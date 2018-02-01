Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма «Движение вверх»

Источник: www.nakanune.ru

25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча была приурочена к показу фильма «Движение вверх», который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах России. Учащиеся гимназии полным составом посмотрели картину на большом экране.

Сценарий был написан по одноименной книге. Ее автор Сергей Белов – непосредственный участник событий, в ней описанных, игрок сборной СССР. Станислав Еремин провел с Беловым бок о бок практически всю спортивную карьеру, играл в одной команде, жил на сборах в одной комнате. И кто как не свидетель тех событий мог рассказать детям все те истории, которые произошли на самом деле и, так или иначе, легли в основу картины.

«Я родился в Свердловске, с героями этого фильма не просто лично знаком, я с ними вместе играл за сборную и клуб, – пояснял собравшимся Еремин. – Мне не повезло, я в той Олимпиаде не участвовал. Я ещё был молод, и главный тренер Владимир Кондрашин тогда не взял меня. Но после этого я выступал за сборную СССР, я был тренером сборной России, у меня очень много титулов. Но в коллекции моей нет одной самой главной медали – это олимпийское „золото“. Именно поэтому фильм такой большой, почему ему все радуются: нашей командой было завоевано самое главное, что может быть в жизни любого спортсмена».

Встреча проходила в формате диалога с детьми. Еремин рассказал об истории баскетбола, о патриотизме, об игроках и героях этого фильма, что есть правда, а что художественный вымысел. А ведь несмотря на хорошую прессу и народную любовь к ленте, есть и масса критических замечаний, касающихся в первую очередь исторических неточностей картины. Создатели ради «драматического эффекта» приукрасили некоторые моменты, не упомянуть о которых нельзя.

Так, баскетболист Александр Белов, автор победного броска в знаменательном матче, скончался в 26 лет от редкого заболевания, которое носит название «панцирное сердце». Болезнь во время Олимпиады в Мюнхене 1972 года у 20-летнего центрового ещё не проявлялась. Диагноз, о котором говорится в фильме, относится к более позднему периоду его жизни.

«Мы готовились к чемпионату мира 1978 года, он долго болел и потом приехал на сборы, долго решаясь, поедет он на турнир или не поедет. Как помню, он пробежал два круга по залу, сел рядом со мной и сказал: „Стас, я не могу“. Ему было тяжело. Мы уехали на Чемпионат мира, после получив горькое известие, что он умер», – вспоминает Еремин.

«Сергей Белов – лучший игрок за всю историю российского и советского баскетбола. Он был красивый, элегантный, забивал самые сложные мячи. Знаете, была такая шутка: сколько нужно игроков, чтобы Сергей Белов не забил? Пять. Два игрока держат его персонально, ещё двое страхуют, а пятый вынимает мяч из кольца, после того как он расправился с остальными», – рассказывает Еремин.

«В жизни он немного отличается от, того каким показан в фильме. Здесь он много говорит, начинает доказывать словом. А на самом деле Сергей Белов относился к тем людям, которых принято называть „настоящими уральцами“: доказывал не словом, а делом, тренируясь в разы больше, чем другие. Почему у него был такой хороший бросок? Потому что все уходили усталыми с тренировки, а он оставался и еще два часа бросал мяч по кольцу. Он был очень волевой человек. Недаром, что из 51 очка нашей сборной в финальном матче 20 – на счету Белова».

Также Еремин рассказал о своем друге Иване Едешко, который консультировал создателей фильма: «Иван Едешко был признан лучшим защитником 20 века. Думаете, так просто отдать через всю площадку эту передачу, когда американцы так защищаются? Он обладал блестящим пасом».

Человек, чью судьбу на экране во многом кардинально переписали создатели фильма, – это литовец Модестас Паулаускас. Баскетболист в фильме ненавидит советскую власть и готовит побег за границу, от которого отказывается в последний момент.

«Для того, чтобы в фильме была интрига, создатели сделали его таким антисоветчиком, на самом же деле он был очень порядочный и честный человек, – вспоминает Еремин. – Чем-то напоминал Сергея Белова: такой же „молчун“, очень волевой игрок, который мог в самую трудную минуту взять игру на себя и забить решающий мяч. И самое главное, он был настоящий патриот. Тогда нашей Родиной был Советский Союз, он был капитаном команды на протяжении нескольких лет. И поверьте мне, что большие победы никогда не одерживаются, когда внутри коллектива каждый сам за себя».

