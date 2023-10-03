В студии канала «День» первый Вице-президент Российской Федерации Алесксандр Руцкой. Ведущий — Александр Марков.

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Комментарий редакции

Это беседа посвящена политическим событиям в России в 1993 году, основные тезисы:

1. Обсуждаются события сентября-октября 1993 года, так называемый "конституционный кризис" – противостояние между Верховным Советом и президентом Б. Ельциным.

2. Рассказывается о роспуске Ельциным Верховного Совета и Съезда народных депутатов в 1993 году, что считается незаконным и нарушением Конституции.

3. Обсуждается экономическая политика Ельцина и правительства в начале 1990-х – либерализация цен, "шоковая терапия", приватизация, которые привели к обнищанию населения.

4. Говорится о назначении Ельциным на ключевые посты молодых реформаторов-экономистов без опыта управления.

5. Затрагивается тема коррупции и расхищения госсобственности в ходе приватизации.

6. Упоминается о роли Запада и США в поддержке Ельцина в этот период.

Вывод: беседа посвящена анализу политического кризиса 1993 года, содержит резкую критику политики Е.Б.Н.