Дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов: Нас было 140, японцев 3500

Беспрецедентная операция по пленению гарнизона Вонсан полярным разведчиком и его крохотным отрядом.

В детстве Виктор Николаевич Леонов мечтал поступить в Литературный институт и стать поэтом. Он обладал великолепной памятью: знал наизусть поэмы «Руслан и Людмила» Пушкина и «Конек-Горбунок» Ершова. Однажды прочитал свои стихи отцу — и в ответ услышал: «Какой же это стих, если в нем нет правды? Читаешь много, а пишешь коряво…»1.

Щелчок по самолюбию юного стихотворца не прошел бесследно — и река жизни Виктора потекла по совсем другому руслу…

Дважды Герой Советского Союза гвардии капитан-лейтенант Виктор Николаевич Леонов. 1945 год.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Леонов Виктор Николаевич (1916-2003)

Звание. Капитан 1-го ранга (2001).

Малая родина. Город Зарайск, 145 км к юго-востоку от Москвы.

Боевой путь. Командир 181-го особого разведывательного отряда разведотдела (РО) штаба Северного флота. Командир 140-го отдельного разведывательного отряда РО штаба Тихоокеанского флота. За заслуги в войне с Японией отряду было присвоено звание гвардейского.

Тактика. «Наш отряд, действуя в тылу врага, всегда уступал ему в численности, в техническом оснащении, … но мы всегда побеждали в рукопашном бою. Ни немцы, ни японцы никогда не действовали так решительно, как мы… Психологический закон таков — в схватке двух противников один обязательно сдаст».

Награды. Дважды Герой Советского Союза. Ордена: Ленина, Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией».

Прозвища. Командир «чёрных дьяволов», Полярный Лис, Борода.

Штрих. «Когда я внезапно сталкивался с врагом лицом к лицу, я ему мило улыбался. Он замешкался на несколько секунд и это давало мне возможность остаться живым и что-то сделать…»2

Память. В апреле 2004 года средний разведывательный корабль Северного флота проекта 864 получил новое имя — «Виктор Леонов». В декабре 2019 года был замечен в нейтральных водах у Восточного побережья США.

Разведывательный корабль Северного флота «Виктор Леонов».

Встреча с 1941-м

1937-й — этот роковой в советской истории год стал судьбоносным в биографии Виктора Николаевича Леонова. Сын рабочего и сам рабочий был призван в армию и по собственному желанию направлен служить на Северный флот. Когда на призывной комиссии юношу из города Зарайска спросили о причине, он ответил кратко: «Ну как же! Море!» Краснофлотцу Леонову предстояло служить и расти по службе вместе с самым молодым флотом Советского Союза. Северную военную флотилию, созданную в июне 1933 года, лишь 11 мая 1937 года преобразовали в Северный флот.

Для командного состава армии и флота годы с 1937-го по 1941-й стали временем уникального карьерного роста. Крутая волна вынужденных перемещений проворно возносила вверх — и низвергала в пропасть. За эти годы недавние старшие лейтенанты успевали стать генерал-лейтенантами и погибнуть в огне Большого террора. Судьба пощадила Виктора Леонова. Карьеры он не сделал, но и под девятый вал репрессий не попал, зато основательно познакомился с флотской службой.

«Ведь всё нужно делать хорошо». Эта фраза станет его девизом.

Войну краснофлотец Леонов встретил за 69-й параллелью, в военно-морской базе Полярное. Первый день войны навсегда запомнился будущему разведчику живописной деталью: мгновенным исчезновением накрахмаленных белых чехлов на командирских фуражках и матросских бескозырках.

«Лето в разгаре, светит желанное для северян солнце, светит круглые сутки, как положено ему в этих широтах, и легкий южный ветерок обещает устойчивую погоду. Нас теперь такая погода не радует. В метеорологических сводках сказано: «видимость ясная», и над базой, к Мурманску и обратно, пролетают воздушные разведчики врага. Белые чехлы головных уборов на темном фоне гранита причалов и мостовых могут нас, моряков, демаскировать. Поэтому приказано их снять»3.

