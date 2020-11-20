Главная » История, Мировоззрение, Политика, Экономика

Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма

11:44. 20 ноября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, речь зашла об индустриализации Советского Союза.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:49 — Что такое индустриализация
05:34 — Чем социалистическая индустриализация отличается от капиталистической
07:58 — Когда началась индустриализация в СССР
13:42 — Что делали большевики после национализации
17:28 — О плане ГОЭЛРО
19:01 — О развитии науки и производства в царское время
21:08 — О национализации банков
23:07 — О рабочем контроле на производствах
26:22 — О плановой экономике СССР

Скачать аудио

P.S. Предыдущие ролики с участием Михаила Васильевича Попова:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/likbez-ot-mihaila-popova-industrializacija-dlja-pobedy-socializma-121498

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ликбез от Михаила Попова: что такое победа социализма
... которых доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов отвечал на вопросы... сфере.В очередном выпуске программы Михаил Васильевич ответил на вопрос – что...
Букварь на службе ликбеза
... работу курировали крупные государственные деятели: Михаил Калинин, Надежда Крупская, Анатолий Луначарский...
Как Советская власть боролась за всеобщую грамотность и победила
... по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез) обладающая широкими полномочиями.К...Дмитрий Моор, Владимир Конашевич, Михаил Черемных.Часть учебников была даже... 1927 году с помощью ликбеза было обучено 10 миллионов...в селе.Всего через ликбез прошло в общей сложности...
Открывая «Открытую Россию»
...Некоторых «соратников» беглого олигарха Михаила Ходорковского из организации «Открытая ...организацией зарегистрированную в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Otrkytaya Rossia». Впрочем... лекции организуются как правовой ликбез, а не в качестве...
Факты о Шолохове, которых вы наверняка не знали
... поработать грузчиком, каменщиком, учителем школы ликбеза, счетоводом и журналистом. В 1922...
Церковное зодчество во времена СССР. Обширная подборка
... образом устроена и церковь Михаила Архангела (1952-57)...этих энтузиастов, приехавших заниматься ликбезом и ирригацией, нашлась ...Гулистане: 21. 2015 Церковь Михаила Архангела (1952) в Намангане ...например в Воркуте церковь Михаила Архангела перестроена в 1997...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)