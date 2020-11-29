В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, мы продолжили беседу об индустриализации Советского Союза.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:54 — О национализации крупнейших предприятий

04:18 — Что такое госкапитализм

06:23 — О саботаже на национализированных предприятиях

07:48 — О многоукладности ранней советской экономики

15:30 — О Тамбовском крестьянском восстании

16:38 — О трансформации многоукладной экономики

19:28 — Почему такие капиталисты как Форд помогали СССР

22:02 — Почему против России США вводят санкции, а раннему СССР помогали поднимать промышленность

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P.S. Первая часть беседы:

Предыдущие ролики с участием профессора М.В.Попова:

Источник: https://nstarikov.ru/likbez-ot-mihaila-popova-industrializacija-dlja-pobedy-socializma-chast-2-121862