Краснофлотцы, вперед!

Отряд особого назначения

Начальник разведотдела штаба Северного флота, кадровый военно-морской разведчик капитан 2-го ранга Павел Александрович Визгин (1906-1981) предложил командованию создать из добровольцев отдельный разведывательный отряд. Командование инициативу поддержало. Лучшие из лучших спортсменов-подводников и физкультурников флота сочли за честь составить костяк отряда. Одним из первых в отряд записался краснофлотец Леонов. Вместе с лучшим другом Синчуком сдал на вещевой склад красивую флотскую форму и получил взамен защитную форму пехотинца:

«После просторных клешей матросских брюк и легких матросских ботинок мы чувствуем себя неловко в штанах, обтягивающих колени, и в тяжелых сапогах с непомерно широкими кирзовыми голенищами. Металлическая каска то сползает набок, то давит на голову, привыкшую к бескозырке. Получаем винтовки-полуавтоматы с ножевыми штыками, гранаты РГД и вещевые ранцы, рассчитанные на солидный груз»4.

Платон Матвеевич Синчук погиб 21 июля 1941 года, в первом же походе5.

О том, как воевал краснофлотец Леонов, нам поведал его наградной лист, написанный, как и подобает таким документам, «слогом простым и живым».

«При разгроме укрепленной высоты противника зашел с фланга и уничтожил засаду противника при поддержке товарищей громил гранатами укрепления врага. При отходе отряда огнем прикрывал отход товарищей. При занятии высоты 245 шел впереди, поражая метким огнем вражеские огневые точки, затем, укрепившись на сопке с группой бойцов в количестве шести человек, в течение сорока минут сдерживал наступление двух рот противника и прикрывал огнем переход своего отряда. Операции производил в тылу противника»6.

Наградной лист заполнен и подписан 29 июля 1941 года — это 38-й день войны.

1942 год.

«Черные дьяволы» приходят с моря

К концу сентября 1942 года старшина 2-й статьи Леонов стал неформальным лидером отряда. Восемь раз ходил в тыл врага. Трижды был ранен, но «всегда шел впереди на самые опасные объекты противника. Смелый и решительный, даже после ранений ни одного раза не оставил своего места в бою»7. Командующий флотом заметил это и стал решительно продвигать не имевшего специального военного образования Леонова по службе.

3 октября 1942 года старшину 2-й статьи Леонова наградили орденом Красного Знамени, который исключительно высоко ценился фронтовиками. В декабре 1942 года присвоили первичное офицерское звание младшего лейтенанта, назначили заместителем командира отряда по политической части. В декабре 1943 года младшего лейтенанта Леонова назначили командиром отряда.

Его подчиненные имели более высокие звания: замполит был старшим лейтенантом, а начальник штаба — капитан-лейтенантом.

Первый же приказ нового командира отряда гласил: не пускать в расположение части уполномоченного особого отдела (военной контрразведки). Леонов берег нервы своих разведчиков от напрасных подозрений. «А то — приходим из похода, и он тут как тут, занимает кабинет и начинает вызывать по очереди, допрашивать, кто как себя вел… Хочешь проверять — иди с нами на задание, там каждого видно как на ладони»8. Вторым приказом младший лейтенант удалил из подразделения всех стукачей. Особисты стерпели и это. Однако именно из-за своего строптивого характера Леонов носил погоны с одной маленькой звёздочкой более двух лет, хотя по существовавшему в годы войны положению уже через два-три месяца мог получить очередное звание.

Отряд пополнялся только добровольцами. Право на зачисление надо было заслужить. И горе было тому, кого за какой-либо проступок отчисляли из отряда, — «значит человек этот растяпа, лгун, трус!»9

Разведчиков особого отряда североморцы в шутку называли «моряками сухопутья».

«Чёрные дьяволы» — такое имя дали им враги.

