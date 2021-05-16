В новом выпуске ликбеза вместе с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым мы расставляем точки над тем, что же такое «ревизионизм», и какую роль он сыграл в разрушении Советского Союза.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:52 — Что такое ревизионизм

04:40 — О борьбе с уклонами

09:00 — О народном государстве или государстве народа

10:15 — Был ли немецкий ревизионизм искренним

12:29 — Как ревизионисты испортили термин «социализм»

15:16 — Основные принципы ревизионизма

18:35 — Чем по марксизму стреляли хрущёвские ревизионисты

23:24 — О 6-ти часовом рабочем дне

26:17 — Были ли попытки реваншизма в сталинско-ленинский период

28:00 — Был ли Горбачёв ревизионистом

29:46 — Об аналогии с железнодорожными путями

35:39 — О 18 марта 1991 года

37:41 — О ревизонизме сегодня

41:28 — Подписывайтесь на канал

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