Знаменательная дата: 22 июня – День Памяти и Скорби. В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. После нашей Победы написано много книг, снято кинофильмов, сложено песен о подвигах фронтовиков. Сегодня же приходится слышать мнение: молодёжь духовно далека от них. Вряд ли поколение любителей гаджетов готово к фронтовому героизму. «За кого им воевать, за олигархов?!». Так ли это на самом деле?

22 июня 1990 года родился Александр Прохоренко – авианаводчик, Герой России, прозванный мировыми СМИ «Русским Рэмбо». Хотя какое может быть сравнение их вымышленного киноперсонажа с нашим подлинным Героем?!

Старший лейтенант Прохоренко в марте 2016 года в Сирии был окружен боевиками, которые вели за ним охоту. До этого он неделю работал ПАН-ом – передовым авиационным наводчиком в группе специального назначения – она находилась в авангарде наступления регулярных сирийских войск.

Выявлял важнейшие объекты террористов и сообщал точные координаты для нанесения ювелирных по точности ударов российской авиации. Оказавшись в кольце врагов, был ранен в ногу, отстреливался до последнего патрона, в плен не сдался – передал свои координаты бомбардировщикам, сопроводив пометкой «цель стационарная»…

«В районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов погиб офицер российских сил специальных операций.Военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя после того, как был обнаружен террористами и окружен», – проинформировал командование представитель авиабазы «Хмеймим».





Парень из села Городки

Малая родина Героя России Александра Прохоренко – село Городки в Тюльганском районе Оренбургской области. Он родился в обычной сельской семье потомственного механизатора и работницы сельсовета. «Саша был обыкновенный мальчишка, шаловливый, небольшого роста, щупленький, с огромными чёрными глазами» – рассказывала мама журналистам, приехавшим в Городки после посмертного награждения Александра Прохоренко Звездой Героя.

Первой в жизни наградой Саши Прохоренко стал похвальный лист за отличную учёбу в первом классе. Ещё он запомнился учителям своей активностью при проведении школьных мероприятий – охотно ходил в походы, азартно участвовал в спортивных соревнованиях. В 2006 году на зональном этапе соревнований в ЗАТО «Комаровский» ему вручили кубок «Лучший командир отделения».

Что еще можно узнать из публикаций о герое? В сентябре 2004 года восьмиклассника Сашу двоюродный брат, поступивший в Оренбургское кадетское училище, пригласил на присягу. Это и стало решающим поворотом в его судьбе.

– Он был поражён увиденным, – вспоминают родители. – Техника, форма, строгий распорядок, подтянутые курсанты, торжественная присяга. И тогда он нам сказал, что будет военным. Мы серьёзно это не восприняли: подросток же ещё. Но Саша проявил характер: больше стал заниматься спортом, корпел над физикой, то есть целенаправленно готовился к поступлению.

Он сразу проявил себя как лидер, даже когда был самым маленьким. В выпускных классах Александр уже стал стройным двухметровым силачом. Учителя вспоминают, что Саше можно было доверить класс – его всегда слушались. В интервью его одноклассник Г. Шевченко рассказывал, что, как-то услышал от Александра, что тот мечтает совершить подвиг.

Классный руководитель тоже хорошо помнит Александра и его семью. Кстати, школе в Городках было 40 лет, и учитель в ней работает столько же. За это время Петр Георгиевич выпустил не один класс, он был руководителем и у отца Александра. Он говорит, что семья Прохоренко была очень принципиальной, честной и трудолюбивой.

Другие учителя Саши тоже помнят о нем только хорошее. Все отмечают у парня лидерские качества и смелость высказывать свое мнение. Выпуск с Александром учитель литературы Нина Гавриловна называла «советским». Это из-за того, что ребята были другие. Для них много значили такие слова, как «Родина», «честь», «святой долг». Сейчас Нина Гавриловна со слезами на глазах вспоминает и о том, как в 6-м классе ребята разбирали стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста» – произведение о жертвенности во имя долга.

Прохоренко окончил школу с серебряной медалью. В 2012 году – Смоленскую военную академию войсковой противовоздушной обороны с золотой медалью. Выпускникам-медалистам предоставлялся выбор места службы. Лейтенант Прохоренко выбрал войска специального назначения и начал офицерскую службу в Подмосковье.

В 2014 г. женился.

– Беды ничто не предвещало. Семья, служба,– рассказывают родители. – Пытались спрашивать о работе, командировках, но он всегда отшучивался: «Меньше знаешь, лучше спишь».

11 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Александру Прохоренко звание Героя России. Его именем названы улицы в Оренбурге и Грозном. Памятник офицеру установили в Оренбурге и Смоленской области. Школе в селе Городки присвоено имя Александра Прохоренко





Нам есть, кем гордиться

Настоящие герои нашего времени это совсем не те «звезды», которые тускло светят в прайм-тайм на ТВ, не фейковые кумиры глянцевых изданий. Александр Прохоренко именно реальный герой – наш современник. И он, конечно же, не одинок. Нам есть, кем гордиться.

Информацией о героях современной России легко можно украсить документальные сериалы, сайты, газеты и журналы, радиопередачи.Нельзя сказать, что эта информация полностью игнорируется СМИ. Но то, что тиражируется весьма дозированно – это очевидно.

Моё предположение: кому-то очень хочется воспитать нашу молодёжь Иванами, родства не помнящими.

В 2018 году активно навязывалась идея празднования столетия российской армии. А как же Куликовская битва, Ледовое побоище, разгром шведов под Полтавой, славные победы Суворова, разгром Наполеона Кутузовым и Брусиловский прорыв?! А как бы и не было ничего этого…

Кому же выгодно удалить из народной памяти многовековую героическую историю Армии великой страны? Ответ очевиден: врагам России. И в данном случае речь не только о внешних, строящих базы НАТО около границ РФ, но и о внутренних, которые, как ржавчина металл, разрушают патриотический настрой нашей молодёжи. Пока «пятая колонна» пробуксовывает. Но газует усердно…





Послесловие

Давно нет на этом свете лихих ратников русских князей. Так же точно, как царских рекрутов и генералов… Остались в прошлом и красные командиры. И советские полководцы Великой Отечественной. Сегодня в строю офицеры современной России.

А что-то осталось от прежних славных времён? Да! Героизм русского воина. «Русские воюют в Сирии, как за Россию!», – восхитился президент Асад.

А мы не умеем иначе – так было в Альпах при Суворове, на Бородино при Кутузове, в Испании, на Холхин-Голе, на Курской Дуге и в Сталинграде… В Афганистане и Чечне… Героизм в генах русского воина. Мы – потомки победителей, мы – носители духа победителей.

За что и за кого воевали народные ополчения в царское время? Совсем не за чьи-то поместья и экономические интересы. Во все времена была мощная мотивация – они сражались за Родину! И 25-летний русский офицер Александр Прохоренко в далёкой сирийской Пальмире воевал не в статусе рейнджера, «солдата удачи», а помогал сирийским правительственным войскам в битве с мировым терроризмом, который не имеет границ. При этом стал ещё одним примером самопожертвования. Таким же, как рядовой Александр Матросов, который закрыл собою амбразуру фашистского дзота и погиб в ещё более юном возрасте полвека назад. Духовное родство между ними очевидно. Так что неправы скептики, критически оценивающие современную молодёжь. Как бы это кому-то ни хотелось, но героизм граждан России неистребим.





