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Михаил Попов о контрреволюции в СССР

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Что такое контрреволюция и революция? Что такое коллективизация и индустриализация? Последний вопрос вместе с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым мы обсуждали в предыдущих выпусках программы. Новый выпуск посвятили вопросу контрреволюции, которая незаметно взгляду простого гражданина произошла в СССР и привела к его крушению через десятилетия.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:29 — Контрреволюция в СССР
04:58 — Когда стартовала контреволюция в СССР
13:33 — Антикоммунизм = антисталинизм
18:02 — Понимал ли Хрущёв, что он делает?
27:15 — Что произошло на XXII съезде КПСС
32:01 — Об экономической реформе Косыгина-Либермана
35:52 — Точная дата контрреволюции в СССР
36:48 — Удалось ли Брежневу открутить назад контрреволюцию
42:52 — Анонс следующей программы
45:09 — Подпишитесь на канал

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P.S. Предыдущие программы с Михаилом Васильевичем Поповым:

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-popov-o-kontrrevoljucii-v-sssr-124093
Метки: блог, Видео
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