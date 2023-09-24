Какие экономические и демографические факторы способствовали большевистской революции и радикальному переустройству России? Было ли случившееся неизбежным, и как ситуация повторяется уже в наши дни? Говорит доктор экономических наук Дмитрий Голубков.

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Комментарий редакции

Эта публикация посвящена анализу экономических и демографических предпосылок Большевистской революции в России.

Основные тезисы:

1. Существует мнение, что до революции Россия успешно развивалась и была процветающей страной. Однако анализ статистических данных показывает, что Россия сильно отставала от других ведущих держав по уровню промышленного развития, доле городского населения, производству стали, потреблению энергии.

2. Несмотря на быстрый рост населения, Россия оставалась аграрной страной с преобладанием крестьянского населения. Экономика имела циклический характер, связанный с нехваткой земли и регулярными неурожаями.

3. Крупные землевладельцы экспортировали хлеб за границу, не заботясь о голоде внутри страны. После революции экспорт упал, а потребление хлеба крестьянами выросло.

Вывод: предреволюционная Россия была экономически отсталой аграрной страной, неспособной обеспечить достаточный уровень жизни для большинства населения. Это создавало почву для социального недовольства и революционных потрясений.