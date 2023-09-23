Как был уничтожен Советский Союз. Михаил Попов, Николай Стариков, Андрей Вассоевич.
В очередном эфире «Петербургского исторического клуба» доктор философских и кандидат исторических наук, профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Вассоевич пофилософствовал на тему того, как был уничтожен Советский Союз с доктором философских наук и кандидатом экономических наук, профессором кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ Михаилом Васильевичем Поповым и писателем и журналистом Николаем Викторовичем Стариковым. 14.10.2020.
00:00 – Идеал социализма
06:40 – Как в СССР была потеряна цель
08:31 – О предателях социализма и их задачах
16:46 – О судебном преследовании Горбачева
20:39 – Легко ли разглядеть предателя
29:29 – Про ХХ съезд КПСС и ошибках Сталина
32:59 – Какие люди должны управлять страной
35:20 – О философии в политике и развитии общества
40:57 – Что отличает порядочного человека
43:28 – Когда СССР был ближе всего к социальному идеалу
47:57 – Что сейчас является социальным идеалом в России
49:04 – О «федеративных договорах» и важности формулировок
51:23 – Когда было начато уничтожение СССР
54:56 – Каким должен быть идеал российского общества сегодня.
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Комментарий редакции
В видео обсуждается распад СССР и социалистических идеалов.
Основные тезисы беседы:
1. Распад СССР – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. Это результат предательства высшего руководства КПСС во главе с Горбачевым.
2. СССР изначально не соответствовал социалистическому идеалу, потому что социализм не может полностью соответствовать идеалу на ранних стадиях. Ближе всего к идеалу СССР подошел в годы Великой Отечественной войны.
3. На 20 съезде КПСС Хрущев фактически отрекся от непогрешимости социалистического идеала, объявив Сталина преступником. Это подорвало веру в идеалы социализма.
4. При Хрущеве произошла подмена цели – вместо общественных целей появились цели индивидуального потребления. Это привело к деградации общества.
5. В современной России нет четких национальных идеалов и целеполагания. Необходимо сформулировать новый общенациональный идеал, заимствуя лучшее из прошлого.
Вывод: по мнению участников беседы, распад СССР был результатом предательства социалистических идеалов партийным руководством. Для возрождения России необходимо сформулировать новый национальный идеал, объединяющий лучшие черты из прошлого.