Ликбез от Михаила Попова: индустриализация для победы социализма – часть 2
В очередном видеоролике, записанном совместно с доктором философских наук, профессором, Михаилом Васильевичем Поповым, мы продолжили беседу об индустриализации Советского Союза.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:54 — О национализации крупнейших предприятий
04:18 — Что такое госкапитализм
06:23 — О саботаже на национализированных предприятиях
07:48 — О многоукладности ранней советской экономики
15:30 — О Тамбовском крестьянском восстании
16:38 — О трансформации многоукладной экономики
19:28 — Почему такие капиталисты как Форд помогали СССР
22:02 — Почему против России США вводят санкции, а раннему СССР помогали поднимать промышленность
P.S. Первая часть беседы:
Предыдущие ролики с участием профессора М.В.Попова: