«Без теории нам смерть» – это слова И.В. Сталина. Без знания своей истории, без понимания причин и следствий в хитросплетении исторического полотна, невозможно выиграть и устоять.

Поэтому так важно изучать политическую и историческую теории.

Совсем недавно вместе с профессором Михаилом Васильевичем Поповым мы изучили основы теории строительства социализма, разобрались в том, зачем и для чего была нужна индустриализация в СССР, и почему она проходила и началась не сразу после победы большевиков.

Сегодня мы поговорим о не менее важном моменте истории Советского Союза – коллективизации?

Зачем она была нужна? Как проходила? Что на деле означала?

Все это в новом ролике профессора, доктора философских наук М.В. Попова.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:42 — Что такое «коллективизация»?

05:31 — Зачем была нужна борьба с кулаками

20:43 — Когда была задумана коллективизация

23:35 — Означала ли ликвидация кулачества как класса физическую ликвидацию кулаков

24:44 — Зачем производилась высылка кулаков

26:09 — Мифы о коллективизации

27:34 — К какому году была закончена коллективизация?

27:57 — Как колхозы показали себя во время Великой Отечественной войны

28:25 — Как Хрущёв уничтожил колхозы

29:19 — Что стало с крестьянами

30:27 — Анонс следующего выпуска программы

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