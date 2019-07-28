Прейскурант Бурбулиса. Россия собиралась продать Карелию Финляндии?

В начале 1990-х годов Россия могла лишиться Карелии. Речь не шла об отделении российского региона по инициативе местных властей: федеральное правительство подумывало о продаже Карелии соседней Финляндии.

15 миллиардов за «проблемную территорию»

«Идея продажи Карелии обратно в Финляндию была экстренным решением России в связи с нехваткой денег в 1991 году», — пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat, ссылаясь на слова экс-заместителя главы МИД России Андрея Федорова.

Как утверждает Федоров, летом 1991 года в обстановке строжайшей секретности была сформирована рабочая группа, в которую вошли глава МИД России Андрей Козырев, сам Федоров, а также советник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Группа занималась составлением списка регионов с высоким риском роста националистических настроений и усиления экстремистских движений, выступающих за собственную автономию. В число зон повышенного риска включили и Карелию, имея в виду в первую очередь территории, присоединенные по итогам советско-финской войны 1939—1940 годов.

Как заявил Федоров финским журналистам, в Москве всерьез раздумывали над тем, чтобы продать проблемные территории за 15 миллиардов долларов, пополнив за счет этого российскую казну.

Вопрос, по словам экс-заместителя министра, оставался открытым вплоть до 1994 года, и лишь после этого российские власти решили развивать регион самостоятельно.

Экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис в комментарии РБК категорически заявил, что плана продажи Карелии не было: «Никогда такого быть не могло». Бывший глава МИД России Андрей Козырев, живущий ныне в США, сказал ещё жестче: «Это бред сивой кобылы».

Тема «продажи Карелии» всплывает в финских СМИ не в первый раз. В 2007 году издание Kainuun Sanomat также писало, ссылаясь, правда, на анонимные источники, что в 1991—1992 годах Россия готова была передать Карелию Финляндии. Сумма отступных, правда, называлась другая: 13 миллиардов долларов. Причем в качестве человека, который вел переговоры с финскими политиками, назывался опять Геннадий Бурбулис.

Шум после этой публикации в Финляндии поднялся такой, что экс-президенту страны Мауно Койвисто пришлось объясняться. Он заверил, что ни СССР, ни Россия никогда не обращались с предложением о пересмотре границ и сами с такой инициативой не выступали.

«Клятва меча»: как маршал Маннергейм собирался создавать «Великую Финляндию»

В декабре 1917 года правительство большевиков признало независимость Финляндии. Однако мир между двумя странами оказался хрупким. В Финляндии вспыхнула своя гражданская война, более краткосрочная, чем в России, но не менее ожесточенная. Победа белых под предводительством Карла Маннергейма была обусловлена вводом в страну контингента немецких войск, которые и стали основной ударной силой. Но окончание войны не значило окончания конфликта. Финляндия предъявила претензии на земли Восточной Карелии. Маннергейм заявил: «Мы… достаточно крепки, чтобы удержать свою свободу и поддержать и защитить наших братьев в Восточной Карелии. Нам не нужна в качестве подарка-милости та земля, которая уже по кровным узам принадлежит нам, и я клянусь от имени той финской крестьянской армии, чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не вложу свой меч в ножны, прежде чем законный порядок воцарится в стране, прежде чем все укрепления не окажутся в наших руках, прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии. Веря в правость нашего благородного дела, полагаясь на храбрость наших людей и самопожертвование наших женщин, мы создадим сильную, великую Финляндию».

Это выступление вошло в историю как «Клятва меча». Маннергейм повторил её в еще более откровенной форме, когда отдавал приказ о вторжении финских войск на территорию СССР в 1941 году: «В ходе освободительной войны 1918 года я сказал карелам Финляндии и Беломорской Карелии, что не вложу меч в ножны до тех пор, пока Финляндия и Восточная Карелия не станут свободными. Я поклялся в этом именем финской крестьянской армии, доверяя тем самым храбрости наших мужчин и жертвенности наших женщин. Двадцать три года Беломорская и Олонецкая Карелии ожидали исполнения этого обещания… Настает новый день. Карелия встает своими батальонами в наши марширующие ряды. Свобода Карелии и величие Финляндии сияют перед нами в мощном потоке всемирно-исторических событий. Пусть Провидение, определяющее судьбы народов, поможет финской армии полностью выполнить обещание, которое я дал карельскому племени»

От трудовой коммуны до Карело-Финской ССР

Из того, что второе выступление вообще существует, становится понятно, что первый план Маннергейма потерпел фиаско.

В июне 1920 года на территории современной Республики Карелия была создана Карельская трудовая коммуна — автономия в составе РСФСР с центром в Петрозаводске.

В 1923 году она была преобразована в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. После принятия новой Конституции СССР в 1936 году республика была переименована в Карельскую АССР. Государственными языками республики являлись русский, карельский и финский.

