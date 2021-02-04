Что такое контрреволюция и революция? Что такое коллективизация и индустриализация? Последний вопрос вместе с доктором философских наук, профессором Михаилом Васильевичем Поповым мы обсуждали в предыдущих выпусках программы. Новый выпуск посвятили вопросу контрреволюции, которая незаметно взгляду простого гражданина произошла в СССР и привела к его крушению через десятилетия.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:29 — Контрреволюция в СССР

04:58 — Когда стартовала контреволюция в СССР

13:33 — Антикоммунизм = антисталинизм

18:02 — Понимал ли Хрущёв, что он делает?

27:15 — Что произошло на XXII съезде КПСС

32:01 — Об экономической реформе Косыгина-Либермана

35:52 — Точная дата контрреволюции в СССР

36:48 — Удалось ли Брежневу открутить назад контрреволюцию

42:52 — Анонс следующей программы

45:09 — Подпишитесь на канал

Скачать аудио

P.S. Предыдущие программы с Михаилом Васильевичем Поповым: