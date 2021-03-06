В очередном выпуске Ликбеза с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым речь зашла от переходе от социализма к капитализму в СССР, который стартовал с XXII съезда партии в 1961 году.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

01:36 — Переходный период от социализму к капитализму в СССР

04:15 — Какой была экономика СССР после XXII съезда КПСС

09:04 — Что такое ревизионизм

13:20 — Чтобы Энгельс сказал про КНДР

16:36 — Про реформу Косыгина-Либермана

20:50 — Что произошло в 1962 году в Новочеркасске

27:16 — О появлении дефицита в СССР

28:54 — Могла ли быть реставрация капитализма «случайностью»

32:33 — СССР уничтожали 30 лет

35:55 — Почему Брежнев не вернул страну на прежний курс

39:50 — Подписывайтесь на канал

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