Паулаускас – не единственный персонаж фильма, чья реальная жизнь отличалась от персонажа в фильме. Из-за непонравившегося сценария картины вдовы главного тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова обратились с иском в суд. Евгения Кондрашина и Александра Овчинникова также присутствуют среди действующих лиц ленты. Овчинникова действительно была баскетболисткой, только вот появиться в Мюнхене в составе советской сборной не могла никак – женский баскетбол на Олимпиадах дебютировал только в 1976 году.

А фамилию главного тренера команды режиссеру в итоге пришлось и вовсе изменить – с Кондрашина на Гаранжина. В реальности у Владимира Петровича был сын Юрий, который с детства страдал церебральным параличом. Однако в планы тренера не входило делать ему операцию именно за границей. Соответственно Кондрашин не собирал и впоследствии не отдавал накопленные для сына деньги на лечение Александра Белова, а баскетболисты, в свою очередь, ничего не компенсировали Кондрашину из своих призовых в раздевалке после матча. Вдове Кондрашина в итоге удалось уговорить режиссера убрать из сценария эпизод, в котором главный тренер ради сына нелегально торгует валютой. Не оставляющая никого равнодушным история в фильме все-таки сохранилась, но не все в ней правда. Чтобы избежать обвинений в клевете, авторам пришлось изменить фамилию тренера.

«Машков – великолепный актер, но Кондрашин был по жизни немного другой. Он был очень скромен, но гениален. Ведь что отличает гения: он видел там, где никто не видел. Соответственно такие тренировки и проводил, такой состав и видел. Вдова Владимира Петровича расстроилась, потому что на самом деле Кондрашин был очень нелюдим, старался уйти от общего внимания», – поясняет Еремин.

«Сын у Кондрашина действительно был болен. Он сейчас жив, ему уже под 70 лет, он живет в Санкт-Петербурге, на инвалидной коляске. Ему помогает и федерация, и действительно ему помогали и игроки. Очень здорово, что про человека не забывают, если он попадает в беду», – рассказывает Еремин детям.

Что касается центрового Алжана Жармухамедова, то он в жизни действительно плохо видел, как и показано в фильме, но первые линзы по индивидуальному заказу были изготовлены ему уже после мюнхенской Олимпиады.

«Алжан Жармухамедов родом из Средней Азии, мальчишкой учился в профессиональном техническом училище. Однажды его рука попала в станок, вследствие фаланги на двух пальцах были обрезаны. На той руке, которой он позже постоянно бросал мяч. Но он был великолепный снайпер. И действительно плохо видел», – говорит Еремин.

«Он даже спрашивал у меня, когда вместе играли, какой счет на табло, потому что не видел его. Говорят, что забивал он „по запаху“. А линзы появились немного позже, чем показано в фильме. Действительно в жизни был такой момент, когда у Алжана выпала линза во время игры. Матч остановили, и обе команды на площадке искали её вместе. Это было дорогое удовольствие тогда», – вспоминает Еремин.

«Очень здорово в фильме показаны грузины. Очень жалко, как сейчас нам подаются отношения между народами. Я много путешествовал, играл, в Грузии был последний раз три года назад, нас встречал полный зал, когда мы приехали играть ветеранами. Они настолько дружелюбные! В фильме здорово показано, как команда приехала к ним в гости», – признается Еремин.

«Они были такие настоящие гусары: и на площадке, и вне площадки. Зураб Саканделидзе был интеллигентный, воспитанный человек. Михаил Коркия – родом из баскетбольной семьи, настоящий боец. И вот эти ребята внесли в тот финальный матч свою изюминку, остроту, благодаря своей быстроте и „горячности“. Кондрашин выставил их обоих в стартовой пятерке, что стало неожиданностью для американцев», – отмечает тренер.

В целом же пиетет к американскому баскетболу, показанный в фильме, несколько преувеличен. Патологического страха перед западными баскетболистами у бывшего наставника Александра Гомельского не было. В 1959-м и 1963-м годах советская сборная уже обыгрывала сборную США на мировых первенствах, и это не считалось суперсенсацией. Однако же на Олимпийских играх до той поры американцам действительно не было равных.

