Герой не нашего времени. Подвиг пловца Шаварша Карапетяна

Этот человек в своей реальной жизни совершил подвиги, достойные Геракла и Супермена. Его спортивные достижения Овечкину и Кержакову не могут присниться даже в самых радужных снах. Однако сегодня имя Шаварша Карапетяна большинству ни о чем не говорит.

Грузный, немолодой человек бежал с олимпийским факелом по Кремлю. Было видно, как неимоверно тяжело даются ему эти сотни метров. Внезапно факел погас. Сотрудник ФСО торопливо вновь зажег пламя от своей зажигалки. Мужчина продолжил бег, добежав отведенные ему метры и передав эстафету.

А в это время соцсети уже взорвались злорадством – вот-де, какой-то чиновник решил поучаствовать в олимпийской эстафете и опозорился. Блогеры пустились в рассуждения о символизме олимпийского огня, горящего от зажигалки сотрудника спецслужб, и даже не потрудились разобраться толком, с каким человеком сыграл злую шутку московский ветер, и почему он оказался в числе факелоносцев Олимпиады-2014.

Шаварш Владимирович Карапетян родился 19 мая 1953 года в армянском Ванадзоре, в семье Владимира и Асмик Карапетян. Своего первенца родители назвали Шаваршем, в честь родственника, который погиб в Великую Отечественную.

С детства мальчика приобщали к спорту, а всерьез он им занялся в 1964 году, когда семья переехала в Ереван. Отец думал отдать сына в спортивную гимнастику, но тренеры сказали – мальчик маловат ростом, дальше мастера спорта не пойдет. А это ни Владимира, ни Шаварша не устраивало – спортивное честолюбие у отца и сына было на высоте.

Поначалу Шаварш занимался классическим плаванием. В 16 лет на Всесоюзной спартакиаде школьников он занимал места в третьем десятке, но год спустя уже выигрывал чемпионат республики в своей возрастной категории.

Неолимпийская легенда

Кто знает, возможно, Шаварш Карапетян вскоре заблистал бы на Олимпийских играх, но тут вмешались неспортивные обстоятельства. Конфликт между тренерами привел к тому, что парня отчислили из республиканской команды как «неперспективного».

Расстроенному 17-летнему Шаваршу помог Липарит Алмасакян, тренировавший пловцов-подводников. Так Шаварш Карапетян из классического плавания ушел в подводное.

Подводное плавание в ластах на задержке дыхания и с аквалангом — технически более сложный вид спорта, чем плавание классическое. Однако для непосвященных зрителей эта дисциплина не столь интересна визуально. Наверное, именно поэтому подводное плавание не входит в олимпийскую программу.

Только это обстоятельство и является причиной того, что о великих спортивных достижениях Шаварша Карапетяна помнят лишь специалисты.

Уже через год в новой для себя дисциплине Шаварш выиграл «серебро» и «бронзу» на чемпионате СССР. С учетом того, что советские подводные пловцы считались одними из сильнейших в мире, это был весомый успех. Но Шаварш на этом не остановился. В августе 1972 года на первом для себя чемпионате Европы он выиграл две золотые медали и установил два мировых рекорда.

От этого момента до фактического окончания карьеры Шаварша пройдет всего четыре года. За это время он станет 17-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы и 10-кратным рекордсменом мира. К своим 23 годам в своем виде спорта он превратился в настоящую легенду.

Но свой спортивный талант Шаварш отдал ради спасения людей.

Подвиг за гранью возможного

Впервые Шаварш Карапетян спас жизни десятков людей в январе 1974 года. Спортсмен вместе с товарищами по команде и тренерами на автобусе возвращался в Ереван со знаменитой высокогорной спортивной базы в Цахкадзоре. На горной дороге у машины начались неполадки, и водитель остановился для ремонта. Пока шофер возился в моторе, автобус внезапно покатился к краю дороги, и через несколько мгновений мог упасть в ущелье.

Шаварш, сидевший ближе к кабине водителя, сориентировался первым. Он разбил стеклянную стенку кабины и резко вывернул руль в сторону горы. Специалисты потом говорили, что в той ситуации это было единственно правильное решение. Благодаря ему уцелел и сам спортсмен, и еще три десятка человек.

16 сентября 1976 года у Шаварша Карапетяна было обычная тренировка на берегу Ереванского озера. Вместе с ним пробежку совершали его брат Камо и тренер Липарит Алмасакян.

Буквально на их глазах с дороги в озеро слетел переполненный людьми троллейбус. В считанные секунды он ушел на дно.

По официальной версии, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя. Гораздо позже выплыла настоящая причина трагедии – шофер сцепился с пассажиром, желавшим выйти в неположенном месте. Заварушка между двумя чересчур темпераментными южными мужчинами закончилась плачевно.

Троллейбус оказался на глубине 10 метров. Шаварш принял решение молниеносно – он будет нырять, а брат и тренер – вытаскивать пострадавших на берег.

Это была невероятно сложная задача. Вода в Ереванском озере была очень холодной, видимость практически нулевой. Эти «радости» дополнялись тем, что в озеро поступали отходы жизнедеятельности столицы Советской Армении.

Шаварш нырнул на 10 метров, выбил ногами заднее стекло троллейбуса, и стал доставать гибнущих людей.

Медики и спасатели, разбиравшие впоследствии ситуацию, пришли к выводу, что то, что сделал Шаварш Карапетян, вряд ли смог бы сделать еще хоть один человек на свете. Его подвиг сродни подвигам Геракла или Супермена.

Даже если бы он спас одного, двух, трех человек, это было бы фантастикой, учитывая условия, в которых приходилось действовать. Шаварш Карапетян в буквальном смысле вернул с того света 20 (!!!) человек.

На самом деле спортсмен вытащил значительно больше пострадавших, но многим уже не смогли помочь врачи.

А сам Шаварш, сотворивший невозможное, говорил, что ему долго снилась кожаная подушка сиденья троллейбуса. Во время одного из своих нырков он схватил ее, приняв за человека. Ошибку свою пловец понял только на поверхности, и потом еще очень долго переживал из-за того, что этим лишил кого-то шанса на спасение.

Планета по имени Шаварш

Нырять он перестал тогда, когда кончились все физические и моральные силы. Но прежде он еще успел зацепить трос за утонувший троллейбус – у прибывших на место спасателей не оказалось аквалангов, а повторить то, что делал спортсмен, им было не под силу.

Сам Шаварш тоже оказался в больнице – тяжелейшая пневмония, заражение крови, происшедшее из-за порезов об стекло в грязной воде… Он провел на больничной койке 45 дней. Когда он вернулся домой, его буквально тошнило от воды. Вернуться в спорт было делом почти нереальным. И, тем не менее, он вернулся, вновь поразив всех. Вернулся, чтобы уйти красиво – в 1977 году он установил свой последний, 11-й мировой рекорд.

Но это было исключительно через «не могу». Все свои силы он оставил там, в Ереванском озере.

О его подвиге большая страна узнала не сразу – не любили в те времена писать о катастрофах. А когда узнала, в Ереван пошли десятки тысяч писем с благодарностью, на которых был простой адрес «Армения, город Ереван, Шаваршу Карапетяну».

То, что понятно простым людям, не всегда понятно чиновникам. Великий спортсмен и великий человек Шаварш Карапетян не стал Героем Советского Союза – его отметили орденом «Знак Почета». 8 августа 1978 года советский астроном Николай Черных открыл астероид под номером 3027, который ученый назвал Шаварш – в честь пловца-героя.

19 февраля 1985 года в Ереване загорелся Спортивно-концертный комплекс – гордость города. С пожаром боролись всем миром. Позже с пожара в больницу доставили добровольца, одним из первых бросившегося на борьбу с огнем, выводившего людей из опасной зоны. Добровольцем, который получил ожоги, но спас несколько человеческих жизней, оказался Шаварш Карапетян.

В 1993 году жизнь сложилась так, что из Еревана Шаварш Карапетян вынужден был переехать в Москву. У него небольшая обувная мастерская под названием «Второе дыхание». Он никогда не жалуется на жизнь, не сетует на судьбу.

Его самопожертвование не могло не сказаться на здоровье. Для 60-летнего Шаварша Владимировича Карапетяна сотни метров олимпийской эстафеты, которые он должен был пробежать, были непростым испытанием, но он, как всегда, сумел преодолеть трудности.

И невероятно обидно, что олимпийский факел погас именно в руках человека, который подобной участи заслуживал менее всего.

А может, мы просто все не так поняли? Может, олимпийский огонь не погас, а склонился перед мужеством и величием Шаварша Карапетяна? Ведь огонь души этого спортсмена и настоящего человека, огонь, который он бескорыстно дарит людям, не погаснет никогда.

Источник: nnm.me