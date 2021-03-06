Михаил Попов: переход от социализма к капитализму в СССР
В очередном выпуске Ликбеза с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым речь зашла от переходе от социализма к капитализму в СССР, который стартовал с XXII съезда партии в 1961 году.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
01:36 — Переходный период от социализму к капитализму в СССР
04:15 — Какой была экономика СССР после XXII съезда КПСС
09:04 — Что такое ревизионизм
13:20 — Чтобы Энгельс сказал про КНДР
16:36 — Про реформу Косыгина-Либермана
20:50 — Что произошло в 1962 году в Новочеркасске
27:16 — О появлении дефицита в СССР
28:54 — Могла ли быть реставрация капитализма «случайностью»
32:33 — СССР уничтожали 30 лет
35:55 — Почему Брежнев не вернул страну на прежний курс
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P.S. Предыдущие выпуски:
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