Они действовали глубоко в тылу врага, на собственном опыте постигли его сильные и слабые стороны, в совершенстве владели своим и трофейным оружием, бесстрашно сходились для ближнего боя с прошедшими специальную подготовку хвалёными немецкими горными егерями. И всегда побеждали в рукопашной. Хотя такими же навыками обладали все разведчики, воюющие в Заполярье, лишь только у морских разведчиков особого отряда была присущая им одним отличительная черта: в глубокий тыл врага их доставляли торпедные катера.

«Когда возвращаемся к берегу, к катерам, темная ночь, надвигаясь с Баренцева моря, укрывает нас от преследователей. Моряки с катеров помнят, сколько нас высадилось, и видят, сколько нас вернулось. Разделяя нашу скорбь, они ничего не спрашивают о тех, кто остался в горах…»10

С того дня, как младший лейтенант Леонов стал командиром, и до конца Великой Отечественной войны отряд потерял погибшими девять человек. «Я вообще не любил терять людей. Спросите у любого: все знали, что я буду бороться за жизнь каждого человека до последнего»11.

181-й особый разведывательный отряд Северного флота под командованием лейтенанта Виктора Леонова. Октябрь 1944 года.

Феноменальный захват в Вонсане

На войну с Японией Герой Советского Союза старший лейтенант Леонов отправился добровольно, потому что пожалел не имеющих боевого опыта мальчишек из 140-го отдельного разведывательного отряда РО штаба Тихоокеанского флота. Нарком и Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов лично разрешил ему отобрать из своего бывшего отряда пятьдесят лучших разведчиков, среди которых были и Герои Советского Союза. Леонов влил их в состав своего нового разведотряда. А затем в течение двух месяцев усиленно готовил разведчиков к предстоящим боям.

Результат превзошел самые смелые ожидания. Разведчики первыми высадились в портах Расин (Начжин), Сейсин (Чхончжин) и Гензан (Вонсан). В приказе Верховного Главнокомандующего N 372 от 23 августа 1945 года наряду с отличившимися в войне с Японией маршалами, генералами и адмиралами персонально упомянут и старший лейтенант Леонов12.

Одним из самых громких дел 140-го отряда стало пленение в корейском порту Вонсан трёх с половиной тысяч японских солдат и офицеров. Леонов весьма красочно рассказал об этом писателю Алексею Викторовичу Тимофееву:

«Нас было 140 бойцов. Мы внезапно для противника высадились на японском аэродроме и вступили в переговоры. После этого нас, десять представителей, повезли в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников.

Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал, что находившегося с нами представителя командования капитана 3-го ранга Кулебякина13, что называется, приперли к стенке. Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за спиной японского полковника, остальные также знали свое дело. Пшеничных запер дверь на ключ, положил ключ в карман и сел на стул, а Володя Оляшев (после войны — заслуженный мастер спорта) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузенков подошел к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семен Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт о капитуляции гарнизона.

Построили три с половиной тысячи пленных в колонну по восемь человек. Все мои команды они исполняли уже бегом. Конвоировать такую колонну у нас было некому, тогда командира и начштаба я посадил с собой в машину. Если хоть один, говорю, убежит — пеняйте на себя… Пока вели команду, в ней стало уже до пяти тысяч японцев»14.

Герои Советского Союза в Каспийском военно-морском училище. Виктор Николаевич Леонов — крайний справа.

Отставка с улыбкой

В июле 1956 года капитан 2-го ранга Леонов, закончивший к тому времени два курса Военно-морской академии, подал рапорт об увольнении в запас.

Это был демонстративный поступок.

17 февраля 1956 года был понижен в воинском звании с Адмирала Флота Советского Союза до вице-адмирала и уволен в отставку с формулировкой «без права работы на флоте» бывший Главком ВМФ Н.Г. Кузнецов, пользовавшийся у всех моряков непререкаемым авторитетом и ратовавший за создание в СССР сбалансированного океанского флота.

Леонова никто не принуждал покидать службу.

