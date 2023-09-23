Чему учит (коротко):

Типичные повесточки о феминизме, мерзкой маскулинности и чайлдфри, пропаганда сатанизма и продакт-плейсмент. Рассуждения на тему «войны полов» для любого традиционного общества кажутся надуманными и свидетельствуют лишь о том, что обезумевший от вседозволенности Запад окончательно зажрался и впал в маразм. Девушкам смотреть только вместе с папами, а лучше – с дедушками, чтобы после просмотра они быстро сбросили лапшу с девичьих ушей.

Мнение (подробно):

«Фильмы остаются в человеке и формируют его мировоззрение, их нельзя выбросить из головы, из души»

(с) Вим Вендерс, кинорежиссёр, Президент Европейской киноакадемии

Куклы «барби» появились в России на сломе эпох между рождениями моих дочерей – у старшей я их не помню, а вот у младшей они уже были. Создательницей Барби стала Рут Хэндлер, супруга основателя фирмы Mattel, производящей игрушки и, кстати, собственная кинокомпания которой «Mattel Films» участвовала в создании фильма. Само по себе во «взрослых» куклах ничего плохого нет – помню, как в детстве мы с моей двоюродной сестрёнкой-ровесницей играли в персонажи, которые она же рисовала и вырезала из бумаги: у неё были, конечно, бумажные принцессы, а у меня, разумеется, бумажные мушкетёры. Проблема была лишь одна – её дамы жаждали ходить в гости и разговаривать, а мои мушкетёры хотели сражаться друг с другом.

Вина Барби и подлость фирмы Mattel состояла в том, что кукла несла в детские умы неестественный для человека идеал красоты, вызывающий у девочек т.н. «синдром барби»: расчёты, проведённые Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы до 22% веса для нормального функционирования репродуктивной системы и, в частности, регулярных менструаций, в результате чего среди девушек массово распространились анорексия и булимия!

Да, за последние 7 лет под давлением общественности Mattel создала для Барби новые типы тел: высокое, миниатюрное и пышное, но при этом ещё более усугубила психологическое безумие своих ролевых «детских» игр для воспитания больных на всю башку фемок – среди кукол есть президентки, сенаторки, дипломатки, адвокатки etc., но нет нянечек, медсестёр, продавщиц и уборщиц – создатели просто отрицают реальность! И правильно, что во многих мусульманских странах Барби запрещены на законодательном уровне – пора и православным государствам присоединиться!

Западные мейнстримные СМИ, «прогрессивные» эксперты и либеральные рецензенты позиционируют фильм как чуть ли не философскую притчу с множеством многомудрых смыслов и актуально-концептуальных подтекстов! Перечислю лишь некоторые «глобальные темы» картины из «аналитических обзоров» профессиональных кинематографических критиков:

феминизм (все критики);

сатира на капитализм («The New York Times»);

мужской журнал «GQ» – исследование экзистенциализма (направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека);

концепция индивидуализма (журнал «Vogue India»: «индивидуализм заставляет вас подвергать сомнению социальные нормы и ожидания. Даже для Барби это время настало»)

идея персонализма, считающая личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью;

новая репрезентация массовой женственности («Los Angeles Times» и WSJ);

подтекст, в котором «мир, игнорирующий мужчин и их чувства, является жестокой и перевёрнутой формой патриархата» («Los Angeles Times»);

видение патриархата как «глубокой формы незрелости общества» («The Atlantic»);

смысл Барбиленда как библейского Эдема, а Барби и Кена как перевёрнутой парадигмы Адама и Евы и т.д. и т.п.

Помимо этого, есть рассуждения о токсичной маскулинности, бессмысленной женской жестокости по отношению к мужчинам, об отношениях матерей и дочерей, принятии себя, депрессии, потери идентичности, созависимых отношениях, равноправии и многом другом! Это просто этвас! Etwas!!!

На самом деле весь этот псевдоинтеллектуальный бред вывален на читателей и зрителей только для отвлечения фокуса их внимания от единственной настоящей и гибельной проблемы Запада – внедрённого в общество воинствующего атеизма и связанного с ним либерального безумия, за которыми неизбежно следует глобальная диктатура тотального сатанизма с его психо-сексуальными извращениями и полной потерей морально-нравственной ориентации!

Фильм шикарен в плане костюмерии и ярких красок – сплошной гламур в розово-голубых тонах бесконечного праздника жизни! – и психологически продуман до мельчайших деталей: простой и понятный молодёжи юмор (как это современно и тонко!), сплошные «умные» фразы с претензией на высокий интеллект (да, мы такие продвинутые!), кумиры юношества в качестве главных героев (какие классные актёры, музыканты и прочие гении креативности!) и модные южнокорейские танцы под видом «перерыва на отдых от умственного напряжения» при осмыслении «мудрых откровений» крутых гуру New Age!

Для тинейджеров – в числе главных героинь всегда вызывающая детское восхищение типичная маленькая стерва с претензией на статус «нитакаякакфсе», а для страдающей от нескладности и ожирения молодёжи – толстущие барби для юных рубенсов, т.е. вместо того, чтобы прекратить пихать в себя вреднейшие для здоровья гамбургеры и хлебать перенасыщенную сахаром ортофосфорную кислоту под видом «освежающей колы», достаточно убедить молодняк в том, что быть жирным – это нормально, и что все должны смотреть на перекормленную малоподвижную толстуху как на стройняшку, а иначе – ты агрессивный нетолерантный мракобес.

В идеале красивые должны чувствовать вину перед страшными, умные – перед дураками, физически развитые – перед дистрофиками, мужчины – перед женщинами за свою патриархальность и мужественность, а белые – перед неграми за свою образованность и умение работать в высокотехнологичных сферах, ну и далее по либерально-глобалистскому списку! Просто вбивание человечества в мифический матриархат каменного века!

Начало картины меня, старого вояку, просто ужаснуло: явно поощряемый создателями чудовищный садизм по отношению к куклам, изображающим грудных детей, да ещё и в стиле «Космической одиссеи» великого Стенли Кубрика – этакое библейское «Избиение младенцев» в поисках родившегося Христа или разбиваемые о камни детские головы бандеровскими прихвостнями Гитлера – и всё это под стройными ногами смеющейся Барби, символа нового порядка общества всеобщего потребления и детоненавистнических чайлдфри и массовой педерастии! Брр-р, меня до сих корёжит от одного вспоминания этих кадров!

А в середине фильма – уже нескрываемый чистый сатанизм и открытое богоборчество в виде якобы раскрытия главной тайны бытия: «Творения существуют независимо от тех, кто их сделал» и «Ты больше не создание, а создатель». То есть может быть Создатель и был когда-то и, возможно, Спаситель и приходил к нам, но теперь «Бог умер», «Бог мёртв» (нем. «Gott ist tot», «Gott starb») – метафора постмодернистской философии прямо по Ницше! Вот так и бывает: начали с ми-ми-ми и пацифизма, а закончили ницшеанской фашистской идеологией «Сверхчеловека»!

И итог фильма как утверждение новой «миролюбивой» морали, словно содранной с «пацифистских» лозунгов поддерживающих антирусский нацизм «нетвойнистов»: «Избавьтесь от любви и всех чувств, вызывающих дискомфорт! Выход один: пусть мужчины живут сами по себе, а женщины сами по себе, ибо они не нужны друг другу, а дети – лишний балласт и хомут на шею! Это и есть единственный путь к свободе от экзистенциального бремени – эгоизм, комфорт и самодостаточность! Ура, товарищи!».

При этом в кинозале я не раз слышал девичий смех, а ведь перевод греха и античеловечности в юмористическую плоскость – стандартный психологический приём «окна Овертона». М-да.

Конечно, не обошлось и без повесточек «вашингтонского обкома»: все мужчины-Кены представлены пустоголовыми одноклеточными нерефлексирующими болванчиками, которые живут в своих грязных «мачо-дача-хата-хаусах» и исповедуют тупые шаблоны «тачки\пляжи\пиво\рок» и всё остальное типично «мужское». У этих мужланов-бруталов даже язык настолько современный, что от слов Кена: «Я эмансипированный мужчина и не стесняюсь слёз» я чуть не выпал в осадок! Что такое «эмансипированный мужчина», так и осталось для меня загадкой – может, это просто женоподобное чмо?!

Ну и, само собой, продакт-плейсмент от фирмы «Mattel», причём не грубый PR американской армии, как в «Трансформерах», а нежное убеждение девочек, что в «демократическом мире» они могут быть теми, кем захотят – если, конечно, не забудут после сеанса заставить родителей купить новую куклу и все новые наборы для нее. Во времена моего детства пародией на такую рекламную картину был ещё чёрно-белый чехословацкий фильм «Лимонадный Джо» (1964), которым мы, мальчишки 60-70-х восхищались не меньше, чем современные девчонки фильмом «Барби».

А в целом, если говорить по-русски, то все эти рефлексии и рассуждения на тему «войны полов» для любого традиционного общества кажутся надуманными и высосанными из пальца и свидетельствуют лишь о том, что обезумевший от вседозволенности Запад окончательно зажрался и впал в старческий маразм – как бы сказала моя бабушка: «С жиру бесятся». Даже вот интересно, какой при дальнейшем развитии «небинарности» будет война между десятками т.н. «гендеров»?! На самом деле в нормальном мире никакой проблемы полов нет и быть не может, ибо мужчины и женщины созданы Богом (для атеистов – природой, эволюцией) друг для друга, и их духовные, физические и психологические качества взаимодополняющи.

Короче, на «Барби» я рекомендую юным девушкам ходить исключительно с папами, а ещё лучше – с дедушками, чтобы после просмотра они быстро смахнули пелену с девичьих заблестевших глаз и сбросили лапшу с покрасневших ушей.

Источник: Рецензия на КиноЦензоре

Дополнительные видео по теме

О влиянии куклы Барби на детей

Кино – это идеология, а не бизнес

Комментарий редакции

Исходя из текста статьи, можно сделать вывод, что фильм "Барби" представляет собой инструмент разрушения традиционных устоев общества. Он пропагандирует чуждые православию идеи феминизма, индивидуализма и искажённого понимания гендерных ролей. Фильм содержит скрытые антихристианские посылы и элементы сатанизма.

"Барби" – это оружие либерального Запада в войне с традиционными ценностями, олицетворяемыми Россией. Этот фильм развращает нашу молодёжь, подрывает институт семьи и веру в Бога.