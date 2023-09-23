В очередном эфире «Петербургского исторического клуба» доктор философских и кандидат исторических наук, профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Вассоевич пофилософствовал на тему того, как был уничтожен Советский Союз с доктором философских наук и кандидатом экономических наук, профессором кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ Михаилом Васильевичем Поповым и писателем и журналистом Николаем Викторовичем Стариковым. 14.10.2020.00:00 – Идеал социализма06:40 – Как в СССР была потеряна цель08:31 – О предателях социализма и их задачах16:46 – О судебном преследовании Горбачева20:39 – Легко ли разглядеть предателя29:29 – Про ХХ съезд КПСС и ошибках Сталина32:59 – Какие люди должны управлять страной35:20 – О философии в политике и развитии общества40:57 – Что отличает порядочного человека43:28 – Когда СССР был ближе всего к социальному идеалу47:57 – Что сейчас является социальным идеалом в России49:04 – О «федеративных договорах» и важности формулировок51:23 – Когда было начато уничтожение СССР54:56 – Каким должен быть идеал российского общества сегодня.

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Комментарий редакции

В видео обсуждается распад СССР и социалистических идеалов.

Основные тезисы беседы:

1. Распад СССР – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. Это результат предательства высшего руководства КПСС во главе с Горбачевым.

2. СССР изначально не соответствовал социалистическому идеалу, потому что социализм не может полностью соответствовать идеалу на ранних стадиях. Ближе всего к идеалу СССР подошел в годы Великой Отечественной войны.

3. На 20 съезде КПСС Хрущев фактически отрекся от непогрешимости социалистического идеала, объявив Сталина преступником. Это подорвало веру в идеалы социализма.

4. При Хрущеве произошла подмена цели – вместо общественных целей появились цели индивидуального потребления. Это привело к деградации общества.

5. В современной России нет четких национальных идеалов и целеполагания. Необходимо сформулировать новый общенациональный идеал, заимствуя лучшее из прошлого.

Вывод: по мнению участников беседы, распад СССР был результатом предательства социалистических идеалов партийным руководством. Для возрождения России необходимо сформулировать новый национальный идеал, объединяющий лучшие черты из прошлого.