Его начальник и старший товарищ контр-адмирал Леонид Константинович Бекренёв, в 1944 году подписавший представление Леонова к званию Героя Советского Союза, уже занимал в это время ключевой пост в ГРУ и руководил агентурной и стратегической разведкой. Со временем Бекренёв станет адмиралом и заместителем начальника ГРУ15. И у Леонова после окончания академии были великолепные карьерные перспективы.

Но его воспитанное отцом чувство правды было оскорблено действиями первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева: в мае 1955 года тот передал советскую военно-морскую базу в Порт-Артуре китайцам, в декабре 1955-го снял с поста Главкома Н.Г. Кузнецова и заявил о ненужности авианосцев и океанского надводного флота, пустил под нож новейшие крейсера и самолеты морской авиации. К тому же Хрущев боялся, что специальные подразделения ГРУ, необходимость создания которых отстаивал дважды Герой Советского Союза кавторанг Леонов, могут быть использованы в борьбе за власть. В сложившейся ситуации было невозможно хорошо делать своё дело.

Леонову оставалось только одно — уйти. И он ушел с улыбкой на лице. Об этой улыбке вспомнили, когда стали создавать спецназ…

После боя. Старший лейтенант Леонов в освобожденном порту Сейсина (сидит справа). 1945 год.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как Леонов отбирал людей

«Я беседовал с человеком и смотрел, как он реагирует на мои вопросы. Самое важное для меня при этом было — его глаза и руки. Приходит ко мне как-то кандидат на должность помощника по тылу, говорит, что у него связи, что все у меня будет… А я ему говорю — а вот если тебе на плечи положить килограммов сорок груза, на лыжах двадцать километров пробежишь? Он — мне это необязательно, я буду кормить людей. Я говорю — а мне обязательно, чтобы ты это мог делать тоже, потому что кормить надо не только здесь, за столом. В общем, не сговорились. Смотрю на него — глаза бегают, руки трет… Мне нужно было, чтобы руки не хватались ни за что, чтобы они были готовы к действию, но оставались спокойны…»16

В здании ГРУ есть Мемориал героев военной разведки: на гранитных и мраморных досках выгравированы и покрыты золотом фамилии военных разведчиков, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России. Есть среди них и дважды Герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов.

1. Леонов В.Н. Лицом к лицу. Военные хроники отряда особого назначения Северного флота. 1941 — 1945 годы. М.: ИД «Центриздат», 2005. С. 14.

2. Там же. С. 280 — 281.

3. Там же. С. 11.

4. Там же. С. 16.

5. ЦВМА. Ф. 767. Оп. 3. Д. 14. Л. 34 об. — 35.

6. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 462. Л. 69 — 69 об.

7. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 550. Л. 351.

8. Леонов В.Н. Лицом к лицу. С. 273.

9. Там же. С. 84.

10. Там же. С. 42.

11. Там же. С. 280.

12. Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза: Сборник. М.: Воениздат, 1975. С. 517.

13. Старший лейтенант Илья Степанович Кулебякин, офицер РО штаба Тихоокеанского флота. Знал японский язык, обычаи и нравы Японии. «Добывал для командования сведения по обстановке в городе Дальний и тем самым содействовал командованию отряда при разрешении задач, связанных с занятием порта Дальнего. Специальные задачи и задачи командования на месте выполнял честно и добросовестно, действуя самостоятельно и нередко в одиночку во вражеской среде». — ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1579. Л. 67. Впоследствии — капитан 1 ранга.

14. Леонов В.Н. Лицом к лицу. С. 267 — 268.

15. Ярухин Ю.М. Великая Отечественная. Начальники разведки фронтов, армий, флотов, флотилий. Киев: Военная разведка, 2013. С. 627.

16. Леонов В.Н. Лицом к лицу. С. 272 — 273.

Обложка: Виктор Леонов, «Полярный Лис». Фото: Евгений Халдей

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Источник: https://nstarikov.ru/dvazhdy-geroj-sovetskogo-sojuza-viktor-leonov-nas-bylo-140-japoncev-3500-118522