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«Движение вверх»: фильм-укор тем, кто не отстоял страну

06:00. 9 января 2018 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:
«Движение вверх»: фильм-укор тем, кто не отстоял страну | Русская весна

«Движение вверх» — фильм-ностальгия, фильм-укор, для всех нас, которые не отстояли СССР в 1991 году.

«На верность проверяются таланты. 
Нам есть за что судьбу благодарить: 
Мы преданы единственной команде,
Команде, без которой нам не жить».

Советская песня на стихи Николая Добронравова.

Это очень грустный фильм. Точнее — страшный. После него — пустота, вместо воодушевления. Казалось бы, в кадре — светлый, открытый, хотя и неидеальный мир, где люди верили в идею, стояли за правду и брали золото на Олимпиадах, потому что иначе — не могли.

Перед нами — спортсмены, рассуждающие о чести и верности, дружбе и чувстве локтя, а не о том, сколько долларов капнет им в кармашек и на каком элитном курорте модно всё это прогулять. «Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить», — как пелось в одной советской песне, когда человек — человеку был друг, товарищ и брат, а не шакал, как нынче (lupus est — не заслужили) и не партнёр по бизнесу.

Нормальные лица. Красивое состязательное горение. Оно и вызывает депрессию. Почему?! Да потому! Всё это — в далёком прошлом, а в настоящем — подлый гешефт заместо физкультуры и рассуждения о том, что выступать под белым флагом — это нормально. Кого взрастили — того и получили на выходе.

В Интернете можно отыскать издевательский демотиватор — обшарпанное мозаичное панно 1970-х с космонавтами и подпись: «На территории России всё чаще находят артефакты более развитой цивилизации». Фильм «Движение вверх» (режиссёр Антон Мегердичев, продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков) — ровно о том же. Название картины — символическое, и дело не в баскетбольных прыжках.

Движение вверх — это рывок советского человека в небо. Стремление превозмочь себя и — победить. За три секунды, как это сделали герои фильма. Честь страны, а не миллион бабла.

В центре повествования — поединок сильнейших команд мира на Олимпиаде 1972 года. Американские парни — лидеры в баскетболе с 1930-х годов — наконец-то встретили достойного противника и, как сказал тренер Гаранжин (Владимир Машков): «Американцы однажды должны кому-то проиграть. Я подумал — лучше нам».

Битва титанов. Схватка великих держав.

Спорт, как всем хорошо известно, крепко связан с политикой, и олимпийское соперничество — не только лишь бросание мячика. Это — демонстрация силы и возможностей общественного строя. Знак качества.

Победить американцев на спортивной арене — это показать всем, что такое наш советский человек.

Фильм «Движение вверх» по композиции, настрою и характеру конфликтов напоминает «Легенду номер 17». Снова харизматичный супер-тренер, преодолевающий косность в общем-то неглупого, но перестраховывающегося начальства (любимая в СССР тема борьбы хорошего — с лучшим); изматывающие тренировки, снятые мощно и со вкусом; непременная лав-стори (как обычно — лишняя) и — блистательный триумф! Даже сцена у телевизора, когда нам показывают самых разных болельщиков — от хулиганов до профессоров медицины, — совпадает с аналогичной в «Легенде».

Тут — не плагиат и не попытка применить удачно сработавшие детали, но — создание целого жанра, типа, формата — «ретро-спорт-фильм», разве что в «Движении вверх» мы наблюдаем не самородка-гения, но целую команду. Без, которой нам не жить.

Вместе с тем, команда — это люди, притом — дети разных народов. Республиканские звёзды. «Вот этот похож на испанца, вон тот — на ирландца, но они — русские», — сказал уличный игрок-американец. (Напомнило спич Николая I, указавшего на русских, немцев, татар, грузин и малороссов: «А вместе они — русские»). Вообще, в картине довольно много хлёстких реплик-цитат.

Интересна и — спорна линия Модестаса Паулаускаса (Джеймс Тратас) — по сюжету — литовского сноба и националиста, постоянно выясняющего отношения с русскими коллегами. Основной рефрен: «Мне с вами душно». И — зачем вы к нам пришли? Несимпатичный красавчик, мечтающий о карьере на Западе. Вызывающе нагл. Пижон, похожий на куклу Кена — дружка девочки-Барби. Высмеивает скромные гонорары советских чемпионов. Мол, таксисты в Каунасе зарабатывают и побольше.

Однако же в финале — раскрывается подлинная суть. Он — свой. Он отказывается от выгод и комфортного бытия в капиталистическом Парадизе.

Нестандартная вариация для современного российского кино — последние четверть века славят исключительно перебежчиков и всяко-разных «выбравших свободу», а здесь — фраза о «наших ребятах», без которых — никак.

Справедливости ради, надо отметить: русофобия Паулаускаса — сценарный выверт, а реальный Модестас Феликсович до сих пор тренирует ребят в Калининградской области и явно не собирается «евро-интегироваться».

Зачем нужен был такой пассаж? Явно, с учётом дня сегодняшнего. И как среагировал на это сам Модестас Паулаускас?

