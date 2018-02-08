5 февраля состоялась моя очередная встреча с общественностью родного Санкт-Петербурга.



Говорили о самых разных вопросах, обсуждали самые разные темы.

00:11:37 О влиянии Навального на молодежь и несанкционированных митингах.

00:18:20 Нужна ли нам такая олимпиада?

00:25:55 Вопрос о книге «Война. Чужими руками» на встрече Путина и короля Саудовской Аравии.

00:27:38 Возможно ли было в Крыму просто договориться?

00:36:27 О национализации Центрального Банка. Что необходимо сделать.

00:41:13 Вопрос о роли СССР во время попытки госпереворота в Будапеште и о дружинах в Киеве.

00:46:43 Можно ли сравнить события в Киеве с событиями на площади Тяньаньмэнь? Будет ли Россия вмешиваться в дела Украины?

00:56:22 Оценка действий Игоря Стрелкова.

00:58:50 Реформы при Александре III. Правда и вымысел.

01:01:51 Ситуация с политическими партиями в России.

01:08:34 Каковы на сегодняшний день законодательные инициативы партии Великое Отечество?

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P.S. Одно из питерских изданий рассказало о прошедшей встрече.

Источник: nevnov.ru

Николай Стариков рассказал о Навальном, олимпийцах, герое России и жёсткой позиции в отношении к Западу

Николай Стариков ответил на творческой встрече на вопросы слушателей.

О Навальном

В России есть некий общественный деятель, который постоянно призывает к нарушению закона (проведение несанкционированных акций – это нарушение закона), у которого уже есть условная судимость, который получает вторую условную судимость, задерживается на незаконных акциях и к которому не применяется та мера, которая должна была быть применена. Если есть у тебя условный срок, то он автоматически, насколько я знаю, должен трансформироваться в срок реальный. Этого не получается. Из этого мы можем несколько выводов сделать: кому-то очень нужно, чтобы этот деятель продолжал свою, прошу прощения, «общественную» деятельность.

Отсутствие какого-либо рассказа о его деятельности в части информационного поля используется им для того, чтобы повысить свою собственную значимость и говорить о том, что его кто-то боится. И это, на мой взгляд, большая информационная ошибка.

Сейчас Навальный работает не совсем даже на молодёжь… На подростков. Это сознательная работа, она определённо даёт плоды. Реклама размещается в определённых средствах массовой информации, на «Ютубе» вдруг рекомендуются исключительно его ролики, особенно когда митинги. Это большие деньги. Вопрос: откуда? Нам обычно что говорили про революцию? Что седые рабочие последние копейки сдавали… Я хочу сказать, что ни на какие членские взносы революции не делаются. Никакие «майданы» не могут быть проведены сердобольными старушками, которые принесут туда пирожки и заодно общественные туалеты поставят, оплатят их вывоз, ассенизацию, а также палатки и ежедневное кормление десятков тысяч человек. Точно также ложь, что студенты последние свои рубли сдают для того, чтобы кто-то имитировал президентскую кампанию.

Изначально было понятно, что никакой президентской кампании не будет, никто не будет нарушать закон ради одного какого бы то ни было человека. Если в законе написано, что с судимостью нельзя участвовать в выборах, значит в выборах участвовать с судимостью нельзя. Для чего нужна была вся эта профанация? Чтобы под видом президентской кампании создать сеть штабов и использовать её для раскачки ситуации и осуществления различных провокаций. Мы с вами знаем, что всегда внешнее давление на Россию опиралось на измену внутри России.

Об олимпийцах и герое России

Мы живём в очень противоречивое время. Одновременно наши достойные граждане, спортсмены, выбирают ехать на Олимпиаду, потому что они к этому стремились – это их цель, карьера, заработок, и наш офицер подрывает себя гранатой потому, что он не видит другого достойного выхода из этой же ситуации и действует так, как действовали тысячи наших солдат и офицеров. Он жертвует своей жизнью во имя товарищей, во имя Родины. Это показывает нам то, что у нас очень противоречивое общество.

Это показывает нам, что даже в обществе, где сегодня, к сожалению, мерилом стали деньги, слова «честь», «совесть», «верность присяге» не являются пустыми. Есть люди, которые так себя ведут, а есть люди, которые ведут себя иначе. Конечно, нам с вами очень сложно и осуждать спортсменов, и мы не можем не сказать ничего в их адрес тоже. Потому что мы хотели бы, наверное, более взвешенной, чёткой, ясной позиции со стороны государства. Но сегодня государство самоустранилось от определения позиции и переложило ответственность за принятие решения на «хрупкие» плечи спортсменов.

Но думаю издевательства над страной на этом не заканчиваются. Поскольку позиция нами не заявлена, уверяю вас, что попытки унижений будут продолжаться. Пока мы не будем занимать жёсткой позиции, нас будут постоянно пытаться третировать. Уязвимость нашей позиции заключается в том, что мы хотим сохранить некую общность с теми, кто нас равными себе не считает.

О жёсткой позиции

Нам не хватает своей деятельности. Мы всё время идём в повестке дня, которую создают американцы. Во внутренней повестке тоже. У нас нет пророссийских демонстраций и организаций на Западе. У нас было две российских НКО на Западе, здесь их – десятки тысяч. Находясь в защите, выиграть матч невозможно. Можно период простоять, два, но во втором матче закатят обязательно. Нужно переходить в наступление на всех фронтах: информационном, дипломатическом, финансовом. Мы всё время чего-то ждём и реагируем на действия американцев.

Суверенная держава должна реагировать и ориентироваться только на свои интересы. Я выступаю за более жёсткую позицию России по всему спектру взаимоотношений с нашими западными друзьями. И, кстати, увидите, что наши восточные партнёры будут к нам относиться с куда большим уважением, если мы будем занимать жёсткую позицию в переговорах на Западе.

Материал подготовила Надежда Дроздова