«Почему так были сильны американцы? Когда я первый раз приехал в США, я обалдел, увидев у них баскетбольный зал в школе на 5 тыс. зрителей. А у студентов вообще на 15-20 тыс. У них настолько популярен баскетбол и начинается он с детского возраста! А во главе стоит NBA, где играют лучшие игроки мира, – рассказывает Еремин. – Дело в том, что до 1992 года американцы никогда не привозили на Олимпиаду самых лучших, они привозили очень хороших игроков, но молодых, которые становились звездами уже позже. И вот когда в 1988 году они ещё раз проиграли советской сборной [кстати, под руководством именно Гомельского, – прим. Накануне.RU], на следующую Олимпиаду они приехали уже так называемой „командой мечты“ (dream team). То есть все сильнейшие».

«Постановщики фильма сделали так, чтобы было интересно, что американцы действительно играют жестко, грязно. На самом деле, американский баскетбол отличается тем, что они очень здорово защищаются, играют цепко, особенно это было видно в финале», – пояснил он.

Сама техника игры создателями ленты также приукрашена и адаптирована для современной массовой публики. Например, это касается обилия бросков сверху («слэм-данков»).

«Судьи очень строго судили эти забивания сверху. Сначала были деревянные щиты, потом стеклянные, но крепления были другими. Когда кто-то так забивал и повисал, щиты постоянно ломались. Уже позже, когда стали бороться с этой проблемой, появились специальные амортизаторы», – пояснил он.

Еремин рассказал собравшимся детям ещё ряд интересных историй из реальной жизни героев фильма, ответил на вопросы ребят, подарил им памятные буклеты с автографом Ивана Едешко, а также билеты на баскетбольный матч БК «Урал». После он поделился с Накануне.RU впечатлениями от встречи с молодыми учащимися.

«Когда я посмотрел первый раз фильм, то немного расстроился. Я с большинством героев вместе играл, против них играл, и жил в одном номере, все это я знаю не понаслышке, из первых уст. Что-то в фильме правда, что-то не совсем, что-то приукрашено. Но когда я отошел, увидел, как зрители принимают этот фильм, у меня изменилось отношение. Я считаю, что пусть будут какие-то исторические неточности», – говорит Еремин.

«Самое главное, что мы соскучились по таким фильмам. Фильм очень добрый, показывает настоящую дружбу, определяет настоящие ценности: для мужчины, для спортсмена, показывает любовь к своей Родине. Почему я пришел к детям? Это же очень здорово, что на такую благодатную почву ложатся ростки хорошего. Посмотрите, сколько вокруг нас грязи, дети же впитывают, как губка, все в себя. Пусть они увидят, что есть и ценности, которые, может быть, сейчас потеряны, на которых не всегда акцентируется внимание, но они есть. Хорошо бы, чтобы они все лучшее взяли для себя», – выразил он надежду.

Действительно, можно сказать, что в кинематографе в последние годы образовался определенный тренд показывать и вспоминать заслуги и завоевания нашего советского прошлого. Вот только где же наши новые Сергеи Беловы, Валерии Харламовы, Львы Яшины и Эдуарды Стрельцовы?

«Это очень долгий и сложный разговор, советская система была замечательная, многие наши противники и даже враги скопировали ее, взяли лучшее и пошли вперед. А мы взяли и разрушили все, что у нас нарабатывалось годами, и сейчас пытаемся скопировать то, что скопировали у нас. Может, отсюда и такие результаты. И, конечно, какие соревнования, какая селекция, какие тренеры у нас – это определяет. Но я уже говорил и повторюсь: пусть Сергей Базаревич [главный тренер мужской сборной России по баскетболу, – прим. Накануне.RU] с нашей национальной командой покажет, что у нас есть сейчас достойные игроки, и пусть в дальнейшем хорошие победы лягут в основу новых фильмов!» – подытожил Станислав Еремин.

Олимпийская команда СССР по баскетболу 1972 г. Сидят: (слева направо) Паулаускас, Коркия, Саканделидзе, Едешко, Сергей Белов. Стоят: Жармухамедов, Вольнов, Поливода, Коваленко, Александр Белов, Дворный и Болошев

За помощь в организации встречи со Станиславом Ереминым благодарим некоммерческое частное общеобразовательное учреждение “Гимназия «Во имя Святых Царственных Страстотерпцев».

Автор: Давыдов Денис

Источник: nstarikov.ru