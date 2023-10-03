Комментарий редакции

Противостояние России и коллективного Запада – это противостояние мировоззрений и ценностей. Запад является инструментом в руках демонических сил по порабощению и сокращению населения Земли через ориентацию на ублажение тела, на внешние ценности. Россия для этой системы опасна, поскольку она содержит серьезный потенциал создания новой альтернативной системы жизнеустройства, основанной на самоконтроле людей, на внутренних нравственных ценностях.

В данном видео выделяются следующие основные тезисы:

1. Экономические меры стимулирования рождаемости в России (различные пособия) не привели к значительному росту рождаемости.

2. Рождаемость зависит не столько от материальных факторов, сколько от нематериальных – таких как доверие между людьми, ценностные ориентиры.

3. Сейчас идет противостояние систем ценностей России и Запада. На Западе продвигают ценности потребления, которые ведут к снижению рождаемости.

4. Необходимо ориентировать людей на нематериальные ценности – любовь, дружбу и т.д., тогда люди станут субъектами управления своей жизнью и рождаемость вырастет.

5. В.В. Путин ставит целью восстановление самоуправления, чтобы судьба России не зависела от одного человека.

6. Необходимы общие усилия общества для создания самоуправляемой системы и повышения качества жизни.

Вывод: в видео говорится, что для роста рождаемости в России нужно изменить ценностные ориентиры людей – с потребительских на нематериальные, чтобы люди стали субъектами управления своей жизнью. Это позволит создать самоуправляемую систему в стране.