В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, речь зашла об индустриализации Советского Союза.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:49 — Что такое индустриализация

05:34 — Чем социалистическая индустриализация отличается от капиталистической

07:58 — Когда началась индустриализация в СССР

13:42 — Что делали большевики после национализации

17:28 — О плане ГОЭЛРО

19:01 — О развитии науки и производства в царское время

21:08 — О национализации банков

23:07 — О рабочем контроле на производствах

26:22 — О плановой экономике СССР

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P.S. Предыдущие ролики с участием Михаила Васильевича Попова:

Источник: https://nstarikov.ru/likbez-ot-mihaila-popova-industrializacija-dlja-pobedy-socializma-121498