от советских времён, в международных делах больше грозна на словах, чем на деле. Увы!







Вадим Андрюхин,

главный редактор „Посольского приказа”