Расширение сознания и Борьба за сознание людей
Борьба за сознание людей.
Сегодня мы находимся в острой фазе противостояния систем управления обществом, которые зависят от направления сознания людей. Мы или направлены ввысь и расширяем своё мировосприятие, или же наше мировоззрение сужается нашими телесными бытовыми потребностями. Если человек зациклен на себе – он зависим от денег. Управление потребительским обществом завязано на финансово-кредитной системе. Остаться в кабале финансистов или освободиться от этого ярма, перейдя на более высокий нравственный уровень – выбор социума 21 века. Человечеству под силу перейти на новую систему управления обществом, движущей силой которой будет творческое и духовное саморазвитие, забота людей друг о друге… Подробнее о концепции общества будущего смотрите в выпуске.
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook
1:04 Столкновение Светлых и Тёмных сил… Три сферы сознания.
3:17 Богоцентрическая концепция Русского мира. Чем человек отличается от животного?
5:12 Глобальная схватка за систему управления обществом. Три уровня психики и планирования. Что делает человека счастливым?
16:51 Самые известные люди планеты: что делает их таковыми? Без чего невозможно духовное просветление?
19:36 Ключ к бесконечным знаниям. Характеристика раковых клеток общества.
25:47 Жить ради Бога. И жить ради себя и «своих». Концепции «Мне», «Я», «Моё». Что позволяет управлять обществом через финансово-кредитную систему?
32:04 Намеренное сужение сознания людей через информационное заражение.
37:07 Причина бед на Земле. Предназначение всех религий.
38:15 «Уничтожить лишние миллиарды населения». Цель сексуального развращения населения.
44:41 Три сферы духовного совершенства. Что такое доброта?
47:30 Духовная война нашего времени…
Александр Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
12+
Делитесь своим, мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео.
_ БЛАГОДАРИМ!_
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
НАЖМИТЕ колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
НАПИШИТЕ нам в комментариях
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!
ВЫ МОЖЕТЕ НАС ТАК ЖЕ НАЙТИ:
САЙТ https://clck.ru/HzcRs
ГРУППА В ВК https://vk.com/public48748517
#сознание #просветление #Бог