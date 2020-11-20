Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма
В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, речь зашла об индустриализации Советского Союза.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:49 — Что такое индустриализация
05:34 — Чем социалистическая индустриализация отличается от капиталистической
07:58 — Когда началась индустриализация в СССР
13:42 — Что делали большевики после национализации
17:28 — О плане ГОЭЛРО
19:01 — О развитии науки и производства в царское время
21:08 — О национализации банков
23:07 — О рабочем контроле на производствах
26:22 — О плановой экономике СССР
P.S. Предыдущие ролики с участием Михаила Васильевича Попова: