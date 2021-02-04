Михаил Попов о контрреволюции в СССР
Что такое контрреволюция и революция? Что такое коллективизация и индустриализация? Последний вопрос вместе с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым мы обсуждали в предыдущих выпусках программы. Новый выпуск посвятили вопросу контрреволюции, которая незаметно взгляду простого гражданина произошла в СССР и привела к его крушению через десятилетия.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:29 — Контрреволюция в СССР
04:58 — Когда стартовала контреволюция в СССР
13:33 — Антикоммунизм = антисталинизм
18:02 — Понимал ли Хрущёв, что он делает?
27:15 — Что произошло на XXII съезде КПСС
32:01 — Об экономической реформе Косыгина-Либермана
35:52 — Точная дата контрреволюции в СССР
36:48 — Удалось ли Брежневу открутить назад контрреволюцию
42:52 — Анонс следующей программы
45:09 — Подпишитесь на канал
P.S. Предыдущие программы с Михаилом Васильевичем Поповым:
- Михаил Попов: ликбез по коллективизации в СССР
- Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма – часть 2
- Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма
- Кто такие современные троцкисты или споры об идеологии
- Михаил Васильевич Попов: почему Константин Сёмин защищает троцкизм
- Как был уничтожен Советский Союз