Новое преобразование произошло в 1940 году, когда по итогам советско-финской войны 1939—1940 годов к СССР отошла часть территории Финляндии. 31 марта 1940 года в составе Советского Союза появилась новая республика: Карело-Финская ССР. Она просуществовала вплоть до 1956 года. Стоит заметить, что финское население территорий, присоединенных к СССР, эвакуировалось в Финляндию. Около 180 тысяч из них вернулись в период Великой Отечественной войны на оккупированные финнами территории, но в 1944 году окончательно покинули их.

В 1947 году между СССР и Финляндией был подписан мирный договор, окончательно подтвердивший территориальные приобретения Советского Союза…

Как Хрущев Карелию для России спас

Улучшение отношений между СССР и Финляндией в середине 1950-х годов привело к тому, что Никита Хрущев предложил упразднить Карело-Финскую ССР, понизив её до статуса автономной республики в составе РСФСР. Таким решением Хрущев хотел показать Хельсинки, что агрессивных намерений в отношении соседей у Советского Союза нет.

Официально реформа объяснялась сокращением государственного аппарата, а также изменением национального состава республики, где 80% населения являлись русскими, украинцами и белорусами. Из названия республики также убрали слово «Финская».

Никиту Сергеевича Хрущева принято ругать за передачу Крыма Украине. При этом понижением статуса Карелии он фактически обеспечил её сохранение в составе независимой России. Ведь все союзные республики в 1991 году превратились в независимые государства. С почти стопроцентной вероятностью тем же путем пошла бы и Карело-Финская ССР, существуй она к моменту распада Союза.

На уровне активистов националистических движений в Финляндии «карельский вопрос» поднимается и сейчас. Но и Москва, и Хельсинки категорически заявляют: никакой территориальной проблемы не существует. Но была ли в действительности вероятность продажи Карелии?

«Режут по кускам новенькие подводные лодки… А вскоре оказалось: так распорядился Бурбулис»

В начале 1990-х годов Геннадий Бурбулис, госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства РСФСР, считался «серым кардиналом» при президенте Ельцине.

Журналист Александр Хинштейн писал о нем: «Даже на отдыхе Бурбулис ни на шаг не отходил от президента; со стороны выглядело это довольно забавно. Впереди процессии важно шествовал Борис Николаевич, за ним кошачьей походкой крался Бурбулис, и лишь потом, в конце — Коржаков и Наина Иосифовна».

Бурбулис считается одним из главных разработчиков и идеологов Беловежских соглашений, оформивших распад СССР. В интервью «Аргументам и Фактам» в 2015 году сам Бурбулис говорил: «Для любого нормального человека распад его родины — трагедия. Но трансформацию СССР в новое государственное образование нельзя было не делать! На самом деле тогда у нас не было выбора. Суть событий тех лет — это трагедия для меня: и человеческая — как Геннадия Бурбулиса, и поколенческая — как гражданина Советского Союза. Но это созидательная и очищающая оптимистическая трагедия».

Миллионы людей остались в новых независимых государствах, сами того не желая, экономика полностью рухнула, а вместе с ней — и другие сферы жизни… В чем господин Бурбулис увидел оптимизм и очищение?

Журналист Александр Хинштейн в книге «Как убивают Россию» пишет: «Когда в конце 1991-го вице-президент Александр Руцкой увидел, как на стапелях в Комсомольске — главной ремонтной базы ВМФ — режут по кускам новенькие подводные лодки, от возмущения он просто потерял дар речи. А вскоре оказалось: так распорядился Бурбулис…»

«Ликования крымского населения не было и нет»: Бурбулис собирается вернуть Крым Украине

Самое интересное, что от привычки разбрасываться землями Геннадий Эдуардович не избавился до сих пор. Он, например, хочет вернуть Крым Украине.

В авторской программе Алеси Бацман «Бацман LIVE» на канале NewsOne осенью 2017 года Бурбулис заявил: «Крым вернется. Путин и его кремлевский режим, инициировавшие и совершившие эти меры, сопровождая их якобы правовыми процедурами, сегодня находятся в очень сложном положении. Радости большой от всего этого не было и нет. Ликования крымского населения не было и нет. Положение изгоя в мировом жизненном пространстве, бесконечные испытания санкциями, которые умножаются и умножаются, не могут приносить удовлетворение. Даже самому бесчувственному человеку. То есть это большая беда, травма. У меня искреннее желание постараться создать предпосылки, чтобы мы обоюдно начали эту травму правильно лечить».

В чем заключается «правильное лечение» по Бурбулису, хорошо известно: он так «вылечил» Советский Союз. Что касается населения Крыма, то его мнения бывший госсекретарь не знает и не хочет знать, как не знал он и не хотел знать мнения граждан Советского Союза. Вот только к решению таких вопросов Геннадия Эдуардовича более никто не пустит. Остается путешествовать по разным политическим форумам на Украине и в Прибалтике, обещая тамошним политикам всевозможные преференции после падения «режима Кремля».

Как говорится, не пойман — не вор. Документальных свидетельств подготовки продажи Карелии в начале 1990-х пока не обнаружено. Но в том, что люди, руководившие страной в тот период, были способны на подобный шаг, нет ни малейших сомнений.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107125