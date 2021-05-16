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Михаил Попов: как ревизионисты разрушали СССР

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В новом выпуске ликбеза вместе с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым мы расставляем точки над тем, что же такое «ревизионизм», и какую роль он сыграл в разрушении Советского Союза.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:52 — Что такое ревизионизм
04:40 — О борьбе с уклонами
09:00 — О народном государстве или государстве народа
10:15 — Был ли немецкий ревизионизм искренним
12:29 — Как ревизионисты испортили термин «социализм»
15:16 — Основные принципы ревизионизма
18:35 — Чем по марксизму стреляли хрущёвские ревизионисты
23:24 — О 6-ти часовом рабочем дне
26:17 — Были ли попытки реваншизма в сталинско-ленинский период
28:00 — Был ли Горбачёв ревизионистом
29:46 — Об аналогии с железнодорожными путями
35:39 — О 18 марта 1991 года
37:41 — О ревизонизме сегодня
41:28 — Подписывайтесь на канал

 

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-popov-kak-revizionisty-razrushali-sssr-127447
Метки: блог, Видео
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