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Михаил Попов: ликбез по коллективизации в СССР

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«Без теории нам смерть» – это слова И.В. Сталина. Без знания своей истории, без понимания причин и следствий в хитросплетении исторического полотна, невозможно выиграть и устоять.
Поэтому так важно изучать политическую и историческую теории.
Совсем недавно вместе с профессором Михаилом Васильевичем Поповым мы изучили основы теории строительства социализма, разобрались в том, зачем и для чего была нужна индустриализация в СССР, и почему она проходила и началась не сразу после победы большевиков.
Сегодня мы поговорим о не менее важном моменте истории Советского Союза – коллективизации?
Зачем она была нужна? Как проходила? Что на деле означала?
Все это в новом ролике профессора, доктора философских наук М.В. Попова.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:42 — Что такое «коллективизация»?
05:31 — Зачем была нужна борьба с кулаками
20:43 — Когда была задумана коллективизация
23:35 — Означала ли ликвидация кулачества как класса физическую ликвидацию кулаков
24:44 — Зачем производилась высылка кулаков
26:09 — Мифы о коллективизации
27:34 — К какому году была закончена коллективизация?
27:57 — Как колхозы показали себя во время Великой Отечественной войны
28:25 — Как Хрущёв уничтожил колхозы
29:19 — Что стало с крестьянами
30:27 — Анонс следующего выпуска программы

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-i-mihail-popov-likbez-po-kollektivizacii-v-sssr-123204
Метки: блог, Видео
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