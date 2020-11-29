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Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма – часть 2

07:47. 29 ноября 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, мы продолжили беседу об индустриализации Советского Союза.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:54 — О национализации крупнейших предприятий
04:18 — Что такое госкапитализм
06:23 — О саботаже на национализированных предприятиях
07:48 — О многоукладности ранней советской экономики
15:30 — О Тамбовском крестьянском восстании
16:38 — О трансформации многоукладной экономики
19:28 — Почему такие капиталисты как Форд помогали СССР
22:02 — Почему против России США вводят санкции, а раннему СССР помогали поднимать промышленность

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P.S. Первая часть беседы:

Предыдущие ролики с участием профессора М.В.Попова:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/likbez-ot-mihaila-popova-industrializacija-dlja-pobedy-socializma-chast-2-121862

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