Не менее примечательна грузинская тема — Михаила Коркия (Отар Лордкипанидзе) и Зураба Саканделидзе (Иркали Микава). Снятые в духе данелиевского «Мимино» сцены и фрагменты. Грузинская свадьба — на ней гуляет вся сборная. Вся страна. Фразочка-маркер: «Только грузин может попросить передать бутылку чачи в Мюнхен!» Привычный — советский! — юмор. Ощущение детства: грузинские кинокомедии — с непременной свадьбой и песнями.

Ну, как там в Грузии 2010-х? Вопрос — риторический и — трагический.

Потому что развал СССР и последующие игры в независимость (в ненависть!) ударили не только по русскому «центру», но и по самим бывшим республикам. Поэтому «Движение вверх» — это фильм-ностальгия. Фильм-укор. Для всех нас, которые не отстояли СССР в 1991 году. Хотя, авторы явили нам не самый радужный вариант советской жизни — муссируется тема «железного занавеса», товарного дефицита, невозможности получить квалифицированную медпомощь. Тем не менее, прославляется наш спорт и — наш коллективизм. Расставили все точки над i, высветив и прорехи, и — прорывы.

Тот, кто кричит: «Фильм — антисоветский!» — смешон и глуп. Тот, кто называет ленту — агитацией за «тоталитарное прошлое» — дурак вдвойне.

Здесь — хрупкий баланс — в Советском Союзе не было ни рая, ни ада.

Но! Игра актёров — в целом посредственная. Выделяется только главгерой — тренер Гаранжин в исполнении Владимира Машкова. Остальные выполняют функцию «запчастей» и дополнительных винтиков. Сплошные амплуа и маски. Умный Чиновник (Андрей Смоляков) и Глупый Чиновник (Марат Башаров). Верная Жена (Виктория Толстоганова). Что с командой? Вместо коллектива мы видим набор людей-пунктиров, различаемых только по этническим признакам: русский, литовец, белорус, грузины и так далее. У каждого — набор жестов и реплик. Этот — простодушный. Тот — русофоб и позёр. Вон те — хорошие ребята.

А тут — личная драма. Картон и верёвочки. «То ли люди — то ли куклы», — как пелось в одном старом хите «Машины времени». Тягомотная любовь-морковь Александра Белова (Иван Колесников) с Александрой Свешниковой (Александра Ревенко) вмонтирована в сюжет по принципу «Какое же современное кино без постельной сцены?!»

Видный публицист и общественный деятель Егор Холмогоров высказался вполне определённо: «Собственно, от фильма можно было бы оставить только этот шедевральный матч, снятый в самом начале работы над картиной, и он, пожалуй, сильно бы от этого выиграл, так как обрамляющая его история полна таких абсурдно-неточных допущений, странных пропагандистских вбросов и обычных сценарных несуразиц, что от желания покинуть зал удерживало только предзнание, что в конце концов будет великая и славная битва».

Первая половина фильма — это скучновато и местами — натянуто-притянуто. Ряд фамилий оказались изменены, тогда как другие фигуранты выступают под своими именами. К примеру, всё та же Свешникова — в реале Овчинникова, а тренер Гананжин — в миру Кондрашин. Ларчик открывался просто, буквально с одного пинка: «Родственники тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова — участников легендарного матча 1972 года, когда сборная СССР впервые завоевала «золото» олимпиады в баскетболе, возмущены выходящим на этой неделе фильмом студии «ТриТэ» Никиты Михалкова «Движение вверх», рассказывающем об этом событии.

О том, как, по их мнению, сценарий искажает реальную историю и о попытках добиться справедливости в суде они рассказали 25 декабря в пресс-центре агентства «Росбалт» в Петербурге».

Как сказал бы Михаил Зощенко: «Некрасивая история!» Тогда почему бы не выпустить всех — под вымышленными фамилиями, как принято в художественных (и особенно — фантазийных) произведениях? К создателям картины — вопросов море.

Зато, когда на экране разворачивается баскетбольное действо — все минусы, промахи и огрехи перестают казаться таковыми.

Пазлы — складываются в единую, мощную картину. Кончается возня и размазня, ибо начинается эпос. Спецэффекты и операторская работа (оператор — Игорь Гриникян) — на самом высшем уровне. Зрелище держит в напряжении и — не отпускает. При том, что все заранее и — с детства! — знают, кто и кому проиграл. И — кто герой дня. Вчерашнего дня. Увы и ах. Фоновый саундтрек, написанный американкой Джулией Холтер — прекрасно дополняет видеоряд. Крепкая голливудская музыка — типичная для блокбастеров (сами пока не умеем?).

Но в финале громко и яростно звучит советская песня «Мы верим твёрдо в героев спорта!» — мотив-напоминание: «Дерзкий путь наверх сложен, / Лидерам сегодня трудно/ Знаем: победить сможем, / Если совершим чудо!» Путь наверх — это всегда кровь, пот и слёзы. И — лавровые венки.

Жаль, что «Движение вверх» — это ностальжи-синема про «команду молодости нашей». А в повседневности — только ребятки под белым флагом.

Галина Иванкина

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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